Solana กลับมาโหด พุ่งสุดในรอบ 7 เดือน! ลุ้นทะยานต่อถึง $250?
Solana (SOL) พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ในรอบ 7 เดือน ทะลุระดับ $225 และกลายเป็นหนึ่งในเหรียญดิจิทัลที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในปีนี้ การทะยานขึ้นของราคา SOL ครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งความต้องการจากนักลงทุนสถาบัน การพัฒนาทางเทคนิค และปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าเป้าหมายถัดไปอาจอยู่ที่ระดับ $250
วิเคราะห์กราฟราคา SOL และปัจจัยทางเทคนิค
การฟื้นตัวของราคา Solana จากแนวรับสำคัญที่ประมาณ $200 ได้กลายเป็นการแรลลี่อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากการทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และการยืนเหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค พบว่ากราฟราคากำลังก่อตัวเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมจากน้อยไปหามาก (Ascending Triangle) ซึ่งมักเป็นสัญญาณของการทะลุแนวต้านขึ้นไปอย่างรุนแรง โดยมีโซนแนวต้านสำคัญอยู่ที่ระหว่าง $245 ถึง $280
หากราคา SOL สามารถทะลุผ่านและยืนเหนือระดับเหล่านี้ไปได้ จะเป็นการเปิดทางให้ราคาพุ่งขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดตลอดกาล (All-Time High) เดิมที่เคยทำไว้ในเดือนมกราคมใกล้กับระดับ $293 ในขณะที่อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคยังคงส่งสัญญาณบวกอย่างชัดเจน โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) ยังคงอยู่ในระดับที่จัดการได้แม้ราคาจะปรับตัวขึ้นมามาก
ส่วนอินดิเคเตอร์ MACD ก็ได้เกิดสัญญาณ Golden Cross ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่อาจดำเนินต่อไป ตราบใดที่แนวรับ $200 ยังคงทำงานได้อย่างแข็งแกร่ง แนวโน้มของ SOL ก็ยังคงอยู่ในฝั่งกระทิง
แรงหนุนจากสถาบันและการอัปเกรดเครือข่าย Solana
ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันราคา SOL คือความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจากนักลงทุนสถาบัน โดยเห็นได้จากมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Open Interest) ของ SOL บน CME ที่พุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ถึง 1.49 พันล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 9 กันยายน
นอกจากนี้ การเปิดตัว Solana Staking ETF กองแรกในสหรัฐฯ ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและเปิดประตูให้ SOL เข้าสู่ตลาดที่มีการกำกับดูแลอย่างเต็มตัว
ความเคลื่อนไหวล่าสุดใน Wall Street ยิ่งตอกย้ำกระแสนี้ โดยตลาดหุ้น Nasdaq ได้ต้อนรับการจดทะเบียนของ SOL Strategies (STKE) ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นลงทุนใน Solana และปัจจุบันถือครองเหรียญ SOL อยู่มูลค่าประมาณ 90 ล้านดอลลาร์
การจดทะเบียนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงการยอมรับในระดับสถาบัน คล้ายกับเส้นทางที่ Bitcoin เคยผ่านมากับ ETF ในขณะเดียวกัน บริษัทอื่นๆ เช่น Upexi และ DeFi Development Corp. ก็ได้เข้าสะสมเหรียญ SOL เป็นมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ในปีนี้
นอกเหนือจากแรงซื้อแล้ว ตัวบล็อกเชนเองก็มีการพัฒนาที่สำคัญ การอัปเกรดฉันทามติ Alpenglow ล่าสุดช่วยลดระยะเวลาในการยืนยันธุรกรรม (Transaction Finality) เหลือเพียง 150 มิลลิวินาที และยังเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับธุรกรรมขึ้นถึง 2 ใน 3
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาคอขวดในอดีตและเพิ่มเสน่ห์ให้ SOL ในฐานะเครือข่าย Layer 1 ประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ แม้ว่าเหรียญมีมจะยังคงสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่ แต่ Total Value Locked (TVL) ในระบบนิเวศ DeFi ของ SOL ก็พุ่งแตะ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไตรมาสที่ 3
