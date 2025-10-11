หาก XRP มีมูลค่าตลาดเทียบเท่า Bitcoin ราคาต่อเหรียญอาจพุ่งแตะ 40 ดอลลาร์ พร้อมแรงหนุนจาก ETF
ในโลกของคริปโตเคอร์เรนซี มีเพียงไม่กี่เหรียญที่ถูกพูดถึงและคาดการณ์มากเท่ากับ XRP จากอดีตที่เคยต้องต่อสู้กับข้อพิพาททางกฎหมาย จนถึงปัจจุบันที่เริ่มกลับมาดึงความสนใจของนักลงทุนได้อีกครั้ง หลังจากศาลสหรัฐมีคำตัดสินในเชิงบวก และข่าวลือเรื่องการเปิดตัว “Spot XRP ETF” ที่อาจเกิดขึ้นในปลายปีนี้ ยิ่งช่วยเพิ่มแรงเก็งกำไรในตลาดให้คึกคักมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม มูลค่าตลาดของ XRP ในตอนนี้ยังคงอยู่ห่างไกลจาก Bitcoin อย่างชัดเจน แต่หากสมมติว่า XRP สามารถไต่ขึ้นไปมีมูลค่าตลาดเท่ากับ Bitcoin ได้จริง เหรียญนี้จะมีราคาต่อเหรียญเท่าไร? เว็บไซต์วิเคราะห์ข้อมูล MarketCapOf ได้คำนวณตัวเลขให้เห็นภาพชัดเจนว่าหาก XRP เติบโตถึงระดับเดียวกับ Bitcoin มูลค่าต่อเหรียญจะพุ่งขึ้นสูงเพียงใด ซึ่งทำให้ XRP ถูกพูดถึงอีกครั้งในฐานะ “เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025”
เชื่อมโยงราคาของ XRP เข้ากับมูลค่าตลาดของ Bitcoin
ทุกวันนี้ Bitcoin มีมูลค่าตลาด (Market Cap) ที่สามารถเทียบชั้นกับบริษัทระดับโลกอย่าง Apple หรือ Microsoft ได้ โดยมูลค่าตลาดของ Bitcoin อยู่ที่ประมาณ 2.415 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้มันกลายเป็นสินทรัพย์อันดับ 8 ของโลก รองจากเงินโลหะมีค่าอย่าง “Silver” และบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon แต่สูงกว่า Meta, Broadcom และ Saudi Aramco อย่างเห็นได้ชัด
ในทางกลับกัน XRP แม้จะรั้งตำแหน่งเหรียญใหญ่อันดับ 3 ของโลก แต่ช่องว่างระหว่างมันกับ Bitcoin ยังห่างกันหลายเท่าตัว ทว่าผู้เชี่ยวชาญหลายรายเชื่อว่า XRP คือหนึ่งใน “เหรียญ Altcoin ที่น่าจับตา” ที่มีศักยภาพมากพอจะท้าทายอำนาจของ Bitcoin ได้ในระยะยาว
เหตุผลสำคัญคือ XRP ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับระบบการเงินดั้งเดิม มีการจับมือกับธนาคารและผู้ให้บริการด้านการชำระเงินทั่วโลก จึงมีการใช้งานจริงในภาคการเงินมากกว่าเหรียญอื่น ๆ หลายตัว ปัจจุบัน XRP มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 168 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นไม่ถึงหนึ่งในสิบของ Bitcoin และหากสมมติว่ามันสามารถเติบโตจนมีมูลค่าตลาดเท่ากับ Bitcoin ได้จริง ราคาต่อเหรียญจะพุ่งขึ้นไปถึง ราว 40.68 ดอลลาร์ ตามข้อมูลจาก MarketCapOf
นั่นหมายความว่าหากตอนนี้ XRP เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 2.8 ดอลลาร์ ราคาจะต้องพุ่งขึ้นกว่า 14,000% หรือราว 143.5 เท่า นักลงทุนที่ถือ XRP อยู่เพียง 1,000 เหรียญในวันนี้ จะเห็นมูลค่าพอร์ตของตนเองเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 40,000 ดอลลาร์ในกรณีดังกล่าว แต่ในระยะสั้นก็ยังมีปัจจัยกดดันจากแรงขายของนักลงทุนรายใหญ่ เมื่อไม่นานมานี้มีรายงานว่า XRP เสี่ยงหลุด $2.78 หลังวาฬเทขายหนัก สะท้อนให้เห็นว่าตลาดยังมีความผันผวนสูง
ความหมายที่ซ่อนอยู่สำหรับผู้ถือ XRP
การเปรียบเทียบกับมูลค่าตลาดของ Bitcoin ไม่ได้เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นศักยภาพระยะยาวของ XRP และขนาดของการไหลเวียนมูลค่าที่อาจเกิดขึ้นในตลาดคริปโตโดยรวมด้วย
Bitcoin ครองความเป็นผู้นำในฐานะ “สินทรัพย์เก็บมูลค่า” จากข้อได้เปรียบของการเป็นเหรียญแรกในโลก แต่ XRP กลับเติบโตในอีกมิติหนึ่ง นั่นคือด้านการโอนเงินระหว่างประเทศ การเข้ามามีบทบาทในกระแส Real-World Asset Tokenization (RWA) และการที่บริษัท Ripple พยายามขยายการใช้งานเพื่อแข่งขันกับระบบโอนเงินระดับโลกอย่าง SWIFT สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นฐานการใช้งานจริงที่อาจช่วยให้ XRP เพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้ในอนาคต
หาก Ripple เดินหน้าขยายความร่วมมือกับธนาคารกลาง ผู้ให้บริการชำระเงิน และนักลงทุนสถาบันในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และละตินอเมริกา ความฝันที่ว่า XRP จะปิดช่องว่างกับ Bitcoin อย่างน้อย “บางส่วน” ก็อาจไม่ไกลเกินจริง โดยเฉพาะเมื่อมีการสนับสนุนจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการคาดการณ์ของ 3 เทพ AI ชี้ XRP พุ่งแรงปลายปี ยิ่งทำให้ภาพของตลาดดูมีชีวิตชีวามากขึ้น
ในภาพรวม XRP ยังคงเป็นเหรียญที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากนักลงทุนระยะยาวและผู้เก็งกำไรระยะสั้น การมีกรณีใช้งานจริง การสนับสนุนจากสถาบัน และศักยภาพในการเติบโตหากตลาดเข้าสู่รอบขาขึ้นใหม่ ทำให้ XRP ยังคงถูกพูดถึงในฐานะหนึ่งในสินทรัพย์ที่มี “โอกาส” จะเปลี่ยนชีวิตนักลงทุนได้หากการคาดการณ์เป็นจริง
Snorter Token โอกาสใหม่ท่ามกลางกระแส XRP ที่ร้อนแรง
เมื่อราคาของ XRP ถูกคาดการณ์ว่าอาจพุ่งแตะระดับใหม่ในปีนี้ กระแสเงินทุนที่หลั่งไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตยังส่งผลบวกต่อโครงการเกิดใหม่อย่าง Snorter Token (SNORT) ซึ่งกำลังปิดรอบพรีเซลล์บนบล็อกเชน Solana ด้วยยอดกว่า 4.3 ล้านดอลลาร์ SNORT มอบเครื่องมือเทรด AI ผ่าน Telegram ที่ช่วยให้เทรดเดอร์รายย่อยได้เปรียบในตลาด เหรียญมีมมาแรง ที่กำลังกลับมาเป็นกระแสอีกครั้ง
ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่า XRP อาจยังมีแรงเหวี่ยงต่อเนื่องในช่วง Uptober โปรเจกต์อย่าง Snorter ก็ถูกมองว่าเป็น เหรียญ Presale ดาวรุ่ง ที่มีศักยภาพสูงไม่แพ้กัน ด้วยเทคโนโลยีบอทเทรดความเร็วสูง ระบบตรวจจับสแกม และแผนขยายสู่หลายเชน SNORT จึงกลายเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเกาะเทรนด์ตลาดคริปโตขาขึ้นในปลายปี 2025 ได้อย่างมีชั้นเชิง
หากคุณเตรียมเข้าลงทุนใน Snorter Token โปรดศึกษา บทวิเคราะห์ราคา Snorter Token หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Snorter Token แบบละเอียด เพื่อวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม
พบสรุปสำคัญใน เว็บไซต์ทางการของ Snorter Token และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนใน X และ ช่อง Telegram
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:
เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม