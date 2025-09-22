หมีครองตลาด! Ethereum เสี่ยงหลุด $4,000 จับตาแนวรับสำคัญ
ตลาดคริปโตเริ่มต้นสัปดาห์อย่างร้อนระอุด้วยแรงเทขายอย่างหนัก ส่งผลให้ราคา Ethereum (ETH) ซึ่งเป็น Altcoin อันดับหนึ่งของตลาด ร่วงลงกว่า 6% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยมีช่วงที่ราคาดิ่งลงไปต่ำกว่า 4,100 ดอลลาร์ ก่อนจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อย
ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ยังคงผันผวนและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน นักลงทุนต่างจับตาทิศทางของเหรียญ ETH อย่างใกล้ชิด ว่าจะสามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญได้หรือไม่
วิเคราะห์ราคา Ethereum และภาพรวมตลาดตอนนี้
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดคริปโตโดยรวมเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนัก โดย Bitcoin ซึ่งเป็นผู้นำตลาดได้ร่วงลงชั่วขณะ ส่งผลให้เกิดการล้างพอร์ต Long มูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งแรงกระแทกนี้ได้ส่งผ่านมายังตลาด Altcoin เต็มๆ
ราคา ETH ได้รับผลกระทบโดยตรง โดยร่วงลงอย่างรุนแรงไปแตะระดับ 4,067 ดอลลาร์ ก่อนจะดีดตัวกลับขึ้นมาซื้อขายที่ประมาณ 4,180 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการฟื้นตัวเล็กน้อย แต่สภาวะตลาดโดยรวมก็ยังคงเป็นขาลง ทำให้นักลงทุนยังคงต้องระมัดระวัง
ปัจจัยภายนอกที่ต้องจับตาคือการแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในวันอังคารนี้ ซึ่งอาจส่งสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคตและส่งผลต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึง Ether ด้วย
เจาะลึกสัญญาณทางเทคนิค ETH และคาดการณ์แนวโน้มราคา
เมื่อพิจารณาจากกราฟราคา ETH/USD ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง จะเห็นสัญญาณที่เป็นลบอย่างชัดเจน หลังจากที่ราคา ETH ไม่สามารถยืนเหนือแนวรับรายวันที่ 4,488 ดอลลาร์ได้สำเร็จในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 40 ซึ่งต่ำกว่าระดับกลาง (Neutral) สะท้อนถึงโมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่ง
นอกจากนี้ อินดิเคเตอร์ MACD ยังแสดงสัญญาณ Bearish Crossover ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงขายอาจยังคงดำเนินต่อไปในระยะสั้น
สำหรับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ หากราคา ETH ไม่สามารถยืนเหนือแนวรับรายวันที่ 4,232 ดอลลาร์ และปิดต่ำกว่าระดับดังกล่าวได้ มีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะปรับตัวลงต่อไปยังแนวรับถัดไปที่ 3,593 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดที่นักลงทุนต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกัน หากแรงซื้อสามารถผลักดันให้ราคา ETH ยืนเหนือระดับจิตวิทยาที่ 4,000 ดอลลาร์ไว้ได้ ก็อาจเป็นสัญญาณของการฟื้นตัว โดยมีเป้าหมายแรกอยู่ที่แนวต้านรายวันที่ 4,488 ดอลลาร์ และหากโมเมนตัมเป็นบวกต่อเนื่อง ก็มีโอกาสที่ราคา ETH จะกลับไปทดสอบระดับ 4,633 ดอลลาร์ได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ท่ามกลางความผันผวนที่ยังคงสูง
Pepenode เหรียญมีม Ethereum ที่กวาดทุนหนา สวนทางตลาด
แม้ราคา ETH จะร่วงหนักในรอบนี้ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในแวดวงคริปโต เครือข่าย Ethereum ก็ยังคงเป็นรากฐานสำคัญ และหนึ่งในโครงการใหม่ๆ ที่น่าสนใจบนเครือข่ายดังกล่าวก็ได้แก่ Pepenode ($PEPENODE) ที่กำลังสร้างความน่าสนใจด้วยแนวคิด “MINE-TO-EARN” ที่ไม่เหมือนใคร
Pepenode เป็นโทเค็น ERC-20 ที่ผสานการจำลองการขุดเสมือนจริง (Virtual Mining) เข้ากับการ Staking และกลไกการเผาโทเค็นแบบ Deflationary
โดยผู้เข้าร่วมสามารถเริ่มสร้างเหมืองเสมือนและรับรางวัลได้ทันทีตั้งแต่ช่วง Presale ซึ่งแตกต่างจาก Presale ทั่วไปที่มักไม่มีกิจกรรมให้ทำก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (ช่วง TGE) และการระดมทุนที่สูงถึง $1.37M ในเวลาอันสั้นก็สะท้อนถึงความสนใจในแนวคิดนี้ไม่น้อย
Pepenode มุ่งแก้ปัญหาความยุ่งยากของการ “ขุดคริปโต” แบบดั้งเดิม ที่ต้องใช้เครื่องมือและความรู้ทางเทคนิค ด้วยการนำเสนอประสบการณ์การลงทุนเชิงเกม ผู้ใช้สามารถซื้อ Miner Node และอัปเกรด Facility เพื่อเพิ่ม Hashpower และรับรางวัลผ่านแดชบอร์ดแบบอินเทอร์แอคทีฟ
นอกจากนี้ ระบบยังมีการเผาโทเค็นถึง 70% ของ $PEPENODE ที่ใช้ในการซื้อหรืออัปเกรด ซึ่งช่วยลดอุปทานหมุนเวียนและสร้างความขาดแคลนในระยะยาว
โครงการนี้ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมที่เท่าเทียม โดยไม่มีรอบพิเศษสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ (VC/Private Sale) ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าร่วม Presale ได้ในราคาที่ปรับขึ้นตามช่วงเวลา (Progressive Pricing) ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมก่อนจะได้รับราคาที่ดีกว่าและมีโอกาสได้ Node ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า
นอกจากนี้ Pepenode ยังมีระบบป้องกันบอท และมีแผนจะย้ายการขุดขึ้น On-Chain พร้อมโบนัสและ Leaderboard หลัง TGE เพื่อสร้างแรงจูงใจและเพิ่มการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pepenode สามารถดูบทวิเคราะห์ Pepenode หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Pepenode แบบละเอียด เพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
อย่าลืมติดตามเว็บไซต์ทางการของ Pepenode รวมถึง X และ Telegram เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตก่อนใคร