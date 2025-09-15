Solana พุ่งทะยาน! ลุ้นเป้า $600 หลังนักวิเคราะห์ชี้โอกาสโต 135%
ล่าสุดนักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังจำนวนมาก ได้ออกมาคาดการณ์ทิศทางราคา Solana (SOL) อย่างน่าสนใจ โดยชี้เป้าหมายราคาที่ 600 ดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการเติบโตที่อาจสูงถึง 135% จากระดับปัจจุบัน การวิเคราะห์ที่แม่นยำในอดีตทำให้การคาดการณ์ครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก และส่งผลให้ Solana กลายเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตามอง ท่ามกลางกระแสการรอคอย Altcoin Season ที่อาจกำลังจะมาถึง
เป้า $600 มาแน่? วิเคราะห์เจาะลึกการฟื้นตัวของ Solana
Crypto Bullet นักวิเคราะห์คริปโตที่มีผู้ติดตามบน X (Twitter) มากกว่า 141,000 คน ได้เปิดเผยการคาดการณ์ล่าสุดว่าราคา Solana มีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 600 ดอลลาร์ในอนาคตอันใกล้นี้ ความน่าเชื่อถือของการวิเคราะห์นี้มาจากผลงานในอดีต โดยเฉพาะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเขาได้ทำนายการฟื้นตัวของ SOL ได้อย่างแม่นยำในช่วงที่ตลาดยังอยู่ในภาวะปรับฐาน
ตามการวิเคราะห์ของเขา Solana กำลังจะสิ้นสุดช่วงเวลาซบเซาที่กินเวลานานกว่า 6 เดือน และเตรียมเข้าสู่ช่วงของการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ มุมมองเชิงบวกไม่ได้มาจากเขาเพียงคนเดียว ยังมีนักวิเคราะห์รายอื่นที่มองเป้าหมายระยะยาวของ SOL ไว้สูงถึง 5,000 ดอลลาร์ หรือแม้กระทั่ง 6,355 ดอลลาร์ ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะเทียบเท่ากับมูลค่ากว่า 940,000 บาทเลยทีเดียว มุมมองเชิงบวกเหล่านี้สอดคล้องกับสถานการณ์ล่าสุดที่ราคา Solana พุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 7 เดือน ซึ่งเป็นผลจากแรงหนุนของสถาบันและการอัปเกรดเครือข่ายที่สำคัญ
Solana ไม่ได้มาเล่นๆ! 3 ปัจจัยพื้นฐานรองรับเป้าเติบโตปี 2025
การที่ Solana ถูกจัดให้เป็นเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ไม่ได้มาจากแค่การคาดการณ์ราคา แต่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งรองรับ โดยเฉพาะการเติบโตของระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนโดยกระแส Meme Coin ซึ่งมีมูลค่าตลาดรวมบนเครือข่าย Solana สูงกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์แล้วในปัจจุบัน
ยิ่งไปกว่านั้น ปริมาณการซื้อขายบนกระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ (DEX) บนเครือข่าย Solana ยังทำสถิติสูงสุดกว่า 102,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าปริมาณการซื้อขายของเครือข่าย Ethereum และ Base รวมกันเสียอีก สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการใช้งานจริงและความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในระบบนิเวศของ Solana ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นนี้ยังดึงดูดการลงทุนจากสถาบันขนาดใหญ่ โดยล่าสุดมีรายงานว่า Forward Industries ได้ทุ่มเงินลงทุนใน Solana ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันราคาให้เติบโตต่อไป
อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่อาจผลักดันราคาในปีหน้าคือความคาดหวังเกี่ยวกับการอนุมัติ Spot Solana ETF ในปี 2025 ซึ่งมีรายงานว่ามีความเป็นไปได้สูงขึ้นเรื่อยๆ หาก ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) อนุมัติจริง จะเป็นการเปิดประตูให้เม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันไหลเข้าสู่ Solana อย่างมหาศาล ตอกย้ำสถานะการเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังนี้อาจต้องใช้เวลามากขึ้น เนื่องจากล่าสุดมีรายงานว่า SEC ได้ประกาศเลื่อนการตัดสิน Spot ETF ของ Solana และเหรียญอื่นๆ ออกไปก่อน ซึ่งเป็นประเด็นที่นักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
Altcoin Season กำลังมา? สัญญาณเริ่มชัดหลัง Solana พุ่งแรง
การพุ่งขึ้นของ Solana อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการมาของ Altcoin Season ที่หลายคนรอคอย โดยปกติแล้ว เมื่อเหรียญ Altcoin ขนาดใหญ่อย่าง Solana แสดงการเติบโตที่แข็งแกร่งและเป็นอิสระจากทิศทางของ Bitcoin มักจะเป็นสัญญาณว่าเงินทุนกำลังเริ่มไหลออกจาก Bitcoin ไปยัง Altcoin อื่นๆ ในตลาด
การที่ระบบนิเวศของ Solana คึกคักอย่างเห็นได้ชัด ทั้งจากกระแส Meme Coin และปริมาณการใช้งาน DEX ที่สูงเป็นประวัติการณ์ ล้วนเป็นตัวบ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังมองหาโอกาสทำกำไรในสินทรัพย์ทางเลือกมากขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของ Altcoin Season แม้จะยังไม่สามารถยืนยันได้ 100% แต่สัญญาณต่างๆ เริ่มชัดเจนขึ้น ทำให้นักลงทุนต้องจับตาทิศทางตลาดอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวของนักลงทุนสถาบันยังเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่น่าสนใจ โดยล่าสุด Galaxy Digital ได้เข้าซื้อ Solana มูลค่ามหาศาล ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นการส่งสัญญาณถึง “Solana Season” ที่กำลังจะมาถึง
Layer-2 ตัวท็อป! Bitcoin Hyper จ่อทะยาน หลังระดมทุน $15 ล้าน
นอกเหนือจาก Solana แล้ว ยังมีโปรเจกต์ใหม่ที่น่าจับตาอย่าง Bitcoin Hyper (HYPER) บล็อกเชน Layer-2 บนเครือข่าย Bitcoin ซึ่งมุ่งแก้ปัญหาความเร็วและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม โดยนำเทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
Bitcoin Hyper สร้างเลเยอร์ใหม่ที่เชื่อมต่อกับ Bitcoin ดั้งเดิม ทำให้สามารถประมวลผลธุรกรรมได้เร็วขึ้น ค่าใช้จ่ายถูกลง และรองรับการเขียนโปรแกรมผ่านเครื่องมือที่นักพัฒนา Solana คุ้นเคย เช่น Rust SDK และ API อีกทั้งยังมีระบบ Cross-Chain Bridge ที่รองรับ BTC, ETH และ SOL ช่วยให้การโอนสินทรัพย์ข้ามเครือข่ายเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
โดย Bitcoin Hyper ได้สร้างความฮือฮาด้วยการระดมทุนในช่วงพรีเซลล์ไปได้แล้วกว่า 15 ล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังอย่างสูงจากตลาด นักวิเคราะห์บางส่วนคาดการณ์ว่าราคา HYPER อาจปรับตัวขึ้นไปถึงระดับ 0.0395 ดอลลาร์ในช่วงปี 2025-2030 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเหรียญทางเลือกที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และอาจเป็นม้ามืดตัวต่อไปในตลาดคริปโต
