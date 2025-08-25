แรงซื้อดัน XRP ใกล้เบรก $3.30! Fed หนุนทิศทางขาขึ้นชัดเจน
ท่าทีที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ส่งผลบวกต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลอย่าง XRP ที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ท่ามกลางปริมาณการซื้อขายจากนักลงทุนสถาบันที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด นักวิเคราะห์หลายรายเริ่มมองเป้าหมายราคา XRP ในระยะยาวที่อาจพุ่งสูงถึง $5-$8 หากสามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญไปได้สำเร็จ
ความสำเร็จนี้ตอกย้ำสถานะของ XRP ในตลาดโลก โดยล่าสุด XRP ได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นสินทรัพย์ชั้นนำ ด้วยมูลค่าตลาดมหาศาล
XRP พุ่งรับแรงซื้อ! Fed หนุนตลาด นักวิเคราะห์จับตาเป้าใหม่
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคา XRP ได้ปรับตัวขึ้นกว่า 3% โดยเคลื่อนไหวระหว่าง $3.02 ถึง $3.09 ก่อนจะกลับมาทรงตัวที่ระดับ $3.02 อีกครั้ง สิ่งที่น่าสนใจคือปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงถึง 58.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติที่ 33.2 ล้านดอลลาร์อย่างชัดเจน สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจจากนักลงทุนสถาบันที่เพิ่มมากขึ้น
นอกจากการวิเคราะห์ปัจจัยปัจจุบันแล้ว การทำความเข้าใจภาพรวมของเหรียญก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ซึ่งมี บทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของ XRP ที่น่าสนใจให้อ่านเพิ่มเติม
ข้อมูลจาก fiatleak ยังรายงานการทำธุรกรรม XRP มูลค่ากว่า 27 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงนาทีเดียว ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงแรงซื้อจำนวนมหาศาลที่เข้ามาในตลาด นอกจากนี้ ราคา XRP ยังสามารถสร้างฐานแนวรับที่แข็งแกร่งบริเวณ $3.00 ซึ่งเป็นระดับจิตวิทยาที่สำคัญ โดยมีการซื้อขายหนาแน่นเพื่อยืนยันความต้องการในระดับราคานี้
ปัจจัยมหภาคที่สำคัญคือการส่งสัญญาณของ Jerome Powell ประธาน Fed ที่มีแนวโน้มจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งช่วยลดแรงกดดันและกระตุ้นให้นักลงทุนหันมาลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เช่น หุ้นและคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่ง XRP ก็เป็นหนึ่งในเหรียญที่ได้รับอานิสงส์โดยตรง
สัญญาณบวกแรง! XRP ใกล้เบรกแนวต้านสำคัญ ลุ้นเป้า $8
แม้ว่าแนวโน้มจะเป็นบวก แต่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ว่า XRP ยังคงเผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่งบริเวณ $3.08–$3.09 ซึ่งเป็นจุดที่เคยมีแรงเทขายออกมาจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม รูปแบบกราฟราคาในปัจจุบันเริ่มคล้ายกับรูปแบบ Double Bottom และ Symmetrical Triangle ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อ
จุดชี้วัดที่สำคัญที่สุดที่นักเทรดกำลังจับตามองคือแนวต้านที่ระดับ $3.30 นักวิเคราะห์เชื่อว่าหากราคา XRP สามารถทะลุผ่านระดับนี้ไปได้อย่างเด็ดขาด จะเป็นการเปิดประตูสู่เป้าหมายราคาที่สูงขึ้นในระยะยาวที่ระดับ $5 ถึง $8 ตามที่คาดการณ์ไว้
นอกเหนือจากเป้าหมายระยะยาวแล้ว ในระยะสั้นก็มีโอกาสที่น่าสนใจเช่นกัน โดยนักวิเคราะห์มองว่า XRP มีโอกาสพุ่งสู่ราคา $3.6 หลังปัจจัยบวกต่างๆ คลี่คลาย
