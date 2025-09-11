Bitmine เดินเกมใหญ่! ทุ่ม 201 ล้านดอลลาร์สะสม Ethereum
การเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของนักลงทุนสถาบัน! Bitmine บริษัทเหมืองขุดคริปโตที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้สร้างความฮือฮาอีกครั้งด้วยการเข้าซื้อ Ethereum (ETH) เพิ่มเติมเป็นมูลค่ามหาศาลถึง 201 ล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อครั้งนี้ตอกย้ำความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าที่บริษัทมีต่อ Ethereum และส่งสัญญาณบวกต่อนักลงทุนทั่วโลกที่กำลังจับตามองทิศทางของตลาด
เจาะกลยุทธ์ Bitmine! ซื้อ Ethereum ล็อตใหญ่เขย่าตลาด
ตามรายงานล่าสุดจาก Onchain Lens แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชน พบว่า Bitmine ได้รับ Ethereum จำนวน 46,255 ETH คิดเป็นมูลค่ากว่า 201 ล้านดอลลาร์ จากกระเป๋าเงินของ BitGo โดยธุรกรรมดังกล่าวถูกโอนไปยัง 3 Address ที่แตกต่างกัน ข้อมูลจาก Arkham Intelligence ยืนยันว่าหนึ่งในนั้นเป็นของ Bitmine
การเข้าซื้อครั้งนี้ทำให้ยอดการถือครอง Ethereum ทั้งหมดของ Bitmine พุ่งสูงขึ้นเป็น 2,126,018 ETH หรือคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 9.24 พันล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อ ETH จำนวน 80,325 ETH (มูลค่า 358 ล้านดอลลาร์) จาก Galaxy Digital และ FalconX ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การสะสมสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
การสะสมอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนสถาบันนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการเติบโตของเครือข่ายที่น่าสนใจ ถึงแม้ว่า รายได้ค่าธรรมเนียม Ethereum จะลดลง แต่กิจกรรมบน Layer-2 ยังคงขยายตัว ซึ่งบ่งชี้ถึงการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับอนาคต
วิสัยทัศน์ Bitmine! ตั้งเป้าเป็นเจ้าของ Ethereum รายใหญ่ระดับโลก
Bitmine ได้ประกาศเป้าหมายที่ชัดเจนในการถือครอง Ethereum ให้ได้ถึง 5% ของอุปทานทั้งหมด ซึ่งทำให้บริษัทกลายเป็นผู้เล่นรายสำคัญในระบบนิเวศของ ETH ปัจจุบัน Bitmine รั้งตำแหน่งบริษัทที่ถือครองคริปโตในคลังสำรองมากเป็นอันดับสองของโลก เป็นรองเพียง MicroStrategy ของ Michael Saylor ที่เน้นการถือครอง Bitcoin เป็นหลัก
การที่นักลงทุนสถาบันเลือกเดิมพันกับ Ethereum อย่างชัดเจนเช่นนี้ ทำให้เกิดการเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ที่น่าสนใจ โดยมีการ วิเคราะห์ศึกระหว่าง XRP ปะทะ Ethereum ในช่วงท้ายปี 2025 ซึ่งทั้งสองเหรียญต่างก็ได้รับแรงหนุนจากนักลงทุนสถาบันที่เพิ่มขึ้น
Thomas Lee ประธานของ Bitmine กล่าวว่า ‘กฎแห่งอำนาจ (power law) ให้ประโยชน์แก่ผู้ถือครอง ETH รายใหญ่ ด้วยเหตุนี้เราจึงไล่ตามเป้าหมาย ‘การเล่นแร่แปรธาตุ 5%’ ของ ETH’ เขายังเชื่อว่า Ethereum อาจเป็น ‘หนึ่งในการเทรดระดับมหภาคที่ใหญ่ที่สุดในอีก 10-15 ปีข้างหน้า’ เนื่องจาก Wall Street กำลังเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีบล็อกเชนบนเครือข่าย Ethereum เป็นส่วนใหญ่
ขณะเดียวกัน Tom Lee จาก Fundstrat ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ที่มีชื่อเสียงใน Wall Street ก็ได้ตอกย้ำมุมมองเชิงบวกนี้เช่นกัน โดยมี การคาดการณ์ราคา Ethereum ที่อาจพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าทึ่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากผู้เชี่ยวชาญในตลาดการเงินแบบดั้งเดิม
การเข้าซื้อครั้งล่าสุดนี้ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่านักลงทุนสถาบันยังคงเชื่อมั่นใน Ethereum แม้ว่าราคาจะมีความผันผวนก็ตาม การถอนสินทรัพย์จำนวนมากออกจาก Exchange ยังช่วยลดสภาพคล่องและสร้างเรื่องเล่าเชิงบวกด้านอุปทาน ซึ่งขณะที่เขียนบทความนี้ ราคา Ethereum ก็ปรับตัวขึ้น 2.29% มาอยู่ที่ระดับประมาณ 4,400 ดอลลาร์
ด้วยปัจจัยบวกจากการเข้าซื้อของสถาบันและการลดลงของอุปทานใน Exchange ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่า ราคา Ethereum อาจมีเป้าหมายถัดไปที่ระดับ $5,000 โดยได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากเงินทุน Stablecoin ที่ไหลเข้าสู่ระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง
Best Wallet แอปเดียวจบ! รวมทุกสินทรัพย์ดิจิทัลในมือคุณ
Best Wallet กลายเป็นแอปกระเป๋าคริปโตที่ถูกจับตามองในปี 2025 ด้วยจุดเด่นด้านความปลอดภัยระดับสูงและการรองรับเครือข่ายหลากหลาย ล่าสุดระดมทุนได้กว่า 15.7 ล้านดอลลาร์ ตอกย้ำศักยภาพในฐานะกระเป๋าเงินระดับโลก และยังได้รับการพูดถึงว่าเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 จากการเติบโตของผู้ใช้งาน
โดยตัวแอปเป็นแบบ non-custodial รองรับ Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Tron และ Base โดยไม่ต้องผ่าน KYC และสามารถซื้อคริปโตด้วยเงินสกุลทั่วไปได้ทันที
ในแง่ฟีเจอร์ Best Wallet รองรับ Solana อย่างเต็มรูปแบบ, สลับเหรียญ BTC โดยตรง และมาพร้อมระบบสะสมคะแนนผ่านการใช้งาน นอกจากนี้ยังอัปเกรด UX/UI ให้ใช้งานง่าย และเสริมความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี MPC จาก Fireblocks พร้อมระบบ Anti-Scam และการเชื่อมต่อกับ dApp กว่า 330 โปรโตคอล
โทเค็น $BEST เป็นหัวใจสำคัญของระบบ มอบสิทธิประโยชน์หลากหลาย ทั้งผลตอบแทนจาก Staking, สิทธิ์ Presale, ค่าธรรมเนียมพิเศษ และฟีเจอร์ในอนาคตอย่าง gasless transactions และ Best Card โดย Best Wallet ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลาง Web3 ที่ใช้งานง่ายแต่ทรงพลัง ทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและนักเทรดตัวจริง
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์/รีวิว Best Wallet หรือศึกษาวิธีซื้อ Best Wallet ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Best Wallet หรือติดตามใน X และ ช่อง Telegramแอพ Best Wallet