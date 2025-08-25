BTC $112,446.00 -2.43%
ETH $4,787.17 0.81%
SOL $203.98 0.10%
PEPE $0.000010 -2.98%
SHIB $0.000013 -1.82%
BNB $867.30 -1.62%
DOGE $0.23 -1.05%
XRP $3.02 -0.22%
Cryptonews XRP ข่าวล่าสุด

ข้อมูลจาก CryptoRank ชี้ Q4 อาจเป็นฤดูขาขึ้นของ XRP

XRP
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
XRP ราคา ในอนาคต

นักลงทุนกำลังจับตา XRP อย่างใกล้ชิด เนื่องจากข้อมูลสถิติในอดีตบ่งชี้ว่าเดือนสิงหาคมอาจเป็นโอกาสสุดท้ายในการเข้าซื้อ XRP ในราคาดีที่สุดก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดกระทิงในไตรมาสที่ 4

วิเคราะห์สถิติราคา XRP: กันยายนทรงตัวแต่ Q4 คือของจริง

จากข้อมูลของ CryptoRank เผยให้เห็นว่าเดือนกันยายนมักไม่ใช่เดือนที่สดใสสำหรับ XRP โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ +14.7% แต่ค่ามัธยฐานกลับติดลบที่ -0.32% ซึ่งหมายความว่าโดยทั่วไปแล้วราคา XRP ในเดือนกันยายนมักจะทรงตัวหรือปรับฐานเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม เดือนนี้ก็เคยสร้างปรากฏการณ์พุ่งแรงมาแล้ว เช่น +73% ในปี 2018 และ +46.9% ในปี 2016 แต่ภาพรวมก็คือเดือนกันยายนมักเป็นช่วงพักตัวก่อนเข้าสู่ช่วงที่น่าตื่นเต้นที่สุดของปี

ไตรมาสที่ 4 คือช่วงเวลาที่โดดเด่นอย่างแท้จริง ข้อมูลในอดีตชี้ว่าไตรมาสที่ 4 มีผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง +147.3% ตัวเลขนี้ได้รับแรงหนุนจากปีที่ราคา XRP พุ่งทะยานอย่างมหาศาล เช่น +150.6% ในปี 2013, +426.1% ในปี 2014 และที่น่าทึ่งที่สุดคือ +1,064% ในปี 2017

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เห็นภาพที่สมดุล ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกปีที่ไตรมาสที่ 4 จะเป็นบวกเสมอไป มีบางปีที่จบลงด้วยการปรับตัวลง เช่น -39.1% ในปี 2018 และ -29.2% ในปี 2022

สิ่งนี้ตอกย้ำว่าไตรมาสที่ 4 เป็นช่วงเวลาแห่งความผันผวนขั้นสุดสำหรับ XRP ซึ่งหมายถึงมีทั้งโอกาสในการทำกำไรสูงและความเสี่ยงที่สูงขึ้นเช่นกัน

สัญญาณปัจจุบันของ XRP และแนวโน้มในปี 2025

เมื่อมองดูเส้นทางราคาของ XRP ในปี 2025 จะเห็นรูปแบบที่สอดคล้องกับรูปแบบในอดีตอย่างน่าสนใจ

หลังจากที่ราคาผันผวนในช่วงต้นปี ปัจจุบัน XRP กำลังอยู่ในช่วงพักตัวในไตรมาสที่ 3 โดยมีผลตอบแทนรวมจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ +34.9% ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งก่อนถึงช่วงปลายปี

ในเชิงเทคนิค ราคา XRP กำลังทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ 3 ดอลลาร์อีกครั้ง ซึ่งในอดีต การยืนเหนือโซนราคานี้ได้อย่างมั่นคงมักจะเป็นสัญญาณก่อนการพุ่งขึ้นของราคาในระยะหลายเดือนข้างหน้า การที่ราคาพยายามจะทะลุแนวต้านนี้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมจึงเป็นสัญญาณบวกที่น่าจับตา

