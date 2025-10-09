BTC $121,822.16 -0.93%
เปิด 3 ปัจจัยสำคัญ! ดันราคา XRP พุ่งสู่ $10 ในปี 2025

เหรียญ XRP และกราฟราคาที่กำลังพุ่งขึ้นสู่เป้าหมาย 10 ดอลลาร์

กระแสความเชื่อมั่นในเหรียญ Ripple (XRP) กลับมาคึกคักอีกครั้ง ท่ามกลางการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญว่าราคา XRP มีศักยภาพที่จะพุ่งทะยานสู่ระดับ 10 ดอลลาร์ภายในปี 2025 หากปัจจัยสำคัญ 3 ประการเกิดขึ้นจริง โดยข่าวล่าสุดของ Ripple ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพในระยะยาวของ XRP ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม สามารถศึกษาบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในระยะยาวได้

เจาะลึก 3 ปัจจัยชี้ชะตา ดันราคา XRP สู่เลขสองหลัก

นักวิเคราะห์ต่างจับตามองว่าราคา XRP จะสามารถทะลุสู่ระดับราคาเลขสองหลัก (Double Digits) ได้หรือไม่ภายในปี 2025 โดยปัจจุบันราคา XRP สามารถยืนเหนือโซน 2.80 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง ซึ่งกลายเป็นฐานแนวรับที่แข็งแกร่งสำหรับโมเมนตัมขาขึ้นครั้งใหม่

ข้อมูลล่าสุดเผยว่ามีการเข้าซื้อโทเคน XRP มากกว่า 2.4 พันล้านเหรียญในบริเวณราคานี้ ทำให้เกิดเป็นหนึ่งในโซนแนวรับที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายเดือน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีบางช่วงที่ราคา XRP เผชิญแรงกดดันหนัก แต่การยืนเหนือแนวรับสำคัญได้ก็เป็นสัญญาณบวกที่น่าจับตา

ปัจจัยสำคัญ 3 ประการที่จะเป็นตัวเร่งให้ราคาทะยานสู่ 10 ดอลลาร์ได้แก่:

  • การยอมรับในวงกว้างจากสถาบันการเงินขนาดใหญ่
  • การประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญด้านการชำระเงิน
  • การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเครือข่าย RippleNet สำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดน

ด้วยปัจจัยสนับสนุนเหล่านี้ ทำให้ XRP ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 ที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจ

วิเคราะห์กราฟและสัญญาณ On-Chain ของ XRP

จากมุมมองทางเทคนิค นักวิเคราะห์ชี้ว่าหากราคา Ripple (XRP) สามารถรักษาโมเมนตัมเหนือระดับ 2.80 ดอลลาร์ และสามารถกลับไปยืนเหนือแนวต้านสำคัญที่ 3.10 ดอลลาร์ได้สำเร็จ เส้นทางสู่เป้าหมาย 10 ดอลลาร์ก็จะมีความเป็นไปได้สูงขึ้นอย่างมาก

XRP เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้ในระบบการชำระเงิน 09-10-2025

ขณะเดียวกัน สถิติบนเครือข่าย (On-chain) ยังแสดงให้เห็นถึงการสะสมเหรียญในระดับสูงจากกลุ่มผู้ถือครองระยะยาว (Long-term holders) ซึ่งเป็นสัญญาณที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาด การคาดการณ์ราคา Ripple ยังคงเป็นบวก เนื่องจากความเชื่อมั่นในตลาดโดยรวมปรับตัวดีขึ้นและเหรียญ Altcoin อื่นๆ เริ่มกลับมาได้รับความสนใจ หากราคา XRP สามารถทะลุผ่านระดับ 3.30 ดอลลาร์ไปได้อย่างยั่งยืน อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของวัฏจักรขาขึ้นรอบใหม่ที่จะนำราคาไปสู่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์

มุมมองเชิงบวกนี้ยังสอดคล้องกับการคาดการณ์ราคา XRP จาก Claude AI ที่มองว่าราคาอาจพุ่งไปถึง 6 ดอลลาร์ ขณะที่บทวิเคราะห์ราคา XRP โดย ChatGPT ก็ให้เป้าหมายที่สูงถึง 30 ดอลลาร์ในปี 2025 ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของเหรียญได้เป็นอย่างดี

Bitcoin Hyper ระดมทุนทะลุ 22.3 ล้าน ลุยสร้างอนาคตใหม่บน BTC

Bitcoin Hyper ($HYPER) ระดมทุนได้กว่า 22.3 ล้านดอลลาร์ภายในสองเดือน สะท้อนกระแสตอบรับแรงในช่วงที่ตลาด Bitcoin และ Altcoin ฟื้นตัว โดยโครงการพัฒนา Layer-2 บน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อยกระดับ Bitcoin ให้รองรับ DeFi, dApps และ Meme Culture ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บิตคอยน์ทำลายสถิติ 125,000 ดอลลาร์ พร้อมการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 06-10-2025

แพลตฟอร์มนี้แก้จุดอ่อนของ Bitcoin ดั้งเดิม ด้วยความเร็วระดับหลายหมื่นธุรกรรมต่อวินาที และค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ พร้อมระบบ Zero-Knowledge Proof ที่เพิ่มความปลอดภัย ช่วยให้ผู้ใช้สร้างโทเค็น, ใช้ BTC ใน DeFi และเชื่อมโยงชุมชน Solana สู่ Bitcoin ผ่าน GameFi และ NFT

เหรียญ $HYPER มีบทบาทชัดเจน ทั้งเป็นค่า Gas, รางวัล Staking และ Governance Token ช่วยให้ผู้ถือมีส่วนร่วมในระบบนิเวศ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อระหว่าง BTC กับ Layer-2 ทำให้ Bitcoin Hyper กลายเป็นโปรเจกต์ที่มีศักยภาพเติบโตสูงในตลาดคริปโทฯ ปี 2025

เมื่อคุณต้องการหลักฐานสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับ Bitcoin Hyper เราขอเสนอ บทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เป็นข้อมูลอ้างอิงหลัก

ติดตามแผนงานและโรดแมปที่ เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper พร้อมรับมุมมองภาคสนามจาก X และ ช่อง Telegram

Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
