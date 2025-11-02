สะเทือนวงการ! Evernorth ฟาด 1,000 ล้านดอลลาร์ช้อนซื้อ XRP
วงการคริปโตต้องจับตาเมื่อ Evernorth Holdings บริษัทด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการสนับสนุนจาก Ripple ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ด้วยการเข้าซื้อเหรียญ XRP จำนวนมหาศาล
การลงทุนครั้งประวัติศาสตร์นี้ไม่เพียงแต่ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในตลาดพุ่งสูงขึ้น แต่ยังเป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงการยอมรับ XRP ในระดับสถาบันที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด
เปิดเบื้องหลัง Evernorth ทุ่มทุน 1,000 ล้านดอลลาร์ซื้อ XRP
ข้อมูลจาก On-chain เปิดเผยว่า Evernorth Holdings ได้ทำการสะสม XRP มากกว่า 388.7 ล้าน XRP คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับคลังสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท การเข้าซื้อครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ Evernorth ซึ่งบริษัทเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2025
ข่าวดังกล่าวยิ่งทวีความน่าสนใจมากขึ้น เมื่อมีรายงานว่า Evernorth กำลังพิจารณาที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับชุมชนผู้ถือเหรียญ XRP เป็นอย่างมาก
การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างสูงต่ออนาคตของ XRP และเป็นการเปิดประตูสู่การยอมรับในตลาดทุนกระแสหลัก
ความเชื่อมโยงระหว่าง Evernorth, Ripple และเหล่าพันธมิตร
ความน่าสนใจของดีลนี้เพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่าง Evernorth และ Ripple โดยมีอาชีช เบอร์ลา (Asheesh Birla) อดีตผู้บริหารระดับสูงของ Ripple ดำรงตำแหน่ง CEO ของ Evernorth ซึ่งเขายังได้ให้คำมั่นว่าจะสร้างความร่วมมือกับ Rippleworks และ SBI Group ต่อไปในอนาคต
เบอร์ลากล่าวว่า “เราได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนักลงทุนและผู้นำระดับโลก ซึ่งรวมถึง SBI, Ripple, Arrington Capital, Pantera Capital และ Kraken บริษัทเหล่านี้ล้วนมีความเชื่อมั่นในอนาคตของ XRP เช่นเดียวกับเรา”
เขายังเสริมอีกว่า “เป็นครั้งแรกที่ XRP มีสถานะทางกฎหมายที่ชัดเจนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่การยอมรับในวงกว้าง”
นอกจากนี้ Evernorth ยังมีแผนที่จะควบรวมกิจการกับ Armada Acquisition Corp. II และกำลังพิจารณาที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับชุมชน XRP เป็นอย่างมาก
บริษัทยังตั้งเป้าระดมทุนอีกประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการซื้อคริปโตเพิ่มเติม
ปัจจัยหนุน XRP: จากกฎระเบียบสู่การเมือง
ก่อนหน้านี้ XRP ต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านกฎระเบียบอย่างหนักจากคดีความที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ฟ้องร้องในข้อหาเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างสิ้นเชิง โดย Ripple ได้ชนะคดีความโดยยอมจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 50 ล้านดอลลาร์
แหล่งข่าวระบุว่าคำสัญญาว่าจะสนับสนุนคริปโตของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ได้เปลี่ยนแปลงบรรยากาศการลงทุนทั้งหมด และนำไปสู่การออกกฎระเบียบที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณให้เหล่านักลงทุนสถาบันกลับเข้ามาลงทุนในตลาดอีกครั้ง
สินทรัพย์ชั้นนำอย่าง Bitcoin, Ethereum และ XRP ต่างก็มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
ภาพรวมตลาดและแนวโน้มราคา XRP ที่น่าจับตา
ณ เวลาที่รายงาน ราคา XRP ซื้อขายอยู่ที่ 2.63 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 10% ภายในสัปดาห์เดียว ซึ่งสวนทางกับตลาดในภาพรวมที่ยังคงเคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทาง
การเคลื่อนไหวของ Evernorth และบริษัทจัดการสินทรัพย์อื่น ๆ ที่เน้นลงทุนใน XRP กำลังสร้างแรงผลักดันที่สำคัญให้กับเหรียญนี้ ผ่านการดึงดูดเงินทุนจากตลาดการเงินแบบดั้งเดิม ซึ่งทำให้นักลงทุนต่างจับตาว่าราคา XRP จะสามารถทะยานขึ้นไปได้ไกลแค่ไหน
ขอบคุณข้อมูลจาก https://zycrypto.com/evernorths-1-billion-xrp-purchase-marks-largest-single-institutional-acquisition-for-digital-asset/
Best Wallet: กระเป๋าคริปโตที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคดิจิทัล
Best Wallet กำลังเป็นที่จับตามองในวงการคริปโต ด้วยคุณสมบัติที่รองรับบล็อกเชนหลายเครือข่ายและระบบความปลอดภัยในระดับสากล ทำให้กลายเป็นหนึ่งในกระเป๋าคริปโตที่มาแรงที่สุดในช่วงนี้
โครงการสามารถระดมทุนผ่านการขายเหรียญ ICO ได้มากกว่า 17 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลก และศักยภาพในการเติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในกระเป๋าคริปโตระดับโลกในอนาคต
Best Wallet เป็นกระเป๋าแบบ Non-custodial ที่ให้ผู้ใช้เป็นเจ้าของ Private Key ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง จึงมั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว รองรับการใช้งานทั้งบน iOS และ Android อีกทั้งยังสามารถซื้อเหรียญคริปโตด้วยสกุลเงินท้องถิ่นได้โดยตรงผ่านผู้ให้บริการอย่าง MoonPay และ Alchemy Pay ภายในแอปเดียว
Best Wallet รองรับเหรียญดิจิทัลมากกว่า 60 เครือข่าย เช่น Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Base และ Tron มาพร้อมฟีเจอร์เด่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือโทเคน ระบบแลกเปลี่ยนเหรียญภายในแอป และโปรแกรมสะสมแต้ม BW Points ที่มอบรางวัลให้กับผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง
คุณสามารถศึกษา Best Wallet เพิ่มเติมได้ที่บทวิเคราะห์หรือรีวิว Best Wallet หรือศึกษาวิธีซื้อโทเคน Best Wallet รอบ ICO ด้วยขั้นตอนง่าย ๆแอพ Best Wallet