จับตา Dogecoin! ยืนแนวรับ $0.20 ลุ้นสัญญาณ Breakout

Dogecoin
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
เหรียญ Dogecoin กำลังทรงตัวบนเส้นกราฟราคาที่ระดับ $0.20 ท่ามกลางความผันผวน

ราคา Dogecoin (DOGE) กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ โดยล่าสุดราคายังคงยืนหยัดเหนือแนวรับจิตวิทยาที่ $0.20 ได้อย่างเหนียวแน่น ท่ามกลางการซื้อขายในกรอบแคบๆ ทำให้นักลงทุนและนักเทรดต่างจับตารอสัญญาณการระเบิดของราคาอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการพุ่งทะลุแนวต้านหรือการปรับตัวลงอีกครั้ง ซึ่งข้อมูลทางเทคนิคหลายอย่างบ่งชี้ว่าความผันผวนครั้งใหญ่อาจกำลังจะมาถึงในไม่ช้า

การที่ Dogecoin อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญนี้ ทำให้นักลงทุนจำนวนมากต่างจับตามองว่ามันจะยังคงเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนสำหรับปี 2025 หรือไม่

วิเคราะห์กราฟ Dogecoin: สัญญาณบีบตัวรอวันระเบิด

จากการวิเคราะห์กราฟ 4 ชั่วโมงของ Dogecoin พบว่าราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ Uptrend Channel มาตั้งแต่จุดต่ำสุดในเดือนตุลาคม นอกจากนี้ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Exponential Moving Averages) สามเส้นได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้กันมากในช่วงราคา $0.199 ถึง $0.203 ก่อตัวเป็นกลุ่มแนวรับที่หนาแน่น ซึ่งช่วยพยุงราคาและลดแรงเทขายตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

โดเกคอยน์ สกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน 28-10-2025

นอกจากนี้ ยังมีนักวิเคราะห์ที่ชี้ให้เห็นว่าDogecoin กำลังแสดงสัญญาณทางเทคนิคที่น่าสนใจในภาพรวมระยะยาว ซึ่งอาจช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มขาขึ้นได้

ตัวชี้วัด Supertrend ที่ระดับ $0.197 ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือหลังจากการทดสอบหลายครั้ง ซึ่งระดับนี้ถือเป็นแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่นักเทรดกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด หากราคา Dogecoin ไม่สามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ อาจเปิดทางให้ราคาร่วงลงไปทดสอบโซนอุปสงค์ถัดไปที่ $0.178 ในขณะที่แนวต้านสำคัญอยู่ที่ $0.214 ซึ่งเป็นจุดที่เส้น EMA 200 วันตัดกับขอบบนของช่องสัญญาณ หากราคาสามารถทะลุผ่านไปได้ เป้าหมายถัดไปอาจอยู่ที่ $0.22 และ $0.23

สัญญาณที่น่าสนใจอีกอย่างคือ Bollinger Bands ที่บีบตัวแคบที่สุดในรอบสามเดือน ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความผันผวนที่อาจเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงในอนาคตอันใกล้ แม้ว่าตัวชี้วัด Parabolic SAR จะยังไม่ชี้ทิศทางชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มเอนเอียงไปทางฝั่งขาลงเล็กน้อย จนกว่าราคาจะสามารถปิดเหนือระดับ $0.21 ได้อย่างมั่นคง

ขณะเดียวกัน ปัจจัยภายนอกอย่างภาพรวมตลาดก็ส่งผลกระทบต่อราคาเช่นกัน โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าตลาดคริปโตฟื้นตัวหลังมีข่าวบวกด้านการค้า ซึ่งรวมถึง Dogecoin ด้วย

เจาะลึกข้อมูล On-Chain และตลาด Futures ของ Dogecoin

เมื่อพิจารณาข้อมูล On-Chain พบว่าในวันที่ 28 ตุลาคม มีเงินไหลออกจาก Exchange สุทธิเพียง 1.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ประกอบกับปริมาณการทำธุรกรรมที่ลดลง สะท้อนให้เห็นว่านักเทรดส่วนใหญ่กำลังอยู่ในโหมด “รอดู” และยังไม่รีบตัดสินใจเข้าหรือออกจากตลาด Dogecoin อย่างหนักหน่วง

