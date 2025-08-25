BTC $111,096.94 -3.18%
ETH $4,555.87 -4.00%
SOL $195.96 -4.11%
PEPE $0.000010 -5.29%
SHIB $0.000012 -3.42%
BNB $851.80 -1.16%
DOGE $0.21 -4.79%
XRP $2.93 -2.44%
Cryptonews XRP ข่าวล่าสุด

แรงซื้อดัน XRP ใกล้เบรก $3.30! Fed หนุนทิศทางขาขึ้นชัดเจน

XRP
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
XRP

ท่าทีที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ส่งผลบวกต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลอย่าง XRP ที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ท่ามกลางปริมาณการซื้อขายจากนักลงทุนสถาบันที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด นักวิเคราะห์หลายรายเริ่มมองเป้าหมายราคา XRP ในระยะยาวที่อาจพุ่งสูงถึง $5-$8 หากสามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญไปได้สำเร็จ

ความสำเร็จนี้ตอกย้ำสถานะของ XRP ในตลาดโลก โดยล่าสุด XRP ได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นสินทรัพย์ชั้นนำ ด้วยมูลค่าตลาดมหาศาล

XRP พุ่งรับแรงซื้อ! Fed หนุนตลาด นักวิเคราะห์จับตาเป้าใหม่

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคา XRP ได้ปรับตัวขึ้นกว่า 3% โดยเคลื่อนไหวระหว่าง $3.02 ถึง $3.09 ก่อนจะกลับมาทรงตัวที่ระดับ $3.02 อีกครั้ง สิ่งที่น่าสนใจคือปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงถึง 58.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติที่ 33.2 ล้านดอลลาร์อย่างชัดเจน สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจจากนักลงทุนสถาบันที่เพิ่มมากขึ้น

นอกจากการวิเคราะห์ปัจจัยปัจจุบันแล้ว การทำความเข้าใจภาพรวมของเหรียญก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ซึ่งมี บทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของ XRP ที่น่าสนใจให้อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก fiatleak ยังรายงานการทำธุรกรรม XRP มูลค่ากว่า 27 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงนาทีเดียว ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงแรงซื้อจำนวนมหาศาลที่เข้ามาในตลาด นอกจากนี้ ราคา XRP ยังสามารถสร้างฐานแนวรับที่แข็งแกร่งบริเวณ $3.00 ซึ่งเป็นระดับจิตวิทยาที่สำคัญ โดยมีการซื้อขายหนาแน่นเพื่อยืนยันความต้องการในระดับราคานี้

ปัจจัยมหภาคที่สำคัญคือการส่งสัญญาณของ Jerome Powell ประธาน Fed ที่มีแนวโน้มจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งช่วยลดแรงกดดันและกระตุ้นให้นักลงทุนหันมาลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เช่น หุ้นและคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่ง XRP ก็เป็นหนึ่งในเหรียญที่ได้รับอานิสงส์โดยตรง

สัญญาณบวกแรง! XRP ใกล้เบรกแนวต้านสำคัญ ลุ้นเป้า $8

แม้ว่าแนวโน้มจะเป็นบวก แต่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ว่า XRP ยังคงเผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่งบริเวณ $3.08–$3.09 ซึ่งเป็นจุดที่เคยมีแรงเทขายออกมาจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม รูปแบบกราฟราคาในปัจจุบันเริ่มคล้ายกับรูปแบบ Double Bottom และ Symmetrical Triangle ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อ

จุดชี้วัดที่สำคัญที่สุดที่นักเทรดกำลังจับตามองคือแนวต้านที่ระดับ $3.30 นักวิเคราะห์เชื่อว่าหากราคา XRP สามารถทะลุผ่านระดับนี้ไปได้อย่างเด็ดขาด จะเป็นการเปิดประตูสู่เป้าหมายราคาที่สูงขึ้นในระยะยาวที่ระดับ $5 ถึง $8 ตามที่คาดการณ์ไว้

นอกเหนือจากเป้าหมายระยะยาวแล้ว ในระยะสั้นก็มีโอกาสที่น่าสนใจเช่นกัน โดยนักวิเคราะห์มองว่า XRP มีโอกาสพุ่งสู่ราคา $3.6 หลังปัจจัยบวกต่างๆ คลี่คลาย

นอกจากนี้ ปัจจัยอื่น ๆ ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือการเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่ (Whale) ซึ่งมีรายงานว่าปริมาณธุรกรรมบนเชนพุ่งสูงขึ้นถึง 500% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงทิศทางนโยบายของ Fed และความสัมพันธ์กับตลาดหุ้น ซึ่งหากยังคงมีกระแสเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นแรงส่งสำคัญให้ราคา XRP ไปถึงเป้าหมายได้

