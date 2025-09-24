Ethereum ลุ้นฟื้น! แนวรับ $4,000 จะกลายเป็นฐานขาขึ้น?
ราคา Ethereum (ETH) เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับ $4,750 และหลุดแนวรับสำคัญที่ $4,500 เข้าสู่โซนหมีในระยะสั้น ปัจจุบันราคาแสดงสัญญาณอ่อนตัวอย่างชัดเจน และกำลังทดสอบแนวรับทางจิตวิทยาที่สำคัญ ทำให้นักลงทุนต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่า Ethereum จะสามารถยืนระยะได้หรือไม่ หรือจะดิ่งลงไปต่ำกว่า $4,000 ตามที่นักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์
สถานการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับความผันผวนของตลาดในภาพรวม โดยมีบทวิเคราะห์ที่ชี้ว่า ราคา Ethereum อาจดิ่งสู่แนวรับสำคัญ เนื่องจากสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นลบ ซึ่งยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับนักลงทุนที่กำลังจับตาทิศทางราคาอย่างใกล้ชิด
Ethereum อ่อนแรงระยะสั้น แต่นักวิเคราะห์ยังเชื่อในขาขึ้น
หลังจากที่ราคา Ethereum ไม่สามารถผ่านแนวต้านที่ $4,750 ไปได้ โดยทำจุดสูงสุดไว้ที่ $4,761 ก็เกิดแรงเทขายอย่างหนัก กดดันให้ราคาร่วงลงมาอย่างรุนแรง การปรับตัวลงครั้งนี้ได้ทำลายแนวรับสำคัญหลายระดับ ตั้งแต่ $4,550 และ $4,500 นอกจากนี้ ราคายังได้หลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้น (Bullish Trend Line) ที่ระดับ $4,400 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day SMA) ซึ่งถือเป็นสัญญาณลบที่ชัดเจน
ปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลให้เกิดแรงเทขายคือ แรงกดดันจากกลุ่มวาฬที่เริ่มทำกำไร หลังจากราคาเข้าใกล้แนวต้านสำคัญ ซึ่งการเทขายของนักลงทุนรายใหญ่นี้เองที่เป็นตัวเร่งให้ราคาหลุดแนวรับสำคัญหลายระดับตามมา
ในที่สุด ราคา Ethereum ได้ลงมาทดสอบแนวรับที่โซน $4,050 ก่อนจะมีการฟื้นตัวเล็กน้อย ปัจจุบันราคากำลังเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าระดับ $4,250 และเส้น 50-day SMA ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันฝั่งขายยังคงมีอยู่สูง ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือแนวต้านสำคัญได้ โอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อยังคงเปิดกว้าง
ขณะเดียวกัน การที่ราคาติดอยู่ใต้แนวต้านนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับ Ethereum เพียงสกุลเดียว เพราะในภาพรวมตลาด ราคา Bitcoin และ Altcoin อื่นๆ ก็ติดหล่มเช่นกัน ซึ่งเป็นผลมาจากแรงกดดันจากปัจจัยมหภาคอย่างท่าทีของ Fed ที่สร้างความไม่แน่นอนให้กับนักลงทุน
วิเคราะห์แนวรับ ETH ลึกทุกจุด ลุ้นพุ่งแตะ $5,000 ปีนี้
หาก Ethereum ไม่สามารถสร้างแรงซื้อเพื่อกลับไปยืนเหนือแนวต้าน $4,220 หรือ $4,250 ได้ มีความเป็นไปได้สูงที่จะเห็นการปรับตัวลงต่อ โดยมีแนวรับแรกอยู่ที่ $4,120 อย่างไรก็ตาม จุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือโซนแนวรับหลักที่ $4,050
ในกรณีที่ราคาไม่สามารถรักษาแนวรับ $4,050 ไว้ได้ และมีการปิดแท่งเทียนรายวันต่ำกว่าระดับดังกล่าว อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเทขายอย่างรุนแรง (Sharp Decline) และนำไปสู่การปรับฐานครั้งใหญ่ โดยเป้าหมายถัดไปของฝั่งหมีอาจอยู่ที่ระดับ $3,840 และ $3,680 ตามลำดับ หากแรงขายยังคงต่อเนื่อง ราคา Ethereum อาจดิ่งลงไปถึง $3,500 หรือแม้กระทั่ง $3,360 ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
ในทางกลับกัน หากมีแรงซื้อกลับเข้ามาและสามารถผลักดันราคาให้ทะลุแนวต้าน $4,250 ไปได้ เป้าหมายต่อไปคือการทดสอบแนวต้านหลักที่โซน $4,400 ซึ่งเป็นจุดบรรจบของเส้น 50-day SMA และระดับ 50% Fib retracement หากสามารถผ่านไปได้ อาจเป็นการเปิดประตูสู่การกลับตัวเป็นขาขึ้นรอบใหม่ โดยมีเป้าหมายที่ $4,750 และอาจไต่ระดับไปถึง $5,000 ได้ในที่สุด
นอกจากนี้ ในมุมมองที่กว้างขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินดิจิทัลหลักอย่าง Bitcoin ยังมีบทวิเคราะห์ที่แสดงให้เห็นถึงสัญญาณกระทิงในระยะยาว โดยชี้ว่า กราฟเทคนิคของ Ethereum อาจพุ่งแรงเมื่อเทียบกับ Bitcoin ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนระยะยาวให้ความสนใจ แม้ว่าในระยะสั้นจะยังคงมีความผันผวนอยู่ก็ตาม
Maxi Doge สายกล้ามมาแรง! ระดมทุนพุ่ง โอกาส Altcoin ใหม่
Maxi Doge ($MAXI) เหรียญมีมบนเชน Ethereum กลายเป็นกระแส หลังระดมทุนช่วง Presale ได้กว่า 2.2 ล้านดอลลาร์ในไม่กี่สัปดาห์ สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุน ด้วยภาพลักษณ์ “หมากล้าม” ที่แทนวัฒนธรรมนักเทรดสายบู๊ โครงการเน้นการตลาดผ่าน MAXI Fund ที่ถือครอง 25% ของอุปทานทั้งหมด โดยไม่มีการขายให้กองทุนล่วงหน้า ทำให้ทุกคนเข้าถึงได้เท่าเทียม
จุดเด่นคือความโปร่งใส ทั้งการตรวจสอบ Smart Contract และการจดทะเบียนบริษัท อุปทานรวม 150.24 พันล้านเหรียญ จัดสรร Presale 40% และ MAXI Fund 25% ที่เหลือแบ่งให้พันธมิตร สภาพคล่อง และทีมงาน พร้อมระบบล็อกโทเค็น Presale เริ่มต้นที่ 0.00025 ดอลลาร์ และจะปรับขึ้นทุก 5 วัน โดยตั้งเป้า Hard Cap ที่ 15.76 ล้านดอลลาร์
นักวิเคราะห์มองว่า $MAXI มีศักยภาพ หากลิสต์บน Exchange ได้ตามแผน ราคาอาจแตะ 0.0024 ดอลลาร์ในปี 2025 พร้อมผลตอบแทน Staking สูงถึง 250% และแผนขยายการใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม Futures และ Leverage ในอนาคต ทำให้ $MAXI เป็นมากกว่าเหรียญมีมทั่วไป
ถ้าคุณกำลังวางแผนพิจารณา Maxi Doge สามารถอ่าน บทวิเคราะห์/รีวิว Maxi Doge หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Maxi Doge แบบละเอียด เพื่อเสริมความมั่นใจและกำหนดแผนได้แม่นยำขึ้น
ตรวจสอบสถิติจาก เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge ขณะติดตามบทสนทนาล่าสุดบน X และ ช่อง Telegramเว็บไซต์ทางการ Maxi Doge