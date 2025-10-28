จับตา Dogecoin! ยืนแนวรับ $0.20 ลุ้นสัญญาณ Breakout
ราคา Dogecoin (DOGE) กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ โดยล่าสุดราคายังคงยืนหยัดเหนือแนวรับจิตวิทยาที่ $0.20 ได้อย่างเหนียวแน่น ท่ามกลางการซื้อขายในกรอบแคบๆ ทำให้นักลงทุนและนักเทรดต่างจับตารอสัญญาณการระเบิดของราคาอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการพุ่งทะลุแนวต้านหรือการปรับตัวลงอีกครั้ง ซึ่งข้อมูลทางเทคนิคหลายอย่างบ่งชี้ว่าความผันผวนครั้งใหญ่อาจกำลังจะมาถึงในไม่ช้า
การที่ Dogecoin อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญนี้ ทำให้นักลงทุนจำนวนมากต่างจับตามองว่ามันจะยังคงเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนสำหรับปี 2025 หรือไม่
วิเคราะห์กราฟ Dogecoin: สัญญาณบีบตัวรอวันระเบิด
จากการวิเคราะห์กราฟ 4 ชั่วโมงของ Dogecoin พบว่าราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ Uptrend Channel มาตั้งแต่จุดต่ำสุดในเดือนตุลาคม นอกจากนี้ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Exponential Moving Averages) สามเส้นได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้กันมากในช่วงราคา $0.199 ถึง $0.203 ก่อตัวเป็นกลุ่มแนวรับที่หนาแน่น ซึ่งช่วยพยุงราคาและลดแรงเทขายตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ยังมีนักวิเคราะห์ที่ชี้ให้เห็นว่าDogecoin กำลังแสดงสัญญาณทางเทคนิคที่น่าสนใจในภาพรวมระยะยาว ซึ่งอาจช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มขาขึ้นได้
ตัวชี้วัด Supertrend ที่ระดับ $0.197 ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือหลังจากการทดสอบหลายครั้ง ซึ่งระดับนี้ถือเป็นแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่นักเทรดกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด หากราคา Dogecoin ไม่สามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ อาจเปิดทางให้ราคาร่วงลงไปทดสอบโซนอุปสงค์ถัดไปที่ $0.178 ในขณะที่แนวต้านสำคัญอยู่ที่ $0.214 ซึ่งเป็นจุดที่เส้น EMA 200 วันตัดกับขอบบนของช่องสัญญาณ หากราคาสามารถทะลุผ่านไปได้ เป้าหมายถัดไปอาจอยู่ที่ $0.22 และ $0.23
สัญญาณที่น่าสนใจอีกอย่างคือ Bollinger Bands ที่บีบตัวแคบที่สุดในรอบสามเดือน ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความผันผวนที่อาจเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงในอนาคตอันใกล้ แม้ว่าตัวชี้วัด Parabolic SAR จะยังไม่ชี้ทิศทางชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มเอนเอียงไปทางฝั่งขาลงเล็กน้อย จนกว่าราคาจะสามารถปิดเหนือระดับ $0.21 ได้อย่างมั่นคง
ขณะเดียวกัน ปัจจัยภายนอกอย่างภาพรวมตลาดก็ส่งผลกระทบต่อราคาเช่นกัน โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าตลาดคริปโตฟื้นตัวหลังมีข่าวบวกด้านการค้า ซึ่งรวมถึง Dogecoin ด้วย
เจาะลึกข้อมูล On-Chain และตลาด Futures ของ Dogecoin
เมื่อพิจารณาข้อมูล On-Chain พบว่าในวันที่ 28 ตุลาคม มีเงินไหลออกจาก Exchange สุทธิเพียง 1.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ประกอบกับปริมาณการทำธุรกรรมที่ลดลง สะท้อนให้เห็นว่านักเทรดส่วนใหญ่กำลังอยู่ในโหมด “รอดู” และยังไม่รีบตัดสินใจเข้าหรือออกจากตลาด Dogecoin อย่างหนักหน่วง
อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่ยังคงเป็นที่น่าจับตา โดยล่าสุดมีรายงานเกี่ยวกับวาฬ Dogecoin ที่โอนเหรียญจำนวนมหาศาลไปยัง Exchange ซึ่งอาจส่งผลต่อแรงกดดันด้านการขายในอนาคต
ในฝั่งของตลาด Derivatives ข้อมูลจาก Coinglass แสดงให้เห็นว่าปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Open Interest) ลดลง 3.2% มาอยู่ที่ 1.91 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น 5.6% เป็น 5.17 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจหมายถึงการปิดสถานะเดิมมากกว่าการเปิดสถานะใหม่ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขาย Options กลับพุ่งสูงถึง 812 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน
ที่น่าสนใจคือ อัตราส่วน Long-to-Short บน Exchange ชั้นนำอย่าง Binance และ OKX ยังคงสูงกว่า 2.5 ซึ่งบ่งชี้ว่านักเทรดรายย่อยส่วนใหญ่ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อราคา Dogecoin ในภาพรวม ตราบใดที่ราคายังคงยืนเหนือแนวรับ $0.197 ได้ แนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นบวก และหากสามารถทะลุแนวต้าน $0.214 ไปได้ ก็มีโอกาสที่จะเห็นการวิ่งขึ้นไปทดสอบเป้าหมายที่ $0.23 และ $0.25 ต่อไป
นอกเหนือจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและข้อมูล On-chain แล้ว การยอมรับในวงกว้างก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าในระยะยาว ซึ่งล่าสุดมีข่าวดีสำหรับชุมชน Dogecoin เกี่ยวกับการชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งช่วยเพิ่มกรณีการใช้งานจริงให้กับเหรียญ
Maxi Doge เปิดตัวแรง! กลยุทธ์เด็ด-ผลตอบแทนสูงน่าจับตา
Maxi Doge ($MAXI) เหรียญมีมบน Ethereum ระดมทุน Presale ได้กว่า 2.8 ล้านดอลลาร์ในไม่กี่สัปดาห์ สะท้อนความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก โครงการชูภาพลักษณ์ “alpha dog” พร้อมกลยุทธ์การตลาดชัดเจนผ่าน MAXI Fund ที่ถือครอง 25% ของอุปทานแบบไม่ขายล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงได้เท่าเทียม
การจัดสรรโทเค็นโปร่งใส โดย 40% สำหรับ Presale และส่วนที่เหลือถูกล็อกไว้สำหรับสภาพคล่องและพันธมิตร Smart contract ผ่านการตรวจสอบ และโครงการจดทะเบียนเป็นบริษัทจริง ผู้ร่วม Presale ยังได้สิทธิ Staking ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 150–250% APY
โครงการเตรียมขยายการใช้งานเหรียญร่วมกับแพลตฟอร์ม Futures และ Leverage Trading เพื่อให้นักเทรดใช้ประโยชน์จากความผันผวน โดยตั้ง Hard Cap ที่ 15.7 ล้านดอลลาร์ แสดงถึงวิสัยทัศน์การเติบโตอย่างยั่งยืนของเหรียญมีมศักยภาพตัวนี้
ก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับ Maxi Doge ขอแนะนำให้อ่าน บทวิเคราะห์/รีวิว Maxi Doge และอย่าลืมดูวิธีซื้อ Maxi Doge ทีละขั้นตอน เพื่อทำความเข้าใจโอกาสให้ชัดเจน
อย่าลืมติดตาม เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge รวมถึง X และ ช่อง Telegram เพื่อไม่พลาดทุกอัปเดต
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน: