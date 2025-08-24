XRP ติด Top 100 สินทรัพย์โลก! แซงหน้าบริษัทยักษ์ใหญ่มากมาย

BTC $115,191.37 -1.48%
XRP
อัปเดตล่าสุด: 
XRP ของ Ripple

XRP เหรียญของบริษัท Ripple ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ด้วยการทะยานขึ้นเป็นหนึ่งใน 100 อันดับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสุดของโลกอย่างเป็นทางการ! ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงแต่ตอกย้ำสถานะของ Ripple ในฐานะผู้เล่นคนสำคัญ แต่ยังเป็นสัญญาณบวกที่สะท้อนการเติบโตของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวมด้วย

วิเคราะห์การเติบโตของ XRP สู่สินทรัพย์ 1.8 แสนล้านดอลลาร์

การเดินทางของ XRP สู่จุดสูงสุดนี้เป็นผลมาจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา จากราคาที่เคยซื้อขายกันต่ำกว่า 0.6 ดอลลาร์ ได้พุ่งทะยานทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 3.65 ดอลลาร์ ส่งผลให้มูลค่าตลาด (Market Cap) แตะระดับเกือบ 180,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งตัวเลขมหาศาลนี้เองที่ผลักดันให้เหรียญของ Ripple นี้เข้าสู่ทำเนียบสินทรัพย์ 100 อันดับแรกของโลกได้สำเร็จ

ความสำเร็จของ Ripple ในครั้งนี้ ทำให้เหรียญ XRP กลายเป็นคริปโตเคอร์เรนซีลำดับที่ 3 ที่สามารถเข้ามาอยู่ในทำเนียบสินทรัพย์ชั้นนำระดับโลกได้ ต่อจาก Bitcoin และ Ethereum

XRP ติด Top 100 สินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก
ที่มา: CompaniesMarketCap

การเติบโตของ Ripple ยังโดดเด่นถึงขนาดที่สามารถแซงหน้าบริษัทที่มีชื่อเสียงมายาวนานอย่าง Allianz SE, Accenture, Adobe, Pfizer และแม้กระทั่ง Spotify ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและเม็ดเงินมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาในระบบนิเวศของ Ripple อย่างน่าทึ่ง

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของ Ripple และอนาคตที่รออยู่

นอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของราคาแล้ว ความสำเร็จของ Ripple ยังมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง หนึ่งในนั้นคือความคืบหน้าครั้งสำคัญในคดีความกับ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ซึ่งใกล้จะได้ข้อสรุปในทิศทางที่เป็นบวกต่อ Ripple จึงช่วยลดความไม่แน่นอนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ Ripple ยังเดินหน้าขยายระบบนิเวศอย่างต่อเนื่องผ่านการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ เช่น การทุ่มเงิน 1.25 พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ Hidden Road ซึ่งเป็นบริษัท Prime Brokerage ชั้นนำ และการเปิดตัว Stablecoin ของตัวเองในชื่อ RLUSD ที่มุ่งเน้นการใช้งานในระดับสถาบัน

การพัฒนาเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานที่สำคัญซึ่งส่งเสริมการยอมรับของ Ripple ในวงกว้าง และเป็นสิ่งที่ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าอนาคตของ Ripple ยังคงสดใส โดยมีโอกาสที่จะได้เห็นการอนุมัติ Spot ETF ในสหรัฐฯ เป็นอีกหนึ่งตัวเร่งปฏิกิริยาสำคัญในอนาคต

รู้จัก Best Wallet ($BEST) กระเป๋าเดียวที่ตอบโจทย์นักลงทุน Multi-chain

จากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ Ripple ทำให้นักลงทุนจำนวนมากเริ่มมองหาโอกาสในสินทรัพย์ดิจิทัลตัวต่อไปที่มีศักยภาพสูง และหนึ่งในโครงการที่น่าจับตาที่สุดในขณะนี้คือ Best Wallet ($BEST) ซึ่งเป็นกระเป๋าเงินคริปโตแบบ non-custodial ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกเครือข่าย (multi-chain) อย่างแท้จริง

Best Wallet

Best Wallet ไม่ใช่แค่กระเป๋าเก็บเหรียญคริปโตธรรมดา แต่เป็นศูนย์กลางสำหรับนักลงทุนยุคใหม่ที่ต้องการความปลอดภัยระดับสถาบัน ด้วยเทคโนโลยี MPC จาก Fireblocks พร้อมความสะดวกสบายในการใช้งานที่รองรับทั้ง Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP และอีกหลายเชนชั้นนำ ทำให้นักลงทุนสามารถบริหารจัดการพอร์ตและมองหาโอกาสใหม่ๆ ได้ในแอปเดียว นอกจากนี้ยังมีระบบ Token Discovery ที่ช่วยแจ้งเตือนเหรียญ Presale ใหม่ๆ ก่อนใครด้วย

โอกาสสำคัญมาถึงแล้วกับ Presale ของโทเค็น $BEST ที่กำลังร้อนแรง ด้วยยอดระดมทุนทะลุ $15.07M แล้ว โดยผู้ถือโทเค็น $BEST จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น Staking APY สูงถึง 89%, สิทธิ์เข้าร่วม Presale โครงการอื่นก่อนใคร และส่วนลดค่าธรรมเนียมภายในแอป นี่คือโอกาสที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่มองหาการลงทุนที่จะเติบโตไปพร้อมกับตลาดกระทิงรอบใหม่ เหมือนที่ Ripple ได้พิสูจน์ให้เห็นมาแล้ว

ไปยัง Best Wallet Token

สรุป: XRP พิสูจน์ตัวเองในเวทีโลก และก้าวต่อไปที่น่าจับตามอง

การที่เหรียญจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งใน 100 สินทรัพย์ชั้นนำของโลกได้นั้น เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงศักยภาพที่แท้จริงของโครงการ ซึ่งไม่ได้เกิดจากกระแสการเก็งกำไรเพียงอย่างเดียว แต่มาจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้งความคืบหน้าทางกฎหมาย การขยายระบบนิเวศ และการยอมรับที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความสำเร็จของ Ripple ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือเหรียญ แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับโครงการอื่นๆ ในตลาดคริปโตด้วย และดูเหมือนว่า Best Wallet ก็เป็นอีกโครงการที่เพียบพร้อมด้วยยูทิลิตี้และการขยายระบบนิเวศ จึงเป็นอีกโครงการที่น่าสนใจในปีนี้และมีโอกาสเติบโตสูง

Authors List

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน
อ่านเพิ่มเติม