โดจิทคอยน์ สกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยม 28-10-2025

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่ยังคงเป็นที่น่าจับตา โดยล่าสุดมีรายงานเกี่ยวกับวาฬ Dogecoin ที่โอนเหรียญจำนวนมหาศาลไปยัง Exchange ซึ่งอาจส่งผลต่อแรงกดดันด้านการขายในอนาคต

ในฝั่งของตลาด Derivatives ข้อมูลจาก Coinglass แสดงให้เห็นว่าปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Open Interest) ลดลง 3.2% มาอยู่ที่ 1.91 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น 5.6% เป็น 5.17 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจหมายถึงการปิดสถานะเดิมมากกว่าการเปิดสถานะใหม่ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขาย Options กลับพุ่งสูงถึง 812 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน

ที่น่าสนใจคือ อัตราส่วน Long-to-Short บน Exchange ชั้นนำอย่าง Binance และ OKX ยังคงสูงกว่า 2.5 ซึ่งบ่งชี้ว่านักเทรดรายย่อยส่วนใหญ่ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อราคา Dogecoin ในภาพรวม ตราบใดที่ราคายังคงยืนเหนือแนวรับ $0.197 ได้ แนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นบวก และหากสามารถทะลุแนวต้าน $0.214 ไปได้ ก็มีโอกาสที่จะเห็นการวิ่งขึ้นไปทดสอบเป้าหมายที่ $0.23 และ $0.25 ต่อไป

โดเกรนเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่น่ารักและสนุกสนาน 28-10-2025

นอกเหนือจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและข้อมูล On-chain แล้ว การยอมรับในวงกว้างก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าในระยะยาว ซึ่งล่าสุดมีข่าวดีสำหรับชุมชน Dogecoin เกี่ยวกับการชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งช่วยเพิ่มกรณีการใช้งานจริงให้กับเหรียญ

Maxi Doge เปิดตัวแรง! กลยุทธ์เด็ด-ผลตอบแทนสูงน่าจับตา

Maxi Doge ($MAXI) เหรียญมีมบน Ethereum ระดมทุน Presale ได้กว่า 2.8 ล้านดอลลาร์ในไม่กี่สัปดาห์ สะท้อนความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก โครงการชูภาพลักษณ์ “alpha dog” พร้อมกลยุทธ์การตลาดชัดเจนผ่าน MAXI Fund ที่ถือครอง 25% ของอุปทานแบบไม่ขายล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงได้เท่าเทียม

การจัดสรรโทเค็นโปร่งใส โดย 40% สำหรับ Presale และส่วนที่เหลือถูกล็อกไว้สำหรับสภาพคล่องและพันธมิตร Smart contract ผ่านการตรวจสอบ และโครงการจดทะเบียนเป็นบริษัทจริง ผู้ร่วม Presale ยังได้สิทธิ Staking ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 150–250% APY

โครงการเตรียมขยายการใช้งานเหรียญร่วมกับแพลตฟอร์ม Futures และ Leverage Trading เพื่อให้นักเทรดใช้ประโยชน์จากความผันผวน โดยตั้ง Hard Cap ที่ 15.7 ล้านดอลลาร์ แสดงถึงวิสัยทัศน์การเติบโตอย่างยั่งยืนของเหรียญมีมศักยภาพตัวนี้

ก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับ Maxi Doge ขอแนะนำให้อ่าน บทวิเคราะห์/รีวิว Maxi Doge และอย่าลืมดูวิธีซื้อ Maxi Doge ทีละขั้นตอน เพื่อทำความเข้าใจโอกาสให้ชัดเจน

อย่าลืมติดตาม เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge รวมถึง X และ ช่อง Telegram เพื่อไม่พลาดทุกอัปเดต

ยอดระดมทุนล่าสุด

MAXI
+6%
$3,802,195.93 Raised so far
$0.00025 → $0.000265

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...
เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
อ่านเพิ่มเติม
