SEC กับ Ripple ยุติข้อพิพาททางกฎหมาย หลังยกเลิกการยื่นอุทธรณ์
หนึ่งในข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญที่สุดในวงการคริปโตดูเหมือนจะเข้าสู่ช่วงสิ้นสุด เมื่อทนายความของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และ Ripple Labs ตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกการยื่นอุทธรณ์ในศาลอุทธรณ์รอบที่สอง
ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของตนเอง ตามเอกสารคำร้องร่วมเพื่อยกเลิกคดี ซึ่งถูกยื่นในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ Brad Garlinghouse ซีอีโอของ Ripple ได้ประกาศเจตนาที่จะยกเลิกการยื่นคำอุทธรณ์ฝ่ายตรงข้าม โดยกล่าวในเดือนมิถุนายนว่า “เราจะปิดบทนี้ลงอย่างถาวร และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการสร้าง ‘อินเทอร์เน็ตแห่งมูลค่า’”
ด้วยการที่ทั้งสองฝ่ายยกเลิกการอุทธรณ์ คำตัดสินแบบผสมผสานของผู้พิพากษา Analisa Torres ในปี 2023 จะยังคงเป็นคำพิพากษาสุดท้ายในคดีนี้ ผู้พิพากษา Torres ตัดสินว่าการขาย XRP มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ให้กับนักลงทุนสถาบันเป็นการขายหลักทรัพย์ที่ผิดกฎหมาย แต่กลับตัดสินเข้าข้าง Ripple ในกรณีการขายแบบ “blind bid” ให้กับนักลงทุนรายย่อย
ราคาของ XRP ปรับตัวขึ้นมากกว่า 7% จากข่าวนี้ ตามข้อมูลจากหน้า XRP Price ของ The Block โดยเพิ่มขึ้นจากประมาณ 3.04 ดอลลาร์เป็น 3.27 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
ซื้อขาย XRP ราคาดีที่สุดผ่าน Best Wallet
หลังจากข่าวการยุติคดีระหว่าง SEC กับ Ripple ทำให้ความสนใจในเหรียญ XRP กลับมาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แอป Best Wallet จึงกลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักลงทุนคริปโตที่ต้องการความปลอดภัยและการควบคุมที่เต็มที่ในสินทรัพย์ของตนเอง ด้วยระบบ non-custodial ที่ผู้ใช้เก็บกุญแจส่วนตัวได้เอง พร้อมฟีเจอร์ยืนยันตัวตนหลายขั้นตอนและระบบกู้คืนกระเป๋าที่น่าเชื่อถือ Best Wallet รองรับเหรียญคริปโตหลากหลายประเภทรวมถึง XRP จึงเหมาะกับการบริหารพอร์ตในช่วงที่ตลาดมีความเคลื่อนไหวสูง
นอกจากนี้ Best Wallet ยังให้ประสบการณ์การใช้งานที่ลื่นไหลและง่ายต่อการจัดการสินทรัพย์แบบเรียลไทม์ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบมูลค่าพอร์ตและข่าวสารตลาดภายในแอปเดียว พร้อมฟีเจอร์จัดการหลายกระเป๋าและการแจ้งเตือนที่ตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ รีวิวจากสื่อต่างประเทศชื่นชมในเรื่องความทันสมัยและครบถ้วนของฟีเจอร์ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยและการใช้งานที่ตอบโจทย์ ทำให้ Best Wallet เป็นกระเป๋าคริปโตที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ถือ XRP ที่ต้องการความมั่นใจและโอกาสทางการลงทุนที่ดีขึ้นในอนาคต
จัดเก็บและซื้อขาย XRP ได้อย่างปลอดภัย
Best Wallet รองรับการถือครอง XRP พร้อมระบบความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงในการใช้งานคริปโต และยังเชื่อมต่อกับบริการ DeFi ได้โดยตรง
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์และมาตรการความปลอดภัยจาก Best Walletดาวน์โหลดแอพ Best Wallet
