จับตาสัญญาณ! Ethereum วาฬกำไรท่วม เสี่ยงแรงเทขายหนัก?
Ethereum (ETH) กำลังเคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพเหนือระดับ $4,500 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตลาด แม้ว่าจะยังคงเผชิญกับแนวต้านสำคัญที่โซน $4,750 ซึ่งเป็นจุดที่สกัดกั้นการขึ้นของราคามาแล้วหลายครั้ง
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง นักวิเคราะห์เริ่มส่งสัญญาณเตือนถึงแรงกดดันในการทำกำไรที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะจากกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่หรือ “วาฬ” ซึ่งอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่ชี้ชะตาทิศทางราคา ETH ในระยะต่อไป
วิเคราะห์แรงกดดัน! วาฬ ETH กำไรท่วมระดับ ATH ปี 2021
ข้อมูลล่าสุดจาก CryptoQuant เผยให้เห็นข้อมูลที่น่ากังวล โดยชี้ว่า Wallet ที่ถือครอง Ether ระหว่าง 10,000 ถึง 100,000 ETH หรือที่เรียกว่า “วาฬขนาดกลาง” กำลังมีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized Gains) ในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021 ซึ่งเป็นเดือนที่ ETH ทำสถิติราคาสูงสุดตลอดกาล (All-Time High)
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้วาฬกลุ่มนี้ตกอยู่ในสภาวะเดียวกับช่วงพีคของวัฏจักรก่อนหน้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นักลงทุนจำนวนมากตัดสินใจเทขายเพื่อทำกำไร และจุดชนวนให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในตลาด
ความกังวลนี้ไม่ได้อยู่แค่ในเชิงเทคนิค แต่ยังรวมถึงปัจจัยทางจิตวิทยาด้วย เพราะการถือครองกำไรบนกระดาษในระดับประวัติศาสตร์มักเป็นสิ่งล่อใจให้นักลงทุนรายใหญ่ตัดสินใจขาย ดังนั้น หากวาฬจำนวนมากเริ่มเทขายทำกำไรพร้อมกัน แรงขายมหาศาลอาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและบั่นทอนการฟื้นตัวของราคา ETH ในปัจจุบัน
Ethereum บนทาง 2 แพร่ง: จับตาแนวต้าน $4,750 เตรียมชี้ชะตา
ในขณะที่เขียนบทความนี้ ราคา ETH ซื้อขายอยู่ที่เหนือ $4,500 ซึ่งเป็นการสร้างฐานราคาเหนือแนวรับสำคัญที่ $4,500 ได้อย่างมั่นคง แนวโน้มการทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (Higher Lows) อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนยังคงตอกย้ำว่าภาพรวมตลาดยังคงอยู่ในมือของฝั่งกระทิง
แต่ถึงกระนั้น แนวต้านที่ระดับ $4,750 ได้กลายเป็นสมรภูมิสำคัญที่ชี้วัดทิศทางของตลาด ETH ต่อไป
ขณะนี้ตลาดกำลังอยู่บนทางสองแพร่ง หากราคา Ether สามารถทะลุแนวต้าน $4,750 ไปได้อย่างแข็งแกร่ง ก็อาจจุดประกายโมเมนตัมขาขึ้นครั้งใหม่และส่งผลให้ ETH มุ่งหน้าสู่การสร้างสถิติสูงสุดใหม่ได้ แต่ในทางกลับกัน หากราคาถูกปฏิเสธที่แนวต้านนี้อีกครั้ง ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับฐานอย่างรุนแรงหรือเข้าสู่ช่วงสะสมพลังเป็นเวลานาน
คำถามสำคัญในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าคือ วาฬจะเลือกที่จะ “ถือต่อ” เพื่อรอราคาที่สูงขึ้น หรือจะ “เทขาย” เพื่อทำกำไรและก่อให้เกิดการปรับฐานในวงกว้างกันแน่?