แม้ว่าข้อมูลในอดีตจะไม่สามารถการันตีอนาคต แต่การที่ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งรูปแบบราคาในปัจจุบันและข้อมูลทางสถิติตามฤดูกาลของ XRP มาบรรจบกันในช่วงเวลานี้ ทำให้เกิดสมมติฐานที่น่าสนใจว่าประวัติศาสตร์อาจซ้ำรอยอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/last-week-to-buy-xrp-at-discount-price-history-reveals-possible-scenario

มองหาโอกาสใหม่? Pepenode เหรียญมีมสาย MINE-TO-EARN ที่น่าจับตา

จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ XRP ที่อาจเข้าสู่ภาวะกระทิง นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาโอกาสในตลาด Altcoin ที่มีศักยภาพเติบโตสูง โดยเฉพาะ Pepenode ที่กำลังสร้างกระแสด้วยแนวคิดใหม่ “MINE-TO-EARN” ที่ให้คุณเล่นเกมและรับรางวัลได้ทันทีตั้งแต่รอบพรีเซล

Pepenode แก้ปัญหาของพรีเซลแบบเดิม ๆ ที่น่าเบื่อและไม่มีอะไรทำ ด้วยการนำเสนอเกมจำลองการขุด (Virtual Mining) ที่ผู้เข้าร่วมสามารถซื้อ Miner Node เพื่อเพิ่มพลังขุดและรับรางวัลเป็น $PEPENODE แบบเรียลไทม์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอโทเคนถูกลิสต์เข้าตลาด

จุดเด่นสำคัญคือกลไกการเผาเหรียญที่สูงถึง 70% ของโทเคนที่ใช้ในการซื้อหรืออัปเกรด Node ซึ่งจะช่วยลดอุปทานในระยะยาวและสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือ

นักวิเคราะห์มองว่าโมเดลนี้อาจสร้างเทรนด์ใหม่ให้ตลาดเหรียญมีม และด้วยราคาพรีเซลที่ยังอยู่ในระดับต่ำและจะปรับขึ้นทุก 2-3 วัน นี่จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่มองหาเหรียญต้นน้ำก่อนที่กระแสจะมาแรง

เยี่ยมชม Pepenode.io

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

ข่าว Dogecoin
สะเทือนตลาด! วาฬ Dogecoin โยก 500 ล้าน DOGE — สัญญาณอะไร?
2025-08-24 02:01:42
,
โดย Somchai Wang
ข่าว Dogecoin
กระทิงกำลังมา? Dogecoin ปรากฏ “Double Bottom” และปัจจัยหนุนจาก Fed
2025-08-23 06:20:16
,
โดย Somchai Wang
ข่าว Altcoin
XRP ติด Top 100 สินทรัพย์โลก! แซงหน้าบริษัทยักษ์ใหญ่มากมาย
2025-08-24 02:42:00
,
โดย Somchai Wang

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,233,791,633,737
0.88
เหรียญยอดนิยม
ข่าว Dogecoin
สะเทือนตลาด! วาฬ Dogecoin โยก 500 ล้าน DOGE — สัญญาณอะไร?
2025-08-24 02:01:42
,
โดย Somchai Wang
ข่าว Dogecoin
กระทิงกำลังมา? Dogecoin ปรากฏ “Double Bottom” และปัจจัยหนุนจาก Fed
2025-08-23 06:20:16
,
โดย Somchai Wang
ข่าว Altcoin
XRP ติด Top 100 สินทรัพย์โลก! แซงหน้าบริษัทยักษ์ใหญ่มากมาย
2025-08-24 02:42:00
,
โดย Somchai Wang

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
ข้อมูลจาก CryptoRank ชี้ Q4 อาจเป็นฤดูขาขึ้นของ XRP
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-25 02:21:31
ข่าว Dogecoin
กระทิงมาแล้ว! Dogecoin ลุ้นพุ่งทะยานสู่ $1.85 หลังยืนเหนือแนวรับสำคัญ
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-25 01:03:11
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า