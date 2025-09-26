สัญญาณกระทิงชัด! ราคา XRP สัญญาณซ้ำรอยเดิม มีลุ้นแตะ $33
นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง EGRAG Crypto ได้ออกมาแสดงความเห็นที่น่าสนใจว่า ราคา XRP กำลังเดินตามรูปแบบกราฟในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ซึ่งอาจนำไปสู่การพุ่งขึ้นของราคาอย่างมหาศาล โดยเขาเชื่อว่ารูปแบบเหล่านี้กำลังส่งสัญญาณที่ชัดเจน แต่กลับถูกนักลงทุนส่วนใหญ่มองข้ามไป การวิเคราะห์ครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่ราคา XRP อาจทำราคาสองหลักในรอบ Bull Run ที่กำลังจะมาถึง
การวิเคราะห์ของ EGRAG Crypto เป็นเพียงหนึ่งในมุมมองที่น่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ที่หลายสำนักกำลังจับตามองเช่นกัน
ราคา XRP กำลังเข้าโหมดสะสม! กราฟสามเหลี่ยมชี้เป้าขาขึ้น
EGRAG Crypto ได้ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบกราฟที่เรียกว่า “ascending triangle” (สามเหลี่ยมยกตัวขึ้น) ซึ่งมักจะปรากฏในช่วงสุดท้ายของแต่ละวัฏจักรตลาดกระทิงของ XRP โดยรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่ราคามีการปรับตัวขึ้นในระลอกแรกแล้วเข้าสู่ช่วงพักฐาน (consolidation) ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นช่วงของการสะสมกำลัง (re-accumulation) ก่อนที่จะเกิดการพุ่งทะยานครั้งสุดท้ายที่รุนแรง
รูปแบบการสะสมกำลังดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์หลายรายที่มองว่า XRP มีโอกาสลุ้นพุ่งแตะราคา $4 ในระยะสั้น ซึ่งสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของตลาด Altcoin โดยรวม
เมื่อย้อนดูข้อมูลในอดีต รูปแบบนี้เคยเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2017 โดยราคา XRP ได้พุ่งขึ้นจาก $0.005 ในเดือนมีนาคม ไปสู่จุดสูงสุดที่ $0.3988 ในเดือนพฤษภาคม ก่อนจะเข้าสู่ช่วงพักฐานและสร้างรูปแบบ ascending triangle หลังจากนั้น ราคาได้ทะลุกรอบสามเหลี่ยมในเดือนพฤศจิกายน 2017 และพุ่งทะยานไปสร้างจุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ราคา $3.3 ในเดือนมกราคม 2018
ปรากฏการณ์คล้ายกันนี้เกิดขึ้นอีกครั้งในรอบปี 2020-2021 โดยราคา XRP ได้พุ่งจาก $0.24 ไปที่ $0.44 ในเดือนพฤศจิกายน 2020 แล้วจึงเข้าสู่ช่วงพักฐานในรูปแบบสามเหลี่ยม ก่อนจะทะลุแนวต้านขึ้นไปในเดือนมีนาคม 2021 และทำราคาสูงสุดของรอบนั้นที่ $1.96 ในเดือนเมษายน 2021 ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสำคัญของรูปแบบกราฟนี้
นอกจากการวิเคราะห์รูปแบบกราฟในอดีตแล้ว ปัจจัยพื้นฐานอย่างความร่วมมือระหว่าง Ripple และ BlackRock ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเร่งที่อาจผลักดันให้ XRP สร้างประวัติศาสตร์ซ้ำรอยได้อีกครั้ง
สถิติหนุน! XRP ลุ้นพุ่ง $33 หากกราฟซ้ำรอยปี 2017
จากการวิเคราะห์รูปแบบในอดีต EGRAG ได้คาดการณ์เป้าหมายราคา XRP ออกเป็นสองกรณี โดยอิงจากแรงส่งหลังการทะลุกรอบสามเหลี่ยม หาก XRP ซ้ำรอยการพุ่งขึ้นในปี 2021 ซึ่งเพิ่มขึ้น 110% ราคาเป้าหมายอาจอยู่ที่ $15 แต่หากเป็นไปตามรูปแบบของปี 2017 ที่ราคาพุ่งขึ้นถึง 350% เป้าหมายอาจสูงถึง $33 โดยเขาระบุว่าวันที่ 27 พฤศจิกายน จะเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าจับตา
นอกเหนือจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว มุมมองจากปัญญาประดิษฐ์ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน โดยล่าสุด Claude AI ได้วิเคราะห์ว่า XRP อาจพุ่งสูงถึง $24 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
อย่างไรก็ตาม EGRAG ได้เน้นย้ำถึงแนวรับที่สำคัญที่เรียกว่า Bull Market Support Bond (BMSB) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ $2.70 เขาชี้ว่าในอดีตที่ผ่านมา ราคา XRP จะต้องยืนเหนือแนวรับนี้ให้ได้เสมอเพื่อให้รูปแบบกระทิงยังคงอยู่ แม้จะเคยมีการหลุดแนวรับชั่วคราว (fakeout) ในปี 2020 จากข่าวดคีความระหว่าง Ripple และ SEC ก็ตาม
ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งก็เป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนที่สำคัญ โดยล่าสุดมีรายงานว่า BlackRock และ VanEck ได้เข้าลงทุนใน XRP ผ่านกองทุน Tokenized Fund ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบันและอาจเป็นแรงผลักดันให้ราคายืนเหนือแนวรับสำคัญได้
ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ยังให้ข้อมูลเพื่อเตือนใจนักลงทุนว่า โดยสถิติแล้ว รูปแบบ ascending channel มีโอกาสที่จะทะลุลง (break down) ถึง 57% และมีโอกาสทะลุขึ้นเพียง 43% ซึ่งนี่อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนในปัจจุบัน แต่หากประวัติศาสตร์ซ้ำรอยจริง นี่อาจเป็นโอกาสครั้งสำคัญสำหรับผู้ที่ถือครอง XRP
