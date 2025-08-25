ข้อมูลจาก CryptoRank ชี้ Q4 อาจเป็นฤดูขาขึ้นของ XRP
นักลงทุนกำลังจับตา XRP อย่างใกล้ชิด เนื่องจากข้อมูลสถิติในอดีตบ่งชี้ว่าเดือนสิงหาคมอาจเป็นโอกาสสุดท้ายในการเข้าซื้อ XRP ในราคาดีที่สุดก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดกระทิงในไตรมาสที่ 4
วิเคราะห์สถิติราคา XRP: กันยายนทรงตัวแต่ Q4 คือของจริง
จากข้อมูลของ CryptoRank เผยให้เห็นว่าเดือนกันยายนมักไม่ใช่เดือนที่สดใสสำหรับ XRP โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ +14.7% แต่ค่ามัธยฐานกลับติดลบที่ -0.32% ซึ่งหมายความว่าโดยทั่วไปแล้วราคา XRP ในเดือนกันยายนมักจะทรงตัวหรือปรับฐานเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม เดือนนี้ก็เคยสร้างปรากฏการณ์พุ่งแรงมาแล้ว เช่น +73% ในปี 2018 และ +46.9% ในปี 2016 แต่ภาพรวมก็คือเดือนกันยายนมักเป็นช่วงพักตัวก่อนเข้าสู่ช่วงที่น่าตื่นเต้นที่สุดของปี
ไตรมาสที่ 4 คือช่วงเวลาที่โดดเด่นอย่างแท้จริง ข้อมูลในอดีตชี้ว่าไตรมาสที่ 4 มีผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง +147.3% ตัวเลขนี้ได้รับแรงหนุนจากปีที่ราคา XRP พุ่งทะยานอย่างมหาศาล เช่น +150.6% ในปี 2013, +426.1% ในปี 2014 และที่น่าทึ่งที่สุดคือ +1,064% ในปี 2017
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เห็นภาพที่สมดุล ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกปีที่ไตรมาสที่ 4 จะเป็นบวกเสมอไป มีบางปีที่จบลงด้วยการปรับตัวลง เช่น -39.1% ในปี 2018 และ -29.2% ในปี 2022
สิ่งนี้ตอกย้ำว่าไตรมาสที่ 4 เป็นช่วงเวลาแห่งความผันผวนขั้นสุดสำหรับ XRP ซึ่งหมายถึงมีทั้งโอกาสในการทำกำไรสูงและความเสี่ยงที่สูงขึ้นเช่นกัน
สัญญาณปัจจุบันของ XRP และแนวโน้มในปี 2025
เมื่อมองดูเส้นทางราคาของ XRP ในปี 2025 จะเห็นรูปแบบที่สอดคล้องกับรูปแบบในอดีตอย่างน่าสนใจ
หลังจากที่ราคาผันผวนในช่วงต้นปี ปัจจุบัน XRP กำลังอยู่ในช่วงพักตัวในไตรมาสที่ 3 โดยมีผลตอบแทนรวมจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ +34.9% ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งก่อนถึงช่วงปลายปี
ในเชิงเทคนิค ราคา XRP กำลังทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ 3 ดอลลาร์อีกครั้ง ซึ่งในอดีต การยืนเหนือโซนราคานี้ได้อย่างมั่นคงมักจะเป็นสัญญาณก่อนการพุ่งขึ้นของราคาในระยะหลายเดือนข้างหน้า การที่ราคาพยายามจะทะลุแนวต้านนี้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมจึงเป็นสัญญาณบวกที่น่าจับตา
แม้ว่าข้อมูลในอดีตจะไม่สามารถการันตีอนาคต แต่การที่ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งรูปแบบราคาในปัจจุบันและข้อมูลทางสถิติตามฤดูกาลของ XRP มาบรรจบกันในช่วงเวลานี้ ทำให้เกิดสมมติฐานที่น่าสนใจว่าประวัติศาสตร์อาจซ้ำรอยอีกครั้ง
ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/last-week-to-buy-xrp-at-discount-price-history-reveals-possible-scenario
มองหาโอกาสใหม่? Pepenode เหรียญมีมสาย MINE-TO-EARN ที่น่าจับตา
จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ XRP ที่อาจเข้าสู่ภาวะกระทิง นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาโอกาสในตลาด Altcoin ที่มีศักยภาพเติบโตสูง โดยเฉพาะ Pepenode ที่กำลังสร้างกระแสด้วยแนวคิดใหม่ “MINE-TO-EARN” ที่ให้คุณเล่นเกมและรับรางวัลได้ทันทีตั้งแต่รอบพรีเซล
Pepenode แก้ปัญหาของพรีเซลแบบเดิม ๆ ที่น่าเบื่อและไม่มีอะไรทำ ด้วยการนำเสนอเกมจำลองการขุด (Virtual Mining) ที่ผู้เข้าร่วมสามารถซื้อ Miner Node เพื่อเพิ่มพลังขุดและรับรางวัลเป็น $PEPENODE แบบเรียลไทม์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอโทเคนถูกลิสต์เข้าตลาด
จุดเด่นสำคัญคือกลไกการเผาเหรียญที่สูงถึง 70% ของโทเคนที่ใช้ในการซื้อหรืออัปเกรด Node ซึ่งจะช่วยลดอุปทานในระยะยาวและสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือ
นักวิเคราะห์มองว่าโมเดลนี้อาจสร้างเทรนด์ใหม่ให้ตลาดเหรียญมีม และด้วยราคาพรีเซลที่ยังอยู่ในระดับต่ำและจะปรับขึ้นทุก 2-3 วัน นี่จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่มองหาเหรียญต้นน้ำก่อนที่กระแสจะมาแรงเยี่ยมชม Pepenode.io
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 22 สิงหาคม 2025
- ภารกิจสู่ดวงจันทร์! Dogecoin พุ่งทะยานรับข่าวดีภารกิจ DOGE-1
- เฟดส่งสัญญาณดี! Bitcoin พุ่งทะลุ $117K ส่วน Ethereum ทะยานแตะ $4,600
- สัญญาณซื้อ XRP จากวาฬบ่งชี้โมเมนตัมเชิงบวกท่ามกลางกระแส ETF ขณะที่ BTC อยู่ที่ $114K
- ข่าวดี ETF หนุน! XRP ใกล้ทะลุ $3.50 จุดวัดใจนักลงทุนทั่วโลก
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 22 สิงหาคม 2025
- ภารกิจสู่ดวงจันทร์! Dogecoin พุ่งทะยานรับข่าวดีภารกิจ DOGE-1
- เฟดส่งสัญญาณดี! Bitcoin พุ่งทะลุ $117K ส่วน Ethereum ทะยานแตะ $4,600
- สัญญาณซื้อ XRP จากวาฬบ่งชี้โมเมนตัมเชิงบวกท่ามกลางกระแส ETF ขณะที่ BTC อยู่ที่ $114K
- ข่าวดี ETF หนุน! XRP ใกล้ทะลุ $3.50 จุดวัดใจนักลงทุนทั่วโลก