นอกจากนี้ ปัจจัยอื่น ๆ ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือการเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่ (Whale) ซึ่งมีรายงานว่าปริมาณธุรกรรมบนเชนพุ่งสูงขึ้นถึง 500% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงทิศทางนโยบายของ Fed และความสัมพันธ์กับตลาดหุ้น ซึ่งหากยังคงมีกระแสเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นแรงส่งสำคัญให้ราคา XRP ไปถึงเป้าหมายได้
การเคลื่อนไหวของวาฬและปัจจัยภายนอกอย่างกองทุน ETF ถือเป็นตัวแปรสำคัญที่ต้องจับตา ซึ่งมี แนวโน้มราคา XRP และแรงหนุนจาก ETF ที่นักลงทุนกำลังให้ความสนใจ
สรุปสถานการณ์! XRP ได้แรงส่งจาก Fed ลุ้นทะลุแนวต้าน
สำหรับนักลงทุนที่กำลังพิจารณาเข้าซื้อ การศึกษาข้อมูลในอดีตอาจเป็นประโยชน์ โดยมีสถิติที่ชี้ว่า เดือนสิงหาคมอาจเป็นโอกาสสุดท้ายในการซื้อ XRP ในราคาที่เหมาะสม
โดยรวมแล้ว XRP กำลังอยู่ในทิศทางขาขึ้นที่น่าสนใจ โดยได้รับแรงหนุนจากทั้งปัจจัยพื้นฐานอย่างนโยบายการเงินของ Fed และปัจจัยทางเทคนิคจากแรงซื้อของสถาบัน อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญยังคงอยู่ที่การทะลุผ่านแนวต้าน $3.30 ซึ่งจะเป็นตัวตัดสินว่าราคา XRP จะสามารถพุ่งทะยานไปสู่เป้าหมาย $5-$8 ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ได้หรือไม่ นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิดต่อไป
Bitcoin Hyper ($HYPER) โดดเด่น! โอกาสใหม่ Altcoin ซีซั่น
จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ XRP ที่เรากล่าวมา นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาโอกาสในตลาด Altcoin ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ Bitcoin Hyper ($HYPER) ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในฐานะโปรเจกต์ Layer-2 ที่จะมาปลดล็อกศักยภาพของ Bitcoin
Bitcoin Hyper สร้างบนเทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อแก้ปัญหาความช้าและค่าธรรมเนียมที่สูงของ Bitcoin โดยตรง ทำให้สามารถประมวลผลธุรกรรมได้หลายหมื่นรายการต่อวินาทีด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก เหมาะสำหรับโลก DeFi, dApps และ Meme Culture ที่กำลังเติบโต
ในช่วงที่ตลาดกำลังรอ Altcoin Season และ Bitcoin มีโอกาสทำ ATH ใหม่ การลงทุนในโปรเจกต์พื้นฐานดีอย่าง Bitcoin Hyper จึงเป็นโอกาสที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะช่วง Presale ที่เปิดโอกาสให้ซื้อและ Stake เพื่อรับผลตอบแทน APY สูงสุดถึง 2,000% ก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นอีกครั้ง ซึ่งนักวิเคราะห์บางรายมองว่ามีโอกาสเติบโตได้ถึง 100x
- ศึกษาวิธีซื้อ: ซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ
- เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper: https://bitcoinhyper.com/th
- ติดตามใน X: https://x.com/BTC_Hyper2
- ช่อง Telegram: https://t.me/btchyperz
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 25 สิงหาคม 2025
- ภารกิจสู่ดวงจันทร์! Dogecoin พุ่งทะยานรับข่าวดีภารกิจ DOGE-1
- ตลาดแดงเดือด! Bitcoin ร่วงหนักหลังวาฬเทขาย BTC มูลค่า $2.7B
- XRP ติด Top 100 สินทรัพย์โลก! แซงหน้าบริษัทยักษ์ใหญ่มากมาย
- Galaxy ชี้จุดตาย! Bitcoin เสี่ยงเป็นเครือข่ายร้างหลังค่าธรรมเนียมร่วงยับ?
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 25 สิงหาคม 2025
- ภารกิจสู่ดวงจันทร์! Dogecoin พุ่งทะยานรับข่าวดีภารกิจ DOGE-1
- ตลาดแดงเดือด! Bitcoin ร่วงหนักหลังวาฬเทขาย BTC มูลค่า $2.7B
- XRP ติด Top 100 สินทรัพย์โลก! แซงหน้าบริษัทยักษ์ใหญ่มากมาย
- Galaxy ชี้จุดตาย! Bitcoin เสี่ยงเป็นเครือข่ายร้างหลังค่าธรรมเนียมร่วงยับ?