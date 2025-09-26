BTC $109,555.11 -1.93%
ETH $3,910.84 -2.82%
SOL $194.66 -4.24%
PEPE $0.0000091 -2.60%
SHIB $0.000011 -2.04%
BNB $942.46 -4.33%
DOGE $0.22 -3.10%
XRP $2.75 -2.81%
Cryptonews XRP ข่าวล่าสุด

สัญญาณกระทิงชัด! ราคา XRP สัญญาณซ้ำรอยเดิม มีลุ้นแตะ $33

XRP
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
เหรียญ XRP ส่องแสงในฉากการเงินสไตล์ไซเบอร์พังค์ 26-09-2025

นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง EGRAG Crypto ได้ออกมาแสดงความเห็นที่น่าสนใจว่า ราคา XRP กำลังเดินตามรูปแบบกราฟในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ซึ่งอาจนำไปสู่การพุ่งขึ้นของราคาอย่างมหาศาล โดยเขาเชื่อว่ารูปแบบเหล่านี้กำลังส่งสัญญาณที่ชัดเจน แต่กลับถูกนักลงทุนส่วนใหญ่มองข้ามไป การวิเคราะห์ครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่ราคา XRP อาจทำราคาสองหลักในรอบ Bull Run ที่กำลังจะมาถึง

การวิเคราะห์ของ EGRAG Crypto เป็นเพียงหนึ่งในมุมมองที่น่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ที่หลายสำนักกำลังจับตามองเช่นกัน

ราคา XRP กำลังเข้าโหมดสะสม! กราฟสามเหลี่ยมชี้เป้าขาขึ้น

EGRAG Crypto ได้ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบกราฟที่เรียกว่า “ascending triangle” (สามเหลี่ยมยกตัวขึ้น) ซึ่งมักจะปรากฏในช่วงสุดท้ายของแต่ละวัฏจักรตลาดกระทิงของ XRP โดยรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่ราคามีการปรับตัวขึ้นในระลอกแรกแล้วเข้าสู่ช่วงพักฐาน (consolidation) ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นช่วงของการสะสมกำลัง (re-accumulation) ก่อนที่จะเกิดการพุ่งทะยานครั้งสุดท้ายที่รุนแรง

รูปแบบการสะสมกำลังดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์หลายรายที่มองว่า XRP มีโอกาสลุ้นพุ่งแตะราคา $4 ในระยะสั้น ซึ่งสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของตลาด Altcoin โดยรวม

เมื่อย้อนดูข้อมูลในอดีต รูปแบบนี้เคยเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2017 โดยราคา XRP ได้พุ่งขึ้นจาก $0.005 ในเดือนมีนาคม ไปสู่จุดสูงสุดที่ $0.3988 ในเดือนพฤษภาคม ก่อนจะเข้าสู่ช่วงพักฐานและสร้างรูปแบบ ascending triangle หลังจากนั้น ราคาได้ทะลุกรอบสามเหลี่ยมในเดือนพฤศจิกายน 2017 และพุ่งทะยานไปสร้างจุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ราคา $3.3 ในเดือนมกราคม 2018

เหรียญ XRP ส่องสว่างท่ามกลางกราฟสามเหลี่ยมที่กำลังขึ้น 26-09-2025

ปรากฏการณ์คล้ายกันนี้เกิดขึ้นอีกครั้งในรอบปี 2020-2021 โดยราคา XRP ได้พุ่งจาก $0.24 ไปที่ $0.44 ในเดือนพฤศจิกายน 2020 แล้วจึงเข้าสู่ช่วงพักฐานในรูปแบบสามเหลี่ยม ก่อนจะทะลุแนวต้านขึ้นไปในเดือนมีนาคม 2021 และทำราคาสูงสุดของรอบนั้นที่ $1.96 ในเดือนเมษายน 2021 ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสำคัญของรูปแบบกราฟนี้

นอกจากการวิเคราะห์รูปแบบกราฟในอดีตแล้ว ปัจจัยพื้นฐานอย่างความร่วมมือระหว่าง Ripple และ BlackRock ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเร่งที่อาจผลักดันให้ XRP สร้างประวัติศาสตร์ซ้ำรอยได้อีกครั้ง

