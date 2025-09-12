สัญญาณบวกมาแล้ว! Ethereum ขยับแรงหลังวาฬสะสมหนัก
ราคา Ethereum (ETH) กำลังแสดงสัญญาณกระทิงที่น่าจับตา แม้จะเคลื่อนไหวในกรอบราคา $4,200 – $4,500 แต่เบื้องหลังกลับมีการสะสมเหรียญครั้งใหญ่จากกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่หรือ ‘วาฬ’ โดยมีมูลค่าสูงถึง 7.5 พันล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวนี้ส่งสัญญาณบวกต่อราคา ETH และทำให้นักวิเคราะห์เริ่มมองเป้าหมายที่ระดับ $7,000
สะสมไม่ยั้ง! On-Chain ชี้ Ethereum รับแรงหนุนวาฬเต็มพิกัด
ข้อมูลล่าสุดจาก CryptoQuant เผยให้เห็นกิจกรรมการสะสมเหรียญ Ethereum อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงราคา $4,300 – $4,400 มีการเข้าซื้อ ETH ประมาณ 1.7 ล้านเหรียญ คิดเป็นมูลค่ากว่า 7.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถูกโอนเข้าไปยัง Address สำหรับการสะสม (Accumulation Addresses) การเคลื่อนไหวนี้ได้สร้างแนวรับที่แข็งแกร่งให้กับราคา ETH การเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับภาพรวมของเครือข่ายที่ยังคงเติบโต โดยมีรายงานว่า ยอด Address รายวันของ Ethereum เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงการใช้งานที่ขยายตัว
การวิเคราะห์กระแสการไหลของเหรียญ (Exchange Flow) พบว่า Binance เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนที่มีการถอน ETH ออกไปมากที่สุดในช่วงการสะสมนี้ ที่น่าสนใจคือ Address ที่ฝาก ETH เข้ามาใน Binance มีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ $3,150 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่แตกต่างกันระหว่างนักลงทุนระยะยาวและเทรดเดอร์ที่ซื้อขายอย่างต่อเนื่อง
สถาบันช้อนแรง! Ethereum รับเงินไหลเข้าจาก Bitmine-SharpLink
ความต้องการจากนักลงทุนสถาบันกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางตลาด Open Interest (ปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยังคงค้าง) บนตลาด CME ได้พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสัญญาระยะสั้น 1-3 เดือน ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในแนวโน้มของ Ethereum
บริษัท Bitmine Immersion เป็นหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ที่เข้าซื้อ ETH อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เข้าซื้อเพิ่มอีก 46,255 ETH (มูลค่ากว่า 200 ล้านดอลลาร์) ทำให้ยอดถือครองรวมทะลุ 2.1 ล้าน ETH ก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน บริษัทก็ได้เข้าซื้อไปแล้ว 202,469 ETH ทำให้ยอดสะสมในสัปดาห์เดียวใกล้เคียง 881 ล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในระยะยาว โดยล่าสุดมีรายงานว่า Bitmine ได้ทุ่มซื้อ ETH อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายคลังสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท
นอกจากนี้ SharpLink Gaming ยังได้เคลื่อนย้าย 379 ล้าน USDC ไปยัง Galaxy Digital ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการเตรียมพร้อมเข้าสะสม Ethereum เพิ่มเติม การเข้าซื้ออย่างดุดันจากบริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้ช่วยลดแรงกดดันในการขายบนกระดานเทรดได้อย่างมาก
ทะลุเมื่อไหร่พุ่งแน่! วิเคราะห์ ETH ลุ้นขาขึ้นสู่ $7,000
ในทางเทคนิค แนวต้านสำคัญของราคา Ethereum อยู่ที่ $4,500 การทะลุผ่านระดับนี้ไปได้อย่างเด็ดขาดอาจทำให้โมเมนตัมเปลี่ยนเป็นขาขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงที่ราคาอาจปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับที่ $4,200 และโซนแนวรับสำคัญถัดไปที่ $4,000 – $4,100
นอกจากปัจจัยทางเทคนิคแล้ว การไหลเข้าของเงินทุนก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณบวกที่สำคัญ โดยมีข้อมูลชี้ว่า ราคา Ethereum ได้รับแรงหนุนจากเงินทุน Stablecoin ที่ไหลเข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นเชื้อเพลิงสำคัญในการผลักดันราคาให้ทะลุแนวต้านและมุ่งสู่เป้าหมายที่สูงขึ้น
นักวิเคราะห์คริปโต Pelin Ay คาดการณ์ว่าด้วยแรงหนุนจากสถาบันและสถานะในตลาดอนุพันธ์ ราคา ETH อาจพุ่งไปถึงแนวต้านที่ $6,800 ภายในสิ้นปีนี้ สอดคล้องกับเทรนด์การสะสมของสถาบัน ในขณะที่เทรดเดอร์ชื่อ Merlijn ชี้ว่าอินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งพลิกเป็นสีเขียวหลังจากการสะสมแรงมานาน 3 ปี และเชื่อว่าหากราคา Ethereum ทะลุ $4,500 ได้สำเร็จ อาจเกิดการเคลื่อนไหวแบบพาราโบลา (Parabolic Movement) ซึ่งอาจนำไปสู่เป้าหมายที่ $7,000 ตามที่นักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ไว้
ขณะเดียวกัน มุมมองจากนักวิเคราะห์สถาบันรายใหญ่อย่าง Fundstrat ก็ยิ่งตอกย้ำภาพบวกนี้ โดยมีการ คาดการณ์ราคา Ethereum ไว้อย่างน่าทึ่ง ซึ่งชี้ให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตที่อาจสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก
ด้วยแรงหนุนจากกระแสเงินทุนสถาบัน เสถียรภาพของโครงสร้างตลาด และพฤติกรรมการถือครองของวาฬ ทำให้ Ethereum ยังคงเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม