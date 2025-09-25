วิเคราะห์ราคา XRP: ความร่วมมือ Ripple-BlackRock เปิดทางจ่อขึ้นชาร์ต ส่งกระแสเหรียญ Altcoin ยอดนิยม พุ่งแรง
การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในโลกการเงินเกิดขึ้นเมื่อสองยักษ์ใหญ่ด้านการจัดการสินทรัพย์อย่าง BlackRock และ VanEck ประกาศความร่วมมือกับ Ripple เพื่อนำระบบการไถ่ถอนสินทรัพย์ออกจากกองทุน Treasury ที่ถูกโทเค็นมาใช้กับ RLUSD สเตเบิลคอยน์ประจำเครือข่าย Ripple ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยเพิ่มการยอมรับเชิงสถาบันและเสริมพลังให้กับแนวโน้มเชิงบวกของราคา XRP ในอนาคต
กองทุน BlackRock’s BUIDL และ VanEck’s VBILL ที่มูลค่ารวมกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ ได้ยืนยันการผสานการทำงานกับ RLUSD อย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา การร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของ Securitize ที่เป็นผู้บุกเบิกการโทเค็นกองทุนพันธบัตรรัฐบาล และปัจจุบันได้เลือกใช้เทคโนโลยีของ Ripple เพื่อทำให้การไถ่ถอนเกิดขึ้นจริงบนโลกคริปโต
การเคลื่อนไหวนี้ยังเพิ่มสภาพคล่องให้กับทั้ง 2 ระบบนิเวศ โดยผู้ลงทุนสามารถแลกหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น RLUSD ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่มีการตรึงมูลค่ากับดอลลาร์สหรัฐและมีมูลค่าตลาดกว่า 700 ล้านดอลลาร์ ในขณะนี้
แม้ว่าการให้แลกนี้จะเกิดขึ้นบนเครือข่าย Ethereum แต่ Brad Garlinghouse ซีอีโอของ Ripple ได้ยืนยันว่าจะขยายการทำงานมายัง XRP Ledger ในระยะต่อไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มการใช้งานจริงและขยายขอบเขตของเครือข่ายอย่างมาก
นี่จึงกลายเป็นปัจจัยบวกสำคัญที่อาจทำให้ XRP ลุ้นพุ่งทะลุ $3 และเป็นตัวเร่งให้เกิดความเชื่อมั่นต่อเป้าหมายระยะยาวอย่าง 1,000 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ซึ่งแม้จะฟังดูไกลตัว แต่ด้วยการยอมรับของสถาบันขนาดใหญ่และความก้าวหน้าเชิงเทคโนโลยี ก็ทำให้เส้นทางดังกล่าวมีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆ
แนวโน้มราคา XRP: ระดับสำคัญที่ควรจับตาขณะพักตัว
หลังจาก XRP ทำจุดสูงสุดรอบล่าสุดที่ 3.65 ดอลลาร์ เหรียญยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นแม้จะมีการพักฐาน โดยระดับแนวรับสำคัญที่ควรจับตาคือ 2.60 ดอลลาร์
หากราคาสามารถดีดกลับได้อย่างแข็งแกร่ง ก็อาจเป็นสัญญาณการเบรกทะลุสู่จุดสูงสุดใหม่ในรอบนี้ โดยมีเป้าหมายถึง 10 ดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการปรับตัวขึ้นกว่า 230%
การคาดการณ์เชิงบวกนี้ยังได้รับแรงหนุนจากข่าวการยอมรับของสหภาพยุโรป ทำให้หลายฝ่ายมองว่า XRP จ่อทะยานหลัง Ripple ได้ไฟเขียวจาก EU และเพิ่มแรงสนับสนุนต่อกระแสการลงทุนในระยะยาว
แม้เป้าหมายที่ 1,000 ดอลลาร์อาจดูทะเยอทะยาน แต่ด้วยการใช้งานจริงที่ขยายตัวรวดเร็วและการเข้ามาของผู้เล่นสถาบันระดับโลก จึงไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝัน โดยเฉพาะในยุคที่ตลาดกำลังกลับมาคึกคักและนักลงทุนหันมามอง เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 มากขึ้น
Maxi Doge ($MAXI): เมื่อการเทรดเลเวอเรจสูงถูกขับเคลื่อนด้วยพลังมีม
ในกระแสเหรียญมีมที่ครองความนิยม Maxi Doge ($MAXI) โดดเด่นขึ้นมาอย่างรวดเร็ว มันไม่ได้เป็นเพียงโทเค็นล้อเลียนเท่านั้น แต่ยังถูกออกแบบมาด้วยเลเวอเรจสูงถึง 1,000x เพื่อเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์รายย่อยได้เล่นเกมในระดับเดียวกับวาฬ
หลังเปิด Presale เพียงไม่กี่สัปดาห์ โครงการสามารถระดมทุนได้กว่า 2.4 ล้านดอลลาร์ โดยกองทุน MAXI Fund จะนำ 25% ของเงินที่ได้ไปลงทุนในโทเค็นที่มีศักยภาพสูงสุดของรอบตลาดนี้ พร้อมใช้กลยุทธ์เลเวอเรจ 1000x เพื่อเพิ่มผลตอบแทน
ยิ่งไปกว่านั้น โปรเจกต์ยังเพิ่มความสนุกด้วยกิจกรรมแบบเกมิฟาย เช่น Max Gains และ Max Ripped ทำให้ $MAXI ไม่ใช่แค่การลงทุน แต่ยังเป็นเหมือนชมรมเทรดเดอร์สายเสี่ยงที่เต็มไปด้วยพลังของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับกระแส เหรียญ Altcoin ยอดนิยม ที่กำลังสร้างสีสันให้กับตลาด
นักลงทุนที่สนใจสามารถเข้าซื้อ $MAXI ได้ผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge เพียงเชื่อมกระเป๋าที่รองรับ เช่น Best Wallet จากนั้นสามารถแลกโทเค็นด้วย USDT, ETH หรือแม้แต่การชำระผ่านบัตรธนาคาร
และท่ามกลางกระแส altseason ที่เริ่มร้อนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ $MAXI เท่านั้น แต่ยังมี เหรียญ Presale ที่น่าจับตา อีกหลายตัวที่อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตแบบ 10x ในรอบถัดไปไปที่เว็บไซต์ Maxi Doge
เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม