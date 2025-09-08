Ethereum ถูกวิจารณ์ว่าใกล้ตาย แต่กิจกรรมบนเครือข่ายยังพุ่ง แถมผู้ใช้งานรายวันทำสถิติใหม่!
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา วงการคริปโตมีประเด็นร้อนเมื่อ AJC นักวิเคราะห์จาก Messari ออกมาโพสต์บนแพลตฟอร์ม X ระบุว่า “Ethereum กำลังจะตาย” เนื่องจากรายได้ของเครือข่ายในเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงอย่างหนัก โดยค่าธรรมเนียมที่เก็บได้อยู่เพียง 39.2 ล้านดอลลาร์ ลดลงกว่า 40% เมื่อเทียบกับปีก่อน และราว 20% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม
อย่างไรก็ตาม ความเห็นดังกล่าวถูกโต้แย้งจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์อีกหลายฝ่าย โดยชี้ว่าแม้รายได้จะลดลง แต่ตัวเลขเชิงปริมาณหลายด้านกลับเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากแอปพลิเคชัน ปริมาณ Stablecoin รวมถึงกิจกรรมของ Layer-2 ที่ขยายตัวต่อเนื่อง หลายคนยังมองว่า Ethereum ไม่ควรถูกตีค่าเหมือนหุ้นเทคโนโลยี เพราะแท้จริงแล้ว Ethereum ทำหน้าที่เสมือน “สินทรัพย์โภคภัณฑ์” มากกว่า
ระบบนิเวศ Ethereum ยังคงแข็งแกร่ง
สาเหตุหลักที่รายได้ของ Ethereum ลดลง มาจากผลพวงของการอัปเกรด Dencun ในเดือนมีนาคม 2024 ที่ทำให้ค่าธรรมเนียมบนเครือข่าย Layer-2 ถูกลงมาก ส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถโพสต์ธุรกรรมผ่าน Ethereum ได้โดยมีต้นทุนต่ำลง
Henrik Andersson ประธานฝ่ายการลงทุนของ Apollo Crypto ให้สัมภาษณ์กับ Cointelegraph ว่า ไม่ควรรีบด่วนสรุปว่า Ethereum กำลังล่มสลาย เพราะข้อมูลจากแพลตฟอร์ม Growthepie แสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศยังคงคึกคัก ทั้งปริมาณ Stablecoin ความเร็วในการประมวลผล และจำนวน Address ที่ใช้งานยังอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ข้อมูลจาก YCharts ระบุว่า ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2025 Ethereum มีผู้ใช้งานรายวันกว่า 552,000 Address เพิ่มขึ้นถึง 21% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า Andersson ยังเสริมว่า “ทั้ง Ethereum และ Bitcoin มีบทบาทสำคัญในพอร์ตการลงทุนคริปโต เพราะ Ethereum กำลังกลายเป็นเลเยอร์กลางที่ไร้ศูนย์กลางสำหรับโลกการเงิน” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองระยะยาวที่ยังสดใส
ข้อโต้แย้งและความไม่เห็นด้วย
แม้หลายคนจะเห็นต่าง แต่ AJC ยังคงยืนกรานว่าการประเมินมูลค่า Ethereum ผ่านรายได้เป็นเรื่องสมเหตุสมผล เพราะรายได้ถูกเก็บในรูปของ ETH ซึ่งเคยเป็นแรงขับเคลื่อนอุปสงค์หลัก แต่ตอนนี้กลับ “เข้าใกล้ศูนย์” ขณะที่ตัวเลขอย่าง Address ที่ใช้งานหรือจำนวนธุรกรรมถูกมองว่าไม่มีน้ำหนักมากพอในการสะท้อนความต้องการจริง
ในทางกลับกัน ปัจจัยใหม่อย่างการที่ ยอดคงเหลือ Ethereum บนกระดานเทรดติดลบเป็นครั้งแรก กลายเป็นสัญญาณเชิงบวก เพราะสะท้อนถึงแรงซื้อสะสมและการโยกย้ายไปเก็บในกระเป๋าส่วนตัวมากขึ้น ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาในระยะกลาง
การประกาศว่า ETH “ตายแล้ว” กว่า 40 ครั้งในปีเดียว
ตามข้อมูลจาก Ethereum Obituaries เผยว่า ตั้งแต่ปี 2014 จนถึงปัจจุบัน Ethereum ถูกประกาศว่า “ตาย” มากกว่า 150 ครั้ง และในปี 2025 เพียงปีเดียวก็มีการพูดถึงเกือบ 40 ครั้ง สะท้อนถึงความผันผวนของกระแสข่าวในตลาด
Ryan McMillin ประธานฝ่ายการลงทุนของ Merkle Tree Capital มองว่า Ethereum มักถูกโจมตีด้วยคำว่า “ตาย” ในช่วงที่ค่าธรรมเนียมต่ำ กิจกรรมการใช้งานลดลง หรือเมื่อมีคู่แข่งอย่าง Solana ทำผลงานเหนือกว่าในเชิงความเร็วและต้นทุน แต่ในทางปฏิบัติ Ethereum มีทั้งชุมชนนักพัฒนา โปรโตคอล DeFi ชั้นนำ และการยอมรับจากหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งทำให้เครือข่ายนี้ยังมีศักยภาพอยู่มาก
เขายังชี้ว่าเรื่องใหญ่จริงๆ คือโลกคริปโตกำลังเข้าสู่ยุคแห่งการแตกแขนงสินทรัพย์ แต่ละเครือข่ายมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน และ Ethereum ยังคงเป็นศูนย์กลางสำคัญอีกยาวนาน เช่นเดียวกับ เหรียญ Altcoin ชั้นนำ อื่นๆ ที่ต้องแข่งขันกันเพื่อสร้างเอกลักษณ์ในตลาด
อนาคตของ Ethereum และการแข่งขันที่ร้อนแรง
ในช่วงเกือบ2 ปีที่ผ่านมา Ethereum ถูกเปรียบเทียบระหว่าง Bitcoin ที่ถูกยกให้เป็นทองคำดิจิทัล และ Solana ที่นำเสนอภาพลักษณ์เป็นเครือข่ายที่เร็วและต้นทุนต่ำกว่า แม้ Ethereum จะผลักดันคอนเซ็ปต์ “Ultra-sound money” แต่ก็ยากจะเอาชนะความแข็งแกร่งของ Bitcoin ในด้านมูลค่าเงินแข็ง และก็ยังเสียเปรียบ Solana ในแง่ throughput
สิ่งที่ช่วยพยุง Ethereum ได้คือการเปิดตัวกองทุน Spot ETF ซึ่งดึงดูดเม็ดเงินจากการเงินดั้งเดิม (TradFi) เข้ามาในตลาดมากขึ้น นักลงทุนบางรายถึงกับมองว่า Ethereum กลายเป็น “ตัวคูณ” ที่สะท้อนถึงการยอมรับ Stablecoin และการเติบโตของเครือข่าย อย่างไรก็ตาม ความได้เปรียบนี้อาจอยู่ไม่นาน เพราะมีความเป็นไปได้สูงที่ Spot ETF ของ Solana จะเปิดตัวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
ในบริบทนี้ ชื่อของ ARK Invest เดิมพัน Ethereum ผ่าน BitMine ก็ถูกพูดถึงในฐานะสถาบันที่ให้ความเชื่อมั่นต่อ Ethereum อย่างชัดเจน ยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของเครือข่ายแข็งแกร่งขึ้นในสายตาของนักลงทุนสถาบัน
บทสรุป: Ethereum ยังไม่ตาย แต่ต้องเผชิญความท้าทาย
แม้จะถูกประกาศว่า “ตาย” นับครั้งไม่ถ้วน แต่ Ethereum ยังคงพิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายนี้ไม่เพียงแต่มีบทบาทสำคัญใน DeFi และ Stablecoin เท่านั้น แต่ยังเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่มองหาสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีศักยภาพระยะยาว
ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันจากหลายเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น Bitcoin หรือ Solana การจับตา Ethereum ถือว่ายังเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ Ethereum ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม