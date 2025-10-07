BTC $122,889.88 -1.89%
XRP ข่าวล่าสุด

XRP จ่อพุ่งแตะ $12 หาก ETF ได้ไฟเขียว! นักวิเคราะห์ชี้ชัด

XRP
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
เหรียญ XRP และกราฟราคาที่พุ่งสูงขึ้นหลังการคาดการณ์เกี่ยวกับ XRP ETF

วงการคริปโตกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด หลัง Steve McClurg, CEO ของ Canary Capital ได้ออกมาคาดการณ์ว่าการเปิดตัว XRP ETF อาจดึงดูดเงินทุนไหลเข้ามหาศาลถึง 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในเดือนแรก ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ราคา XRP พุ่งทะยานไปสู่เป้าหมายใหม่ที่ 12 ดอลลาร์ ท่ามกลางการรอคอยการตัดสินใจอนุมัติจาก ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้

การคาดการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับมุมมองของนักวิเคราะห์หลายคนที่กำลังจับตาดูแนวโน้มในระยะยาว โดย บทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยบวกหลายประการที่อาจส่งผลต่อมูลค่าของเหรียญในอนาคต

เงินทุนไหลเข้ารุนแรง! XRP ETF ใหม่อาจแตะ $10,000 ล้าน

Steve McClurg ได้ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์เงินทุนไหลเข้าสำหรับ XRP ETF อย่างมีนัยสำคัญ จากเดิมที่ประเมินไว้ที่ 5,000 ล้านดอลลาร์ มาเป็น 10,000 ล้านดอลลาร์ โดยให้เหตุผลระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ Paul Barron Network ว่าตัวเลขเดิมอาจจะดู “น้อยเกินไป” (bearish) เมื่อพิจารณาจากความต้องการของนักลงทุนสถาบัน

McClurg กล่าวเสริมว่า “ผมจะไม่แปลกใจเลยถ้าเราได้เห็นตัวเลขแตะ 10,000 ล้านดอลลาร์” โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ของเขาที่เคยเห็น ETF ที่เปิดตัววันแรกสามารถดึงดูดเงินทุนได้ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ การแข่งขันเพื่อขออนุมัติ XRP ETF กำลังดุเดือด โดยมีบริษัทจัดการสินทรัพย์รายใหญ่อย่าง 21Shares, Grayscale และ Bitwise กำลังรอการอนุมัติเช่นกัน ซึ่งหากเงินทุนไหลเข้าถึงระดับนี้จริง จะทำให้การเปิดตัว XRP ETF ติดหนึ่งใน 10 หรือ 20 อันดับแรกของการเปิดตัวกองทุน ETF ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์

นอกเหนือจากการรออนุมัติ ETF แล้ว ปัจจัยทางเทคนิคและการเคลื่อนไหวของราคาก็เป็นที่น่าจับตาเช่นกัน โดยล่าสุดมี การวิเคราะห์ราคา XRP ที่เคลื่อนไหวเหนือระดับ 3 ดอลลาร์ ซึ่งสร้างความคาดหวังถึงโอกาสในการเกิด Breakout และการพิจารณาเป้าหมายราคาที่ระดับ 5 ดอลลาร์จากปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย

วิเคราะห์เชิงลึก! เงินทุน $10,000 ล้านอาจหนุน XRP แตะ $12

นักวิเคราะห์ตลาดใช้ตัวชี้วัดที่เรียกว่า “ตัวคูณระหว่างเงินทุนไหลเข้าต่อมูลค่าตลาด” (inflow-to-valuation multiplier) เพื่อประเมินผลกระทบของ ETF ต่อราคาโทเคน ในอดีต XRP เคยแสดงให้เห็นอัตราส่วนที่สูงอย่างน่าทึ่ง โดยนักวิเคราะห์นามว่า Dom ชี้ว่าเคยมีเงินทุนไหลเข้าเพียง 61 ล้านดอลลาร์ แต่สามารถเพิ่มมูลค่าตลาดของ XRP ได้ถึง 16,600 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นตัวคูณประมาณ 272 เท่า

แม้จะใช้สมมติฐานที่ระมัดระวังมากขึ้น โดยลดตัวคูณลงมาเหลือเพียง 1 ใน 5 หรือประมาณ 54.4 เท่า หาก XRP ETF สามารถดึงดูดเงินทุนได้ 10,000 ล้านดอลลาร์ตามที่คาดการณ์ มูลค่าตลาดของ XRP อาจเพิ่มขึ้นถึง 544,000 ล้านดอลลาร์ เมื่อรวมกับมูลค่าตลาดปัจจุบันที่ประมาณ 180,000 ล้านดอลลาร์ จะทำให้มูลค่าตลาดรวมพุ่งไปอยู่ที่ 724,000 ล้านดอลลาร์ และเมื่อคำนวณจากอุปทานหมุนเวียนของ XRP ที่ 60,000 ล้านโทเคน ราคาต่อโทเคนอาจพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 12 ดอลลาร์ได้สำเร็จ

ขณะที่เป้าหมายราคา 12 ดอลลาร์เป็นสิ่งที่น่าจับตามอง ในอีกมุมหนึ่งก็มีบทวิเคราะห์ที่มองไปไกลกว่านั้น โดยมี การประเมินว่าราคา XRP อาจแตะ $170,000 ซึ่งเป็นการคาดการณ์ที่ท้าทายแนวคิดการเงินแบบดั้งเดิมและสะท้อนถึงศักยภาพสูงสุดที่นักวิเคราะห์บางกลุ่มมองเห็น

เดือนตัดสินอนาคต! SEC จ่อชี้ขาด XRP ETF ในตุลาคม

ขณะนี้ทุกสายตากำลังจับจ้องไปที่การตัดสินใจของ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศผลการอนุมัติกองทุน XRP ETF ภายในเดือนตุลาคมนี้ หากได้รับการอนุมัติ โมเมนตัมของตลาดอาจเปลี่ยนทิศทางมาเข้าข้าง XRP อย่างรวดเร็ว นักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างเตรียมพร้อมรับมือกับการไหลเข้าของเงินทุนจำนวนมากสู่ตลาด XRP

การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของ XRP นี้เกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะตลาดคริปโตโดยรวมที่ยังคงมีความไม่แน่นอน ซึ่ง การเปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของ Bitcoin และ XRP แสดงให้เห็นว่านักลงทุนยังคงต้องจับตาสัญญาณทางเทคนิคอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางของตลาดในภาพใหญ่

McClurg แสดงความมั่นใจว่าความต้องการจากนักลงทุนสถาบันจะสูงเกินความคาดหมาย โดยกล่าวว่าตัวเลขคาดการณ์ 10,000 ล้านดอลลาร์นั้น “ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินจริง” (This isn’t a stretch) ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการไหลเข้าของเงินทุนใน ETF ที่ผ่านมา นักลงทุนและเทรดเดอร์จึงต้องติดตามการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้อย่างใกล้ชิด เพราะแม้แต่เงินทุนที่ไหลเข้าเพียงบางส่วนก็อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคา XRP ได้

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความคาดหวังในเชิงบวก นักลงทุนก็ควรพิจารณาความเสี่ยงรอบด้านเช่นกัน เนื่องจากล่าสุดมี สัญญาณเตือนที่น่ากังวลจากข้อมูล On-Chain ของ XRP ซึ่งบ่งชี้ถึงกิจกรรมที่ผิดปกติของนักลงทุนรายใหญ่ที่อาจนำไปสู่แรงเทขายได้

Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