การเคลื่อนไหวของวาฬและปัจจัยภายนอกอย่างกองทุน ETF ถือเป็นตัวแปรสำคัญที่ต้องจับตา ซึ่งมี แนวโน้มราคา XRP และแรงหนุนจาก ETF ที่นักลงทุนกำลังให้ความสนใจ

สรุปสถานการณ์! XRP ได้แรงส่งจาก Fed ลุ้นทะลุแนวต้าน

สำหรับนักลงทุนที่กำลังพิจารณาเข้าซื้อ การศึกษาข้อมูลในอดีตอาจเป็นประโยชน์ โดยมีสถิติที่ชี้ว่า เดือนสิงหาคมอาจเป็นโอกาสสุดท้ายในการซื้อ XRP ในราคาที่เหมาะสม

โดยรวมแล้ว XRP กำลังอยู่ในทิศทางขาขึ้นที่น่าสนใจ โดยได้รับแรงหนุนจากทั้งปัจจัยพื้นฐานอย่างนโยบายการเงินของ Fed และปัจจัยทางเทคนิคจากแรงซื้อของสถาบัน อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญยังคงอยู่ที่การทะลุผ่านแนวต้าน $3.30 ซึ่งจะเป็นตัวตัดสินว่าราคา XRP จะสามารถพุ่งทะยานไปสู่เป้าหมาย $5-$8 ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ได้หรือไม่ นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิดต่อไป

Bitcoin Hyper ($HYPER) โดดเด่น! โอกาสใหม่ Altcoin ซีซั่น

จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ XRP ที่เรากล่าวมา นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาโอกาสในตลาด Altcoin ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ Bitcoin Hyper ($HYPER) ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในฐานะโปรเจกต์ Layer-2 ที่จะมาปลดล็อกศักยภาพของ Bitcoin

Bitcoin Hyper สร้างบนเทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อแก้ปัญหาความช้าและค่าธรรมเนียมที่สูงของ Bitcoin โดยตรง ทำให้สามารถประมวลผลธุรกรรมได้หลายหมื่นรายการต่อวินาทีด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก เหมาะสำหรับโลก DeFi, dApps และ Meme Culture ที่กำลังเติบโต

Bitcoin Hyper เหรียญแห่งโอกาสใหม่ของ BTC

ในช่วงที่ตลาดกำลังรอ Altcoin Season และ Bitcoin มีโอกาสทำ ATH ใหม่ การลงทุนในโปรเจกต์พื้นฐานดีอย่าง Bitcoin Hyper จึงเป็นโอกาสที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะช่วง Presale ที่เปิดโอกาสให้ซื้อและ Stake เพื่อรับผลตอบแทน APY สูงสุดถึง 2,000% ก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นอีกครั้ง ซึ่งนักวิเคราะห์บางรายมองว่ามีโอกาสเติบโตได้ถึง 100x

ไปยัง BTC Hyper

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
ข่าว Dogecoin
กระทิงมาแล้ว! Dogecoin ลุ้นพุ่งทะยานสู่ $1.85 หลังยืนเหนือแนวรับสำคัญ
2025-08-25 01:03:11
,
โดย Somchai Wang
ข่าว Dogecoin
สะเทือนตลาด! วาฬ Dogecoin โยก 500 ล้าน DOGE — สัญญาณอะไร?
2025-08-24 02:01:42
,
โดย Somchai Wang
XRP ข่าวล่าสุด
ข้อมูลจาก CryptoRank ชี้ Q4 อาจเป็นฤดูขาขึ้นของ XRP
2025-08-25 02:21:31
,
โดย Somchai Wang

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,049,914,291,879
-1.83
เหรียญยอดนิยม
ข่าว Dogecoin
กระทิงมาแล้ว! Dogecoin ลุ้นพุ่งทะยานสู่ $1.85 หลังยืนเหนือแนวรับสำคัญ
2025-08-25 01:03:11
,
โดย Somchai Wang
ข่าว Dogecoin
สะเทือนตลาด! วาฬ Dogecoin โยก 500 ล้าน DOGE — สัญญาณอะไร?
2025-08-24 02:01:42
,
โดย Somchai Wang
XRP ข่าวล่าสุด
ข้อมูลจาก CryptoRank ชี้ Q4 อาจเป็นฤดูขาขึ้นของ XRP
2025-08-25 02:21:31
,
โดย Somchai Wang

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
แรงซื้อดัน XRP ใกล้เบรก $3.30! Fed หนุนทิศทางขาขึ้นชัดเจน
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-08-25 17:39:26
ข่าวคริปโต
ตลาดแดงเดือด! Bitcoin ร่วงหนักหลังวาฬเทขาย BTC มูลค่า $2.7B
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-08-25 14:55:59
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า