Solana กลับมาโหด พุ่งสุดในรอบ 7 เดือน! ลุ้นทะยานต่อถึง $250?

Snorter SOL Solana
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Solana กลับมาโหด พุ่งสุดในรอบ 7 เดือน! ลุ้นทะยานต่อถึง $250?

Solana (SOL) พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ในรอบ 7 เดือน ทะลุระดับ $225 และกลายเป็นหนึ่งในเหรียญดิจิทัลที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในปีนี้ การทะยานขึ้นของราคา SOL ครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งความต้องการจากนักลงทุนสถาบัน การพัฒนาทางเทคนิค และปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าเป้าหมายถัดไปอาจอยู่ที่ระดับ $250

วิเคราะห์กราฟราคา SOL และปัจจัยทางเทคนิค

การฟื้นตัวของราคา Solana จากแนวรับสำคัญที่ประมาณ $200 ได้กลายเป็นการแรลลี่อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากการทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และการยืนเหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง

จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค พบว่ากราฟราคากำลังก่อตัวเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมจากน้อยไปหามาก (Ascending Triangle) ซึ่งมักเป็นสัญญาณของการทะลุแนวต้านขึ้นไปอย่างรุนแรง โดยมีโซนแนวต้านสำคัญอยู่ที่ระหว่าง $245 ถึง $280

Solana วิเคราะห์ราคา
ที่มา: TradingView

หากราคา SOL สามารถทะลุผ่านและยืนเหนือระดับเหล่านี้ไปได้ จะเป็นการเปิดทางให้ราคาพุ่งขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดตลอดกาล (All-Time High) เดิมที่เคยทำไว้ในเดือนมกราคมใกล้กับระดับ $293 ในขณะที่อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคยังคงส่งสัญญาณบวกอย่างชัดเจน โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) ยังคงอยู่ในระดับที่จัดการได้แม้ราคาจะปรับตัวขึ้นมามาก

ส่วนอินดิเคเตอร์ MACD ก็ได้เกิดสัญญาณ Golden Cross ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่อาจดำเนินต่อไป ตราบใดที่แนวรับ $200 ยังคงทำงานได้อย่างแข็งแกร่ง แนวโน้มของ SOL ก็ยังคงอยู่ในฝั่งกระทิง

แรงหนุนจากสถาบันและการอัปเกรดเครือข่าย Solana

ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันราคา SOL คือความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจากนักลงทุนสถาบัน โดยเห็นได้จากมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Open Interest) ของ SOL บน CME ที่พุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ถึง 1.49 พันล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 9 กันยายน

นอกจากนี้ การเปิดตัว Solana Staking ETF กองแรกในสหรัฐฯ ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและเปิดประตูให้ SOL เข้าสู่ตลาดที่มีการกำกับดูแลอย่างเต็มตัว

ความเคลื่อนไหวล่าสุดใน Wall Street ยิ่งตอกย้ำกระแสนี้ โดยตลาดหุ้น Nasdaq ได้ต้อนรับการจดทะเบียนของ SOL Strategies (STKE) ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นลงทุนใน Solana และปัจจุบันถือครองเหรียญ SOL อยู่มูลค่าประมาณ 90 ล้านดอลลาร์

การจดทะเบียนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงการยอมรับในระดับสถาบัน คล้ายกับเส้นทางที่ Bitcoin เคยผ่านมากับ ETF ในขณะเดียวกัน บริษัทอื่นๆ เช่น Upexi และ DeFi Development Corp. ก็ได้เข้าสะสมเหรียญ SOL เป็นมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ในปีนี้

นอกเหนือจากแรงซื้อแล้ว ตัวบล็อกเชนเองก็มีการพัฒนาที่สำคัญ การอัปเกรดฉันทามติ Alpenglow ล่าสุดช่วยลดระยะเวลาในการยืนยันธุรกรรม (Transaction Finality) เหลือเพียง 150 มิลลิวินาที และยังเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับธุรกรรมขึ้นถึง 2 ใน 3

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาคอขวดในอดีตและเพิ่มเสน่ห์ให้ SOL ในฐานะเครือข่าย Layer 1 ประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ แม้ว่าเหรียญมีมจะยังคงสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่ แต่ Total Value Locked (TVL) ในระบบนิเวศ DeFi ของ SOL ก็พุ่งแตะ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไตรมาสที่ 3

Snorter Token: จากนวัตกรรมบน Solana สู่การเติบโตที่ยั่งยืนในโลก Meme Coin

Solana เป็นหนึ่งในเครือข่ายบล็อกเชนที่ได้รับความนิยม และ Snorter Token ($SNORT) ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าจับตาบนเครือข่ายนี้ โดย Snorter ได้ระดมทุนจากการ Presale ไปแล้วกว่า $3.86M ภายในหนึ่งเดือน โดยไม่มีการพึ่งพารอบ Private หรือ VC Allocation

Snorter Token เป็น Meme Coin ที่มี Utility จริง โดยทำงานร่วมกับ Snorter Bot ซึ่งเป็นระบบเทรดบน Telegram ที่ออกแบบมาเพื่อนักเทรดที่ต้องการความรวดเร็วและค่าธรรมเนียมต่ำ

Snorter Bot โดดเด่นด้วยฟีเจอร์ครบวงจรใน Telegram เช่น Swap, Snipe, Stop-Loss, Copy-Trade และการติดตามพอร์ต โดยไม่ต้องเปิดเว็บไซต์หรือเชื่อมต่อกระเป๋าแยก

ระบบนี้ใช้ Custom RPC Routing บน Solana ทำให้ทำธุรกรรมได้ภายในเสี้ยววินาที แม้ในช่วงที่เครือข่ายหนาแน่น และมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าคู่แข่งหลัก ขณะที่ผู้ถือ $SNORT จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมจาก 1.5% เหลือ 0.85%

นอกจากนี้ Snorter Bot ยังมีระบบป้องกัน Rug และ Honeypot ที่สามารถตรวจจับการหลอกลวงได้ถึง 85% จากช่วง Beta รวมถึงฟีเจอร์ Sniping ที่ช่วยให้ซื้อเหรียญใหม่ได้ทันทีที่เปิดตัว

Snorter ยังมีแผนการพัฒนาที่ชัดเจน เช่น การรองรับเชนอื่น ๆ การเปิดตัว Launchpad สำหรับ Meme Coin บน Telegram และการพัฒนาฟีเจอร์ Copy-Trading ให้มีระบบจัดอันดับ รวมถึงการเปิดระบบ Reward และ Airdrop สำหรับผู้ใช้งาน ซึ่งทั้งหมดนี้ตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ของ Snorter ในการเป็น Telegram Bot ที่ดีที่สุดสำหรับ Meme Coin

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Snorter Token หรือศึกษาวิธีซื้อ Snorter Token ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Snorter Token หรือติดตามใน X และ ช่อง Telegram

ไปยัง Snorter Token

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
อ่านเพิ่มเติม
