ตลาดลุ้นสุดตัว! Ethereum อาจพุ่ง 75% แซงหน้า Bitcoin ภายในปีนี้
สัญญาณทางเทคนิคของ Ethereum (ETH) น่าจับตาอย่างใกล้ชิด เพราะมันบ่งชี้ว่าอาจมีศักยภาพพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึง 75% เมื่อเทียบกับราชาแห่งคริปโตอย่าง Bitcoin (BTC) ภายในสิ้นปีนี้
การวิเคราะห์นี้อ้างอิงจากรูปแบบกราฟที่กำลังก่อตัวและสัญญาณโมเมนตัมที่เป็นบวก ซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนสมดุลครั้งสำคัญระหว่าง 2 เหรียญยักษ์ใหญ่ในตลาดคริปโต
วิเคราะห์กราฟ Ethereum! สัญญาณกระทิงชี้อาจพุ่งแรงแซง Bitcoin
สัญญาณบวกที่สำคัญมาจากคู่เทรด ETH/BTC บนกราฟรายสัปดาห์ ซึ่งกำลังก่อตัวเป็นรูปแบบที่เรียกว่า Inverse Head-and-Shoulders หรือ IH&S (รูปแบบศีรษะและไหล่กลับหัว) มาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายน ซึ่งรูปแบบนี้เป็นสัญญาณทางเทคนิคที่บ่งชี้ถึงการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
รูปแบบ IH&S นี้ประกอบด้วยการเกิดจุดต่ำสุด 3 ครั้ง โดยจุดที่ลึกที่สุดอยู่ตรงกลาง (Head) และมีแนวต้านร่วมกันที่เรียกว่า ‘Neckline’ อยู่ที่ระดับ 0.0420 BTC
ตามทฤษฎีแล้ว หากราคาสามารถทะลุแนวต้าน Neckline ขึ้นไปได้ เป้าหมายการขึ้นของราคาจะเท่ากับความสูงของแพทเทิร์น ซึ่งจากการคำนวณอาจส่งผลให้ราคา ETH/BTC พุ่งขึ้นไปแตะระดับประมาณ 0.066 BTC หรือเพิ่มขึ้นราว 75% จากระดับราคาปัจจุบันภายในสิ้นปีนี้
Golden Cross หนุน! แต่ ETH ยังต้องฝ่าแนวต้านสำคัญ
นอกจากรูปแบบ IH&S แล้ว ยังมีสัญญาณบวกอีกอย่างคือการก่อตัวของ ‘Golden Cross’ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งคือการที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ระยะสั้น 20 สัปดาห์ (เส้นสีเขียว) กำลังจะตัดขึ้นเหนือเส้น EMA ระยะยาว 50 สัปดาห์ (เส้นสีแดง)
ในอดีตเมื่อเดือนกรกฎาคม 2020 การเกิด Golden Cross ในลักษณะเดียวกันนี้เคยส่งผลให้ราคา ETH/BTC พุ่งขึ้นอย่างมหาศาลถึง 250% มาแล้ว
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ Ethereum จะยืนยันการ breakout ได้อย่างสมบูรณ์ ยังมีแนวต้านสำคัญที่ต้องเผชิญอยู่ ด่านแรกคือเส้น EMA 200 สัปดาห์ (เส้นสีน้ำเงิน) บริเวณ 0.045 BTC ซึ่งเป็นระดับที่เคยปฏิเสธการพุ่งขึ้นของราคามาแล้วหลายครั้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และหากผ่านไปได้ ก็ยังมีแนวต้านที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าคือเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาวที่ลากมาตั้งแต่ปี 2017 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในโซน 0.050–0.055 BTC
Best Wallet กระเป๋า Bitcoin-Ethereum ครบวงจร
Best Wallet กำลังเป็นที่จับตาในฐานะกระเป๋าคริปโตที่ครบวงจร รองรับ Bitcoin และอีกหลากหลายเครือข่าย ทั้ง Ethereum, BNB, Solana และ Base โดยได้รับการพัฒนาให้เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือที่ใช้งานง่าย ทั้ง iOS และ Android
ผู้ใช้สามารถซื้อขายและจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลได้โดยตรง รวมถึงการสลับเหรียญข้ามเชนผ่าน Native Bitcoin Swaps และรองรับการซื้อคริปโตด้วยเงินสกุลท้องถิ่นผ่านบริการ Fiat On-Ramp เช่น MoonPay และ Alchemy Pay โดยไม่ต้องยืนยันตัวตน (No KYC) ให้ยุ่งยาก แถมยังควบคุม Private Key ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์
กระเป๋า Best Wallet โดดเด่นด้วยความปลอดภัยระดับสถาบัน ใช้เทคโนโลยี MPC จาก Fireblocks และได้รับการรับรองจาก WalletConnect พร้อมระบบป้องกันการหลอกลวงอัตโนมัติ
นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Gamified Rewards ที่ให้คะแนนสะสม BW Points จากการใช้งาน เพื่อปลดล็อกสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุง UX/UI ให้ใช้งานได้ลื่นไหลและสวยงามยิ่งขึ้น ปัจจุบันรองรับภาษาเกาหลีเต็มรูปแบบ และเตรียมเปิดตัวภาษาไทยในอนาคต
โทเค็น $BEST เป็นหัวใจสำคัญของระบบที่ช่วยมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือ เช่น ค่าธรรมเนียมพิเศษในการทำธุรกรรม และสิทธิ์เข้าร่วมเหรียญ Presale ใหม่ๆ ได้ก่อนใคร
Best Wallet ยังมีแผนพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น Best Card สำหรับการใช้จ่ายจริง ระบบ Derivatives Trading และระบบ DCA อัตโนมัติ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทั้งมือใหม่และนักเทรด DeFi ที่ต้องการเครื่องมือจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ครบครันและปลอดภัย
หากคุณต้องการเจาะลึกศักยภาพระยะยาวของ Best Wallet สามารถศึกษารีวิว Best Wallet เพื่อประเมินศักยภาพอย่างรอบด้านก่อนได้ รวมถึงสามารถติดตามข่าวสารใหม่ๆ ได้ทาง X และ ช่อง Telegram