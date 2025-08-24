XRP จะไปต่อถึง $3.6 ได้หรือไม่? หลังจบมหากาพย์คดี Ripple
XRP แสดงสัญญาณบวกอย่างชัดเจนหลังราคาพุ่งขึ้นจาก $2.78 ไปแตะ $3.10 ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้จะมีการย่อตัวลงมาบ้าง แต่ราคายังคงยืนเหนือแนวรับสำคัญที่ $3 ได้อย่างแข็งแกร่ง ปัจจัยสำคัญมาจากการสิ้นสุดของมหากาพย์คดีความระหว่างบริษัท Ripple และ SEC ที่ยาวนานเกือบ 5 ปี ประกอบกับมุมมองเชิงบวกต่อท่าทีของ Fed ทำให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ต่างจับตาว่าเป้าหมายต่อไปที่ราคา $3.6 จะเป็นไปได้หรือไม่
วิเคราะห์ปัจจัยหนุนราคา XRP หลังจบมหากาพย์คดี Ripple
ปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อราคาเหรียญมากที่สุดในขณะนี้ คือการสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการของคดีความกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) หลังจากศาล Second Circuit ได้อนุมัติ “Joint Stipulation of Dismissal of Appeals” ซึ่งถือเป็นการปิดฉากความไม่แน่นอนทางกฎหมายที่กดดันราคา XRP มานานเกือบ 5 ปี
ข่าวดังกล่าวสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและกระตุ้นแรงซื้อเข้ามาในตลาดอย่างเห็นได้ชัด และนอกจากข่าวดีเฉพาะตัวของ Ripple แล้ว บรรยากาศการลงทุนในภาพรวมยังได้รับแรงหนุนจากท่าทีของ Jerome Powell ด้วย ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
Powell มีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้นในการประชุมที่ Jackson Hole ซึ่งทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตเคอร์เรนซีได้รับความสนใจมากขึ้น ดังนั้น แรงซื้อที่เข้ามาดันราคาเหรียญดังกล่าวให้ฟื้นตัวจึงมาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก
XRP จะไปต่อถึง $3.6 ได้หรือไม่? ส่องสัญญาณจากกราฟเทคนิค
นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังอย่าง Ali ได้ชี้เป้าหมายการฟื้นตัวของ XRP ในรอบนี้ว่าอาจพุ่งขึ้นไปทดสอบระดับ $3.60 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับตลาดกระทิง
อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขสำคัญคือ ราคาจะต้องสามารถรักษาระดับเหนือแนวรับจิตวิทยาที่ $3.00 ไว้ให้ได้ เพราะการที่ราคาสามารถยืนเหนือโซนนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของฝั่งผู้ซื้อที่ไม่ยอมแพ้ต่อแรงเทขายทำกำไร
เมื่อพิจารณาจากอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค ดัชนี RSI ในกราฟรายวันเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 50 ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลาง สะท้อนถึงภาวะที่ตลาดอาจกำลังอยู่ในช่วงสะสมพลัง (consolidation) ก่อนที่จะเลือกทิศทางต่อไป
หากราคาไม่สามารถยืนเหนือ $3 ได้ แนวรับถัดไปที่ต้องจับตาคือ $2.96 และ $2.78 ตามลำดับ แต่ตราบใดที่แรงซื้อยังคงหนุนให้ราคายืนหยัดเหนือ $3 ได้แบบนี้เรื่อยๆ โอกาสที่เราจะได้เห็นการทะยานสู่เป้าหมาย $3.6 ก็มีมากขึ้นนั่นเอง
จับตา Pepenode ($PEPENODE) เหรียญมีม MINE-TO-EARN ที่อาจสร้างเทรนด์ใหม่
ในขณะที่ Altcoin ชั้นนำอย่าง XRP กำลังแสดงศักยภาพในการฟื้นตัว นักลงทุนจำนวนมากก็เริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆ ในตลาด Altcoin ที่มีแนวคิดน่าสนใจ โดยหนึ่งในโปรเจกต์ที่กำลังเป็นที่จับตามองคือ Pepenode ($PEPENODE) เหรียญมีมที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “Mine-To-Earn” ครั้งแรกของโลก ซึ่งอาจสร้างเทรนด์ใหม่ให้กับวงการ
Pepenode พลิกโฉมวงการพรีเซลด้วยการนำเกมจำลองการขุด (Virtual Mining) มาผสมกับการ Staking ทำให้ผู้ลงทุนสามารถเริ่มสร้าง “เหมืองเสมือน” และรับรางวัลได้ทันทีตั้งแต่วันแรกที่ซื้อ ไม่ต้องรอให้เหรียญเปิดตัวในตลาด
ล่าสุด Pepenode สามารถระดมทุนในช่วงพรีเซลไปได้แล้วกว่า $236K สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากชุมชนอย่างท่วมท้น ด้วยกลไกการเผาเหรียญสูงถึง 70% เพื่อสร้างความขาดแคลนและเพิ่มมูลค่าในระยะยาว ทำให้นักวิเคราะห์มองว่าโมเดลนี้อาจสร้างเทรนด์ใหม่ให้ตลาด และมีโอกาสที่ราคาจะพุ่งหลายสิบเท่าเมื่อเข้าสู่กระดานเทรด
สรุป: XRP ยังมีแรงส่งต่อเนื่อง จับตาแนวรับ $3 เป็นสำคัญ
โดยสรุป การสิ้นสุดคดีความกับ SEC ถือเป็นการปลดล็อกศักยภาพของ Ripple อย่างแท้จริง และเป็นปัจจัยบวกที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายปี การที่ราคาเหรียญสามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญที่ $3 ได้นั้นเป็นสัญญาณที่ดี บ่งชี้ว่าตลาดยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่ออนาคตของ XRP และเป้าหมายที่ $3.6 ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ก็มีความเป็นไปได้สูง หากตลาดยังคงรักษาระดับโมเมนตัมนี้ไว้ได้
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลย่อมมีความผันผวนสูง
