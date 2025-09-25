AI ฟันธง! Claude ชี้ XRP, Dogecoin, และ Pi Network เป็นเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้
Claude AI ปัญญาประดิษฐ์คู่แข่งของ ChatGPT จาก Anthropic ได้ออกมาคาดการณ์ว่าราคาของ XRP, Dogecoin และ Pi Network อาจพุ่งทะยานสู่ดวงจันทร์เร็วกว่าที่คุณคิด
เมื่อเดือนที่แล้ว Bitcoin เพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ $124,128 และหลังจากนั้นราคาก็ได้ย่อตัวลงมาประมาณ 9% อย่างไรก็ตาม การปรับลดอัตราดอกเบี้ยล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และการตัดสินใจเกี่ยวกับคำขอจัดตั้งกองทุน Altcoin ETF ที่กำลังจะมาถึงในเดือนหน้า อาจเป็นเชื้อเพลิงสำคัญที่จุดประกายตลาดกระทิงรอบใหม่ในปี 2025/2026
หน่วยงานกำกับดูแลเองก็กำลังเร่งเครื่องเช่นกัน โดยในเดือนกรกฎาคม ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในกฎหมาย GENIUS Act ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ที่มุ่งเป้าไปที่ Stablecoin โดยกำหนดให้ผู้ออกเหรียญต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกันเต็มจำนวน หลังจากนั้นไม่นาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ก็ได้เปิดตัวโครงการ Project Crypto เพื่อปรับปรุงกฎหมายหลักทรัพย์ให้ทันสมัยและสร้างกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
โดยรวมแล้ว ตลาดกระทิงของ Altcoin ในรอบถัดไปคาดว่าจะยิ่งใหญ่กว่ากระแสการตื่นทองในปี 2021 เสียอีก เนื่องจากมีกฎระเบียบที่ชัดเจนเป็นแนวทาง และหากการคาดการณ์ของ Claude AI เป็นจริง XRP, Dogecoin และ Pi Network ก็จะขึ้นมาเป็นผู้นำทัพในครั้งนี้ ทำให้นักลงทุนต่างจับตาว่าเหรียญเหล่านี้จะเป็นเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้หรือไม่
XRP (Ripple): Claude AI คาดการณ์ราคาอาจพุ่งกว่า 700% แตะ $24
จากข้อมูลของ Claude AI ราคาของ XRP ($XRP) จาก Ripple อาจพุ่งสูงถึง $24 ภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งคิดเป็นการเติบโตที่อาจสูงถึง 739% จากราคาปัจจุบันที่ $2.86
XRP ซึ่งเป็นหนึ่งในเหรียญ Altcoins ที่มีศักยภาพสูง ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างน่าทึ่งในวัฏจักรนี้แล้ว โดยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ราคาได้พุ่งแตะ $3.65 ทำลายสถิติสูงสุดเดิมที่ $3.40 ในปี 2018 ก่อนที่จะย่อตัวลงมาประมาณ 21.5% ท่ามกลางแรงกดดันจากสภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม
ระบบนิเวศการชำระเงินระดับโลกของ Ripple ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับจากองค์กรสำคัญ ๆ โดยในปี 2024 กองทุนเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UN Capital Development Fund) ได้ให้การรับรอง XRP ว่าเป็นตัวเลือกการโอนเงินข้ามพรมแดนที่มีต้นทุนต่ำสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
นอกจากนี้ การที่คดีความอันยาวนานระหว่าง Ripple และ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ได้ข้อยุติในช่วงต้นปี 2025 ก็ได้ช่วยขจัดอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของเหรียญออกไป โดยหน่วยงานกำกับดูแลได้ถอนฟ้องอย่างเป็นทางการ หลังจากมีคำตัดสินในปี 2023 ว่าการขาย XRP ในตลาดรายย่อยไม่เข้าข่ายคำจำกัดความของหลักทรัพย์
Claude AI คาดว่าหาก XRP สามารถกลับไปยืนเหนือจุดสูงสุดของเดือนกรกฎาคมได้อีกครั้ง ก็อาจมีโอกาสพุ่งขึ้นไปที่ระดับ $4 ถึง $5 และในสถานการณ์ตลาดกระทิงเต็มตัว ราคาอาจทะยานไปได้ถึงระหว่าง $7 ถึง $24
การปรากฏตัวของรูปแบบกราฟธงกระทิง (bullish flag) ถึง 3 ครั้งบนแนวรับและแนวต้านของ XRP ในปีที่ผ่านมา ได้สร้างโอกาสให้เกิดการพุ่งทะลุแนวต้านอย่างรวดเร็วในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
แม้จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed และการอนุมัติ XRP ETF กองแรก ตลาดก็ยังคงระมัดระวัง โดยน่าจะกำลังรอการตัดสินใจของ SEC เกี่ยวกับคำขอจัดตั้ง ETF อื่น ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนหน้า รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายคริปโตที่ครอบคลุม
ในช่วงปีที่ผ่านมา ราคา XRP ได้พุ่งขึ้นถึง 389% ซึ่งมากกว่าการเติบโตของ Bitcoin ที่ 78% ถึง 5 เท่า และเมื่อเทียบกับ Ethereum ที่เพิ่มขึ้น 58.5% ในช่วงเวลาเดียวกัน XRP ก็เติบโตมากกว่าถึง 7 เท่า
Dogecoin ($DOGE): Claude AI คาดการณ์เหรียญมีมผู้บุกเบิกอาจพุ่งทะลุ $1
Dogecoin ($DOGE) ซึ่งเริ่มต้นจากการเป็นเหรียญมีมตลก ๆ ในปี 2013 ได้เติบโตจนกลายเป็นหนึ่งใน 10 สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ ด้วยมูลค่าตลาดประมาณ 3.63 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของตลาดเหรียญมีมที่มีมูลค่ารวม 7.81 หมื่นล้านดอลลาร์ ความสำเร็จที่ยาวนานนี้เป็นผลมาจากชุมชนที่เหนียวแน่นและบทบาทในการชำระเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าราคาของ DOGE มักจะเคลื่อนไหวตาม Bitcoin แต่ด้วยสภาพคล่องที่สูงและฐานแฟนคลับขนาดใหญ่ ก็ทำให้มันสามารถผ่านพ้นช่วงตลาดขาลงมาได้หลายครั้ง ปัจจุบันราคาอยู่ที่ $0.2386 ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในปีที่ผ่านมา แซงหน้าทั้ง Bitcoin, Ethereum, Solana, Shiba Inu และ Pepe
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ไปที่รูปแบบกราฟ falling wedge ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน และอีกครั้งในช่วงกลางฤดูร้อน ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสในการเกิดแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งอีกครั้ง ตราบใดที่ภาพรวมของอุตสาหกรรมยังคงเป็นไปด้วยดี
Dogecoin น่าจะเผชิญกับแนวต้านที่บริเวณ $0.45 แต่หากราคาย่อตัวลง ก็มีแนวรับที่แข็งแกร่งรออยู่ที่ $0.30
ในกรณีพื้นฐาน Claude AI คาดว่า DOGE จะไปถึง $0.33 ภายในเดือนธันวาคม โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่ $1.50 ซึ่งหมายถึงการพุ่งขึ้นอย่างมหาศาลถึง 530% จากราคาปัจจุบัน และนั่นจะทำให้ความฝันอันยาวนานของ “Doge Army” ที่อยากเห็นราคาเหรียญละ $1 เป็นจริง หลังจากที่เคยพลาดเป้าไปในช่วงที่ทำราคาสูงสุดตลอดกาลที่ $0.7316 ในปี 2021
การยอมรับในโลกแห่งความเป็นจริงก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดย Tesla ได้ยอมรับ DOGE สำหรับการซื้อสินค้า ในขณะที่แพลตฟอร์มอย่าง PayPal และ Revolut ก็ได้ผนวกรวม Dogecoin เข้ากับระบบการชำระเงินของพวกเขาแล้ว
Pi Network ($PI): Claude AI ทำนายการเติบโตแบบก้าวกระโดดสำหรับเหรียญสาย “Tap-to-Mine”
Pi Network ($PI) เป็นเหรียญคริปโตใหม่ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากระบบ “Tap-to-Mine” บนมือถือ ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถรับเหรียญได้ง่าย ๆ เพียงแค่เปิดแอปและกดปุ่มวันละครั้ง
ปัจจุบัน Pi มีการซื้อขายอยู่ที่ $0.2731 และ Claude AI ได้คาดการณ์ในสถานการณ์ที่อาจเป็นไปได้ในเชิงบวกอย่างมากว่า ราคาเหรียญอาจพุ่งสูงถึง $50 ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง 180 เท่า แม้ว่าผลลัพธ์นี้อาจดูเป็นไปได้ยากภายใต้สภาวะตลาดปัจจุบัน แต่แผนการพัฒนา (Roadmap) ของโครงการก็ให้เหตุผลสนับสนุนมุมมองในแง่ดีนี้ได้
ทีมพัฒนากำลังมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีการเปิดตัวเวอร์ชัน 23 และอาจมีการเปิดตัว Mainnet ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้อาจสร้างแรงผลักดันใหม่ให้กับราคาได้
นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 Pi Network ได้แสดงให้เห็นถึงความผันผวนอย่างรุนแรง รวมถึงการพุ่งขึ้น 171% ในเดือนพฤษภาคม ปัจจุบันค่า RSI อยู่ที่ 26 ซึ่งหมายความว่าเหรียญอยู่ในภาวะขายมากเกินไป (Oversold) อย่างมาก สำหรับนักลงทุนที่เชื่อมั่นในแนวคิดของโครงการ นี่อาจถือเป็นโอกาสซื้อที่ดีเยี่ยม
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงมีมุมมองที่ระมัดระวังกว่า โดยคาดการณ์แนวโน้มราคา Pi Network ว่าการกลับไปสู่จุดสูงสุดเดิมที่ $2.99 ในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเป็นเป้าหมายที่ท้าทายและอาจไม่สมจริง แต่ถึงแม้สถานการณ์ที่ดีที่สุดอาจไม่เกิดขึ้น เดือนตุลาคมก็มักจะเป็นเดือนที่ดีสำหรับตลาดคริปโทเคอร์เรนซีในอดีต ซึ่งยังคงมีโอกาสที่ราคาจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตามสถานการณ์พื้นฐานในแง่ดีของ Claude หรืออาจสูงถึง $5
Maxi Doge (MAXI): เหรียญมีมสายซิ่ง ความเสี่ยงสูง
สำหรับนักลงทุนที่มองหาการเดิมพันที่มีความเสี่ยงสูงนอกเหนือจากตัวเลือกหลักของ Claude AI เหรียญ Maxi Doge ($MAXI) กำลังทำการตลาดตัวเองในฐานะ “ญาติสายซิ่ง” ของ Dogecoin โดยชูเรื่องความผันผวนและวัฒนธรรมมีมเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์แบรนด์
ในขณะที่ Dogecoin ได้พัฒนาไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัลกระแสหลัก Maxi Doge กลับเลือกที่จะเดิมพันกับความเสี่ยง โดยรอบพรีเซลล์สามารถระดมทุนไปได้แล้วกว่า 2.4 ล้านดอลลาร์ในเดือนแรก
MAXI เปิดตัวในฐานะโทเค็น ERC-20 บนเครือข่าย Ethereum และมุ่งเน้นการเติบโตแบบไวรัลผ่านการมีส่วนร่วมบน Telegram และ Discord การแข่งขันเทรด และการเป็นพันธมิตรกับโครงการอื่น ๆ
จากอุปทานทั้งหมด 150.24 พันล้านโทเค็น ประมาณ 25% จะถูกจัดสรรเข้า “Maxi Fund” เพื่อใช้เป็นทุนในการทำการตลาดและสร้างความร่วมมือต่าง ๆ ปัจจุบันระบบ Staking ได้เปิดให้ใช้งานแล้ว โดยให้ผลตอบแทน 136% APY แต่คาดว่าอัตราผลตอบแทนนี้จะลดลงเมื่อมีผู้ใช้งานเข้ามา Staking มากขึ้น
ราคาพรีเซลล์ปัจจุบันอยู่ที่ $0.0002585 โดยมีแผนจะปรับราคาขึ้นเล็กน้อยในแต่ละรอบของการระดมทุน
หากคุณสนใจ Maxi Doge เราขอแนะนำให้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกได้จาก บทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge หรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
อ้างอิงข่าวสารอย่างเป็นทางการจาก เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge และเชื่อมต่อเครือข่ายนักลงทุนใน X และ ช่อง Telegram