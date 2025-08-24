BTC $114,499.83 -0.14%
ETH $4,764.40 0.78%
SOL $204.39 0.43%
PEPE $0.000010 -4.23%
SHIB $0.000012 -2.46%
BNB $862.40 -3.11%
DOGE $0.22 -2.47%
XRP $3.02 -0.02%
Cryptonews ข่าว Altcoin

XRP จะไปต่อถึง $3.6 ได้หรือไม่? หลังจบมหากาพย์คดี Ripple

Pepenode Ripple XRP ข่าว XRP
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
XRP จะไปต่อถึง $3.6 ได้หรือไม่? หลังจบมหากาพย์คดี Ripple

XRP แสดงสัญญาณบวกอย่างชัดเจนหลังราคาพุ่งขึ้นจาก $2.78 ไปแตะ $3.10 ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้จะมีการย่อตัวลงมาบ้าง แต่ราคายังคงยืนเหนือแนวรับสำคัญที่ $3 ได้อย่างแข็งแกร่ง ปัจจัยสำคัญมาจากการสิ้นสุดของมหากาพย์คดีความระหว่างบริษัท Ripple และ SEC ที่ยาวนานเกือบ 5 ปี ประกอบกับมุมมองเชิงบวกต่อท่าทีของ Fed ทำให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ต่างจับตาว่าเป้าหมายต่อไปที่ราคา $3.6 จะเป็นไปได้หรือไม่

วิเคราะห์ปัจจัยหนุนราคา XRP หลังจบมหากาพย์คดี Ripple

ปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อราคาเหรียญมากที่สุดในขณะนี้ คือการสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการของคดีความกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) หลังจากศาล Second Circuit ได้อนุมัติ “Joint Stipulation of Dismissal of Appeals” ซึ่งถือเป็นการปิดฉากความไม่แน่นอนทางกฎหมายที่กดดันราคา XRP มานานเกือบ 5 ปี

ข่าวดังกล่าวสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและกระตุ้นแรงซื้อเข้ามาในตลาดอย่างเห็นได้ชัด และนอกจากข่าวดีเฉพาะตัวของ Ripple แล้ว บรรยากาศการลงทุนในภาพรวมยังได้รับแรงหนุนจากท่าทีของ Jerome Powell ด้วย ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)

Powell มีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้นในการประชุมที่ Jackson Hole ซึ่งทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตเคอร์เรนซีได้รับความสนใจมากขึ้น ดังนั้น แรงซื้อที่เข้ามาดันราคาเหรียญดังกล่าวให้ฟื้นตัวจึงมาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก

XRP จะไปต่อถึง $3.6 ได้หรือไม่? ส่องสัญญาณจากกราฟเทคนิค

นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังอย่าง Ali ได้ชี้เป้าหมายการฟื้นตัวของ XRP ในรอบนี้ว่าอาจพุ่งขึ้นไปทดสอบระดับ $3.60 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับตลาดกระทิง

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขสำคัญคือ ราคาจะต้องสามารถรักษาระดับเหนือแนวรับจิตวิทยาที่ $3.00 ไว้ให้ได้ เพราะการที่ราคาสามารถยืนเหนือโซนนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของฝั่งผู้ซื้อที่ไม่ยอมแพ้ต่อแรงเทขายทำกำไร

เมื่อพิจารณาจากอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค ดัชนี RSI ในกราฟรายวันเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 50 ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลาง สะท้อนถึงภาวะที่ตลาดอาจกำลังอยู่ในช่วงสะสมพลัง (consolidation) ก่อนที่จะเลือกทิศทางต่อไป

หากราคาไม่สามารถยืนเหนือ $3 ได้ แนวรับถัดไปที่ต้องจับตาคือ $2.96 และ $2.78 ตามลำดับ แต่ตราบใดที่แรงซื้อยังคงหนุนให้ราคายืนหยัดเหนือ $3 ได้แบบนี้เรื่อยๆ โอกาสที่เราจะได้เห็นการทะยานสู่เป้าหมาย $3.6 ก็มีมากขึ้นนั่นเอง

จับตา Pepenode ($PEPENODE) เหรียญมีม MINE-TO-EARN ที่อาจสร้างเทรนด์ใหม่

ในขณะที่ Altcoin ชั้นนำอย่าง XRP กำลังแสดงศักยภาพในการฟื้นตัว นักลงทุนจำนวนมากก็เริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆ ในตลาด Altcoin ที่มีแนวคิดน่าสนใจ โดยหนึ่งในโปรเจกต์ที่กำลังเป็นที่จับตามองคือ Pepenode ($PEPENODE) เหรียญมีมที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “Mine-To-Earn” ครั้งแรกของโลก ซึ่งอาจสร้างเทรนด์ใหม่ให้กับวงการ

Pepenode มาพร้อมกลไก Mine-to-Earn: Altcoin สำหรับผู้ที่มองหาเหรียญที่มี MarketCap น้อยกว่า XRP

Pepenode พลิกโฉมวงการพรีเซลด้วยการนำเกมจำลองการขุด (Virtual Mining) มาผสมกับการ Staking ทำให้ผู้ลงทุนสามารถเริ่มสร้าง “เหมืองเสมือน” และรับรางวัลได้ทันทีตั้งแต่วันแรกที่ซื้อ ไม่ต้องรอให้เหรียญเปิดตัวในตลาด

ล่าสุด Pepenode สามารถระดมทุนในช่วงพรีเซลไปได้แล้วกว่า $236K สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากชุมชนอย่างท่วมท้น ด้วยกลไกการเผาเหรียญสูงถึง 70% เพื่อสร้างความขาดแคลนและเพิ่มมูลค่าในระยะยาว ทำให้นักวิเคราะห์มองว่าโมเดลนี้อาจสร้างเทรนด์ใหม่ให้ตลาด และมีโอกาสที่ราคาจะพุ่งหลายสิบเท่าเมื่อเข้าสู่กระดานเทรด

เยี่ยมชม Pepenode.io

สรุป: XRP ยังมีแรงส่งต่อเนื่อง จับตาแนวรับ $3 เป็นสำคัญ

โดยสรุป การสิ้นสุดคดีความกับ SEC ถือเป็นการปลดล็อกศักยภาพของ Ripple อย่างแท้จริง และเป็นปัจจัยบวกที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายปี การที่ราคาเหรียญสามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญที่ $3 ได้นั้นเป็นสัญญาณที่ดี บ่งชี้ว่าตลาดยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่ออนาคตของ XRP และเป้าหมายที่ $3.6 ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ก็มีความเป็นไปได้สูง หากตลาดยังคงรักษาระดับโมเมนตัมนี้ไว้ได้

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลย่อมมีความผันผวนสูง

ข่าว XRP ล่าสุด
XRP จะไปต่อถึง $3.6 ได้หรือไม่? หลังจบมหากาพย์คดี Ripple
ข่าวดี ETF หนุน! XRP ใกล้ทะลุ $3.50 จุดวัดใจนักลงทุนทั่วโลก
สัญญาณซื้อ XRP จากวาฬบ่งชี้โมเมนตัมเชิงบวกท่ามกลางกระแส ETF ขณะที่ BTC อยู่ที่ $114K
XRP กำลังจะพุ่ง! ข่าวดีจาก Ripple จุดไฟเป้าใหม่ $6.67
XRP โดนทิ้ง 470 ล้านเหรียญ! แต่นักลงทุนยังยิ้ม – เจาะลึกโอกาสรอบนี้
ตุลาคมเป็นช่วงเวลาสำคัญของ Ripple และ XRP ขณะที่ BTC ย้อนกลับไปที่ 115k ดอลลาร์

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
ข่าว Dogecoin
กระทิงกำลังมา? Dogecoin ปรากฏ “Double Bottom” และปัจจัยหนุนจาก Fed
2025-08-23 06:20:16
,
โดย Somchai Wang
ข่าว Dogecoin
สะเทือนตลาด! วาฬ Dogecoin โยก 500 ล้าน DOGE — สัญญาณอะไร?
2025-08-24 02:01:42
,
โดย Somchai Wang
ข่าว Altcoin
XRP ติด Top 100 สินทรัพย์โลก! แซงหน้าบริษัทยักษ์ใหญ่มากมาย
2025-08-24 02:42:00
,
โดย Somchai Wang

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,178,542,971,418
-0.43
เหรียญยอดนิยม
ข่าว Dogecoin
กระทิงกำลังมา? Dogecoin ปรากฏ “Double Bottom” และปัจจัยหนุนจาก Fed
2025-08-23 06:20:16
,
โดย Somchai Wang
ข่าว Dogecoin
สะเทือนตลาด! วาฬ Dogecoin โยก 500 ล้าน DOGE — สัญญาณอะไร?
2025-08-24 02:01:42
,
โดย Somchai Wang
ข่าว Altcoin
XRP ติด Top 100 สินทรัพย์โลก! แซงหน้าบริษัทยักษ์ใหญ่มากมาย
2025-08-24 02:42:00
,
โดย Somchai Wang

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
XRP จะไปต่อถึง $3.6 ได้หรือไม่? หลังจบมหากาพย์คดี Ripple
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-08-24 21:13:11
ข่าวคริปโต
ส่อง 3 เหรียญ Altcoin ลุ้นโตแรง หลังกระแส Stablecoin บูม!
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-08-24 10:13:19
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า