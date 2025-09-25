BTC $111,786.57 -1.27%
XRP ข่าวล่าสุด

วิเคราะห์ราคา XRP: ความร่วมมือ Ripple-BlackRock เปิดทางจ่อขึ้นชาร์ต ส่งกระแสเหรียญ Altcoin ยอดนิยม พุ่งแรง

Altcoin Maxi Doge XRP
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
Affiliate Disclosure
เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
Ripple จับมือ BlackRock เหนือกองเหรียญ XRP ท่ามกลางเมืองอนาคต

การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในโลกการเงินเกิดขึ้นเมื่อสองยักษ์ใหญ่ด้านการจัดการสินทรัพย์อย่าง BlackRock และ VanEck ประกาศความร่วมมือกับ Ripple เพื่อนำระบบการไถ่ถอนสินทรัพย์ออกจากกองทุน Treasury ที่ถูกโทเค็นมาใช้กับ RLUSD สเตเบิลคอยน์ประจำเครือข่าย Ripple ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยเพิ่มการยอมรับเชิงสถาบันและเสริมพลังให้กับแนวโน้มเชิงบวกของราคา XRP ในอนาคต

กองทุน BlackRock’s BUIDL และ VanEck’s VBILL ที่มูลค่ารวมกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ ได้ยืนยันการผสานการทำงานกับ RLUSD อย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา การร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของ Securitize ที่เป็นผู้บุกเบิกการโทเค็นกองทุนพันธบัตรรัฐบาล และปัจจุบันได้เลือกใช้เทคโนโลยีของ Ripple เพื่อทำให้การไถ่ถอนเกิดขึ้นจริงบนโลกคริปโต

การเคลื่อนไหวนี้ยังเพิ่มสภาพคล่องให้กับทั้ง 2 ระบบนิเวศ โดยผู้ลงทุนสามารถแลกหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น RLUSD ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่มีการตรึงมูลค่ากับดอลลาร์สหรัฐและมีมูลค่าตลาดกว่า 700 ล้านดอลลาร์ ในขณะนี้

แม้ว่าการให้แลกนี้จะเกิดขึ้นบนเครือข่าย Ethereum แต่ Brad Garlinghouse ซีอีโอของ Ripple ได้ยืนยันว่าจะขยายการทำงานมายัง XRP Ledger ในระยะต่อไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มการใช้งานจริงและขยายขอบเขตของเครือข่ายอย่างมาก

นี่จึงกลายเป็นปัจจัยบวกสำคัญที่อาจทำให้ XRP ลุ้นพุ่งทะลุ $3 และเป็นตัวเร่งให้เกิดความเชื่อมั่นต่อเป้าหมายระยะยาวอย่าง 1,000 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ซึ่งแม้จะฟังดูไกลตัว แต่ด้วยการยอมรับของสถาบันขนาดใหญ่และความก้าวหน้าเชิงเทคโนโลยี ก็ทำให้เส้นทางดังกล่าวมีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆ

แนวโน้มราคา XRP: ระดับสำคัญที่ควรจับตาขณะพักตัว

หลังจาก XRP ทำจุดสูงสุดรอบล่าสุดที่ 3.65 ดอลลาร์ เหรียญยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นแม้จะมีการพักฐาน โดยระดับแนวรับสำคัญที่ควรจับตาคือ 2.60 ดอลลาร์

XRP กราฟวิเคราะห์แนวโน้ม ราคาเป้าหมาย 7 ดอลลาร์

หากราคาสามารถดีดกลับได้อย่างแข็งแกร่ง ก็อาจเป็นสัญญาณการเบรกทะลุสู่จุดสูงสุดใหม่ในรอบนี้ โดยมีเป้าหมายถึง 10 ดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการปรับตัวขึ้นกว่า 230%

การคาดการณ์เชิงบวกนี้ยังได้รับแรงหนุนจากข่าวการยอมรับของสหภาพยุโรป ทำให้หลายฝ่ายมองว่า XRP จ่อทะยานหลัง Ripple ได้ไฟเขียวจาก EU และเพิ่มแรงสนับสนุนต่อกระแสการลงทุนในระยะยาว

แม้เป้าหมายที่ 1,000 ดอลลาร์อาจดูทะเยอทะยาน แต่ด้วยการใช้งานจริงที่ขยายตัวรวดเร็วและการเข้ามาของผู้เล่นสถาบันระดับโลก จึงไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝัน โดยเฉพาะในยุคที่ตลาดกำลังกลับมาคึกคักและนักลงทุนหันมามอง เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 มากขึ้น

Maxi Doge ($MAXI): เมื่อการเทรดเลเวอเรจสูงถูกขับเคลื่อนด้วยพลังมีม

ในกระแสเหรียญมีมที่ครองความนิยม Maxi Doge ($MAXI) โดดเด่นขึ้นมาอย่างรวดเร็ว มันไม่ได้เป็นเพียงโทเค็นล้อเลียนเท่านั้น แต่ยังถูกออกแบบมาด้วยเลเวอเรจสูงถึง 1,000x เพื่อเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์รายย่อยได้เล่นเกมในระดับเดียวกับวาฬ

ตัวละคร Maxi Doge โปรโมตโทเค็น $MAXI เลเวอเรจ 1000x

หลังเปิด Presale เพียงไม่กี่สัปดาห์ โครงการสามารถระดมทุนได้กว่า 2.4 ล้านดอลลาร์ โดยกองทุน MAXI Fund จะนำ 25% ของเงินที่ได้ไปลงทุนในโทเค็นที่มีศักยภาพสูงสุดของรอบตลาดนี้ พร้อมใช้กลยุทธ์เลเวอเรจ 1000x เพื่อเพิ่มผลตอบแทน

ยิ่งไปกว่านั้น โปรเจกต์ยังเพิ่มความสนุกด้วยกิจกรรมแบบเกมิฟาย เช่น Max Gains และ Max Ripped ทำให้ $MAXI ไม่ใช่แค่การลงทุน แต่ยังเป็นเหมือนชมรมเทรดเดอร์สายเสี่ยงที่เต็มไปด้วยพลังของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับกระแส เหรียญ Altcoin ยอดนิยม ที่กำลังสร้างสีสันให้กับตลาด

นักลงทุนที่สนใจสามารถเข้าซื้อ $MAXI ได้ผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge เพียงเชื่อมกระเป๋าที่รองรับ เช่น Best Wallet จากนั้นสามารถแลกโทเค็นด้วย USDT, ETH หรือแม้แต่การชำระผ่านบัตรธนาคาร

และท่ามกลางกระแส altseason ที่เริ่มร้อนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ $MAXI เท่านั้น แต่ยังมี เหรียญ Presale ที่น่าจับตา อีกหลายตัวที่อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตแบบ 10x ในรอบถัดไป

ไปที่เว็บไซต์ Maxi Doge

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน
อ่านเพิ่มเติม
