3 เหรียญเด่น XRP, SOL, TRX จ่อพุ่ง! นักวิเคราะห์จับตาใกล้ชิด
ท่ามกลางตลาด Altcoin ที่กลับมาคึกคัก นักวิเคราะห์ต่างพุ่งเป้าไปที่เหรียญที่มีศักยภาพในการเติบโต โดย XRP กำลังสร้างฐานราคาที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ Solana (SOL) และ Tron (TRX) ก็แสดงประสิทธิภาพที่น่าประทับใจไม่แพ้กัน บทความนี้จะเจาะลึกว่าเหรียญใดคือตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในรอบนี้ และอะไรคือปัจจัยขับเคลื่อนที่นักลงทุนไม่ควรพลาด นอกจากเหรียญที่กล่าวถึงในบทความนี้แล้ว ยังมี 5 เหรียญคริปโตที่น่าจับตามองในตลาดกระทิง ซึ่งแสดงสัญญาณการเติบโตที่โดดเด่นเช่นกัน
XRP เสถียรพร้อมพุ่ง! นักวิเคราะห์ชี้เป้าทะลุแนวต้าน
ราคา XRP ได้สร้างเสถียรภาพรอบแนวรับสำคัญที่ประมาณ 2.9 ดอลลาร์ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้สร้างฐานราคาแบบ double bottom ที่ราว 2.70 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโซน Fibonacci retracement ที่สำคัญ แม้จะมีการดึงราคาลงอย่างรวดเร็วจากแรงเทขายของนักเทรดที่ใช้เลเวอเรจสูง แต่ราคา Ripple ก็สามารถฟื้นตัวกลับมาที่ 2.79 ดอลลาร์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Macro 0.5 retracement ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาในลักษณะนี้สอดคล้องกับ การวิเคราะห์แนวรับและโอกาสของ XRP ที่นักวิเคราะห์กำลังจับตาโอกาสในการทะลุแนวต้านสำคัญต่อไป
นักวิเคราะห์มองว่าการที่ราคา XRP สามารถยืนเหนือแนวรับนี้ได้เป็นสัญญาณบวก บ่งชี้ว่าแรงเทขายเป็นเพียงการปรับฐานชั่วคราวและไม่ใช่การกลับตัวเป็นขาลงถาวร โดยคาดการณ์ว่าจะมีการทดสอบแนวรับที่ 2.79 ดอลลาร์อีกครั้ง และอาจเกิดสัญญาณ Bullish Divergence บน RSI 4 ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นการยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ด้วยสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นบวกนี้ จึงสอดคล้องกับ บทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ที่ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตในระยะต่อไป
หากราคา XRP สามารถรักษาระดับเหนือ 2.79 ดอลลาร์ไว้ได้ แนวต้านถัดไปที่ต้องจับตาคือ 4.00 และ 4.40 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับระดับ Fibonacci extension ที่ 2.618 และ 3.618 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม หากราคาทะลุแนวรับ 2.70 ดอลลาร์ลงไป จะทำให้การนับคลื่น Wave 2 ปัจจุบันสิ้นสุดลง และต้องหันไปจับตาแนวรับถัดไปที่ 2.58 ดอลลาร์แทน แต่ด้วยโครงสร้างตลาดที่ยังแข็งแกร่ง ทำให้มีโอกาสสูงที่จะเกิดการพุ่งขึ้นในรูปแบบ Third-wave rally
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักว่าภาพรวมตลาดยังคงเผชิญกับความท้าทาย โดยมีรายงานว่า ราคา XRP และเหรียญหลักอื่น ๆ ยังคงทรงตัว จากแรงกดดันของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวในระยะสั้นได้
SOL และ TRX ร้อนแรง! นักวิเคราะห์มองเป็นตัวเต็งรอบใหม่
นอกเหนือจาก XRP แล้ว Solana (SOL) ก็แสดงแนวโน้มขาขึ้นทางเทคนิคที่ชัดเจน แม้จะมีการปรับฐานในระยะสั้น แต่ราคาก็สามารถสร้างจุดสูงสุดใหม่ (Higher Highs) และจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (Higher Lows) ได้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนเมษายน โดยราคาพุ่งขึ้นมาแล้วกว่า 130% จากจุดต่ำสุดของปี การวิเคราะห์ด้วย Wave Count ยังชี้ให้เห็นว่าราคา Solana อยู่ในช่วงคลื่นขาขึ้นที่ 5 ซึ่งอาจผลักดันราคาไปสู่ช่วง 416-464 ดอลลาร์ หากสามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ 250 ดอลลาร์ไปได้อย่างเด็ดขาด
การเติบโตอย่างรวดเร็วของ Solana ได้รับแรงหนุนจากการพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับ Stablecoin โดยล่าสุด ธนาคารแห่งชาติคาซัคสถานได้เปิดตัวเหรียญ Stablecoin ชื่อ Evo (KZTE) บนเครือข่าย Solana โดยร่วมมือกับ Mastercard และสถาบันการเงินในท้องถิ่น ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับปัจจัยพื้นฐานของ SOL ในระยะยาว
ในทำนองเดียวกัน XRP ก็ได้รับปัจจัยหนุนพื้นฐานที่แข็งแกร่งไม่แพ้กัน หลังจากมีข่าวว่า สหภาพยุโรปเลือกใช้เทคโนโลยี XRP สำหรับ Stablecoin ซึ่งเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสให้ราคาเติบโตในอนาคต
ขณะเดียวกัน Tron (TRX) ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการเติบโตในระยะยาว โดยยังคงรักษาความต้องการในตลาดไว้ได้แม้ในช่วงที่ตลาดผันผวน ด้วยจำนวนระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ที่เพิ่มขึ้น ปริมาณธุรกรรมที่สูง และปริมาณ Stablecoin ที่มั่นคง นักวิเคราะห์ชี้ว่าการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจำนวนผู้ใช้งานและมูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้ (TVL) บ่งบอกถึงความยืดหยุ่นของ TRX นอกจากนี้ ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำและความเร็วสูงของเครือข่าย Tron ยังคงดึงดูดนักพัฒนาและนักเทรดได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้คาดว่า TRX จะได้รับประโยชน์จากกระแสการใช้งาน Stablecoin และการเติบโตของ DeFi ในระลอกต่อไป
Pepenode มาแรง! โดดเด่นด้วยระบบขุดเสมือนจริงและ Burn สูง
Pepenode ($PEPENODE) กำลังเป็นที่จับตาในฐานะ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 หลังยอดพรีเซลทะลุ 1.2 ล้านดอลลาร์ในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยแนวคิด “MINE-TO-EARN” ที่จำลองการขุดเสมือนจริงผสานกับระบบ Staking และกลไก Burn สูงถึง 70% ของโทเค็นที่ใช้ในแพลตฟอร์ม
ผู้ถือโทเค็นสามารถซื้อ Miner Node และอัปเกรด Facility เพื่อเพิ่ม Hashpower ผ่านแดชบอร์ดแบบอินเทอร์แอคทีฟ ลดข้อจำกัดและต้นทุนของการขุดแบบเดิม พร้อมสร้างแรงจูงใจด้วยระบบขายพรีเซลที่เปิดกว้าง ไม่มีรอบพิเศษให้นักลงทุนรายใหญ่
ความร่วมสมัยของ Pepenode ยังสอดรับกับกระแสมีมคอยน์และ Altcoin ที่มาแรงในปีนี้ ทำให้โปรเจกต์นี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจับตาในกลุ่ม เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ทั้งด้านการใช้งานและศักยภาพการเติบโตในระยะยาว
สำหรับผู้ที่ติดตาม Pepenode มาอย่างต่อเนื่อง อย่าลืมทบทวน บทวิเคราะห์ราคา Pepenode และอย่าลืมดูวิธีซื้อ Pepenode ทีละขั้นตอน เพื่ออัปเดตมุมมอง
สำรวจเนื้อหาเชิงกลยุทธ์ใน เว็บไซต์ทางการของ Pepenode พร้อมติดตามเสียงจากชุมชนบน X และ ช่อง Telegramเยี่ยมชม Pepenode.io