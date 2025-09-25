BTC $111,515.64 -2.07%
Cryptonews ข่าว Altcoin

AI ฟันธง! Claude ชี้ XRP, Dogecoin, และ Pi Network เป็นเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้

ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
AI ฟันธง! Claude ชี้ XRP, Dogecoin, และ Pi Network เป็นเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้

Claude AI ปัญญาประดิษฐ์คู่แข่งของ ChatGPT จาก Anthropic ได้ออกมาคาดการณ์ว่าราคาของ XRP, Dogecoin และ Pi Network อาจพุ่งทะยานสู่ดวงจันทร์เร็วกว่าที่คุณคิด

เมื่อเดือนที่แล้ว Bitcoin เพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ $124,128 และหลังจากนั้นราคาก็ได้ย่อตัวลงมาประมาณ 9% อย่างไรก็ตาม การปรับลดอัตราดอกเบี้ยล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และการตัดสินใจเกี่ยวกับคำขอจัดตั้งกองทุน Altcoin ETF ที่กำลังจะมาถึงในเดือนหน้า อาจเป็นเชื้อเพลิงสำคัญที่จุดประกายตลาดกระทิงรอบใหม่ในปี 2025/2026

หน่วยงานกำกับดูแลเองก็กำลังเร่งเครื่องเช่นกัน โดยในเดือนกรกฎาคม ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในกฎหมาย GENIUS Act ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ที่มุ่งเป้าไปที่ Stablecoin โดยกำหนดให้ผู้ออกเหรียญต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกันเต็มจำนวน หลังจากนั้นไม่นาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ก็ได้เปิดตัวโครงการ Project Crypto เพื่อปรับปรุงกฎหมายหลักทรัพย์ให้ทันสมัยและสร้างกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

โดยรวมแล้ว ตลาดกระทิงของ Altcoin ในรอบถัดไปคาดว่าจะยิ่งใหญ่กว่ากระแสการตื่นทองในปี 2021 เสียอีก เนื่องจากมีกฎระเบียบที่ชัดเจนเป็นแนวทาง และหากการคาดการณ์ของ Claude AI เป็นจริง XRP, Dogecoin และ Pi Network ก็จะขึ้นมาเป็นผู้นำทัพในครั้งนี้ ทำให้นักลงทุนต่างจับตาว่าเหรียญเหล่านี้จะเป็นเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้หรือไม่

XRP (Ripple): Claude AI คาดการณ์ราคาอาจพุ่งกว่า 700% แตะ $24

จากข้อมูลของ Claude AI ราคาของ XRP ($XRP) จาก Ripple อาจพุ่งสูงถึง $24 ภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งคิดเป็นการเติบโตที่อาจสูงถึง 739% จากราคาปัจจุบันที่ $2.86

Claude AI คาดการณ์ราคา XRP

XRP ซึ่งเป็นหนึ่งในเหรียญ Altcoins ที่มีศักยภาพสูง ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างน่าทึ่งในวัฏจักรนี้แล้ว โดยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ราคาได้พุ่งแตะ $3.65 ทำลายสถิติสูงสุดเดิมที่ $3.40 ในปี 2018 ก่อนที่จะย่อตัวลงมาประมาณ 21.5% ท่ามกลางแรงกดดันจากสภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม

ระบบนิเวศการชำระเงินระดับโลกของ Ripple ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับจากองค์กรสำคัญ ๆ โดยในปี 2024 กองทุนเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UN Capital Development Fund) ได้ให้การรับรอง XRP ว่าเป็นตัวเลือกการโอนเงินข้ามพรมแดนที่มีต้นทุนต่ำสำหรับประเทศกำลังพัฒนา

นอกจากนี้ การที่คดีความอันยาวนานระหว่าง Ripple และ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ได้ข้อยุติในช่วงต้นปี 2025 ก็ได้ช่วยขจัดอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของเหรียญออกไป โดยหน่วยงานกำกับดูแลได้ถอนฟ้องอย่างเป็นทางการ หลังจากมีคำตัดสินในปี 2023 ว่าการขาย XRP ในตลาดรายย่อยไม่เข้าข่ายคำจำกัดความของหลักทรัพย์

Claude AI คาดว่าหาก XRP สามารถกลับไปยืนเหนือจุดสูงสุดของเดือนกรกฎาคมได้อีกครั้ง ก็อาจมีโอกาสพุ่งขึ้นไปที่ระดับ $4 ถึง $5 และในสถานการณ์ตลาดกระทิงเต็มตัว ราคาอาจทะยานไปได้ถึงระหว่าง $7 ถึง $24

การปรากฏตัวของรูปแบบกราฟธงกระทิง (bullish flag) ถึง 3 ครั้งบนแนวรับและแนวต้านของ XRP ในปีที่ผ่านมา ได้สร้างโอกาสให้เกิดการพุ่งทะลุแนวต้านอย่างรวดเร็วในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

แม้จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed และการอนุมัติ XRP ETF กองแรก ตลาดก็ยังคงระมัดระวัง โดยน่าจะกำลังรอการตัดสินใจของ SEC เกี่ยวกับคำขอจัดตั้ง ETF อื่น ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนหน้า รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายคริปโตที่ครอบคลุม

ในช่วงปีที่ผ่านมา ราคา XRP ได้พุ่งขึ้นถึง 389% ซึ่งมากกว่าการเติบโตของ Bitcoin ที่ 78% ถึง 5 เท่า และเมื่อเทียบกับ Ethereum ที่เพิ่มขึ้น 58.5% ในช่วงเวลาเดียวกัน XRP ก็เติบโตมากกว่าถึง 7 เท่า

Dogecoin ($DOGE): Claude AI คาดการณ์เหรียญมีมผู้บุกเบิกอาจพุ่งทะลุ $1

Dogecoin ($DOGE) ซึ่งเริ่มต้นจากการเป็นเหรียญมีมตลก ๆ ในปี 2013 ได้เติบโตจนกลายเป็นหนึ่งใน 10 สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ ด้วยมูลค่าตลาดประมาณ 3.63 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของตลาดเหรียญมีมที่มีมูลค่ารวม 7.81 หมื่นล้านดอลลาร์ ความสำเร็จที่ยาวนานนี้เป็นผลมาจากชุมชนที่เหนียวแน่นและบทบาทในการชำระเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าราคาของ DOGE มักจะเคลื่อนไหวตาม Bitcoin แต่ด้วยสภาพคล่องที่สูงและฐานแฟนคลับขนาดใหญ่ ก็ทำให้มันสามารถผ่านพ้นช่วงตลาดขาลงมาได้หลายครั้ง ปัจจุบันราคาอยู่ที่ $0.2386 ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในปีที่ผ่านมา แซงหน้าทั้ง Bitcoin, Ethereum, Solana, Shiba Inu และ Pepe

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ไปที่รูปแบบกราฟ falling wedge ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน และอีกครั้งในช่วงกลางฤดูร้อน ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสในการเกิดแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งอีกครั้ง ตราบใดที่ภาพรวมของอุตสาหกรรมยังคงเป็นไปด้วยดี

Dogecoin น่าจะเผชิญกับแนวต้านที่บริเวณ $0.45 แต่หากราคาย่อตัวลง ก็มีแนวรับที่แข็งแกร่งรออยู่ที่ $0.30

ในกรณีพื้นฐาน Claude AI คาดว่า DOGE จะไปถึง $0.33 ภายในเดือนธันวาคม โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่ $1.50 ซึ่งหมายถึงการพุ่งขึ้นอย่างมหาศาลถึง 530% จากราคาปัจจุบัน และนั่นจะทำให้ความฝันอันยาวนานของ “Doge Army” ที่อยากเห็นราคาเหรียญละ $1 เป็นจริง หลังจากที่เคยพลาดเป้าไปในช่วงที่ทำราคาสูงสุดตลอดกาลที่ $0.7316 ในปี 2021

การยอมรับในโลกแห่งความเป็นจริงก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดย Tesla ได้ยอมรับ DOGE สำหรับการซื้อสินค้า ในขณะที่แพลตฟอร์มอย่าง PayPal และ Revolut ก็ได้ผนวกรวม Dogecoin เข้ากับระบบการชำระเงินของพวกเขาแล้ว

Pi Network ($PI): Claude AI ทำนายการเติบโตแบบก้าวกระโดดสำหรับเหรียญสาย “Tap-to-Mine”

Pi Network ($PI) เป็นเหรียญคริปโตใหม่ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากระบบ “Tap-to-Mine” บนมือถือ ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถรับเหรียญได้ง่าย ๆ เพียงแค่เปิดแอปและกดปุ่มวันละครั้ง

Claude AI คาดการณ์ราคา Pi

ปัจจุบัน Pi มีการซื้อขายอยู่ที่ $0.2731 และ Claude AI ได้คาดการณ์ในสถานการณ์ที่อาจเป็นไปได้ในเชิงบวกอย่างมากว่า ราคาเหรียญอาจพุ่งสูงถึง $50 ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง 180 เท่า แม้ว่าผลลัพธ์นี้อาจดูเป็นไปได้ยากภายใต้สภาวะตลาดปัจจุบัน แต่แผนการพัฒนา (Roadmap) ของโครงการก็ให้เหตุผลสนับสนุนมุมมองในแง่ดีนี้ได้

ทีมพัฒนากำลังมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีการเปิดตัวเวอร์ชัน 23 และอาจมีการเปิดตัว Mainnet ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้อาจสร้างแรงผลักดันใหม่ให้กับราคาได้

นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 Pi Network ได้แสดงให้เห็นถึงความผันผวนอย่างรุนแรง รวมถึงการพุ่งขึ้น 171% ในเดือนพฤษภาคม ปัจจุบันค่า RSI อยู่ที่ 26 ซึ่งหมายความว่าเหรียญอยู่ในภาวะขายมากเกินไป (Oversold) อย่างมาก สำหรับนักลงทุนที่เชื่อมั่นในแนวคิดของโครงการ นี่อาจถือเป็นโอกาสซื้อที่ดีเยี่ยม

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงมีมุมมองที่ระมัดระวังกว่า โดยคาดการณ์แนวโน้มราคา Pi Network ว่าการกลับไปสู่จุดสูงสุดเดิมที่ $2.99 ในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเป็นเป้าหมายที่ท้าทายและอาจไม่สมจริง แต่ถึงแม้สถานการณ์ที่ดีที่สุดอาจไม่เกิดขึ้น เดือนตุลาคมก็มักจะเป็นเดือนที่ดีสำหรับตลาดคริปโทเคอร์เรนซีในอดีต ซึ่งยังคงมีโอกาสที่ราคาจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตามสถานการณ์พื้นฐานในแง่ดีของ Claude หรืออาจสูงถึง $5

Maxi Doge (MAXI): เหรียญมีมสายซิ่ง ความเสี่ยงสูง

สำหรับนักลงทุนที่มองหาการเดิมพันที่มีความเสี่ยงสูงนอกเหนือจากตัวเลือกหลักของ Claude AI เหรียญ Maxi Doge ($MAXI) กำลังทำการตลาดตัวเองในฐานะ “ญาติสายซิ่ง” ของ Dogecoin โดยชูเรื่องความผันผวนและวัฒนธรรมมีมเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์แบรนด์

แม็กซี่โดจ์ สุนัขที่น่ารักและมีเสน่ห์ 25-09-2025

ในขณะที่ Dogecoin ได้พัฒนาไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัลกระแสหลัก Maxi Doge กลับเลือกที่จะเดิมพันกับความเสี่ยง โดยรอบพรีเซลล์สามารถระดมทุนไปได้แล้วกว่า 2.4 ล้านดอลลาร์ในเดือนแรก

MAXI เปิดตัวในฐานะโทเค็น ERC-20 บนเครือข่าย Ethereum และมุ่งเน้นการเติบโตแบบไวรัลผ่านการมีส่วนร่วมบน Telegram และ Discord การแข่งขันเทรด และการเป็นพันธมิตรกับโครงการอื่น ๆ

จากอุปทานทั้งหมด 150.24 พันล้านโทเค็น ประมาณ 25% จะถูกจัดสรรเข้า “Maxi Fund” เพื่อใช้เป็นทุนในการทำการตลาดและสร้างความร่วมมือต่าง ๆ ปัจจุบันระบบ Staking ได้เปิดให้ใช้งานแล้ว โดยให้ผลตอบแทน 136% APY แต่คาดว่าอัตราผลตอบแทนนี้จะลดลงเมื่อมีผู้ใช้งานเข้ามา Staking มากขึ้น

ราคาพรีเซลล์ปัจจุบันอยู่ที่ $0.0002585 โดยมีแผนจะปรับราคาขึ้นเล็กน้อยในแต่ละรอบของการระดมทุน

หากคุณสนใจ Maxi Doge เราขอแนะนำให้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกได้จาก บทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge หรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

อ้างอิงข่าวสารอย่างเป็นทางการจาก เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge และเชื่อมต่อเครือข่ายนักลงทุนใน X และ ช่อง Telegram

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,005,284,130,487
-6.97
เหรียญยอดนิยม

