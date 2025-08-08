BTC $116,663.96 0.10%
XRP ข่าวล่าสุด

SEC กับ Ripple ยุติข้อพิพาททางกฎหมาย หลังยกเลิกการยื่นอุทธรณ์

XRP
ผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ผู้ตรวจสอบข้อมูล

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews

อ่านข้อมูลผู้เขียน
SEC, Ripple to end legal battle

หนึ่งในข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญที่สุดในวงการคริปโตดูเหมือนจะเข้าสู่ช่วงสิ้นสุด เมื่อทนายความของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และ Ripple Labs ตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกการยื่นอุทธรณ์ในศาลอุทธรณ์รอบที่สอง

ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของตนเอง ตามเอกสารคำร้องร่วมเพื่อยกเลิกคดี ซึ่งถูกยื่นในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ Brad Garlinghouse ซีอีโอของ Ripple ได้ประกาศเจตนาที่จะยกเลิกการยื่นคำอุทธรณ์ฝ่ายตรงข้าม โดยกล่าวในเดือนมิถุนายนว่า “เราจะปิดบทนี้ลงอย่างถาวร และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการสร้าง ‘อินเทอร์เน็ตแห่งมูลค่า’”

ด้วยการที่ทั้งสองฝ่ายยกเลิกการอุทธรณ์ คำตัดสินแบบผสมผสานของผู้พิพากษา Analisa Torres ในปี 2023 จะยังคงเป็นคำพิพากษาสุดท้ายในคดีนี้ ผู้พิพากษา Torres ตัดสินว่าการขาย XRP มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ให้กับนักลงทุนสถาบันเป็นการขายหลักทรัพย์ที่ผิดกฎหมาย แต่กลับตัดสินเข้าข้าง Ripple ในกรณีการขายแบบ “blind bid” ให้กับนักลงทุนรายย่อย

ราคาของ XRP ปรับตัวขึ้นมากกว่า 7% จากข่าวนี้ ตามข้อมูลจากหน้า XRP Price ของ The Block โดยเพิ่มขึ้นจากประมาณ 3.04 ดอลลาร์เป็น 3.27 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน
อ่านเพิ่มเติม
