CIO จาก Fundstrat คาด Ethereum อาจพุ่งแตะ $62,000
ตลาดคริปโตกำลังลุกเป็นไฟ หลัง CIO จาก Fundstrat ออกมาคาดการณ์ราคา Ethereum ไว้อย่างน่าทึ่ง โดยเชื่อว่าราคามีโอกาสพุ่งทะยานไปถึง 62,000 ดอลลาร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ขณะเดียวกันก็เกิดกระแสคู่ขนานที่น่าจับตานั่นคือการเติบโตอย่างรวดเร็วของเหรียญใหม่ อนาคตไกลอย่าง Maxi Doge ที่ดึงดูดนักลงทุนสายเก็งกำไร
เจาะลึกการคาดการณ์ราคา Ethereum ของทอม ลี
ทอม ลี (Tom Lee) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Fundstrat คาดการณ์ราคา Ethereum อย่างเชื่อมั่นว่ามีศักยภาพที่จะไต่ขึ้นไปถึง 62,000 ดอลลาร์ต่อเหรียญ โดยใช้โมเดลทางเทคนิคที่อิงตามทฤษฎี Wyckoff’s Base Theory ซึ่งมีหลักการว่า “ยิ่งฐานราคากว้างเท่าไหร่ การทะยานของราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น”
ตามความเห็นของลี Ethereum ได้อยู่ในช่วงสะสมพลังมานานหลายปีนับตั้งแต่ปี 2018 และตอนนี้กำลังเข้าใกล้จุดที่จะเกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ เขาได้อ้างอิงถึงการพุ่งขึ้นอย่างมหาศาลของราคา Ethereum ในอดีตระหว่างปี 2020-2021 จาก 90 ดอลลาร์ไปสู่ 4,866 ดอลลาร์ เพื่อยืนยันถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อช่วงสะสมพลังอันยาวนานสิ้นสุดลง
โมเดลของเขาคาดการณ์ว่าจุดสูงสุดของ Ethereum จะสอดคล้องกับการที่ราคา Bitcoin พุ่งไปแตะ 250,000 ดอลลาร์ ซึ่งจะทำให้ราคา Ethereum อยู่ในช่วง 12,000-22,000 ดอลลาร์ และมีโอกาสทะยานไปได้สูงถึง 62,000 ดอลลาร์หากอัตราส่วน ETH/BTC กลับไปสู่ระดับประวัติศาสตร์และ Ethereum สามารถเข้ามามีบทบาทในโครงสร้างพื้นฐานของตลาดการเงินได้มากขึ้น
อัตราส่วน ETH/BTC และสถานการณ์ตลาด
การคาดการณ์ราคา Ethereum ของลีมีพื้นฐานมาจากอัตราส่วนการซื้อขายระหว่าง ETH/BTC ในอดีต ค่าเฉลี่ยของ Ethereum อยู่ที่ประมาณ 0.0479 ต่อ Bitcoin แต่ปัจจุบันอยู่ที่ราว 0.0403 ในขณะที่ปี 2021 เคยทำสถิติสูงสุดไว้ที่ 0.0807
หาก Ethereum สามารถกลับไปสู่ระดับนั้นได้ในขณะที่ราคา Bitcoin พุ่งไปสู่เป้าหมาย 250,000 ดอลลาร์ตามที่ลีคาดการณ์ไว้ ราคา Ethereum ก็อาจพุ่งทะยานอย่างมหาศาล
นอกจากปัจจัยทางเทคนิคแล้ว พื้นฐานของ Ethereum ยังคงแข็งแกร่งจากการเป็นเครือข่ายที่รองรับ Smart Contracts สินทรัพย์ดิจิทัล และทำหน้าที่เป็นเครือข่ายการชำระเงินแบบกระจายศูนย์
ข้อมูลล่าสุดชี้ว่าราคา Ethereum ยืนอยู่ที่ระดับ 4,300 ดอลลาร์ โดยมีมูลค่าตลาดกว่า 523,000 ล้านดอลลาร์ และปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพุ่งขึ้นกว่า 33% คิดเป็นมูลค่ากว่า 32,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากทั้งสถาบันและนักลงทุนรายย่อย
สวนกระแส Ethereum: Maxi Doge เหรียญมีมเก็งกำไรที่น่าจับตา
ในขณะที่นักลงทุนระยะยาวกำลังวิเคราะห์เป้าหมายราคา Ethereum อีกฟากหนึ่งของตลาดกลับคึกคักไปกับกระแสของ Maxi Doge เหรียญคริปโตพรีเซลมาใหม่ที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์สุดปั่น ผสมผสานวัฒนธรรม “Crypto Bro” เข้ากับพลังของนักเทรดสาย Degen โดยปัจจุบันราคาพรีเซลอยู่ที่ 0.0002565 ดอลลาร์ และระดมทุนไปแล้วกว่า 2 ล้านดอลลาร์
สิ่งที่ทำให้ Maxi Doge น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนสาย Degen คือระบบการ Stake ที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงถึง 161% ต่อปี แม้จะไม่มีประโยชน์ใช้งานที่จับต้องได้ แต่ผลตอบแทนที่สูงลิ่วก็ดึงดูดนักเก็งกำไรที่หวังจะทำกำไรทบต้นก่อนที่เหรียญจะเข้าสู่กระดานเทรดชั้นนำ
นอกจากนี้ โครงการยังผ่านการตรวจสอบ Smart Contract และถูกกล่าวถึงในสื่อคริปโตหลายแห่ง เช่น NewsBTC และ CryptoDaily ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่าง Ethereum ที่เน้นการเติบโตจากพื้นฐานในระยะยาว และ Maxi Doge ที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสและความนิยมในระยะสั้น
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge หรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
