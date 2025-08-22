BTC $112,093.15 -1.07%
ข่าวดี ETF หนุน! XRP ใกล้ทะลุ $3.50 จุดวัดใจนักลงทุนทั่วโลก

XRP
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อัปเดตล่าสุด: 
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
XRP

เหรียญ XRP กำลังกลับมาอยู่ในความสนใจของนักลงทุนและเทรดเดอร์อีกครั้ง หลังจากราคาเคลื่อนไหวในโซนสำคัญที่อาจเป็นจุดชี้ชะตาว่าจะเกิดการพุ่งทะยานครั้งใหญ่ (Mega Breakout) หรือเป็นเพียงสัญญาณที่เหล่าวาฬกำลังเตรียมตัวออกจากตลาดอย่างเงียบๆ บทความนี้จะพาไปเจาะลึกสัญญาณทางเทคนิค ปัจจัยพื้นฐาน และการเคลื่อนไหวของรายใหญ่ที่อาจส่งผลต่อทิศทางราคา XRP ในอนาคตอันใกล้นี้

สัญญาณ Bent Fork ชี้เป้า! XRP ลุ้นขึ้นต่อแตะ $3.50

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคกำลังจับตากราฟราคา XRP อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะรูปแบบที่เรียกว่า “Bent Fork” หรือช่อง Logarithmic Regression ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรอบแนวโน้มราคาที่สำคัญ รูปแบบนี้ช่วยชี้ให้เห็นถึงแนวรับและแนวต้านโค้งที่อาจเป็นจุดตัดสินว่าโมเมนตัมของ XRP จะสามารถทะลุขึ้นไปต่อได้หรือจะถูกกดดันให้ร่วงลง

จุดวัดใจสำคัญในขณะนี้คือแนวรับที่ระดับราคา $2.90 ตราบใดที่ราคา XRP ยังสามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ แนวโน้มขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง และมีโอกาสที่จะทะลวงแนวต้านเพื่อมุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่ $3.50 หรือสูงกว่านั้นได้ อย่างไรก็ตาม หากราคา XRP ไม่สามารถรักษาแนวรับนี้ไว้ได้และร่วงลงต่ำกว่า $1.90 อาจเป็นสัญญาณอันตรายที่บ่งชี้ว่าตลาดกำลังเข้าสู่ภาวะหมี และแรงเทขายอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

XRP

สำหรับการวิเคราะห์ที่เจาะลึกยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มราคาในระยะยาว สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ซึ่งจะให้มุมมองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น

ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง! XRP ลุ้นบวกจาก RWA และ ETF

นอกเหนือจากสัญญาณทางเทคนิคแล้ว ปัจจัยพื้นฐานของ XRP ก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ นักวิเคราะห์หลายคนมองว่า XRP มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมหาศาลจากการเข้ามามีบทบาทในตลาดสินทรัพย์ในโลกจริงที่ถูกแปลงเป็นโทเค็น (Tokenized Real-World Assets – RWA) โดยมีการคาดการณ์ว่าหาก XRP สามารถครองส่วนแบ่งตลาด RWA ได้เพียง 20% ภายในปี 2026 ก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าพื้นฐานของเหรียญได้อย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ยังมีข่าวดีอื่นๆ ที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศ เช่น ข่าวดีล่าสุดของ Ripple และ XRP ที่เข้าร่วมเครือข่ายความปลอดภัยเพื่อยกระดับความเชื่อมั่น

อีกหนึ่งข่าวดีที่สร้างความตื่นเต้นให้กับชุมชน XRP คือการยื่นจัดตั้งกองทุน Defiance Leveraged Long + Income XRP ETF ภายใต้ Tidal Trust II ซึ่งหากได้รับการอนุมัติ จะเป็นการเปิดประตูให้นักลงทุนสถาบันสามารถเข้าถึง XRP ได้ง่ายขึ้น ปัจจัยนี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มสภาพคล่องและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนระยะยาว แต่ยังส่งผลบวกต่อระบบนิเวศ DeFi ของ XRP อีกด้วย

ความคาดหวังเกี่ยวกับกองทุน ETF นี้ส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของตลาด ซึ่งนักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับราคา XRP และ ETF เพื่อประเมินสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิด

วาฬ XRP ขยับ! จับตากลยุทธ์รายใหญ่ชี้ทิศทางตลาด

คำถามสำคัญที่นักลงทุนจำนวนมากสงสัยคือ “เหล่าวาฬกำลังทำอะไรกับ XRP?” การเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่เป็นเหมือนดาบสองคม ในด้านหนึ่ง การสะสมเหรียญ XRP อย่างต่อเนื่องของวาฬอาจเป็นสัญญาณของการเตรียมพร้อมสำหรับการพุ่งขึ้นของราคาครั้งใหญ่ แต่ในทางกลับกัน การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติก็อาจเป็นการส่งสัญญาณว่าพวกเขากำลังเตรียมกระจายของหรือเทขายเพื่อทำกำไร

ดังนั้น การเฝ้าดูพฤติกรรมของวาฬบริเวณแนวรับ-แนวต้านสำคัญที่ $2.90 และ $1.90 จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การเทขายจำนวนมากที่แนวต้านอาจหมายถึงการทำกำไร ในขณะที่แรงซื้อขนาดใหญ่ที่แนวรับอาจเป็นการยืนยันถึงความเชื่อมั่นในทิศทางขาขึ้นของ XRP ซึ่งนักลงทุนรายย่อยควรใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ

เพื่อทำความเข้าใจกลยุทธ์ของนักลงทุนรายใหญ่ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การติดตามการวิเคราะห์แรงขาย XRP จากวาฬจะช่วยให้นักลงทุนเห็นภาพแรงกดดันและโอกาสในการเข้าซื้อที่ชัดเจนขึ้น

XRP จ่อเบรกแนวต้านใหญ่ จุดวัดใจนักลงทุน

โดยสรุป สถานการณ์ของ XRP ในขณะนี้อยู่บนทางสองแพร่งที่น่าตื่นเต้น ด้วยสัญญาณทางเทคนิคที่บ่งชี้ถึงจุดวัดใจสำคัญ และปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งจากข่าวดีเรื่อง ETF และศักยภาพในตลาด RWA อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของวาฬยังคงเป็นตัวแปรที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ทิศทางราคาของ XRP หลังจากนี้จะขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยบวกจะสามารถเอาชนะแรงกดดันและพาราคาทะลุแนวต้านสำคัญไปได้หรือไม่ ซึ่งนักลงทุนควรติดตามข่าวสารและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อตัดสินใจลงทุนในเหรียญ XRP ต่อไป

Bitcoin Hyper (HYPER) จ่อสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในตลาดคริปโต

ในขณะที่นักลงทุนกำลังวิเคราะห์แนวโน้มของเหรียญใหญ่อย่าง XRP อีกด้านหนึ่งของตลาดก็มีโปรเจกต์ใหม่ที่มีศักยภาพสูงกำลังได้รับความสนใจอย่างร้อนแรง นั่นคือ Bitcoin Hyper ($HYPER) ซึ่งเป็น Layer-2 รุ่นบุกเบิกที่สร้างขึ้นบนเทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆ ของ Bitcoin

Bitcoin Hyper เข้ามาแก้ปัญหาความล่าช้าและค่าธรรมเนียมที่สูงของเครือข่าย Bitcoin ดั้งเดิม โดยสามารถประมวลผลธุรกรรมได้หลายหมื่นรายการต่อวินาที (TPS) ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า $0.001 จุดเด่นของ Bitcoin Hyper คือการเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงได้ก่อนกองทุนใหญ่ (VC) โดยไม่มีรอบขายพิเศษ ราคา Presale เริ่มต้นเพียง $0.0115 และจะปรับขึ้นทุก 48 ชั่วโมง

กระแสของ Meme Culture ที่แข็งแกร่งยังเปิดโอกาสให้กับโปรเจกต์อื่นๆ ด้วยเช่นกัน โดยมีเหรียญมีมใหม่ๆ ที่น่าจับตามองหลายตัวที่อาจสร้างผลตอบแทนสูงในปีหน้า ทั้งนี้นอกเหนือจาก Bitcoin Hyper แล้ว ตลาดคริปโตยังมีโครงการเหรียญ Presale ที่มีอนาคตอีกมากมายที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าลงทุนในโปรเจกต์ตั้งแต่เนิ่นๆ

เหรียญยอดนิยม
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน
