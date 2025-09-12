Galaxy Digital ทุ่มซื้อ Solana มูลค่า $536M – SOL พุ่งกว่า 7%
Solana กำลังเป็นที่จับตามอง หลัง Galaxy Digital บริษัทบริหารสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ สร้างกระแสครั้งใหม่ในตลาดคริปโต จากข้อมูลบล็อกเชนของ Arkham Intelligence พบว่าบริษัทได้กวาดซื้อโทเคน SOL มหาศาลกว่า 2.31 ล้านโทเคน คิดเป็นมูลค่าเกือบ 536 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง
ความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงความมั่นใจของนักลงทุนสถาบันต่อระบบนิเวศของ SOL และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของ “Solana Season” อย่างแท้จริง
เจาะลึกเบื้องหลัง! Galaxy Digital เดิมพันครั้งใหญ่กับ SOL
ข้อมูลจาก Arkham Intelligence ระบุว่าโทเคน SOL จำนวน 2.31 ล้านเหรียญ ถูกโอนจากกระดานเทรดชั้นนำอย่าง Binance, Bybit และ Coinbase ไปยังวอลเล็ตของ Galaxy Digital แม้ว่าทางบริษัทยังไม่ได้ออกมายืนยันการซื้อขายดังกล่าวอย่างเป็นทางการ แต่ขนาดและช่วงเวลาของการทำธุรกรรมก็ได้จุดประกายการคาดการณ์ไปทั่วทั้งตลาด
การเข้าซื้อครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Galaxy Digital เพิ่งประกาศลงทุนครั้งสำคัญใน Forward Industries (NASDAQ: FORD) บริษัทที่กำลังปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มาเป็นคลังสินทรัพย์ดิจิทัลที่เน้นลงทุนใน SOL โดยเฉพาะ โดย Galaxy ได้ร่วมกับ Jump Crypto และ Multicoin Capital นำการระดมทุนแบบ Private Placement มูลค่า 1.65 พันล้านดอลลาร์ ซึ่ง Galaxy ได้ลงทุนโดยตรงไปกว่า 300 ล้านดอลลาร์
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของ Forward Industries ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากตลาด ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นถึง 135% ในเวลาเพียง 5 วัน ขณะที่ Lookonchain แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล On-chain ตั้งข้อสังเกตว่า Galaxy Digital อาจกำลังช่วย Forward Industries เข้าซื้อ SOL อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าธุรกรรมมูลค่า 536 ล้านดอลลาร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการดังกล่าวหรือไม่
Mike Novogratz ซีอีโอของ Galaxy Digital ได้ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าตลาดกำลังเข้าสู่ “ฤดูกาลของ SOL” โดยอ้างถึงสัญญาณบวกด้านกฎระเบียบและความต้องการของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับมุมมองของ Matt Hougan จาก Bitwise ที่ชี้ว่าความเร็วของเครือข่าย ต้นทุนที่ต่ำ และศักยภาพในการเปิดตัว Spot ETF เป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนโมเมนตัมของ SOL ในขณะนี้
เทรนด์ใหม่มาแรง! บริษัทมหาชนแห่สะสม Solana ในคลัง
กลยุทธ์การสร้างคลังสินทรัพย์ SOL กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยปัจจุบันมีบริษัทมหาชนถือครอง SOL รวมกันแล้วกว่า 6.49 ล้านเหรียญ
การเปิดเผยข้อมูลล่าสุดจาก BIT Mining Limited และ Upexi Inc. ยิ่งตอกย้ำถึงแนวโน้มการสะสมของสถาบันที่เร่งตัวขึ้น ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นในระยะยาวและผลตอบแทนจากการ Staking ที่น่าดึงดูดท่ามกลางราคา SOL ที่พุ่งสูงขึ้น
BIT Mining ซึ่งเตรียมรีแบรนด์เป็น SOLAI Limited ได้เข้าซื้อ SOL เพิ่มอีก 17,221 เหรียญในสัปดาห์นี้ ทำให้ยอดถือครองรวมอยู่ที่กว่า 44,000 SOL หรือคิดเป็นมูลค่า 9.95 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดตัวสเตเบิลคอยล์ DOLAI บนเครือข่าย Solana โดยร่วมมือกับ Brale Inc. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดิมพันครั้งใหญ่ในระบบนิเวศนี้ด้วย
ขณะเดียวกัน Upexi Inc. ซึ่งผันตัวจากบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคมาเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในวงการ Solana Treasury ปัจจุบันก็ถือครอง SOL มากกว่า 2 ล้านเหรียญ คิดเป็นมูลค่า 447 ล้านดอลลาร์ โดยมีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (unrealized gains) ถึง 142 ล้านดอลลาร์ และได้รับผลตอบแทนจากการ Staking ราว 105,000 ดอลลาร์ต่อวัน และล่าสุดบริษัทยังได้แต่งตั้ง Arthur Hayes อดีตซีอีโอของ BitMEX เข้ามาเป็นคณะที่ปรึกษาอีกด้วย
ความเคลื่อนไหวของสถาบันเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกับการพุ่งขึ้นของราคา SOL ซึ่งล่าสุดแตะระดับ 237 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราว 7% ในรอบวันที่ผ่านมา และมีมูลค่าตลาดรวม (Market Cap) สูงถึง 1.26 แสนล้านดอลลาร์ แซงหน้า BNB ขึ้นมาครองอันดับ 5 ของโลกเป็นที่เรียบร้อย