สถิติหนุน! XRP ลุ้นพุ่ง $33 หากกราฟซ้ำรอยปี 2017

จากการวิเคราะห์รูปแบบในอดีต EGRAG ได้คาดการณ์เป้าหมายราคา XRP ออกเป็นสองกรณี โดยอิงจากแรงส่งหลังการทะลุกรอบสามเหลี่ยม หาก XRP ซ้ำรอยการพุ่งขึ้นในปี 2021 ซึ่งเพิ่มขึ้น 110% ราคาเป้าหมายอาจอยู่ที่ $15 แต่หากเป็นไปตามรูปแบบของปี 2017 ที่ราคาพุ่งขึ้นถึง 350% เป้าหมายอาจสูงถึง $33 โดยเขาระบุว่าวันที่ 27 พฤศจิกายน จะเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าจับตา

นอกเหนือจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว มุมมองจากปัญญาประดิษฐ์ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน โดยล่าสุด Claude AI ได้วิเคราะห์ว่า XRP อาจพุ่งสูงถึง $24 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

อย่างไรก็ตาม EGRAG ได้เน้นย้ำถึงแนวรับที่สำคัญที่เรียกว่า Bull Market Support Bond (BMSB) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ $2.70 เขาชี้ว่าในอดีตที่ผ่านมา ราคา XRP จะต้องยืนเหนือแนวรับนี้ให้ได้เสมอเพื่อให้รูปแบบกระทิงยังคงอยู่ แม้จะเคยมีการหลุดแนวรับชั่วคราว (fakeout) ในปี 2020 จากข่าวดคีความระหว่าง Ripple และ SEC ก็ตาม

ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งก็เป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนที่สำคัญ โดยล่าสุดมีรายงานว่า BlackRock และ VanEck ได้เข้าลงทุนใน XRP ผ่านกองทุน Tokenized Fund ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบันและอาจเป็นแรงผลักดันให้ราคายืนเหนือแนวรับสำคัญได้

ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ยังให้ข้อมูลเพื่อเตือนใจนักลงทุนว่า โดยสถิติแล้ว รูปแบบ ascending channel มีโอกาสที่จะทะลุลง (break down) ถึง 57% และมีโอกาสทะลุขึ้นเพียง 43% ซึ่งนี่อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนในปัจจุบัน แต่หากประวัติศาสตร์ซ้ำรอยจริง นี่อาจเป็นโอกาสครั้งสำคัญสำหรับผู้ที่ถือครอง XRP

กระแสแรงไม่หยุด! Pepenode พรีเซลล์ทะลุ $1.2M ภายในเวลาอันสั้น

Pepenode เหรียญคริปโตที่มาแรงในปี 2025 ระดมทุนพรีเซลล์ได้กว่า 1.2 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยแนวคิด “MINE-TO-EARN” ที่ให้ผู้ลงทุนสร้างเหมืองเสมือนจริง รับรางวัลแบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องใช้เครื่องขุดหรือความรู้เชิงเทคนิค

ภาพของ Pepenode ที่น่าสนใจและมีสีสันสดใส 25-09-2025

$PEPENODE เป็นโทเค็นบน Ethereum ที่ผสานระบบ Virtual Mining, Staking และกลไกการเผาโทเค็นสูงสุดถึง 70% เพื่อควบคุมอุปทาน ผู้เล่นสามารถซื้อ Miner Node อัปเกรด Facility และรับโบนัสผ่านแดชบอร์ดแบบอินเทอร์แอคทีฟ สร้างประสบการณ์การลงทุนเชิงเกมที่น่าสนใจตั้งแต่ช่วงพรีเซลล์

ระบบยังมีระบบกันบอทและรางวัลสำหรับผู้แนะนำ เพิ่มแรงจูงใจให้ผู้เล่นเข้าร่วมอย่างยุติธรรม ขณะเดียวกัน การเผาโทเค็นในสัดส่วนสูงถูกมองว่าเป็นกลไกสร้างมูลค่าในระยะยาว หากความต้องการยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการภาพรวม Pepenode โปรดศึกษาจาก บทวิเคราะห์ราคา Pepenode หรือศึกษาวิธีซื้อ Pepenode ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อเห็นโอกาสและความเสี่ยงอย่างครบถ้วน

อย่าลืมติดตาม เว็บไซต์ทางการของ Pepenode รวมถึง X และ ช่อง Telegram เพื่อไม่พลาดทุกอัปเดต

เยี่ยมชม Pepenode.io

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,935,659,583,648
-6.95
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Dogecoin
ลุ้นครั้งใหญ่! Dogecoin จ่อพุ่ง 800% นักวิเคราะห์ชี้เป้า $1.30
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-26 16:21:24
ข่าวคริปโต
ตลาดปั่นป่วน! Bitcoin ร่วงหลุด $110K ก่อนวันหมดอายุ Options
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-09-26 15:06:48
Pakphum Kerdprap
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า