แรงขายถล่ม! XRP เสี่ยงหลุด $2.78 หลังวาฬเท 440 ล้านเหรียญ
ราคา XRP กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างยิ่ง โดยเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ระหว่าง $2.78 ถึง $2.85 ท่ามกลางแรงกดดันจากการเทขายของนักลงทุนสถาบันและกลุ่มวาฬ ข้อมูลล่าสุดเผยว่ามีการกระจายโทเคน XRP มากถึง 440 ล้านเหรียญในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณเหรียญบน Exchange พุ่งสูงสุดในรอบ 9 เดือน สถานการณ์นี้นักลงทุนจำเป็นต้องจับตาแนวรับสำคัญที่ $2.78 อย่างใกล้ชิด เพราะหากหลุดแนวรับนี้ไป อาจส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาในระยะสั้นได้
วิเคราะห์แรงกดดันราคา XRP: วาฬเทขาย 440 ล้านเหรียญ
สถานการณ์ของ XRP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาค่อนข้างน่ากังวล โดยราคาเปิดใกล้ระดับ $2.83 และปิดที่ $2.82 ข้อมูลจาก coinmarketcap แม้จะมีความพยายามดันราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ $2.85 แต่ก็ถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ยืนยันถึงแรงขายมหาศาลคือปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงกว่า 123 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลา 08:00 น. ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายวันถึงสองเท่า สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมของนักลงทุนสถาบันที่ระดับราคาสำคัญ
ปัจจัยหลักที่กดดันราคา XRP มาจากการเทขายอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายงานว่าโทเคนจำนวน 440 ล้านเหรียญถูกกระจายสู่ตลาดในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณเหรียญสำรองบน Exchange ต่างๆ เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน การไหลเข้าของเหรียญสู่ Exchange มักเป็นสัญญาณของการเตรียมเทขาย ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อราคาและจำกัดโอกาสในการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
จับตาแนวรับ-แนวต้านสำคัญของ XRP และความเสี่ยงจาก Leverage
ในทางเทคนิค แนวต้านที่ $2.85 ได้กลายเป็นโซนที่แข็งแกร่งหลังจากการทดสอบและถูกปฏิเสธหลายครั้ง ในขณะที่แนวรับสำคัญที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตาคือ $2.78 ซึ่งยังคงทำหน้าที่เป็นฐานราคาที่แข็งแกร่งและมีการเข้าซื้อสะสมทุกครั้งที่ราคาย่อตัวลงมาใกล้ระดับนี้
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงอีกประการที่มองข้ามไม่ได้คือปริมาณการใช้ Leverage ในตลาดฟิวเจอร์ส ซึ่งมีมูลค่า Open Interest (OI) พุ่งสูงเกือบ 9 พันล้านดอลลาร์ การมีสถานะ Long ที่ใช้ Leverage สูงอาจนำไปสู่ความผันผวนรุนแรงหากราคาปรับตัวลงและเกิดการบังคับล้างพอร์ต (Liquidation) นักเทรดกำลังจับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด หากราคา XRP สามารถทะลุแนวต้าน $2.85 ไปได้ เป้าหมายถัดไปคือโซน $2.90–$3.00 แต่ในทางกลับกัน หากแนวรับ $2.78 ไม่สามารถต้านทานแรงขายได้ อาจเห็นการร่วงลงไปสู่ระดับ $2.72
