ตลาดลุ้น! SEC เลื่อนพิจารณา ETF ของ Ethereum, Solana และ XRP
Ethereum, Solana และ XRP ต้องเผชิญความไม่แน่นอนในตลาดหลัง SEC ประกาศเลื่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับคำขอจัดตั้งกองทุน ETF ซึ่งรวมถึงคำขอของ BlackRock และ Franklin Templeton การเลื่อนครั้งนี้ทำให้นักลงทุนต้องติดตามความชัดเจนอย่างใกล้ชิด
จับตา Ethereum ETF ชะงัก! BlackRock และ Franklin Templeton ต้องรอต่อไป
การตัดสินใจที่ถูกเลื่อนออกไปส่งผลกระทบโดยตรงต่อคำขออนุมัติ Spot Ethereum ETF โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำขอของ BlackRock ที่ต้องการเพิ่ม “ฟีเจอร์ Staking” เข้าไปในกองทุน iShares Ethereum ETF ของตน ซึ่ง SEC ได้เลื่อนกำหนดการตัดสินใจออกไปเป็นวันที่ 30 ตุลาคม
ในขณะเดียวกัน คำขอแก้ไขของ Franklin Templeton สำหรับ ETH Staking ก็ถูกเลื่อนการตัดสินใจออกไปเป็นวันที่ 13 พฤศจิกายน
เหตุผลหลักที่ SEC อ้างถึงคือความจำเป็นในการตรวจสอบประเด็นที่ซับซ้อนเกี่ยวกับกลไกการ Staking และการคุ้มครองนักลงทุน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรอบคอบของหน่วยงานกำกับดูแลต่อผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทใหม่นี้
อนาคต ETF ของ Solana และ XRP ยังไม่แน่นอน เหตุ SEC ขอเวลาเพิ่ม
นอกเหนือจาก ETH แล้ว กองทุน Spot ETF สำหรับ Altcoin อื่นๆ ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยคำขอของ Franklin Templeton สำหรับ Spot ETF ของ Solana และ XRP ได้ถูกเลื่อนกำหนดการตัดสินใจออกไปเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน
SEC ให้เหตุผลว่าต้องการเวลาเพิ่มเติมเพื่อประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของ Altcoin เหล่านี้ รวมถึงมาตรการคุ้มครองนักลงทุนที่เพียงพอ
การเลื่อนครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ SEC กำลังพยายามพัฒนากรอบการกำกับดูแลทั่วไป สำหรับการลิสต์กองทุน Crypto ETF ซึ่งอาจช่วยให้กระบวนการอนุมัติในอนาคตมีประสิทธิภาพและคาดการณ์ได้ง่ายขึ้น
วิเคราะห์ผลกระทบ: การตัดสินใจของ SEC ส่งผลต่อนักลงทุนอย่างไร?
การเลื่อนการตัดสินใจของ SEC สร้างความไม่แน่นอนให้กับนักลงทุนและบริษัทผู้ออกกองทุนที่คาดหวังการอนุมัติอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ท่าทีที่ระมัดระวังของ SEC ก็สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างมาตรฐานที่ชัดเจนสำหรับผลิตภัณฑ์คริปโต เพื่อให้ตลาดเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
นักวิเคราะห์ตลาดมองว่าช่วงหลายเดือนข้างหน้านี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากในที่สุด SEC ให้ไฟเขียว กองทุน Altcoin ETF อาจกลายเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานใหม่เคียงข้าง Bitcoin และ Ethereum ซึ่งมีศักยภาพในการดึงดูดเงินทุนมหาศาลจากทั้งนักลงทุนสถาบันและรายย่อยเข้าสู่ตลาดคริปโต
