จับตาราคาพุ่ง! Bitcoin ลุ้น $129,000 ส่วน XRP ทดสอบแนวต้าน $3
ตลาดคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยนักลงทุนต่างจับตาสัญญาณราคาของสองเหรียญยักษ์ใหญ่อย่าง Bitcoin (BTC) ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ามีเป้าหมายที่ $129,000 หลังมีความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในขณะเดียวกัน ราคา XRP ก็กำลังทดสอบแนวต้านสำคัญที่ $3 ท่ามกลางกระแสข่าวลือการอนุมัติกองทุน ETF ที่มีโอกาสสูงถึง 95% ซึ่งเป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
วิเคราะห์ Bitcoin (BTC) จ่อทะลุ $129,000 หลัง Fed ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย
แม้ว่าราคา Bitcoin จะร่วงลงต่ำกว่า $111,000 ในช่วงสั้นๆ หลังจากการปรับปรุงข้อมูลการจ้างงานครั้งใหญ่ของสหรัฐฯ ที่ลดตำแหน่งงานลงถึง 911,000 ตำแหน่ง ซึ่งสร้างความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่นักวิเคราะห์กลับมองว่าเป็นสัญญาณบวก เนื่องจากเพิ่มแรงกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ต้องพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น โดยตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาสถึง 92% ที่จะมีการลดดอกเบี้ย 25 basis points ในเดือนกันยายนนี้ อย่างไรก็ตาม การที่ราคาเคลื่อนไหวใกล้แนวรับสำคัญก็ทำให้นักลงทุนต้องระมัดระวัง เนื่องจาก Bitcoin ยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับฐานครั้งใหญ่ หากไม่สามารถยืนเหนือระดับสำคัญได้
สถานการณ์ดังกล่าวคล้ายกับช่วงภาวะถดถอยในปี 1990-1991 ที่ Fed ลดดอกเบี้ยจาก 8.25% เหลือ 3% แม้เงินเฟ้อยังสูง ส่งผลให้ตลาดหุ้นพุ่งขึ้นกว่า 30% ในทางเทคนิค Bitcoin ได้ฟื้นตัวจากเส้นแนวโน้มล่างของรูปแบบ Rising Wedge และยังคงซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 สัปดาห์ (20-week EMA) ที่ประมาณ $108,500 ซึ่งเป็นสัญญาณกระทิงที่แข็งแกร่ง
ขณะเดียวกัน ตลาดก็เผชิญกับแรงกดดันจากการขายทำกำไร ซึ่งรวมถึงการปลดล็อกเหรียญ Bitcoin เก่าที่ไม่ได้เคลื่อนไหวมานาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาในระยะสั้นได้
นักวิเคราะห์กำลังจับตาการทะลุผ่านจุดสูงสุดตลอดกาลเดิมที่ $124,500 โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ระดับ Fibonacci extension 1.618 ซึ่งอยู่ที่ $129,000 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นราว 12-15%
หากราคาสามารถปิดเหนือโซนแนวต้าน $115,000-$116,000 ได้สำเร็จ อาจเป็นการจุดประกายให้ราคา Bitcoin พุ่งทำ All-Time High ใหม่ได้อีกครั้ง ปัจจัยบวกที่ช่วยสนับสนุนแนวโน้มนี้คือแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบัน โดยล่าสุด Metaplanet บริษัทญี่ปุ่นได้เข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในตลาด
XRP ทดสอบแนวต้าน $3 ลุ้นข่าวดี ETF แต่ยังเผชิญความท้าทาย
ทางด้าน XRP ราคาได้พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ $3.04 ก่อนจะถูกเทขายทำกำไร ปัจจัยหนุนหลักมาจากการเก็งกำไรเรื่องการอนุมัติกองทุน Spot XRP ETF ในสหรัฐฯ ซึ่งนักวิเคราะห์ของ Bloomberg ให้โอกาสสำเร็จสูงถึง 95% โดยคาดว่าจะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้
นอกจากนี้ ความสนใจจากนักลงทุนสถาบันยังเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สะท้อนจากมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Open Interest) ที่เพิ่มขึ้น 5% ต่อเดือน แตะระดับ 2.69 พันล้าน XRP (ประมาณ 7.91 พันล้านดอลลาร์)
กระแสเชิงบวกนี้ทำให้นักวิเคราะห์บางส่วนมองไปไกลกว่าเดิม โดยมีการคาดการณ์ว่าราคา XRP อาจพุ่งแตะ $4.80 จากปัจจัยสนับสนุนรอบด้าน ขณะที่บางส่วนถึงกับตั้ง เป้าหมายราคา XRP ที่ $15 หากรูปแบบกราฟกระทิงยังคงดำเนินต่อไป ท่ามกลางการจับตามองว่า XRP อาจกลายเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 หากสามารถรักษาโมเมนตัมนี้ไว้ได้
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีข่าวดีเรื่อง ETF แต่ XRP ยังคงเผชิญกับความท้าทายสำคัญในด้านการใช้งานบนเครือข่ายของตัวเองอย่าง XRP Ledger (XRPL) โดยราคาเหรียญค่อนข้างคงที่ตั้งแต่เดือนสิงหาคม สวนทางกับตลาด Altcoin โดยรวมที่เติบโตขึ้น 14% และเหรียญคู่แข่งอย่าง Solana และ Cardano ที่ราคาพุ่งขึ้นถึง 28% และ 19% ตามลำดับ
ข้อมูลจาก RWA.xyz เผยว่า XRPL มีส่วนแบ่งในตลาดสินทรัพย์ในโลกจริง (Real World Assets) เพียง 2% ซึ่งตามหลังบล็อกเชนอย่าง Avalanche, Stellar และ Aptos นอกจากนี้ Stablecoin ของ Ripple อย่าง RLUSD ที่มีมูลค่าสินทรัพย์กว่า 700 ล้านดอลลาร์นั้น ประมาณ 90% ถูกสร้างขึ้นบนเครือข่าย Ethereum ไม่ใช่ XRPL ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความต้องการใช้งานบนเครือข่ายหลักที่ยังน้อย ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ที่ถูกล็อกไว้บน XRPL เพียง 100 ล้านดอลลาร์ อาจเป็นเรื่องยากที่จะรักษากำลังส่งให้ราคามุ่งสู่เป้าหมายที่ $3.60 ได้ แม้จะมีการเก็งกำไรระยะสั้นจากข่าว ETF ก็ตาม
จากปัจจัยบวกและลบที่กล่าวมาทั้งหมด ทำให้นักลงทุนจำเป็นต้องพิจารณาบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP อย่างรอบด้าน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในสภาวะตลาดที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง
Hyper บน Bitcoin! นักลงทุนจับตา Layer-2 สายโหดบน SVM
Bitcoin Hyper ($HYPER) คือ Layer-2 ที่สร้างบน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อยกระดับศักยภาพของ Bitcoin ให้รองรับการใช้งานใน DeFi, dApps และ Meme Culture โดยแก้ปัญหาดั้งเดิมของ Bitcoin ทั้งด้านความเร็ว ค่าธรรมเนียม และการเขียนโปรแกรม ผ่านระบบที่ประมวลผลได้หลายหมื่นธุรกรรมต่อวินาที พร้อมค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ และใช้ Zero-Knowledge Proof (ZKP) เพื่อความปลอดภัย
โครงการระดมทุนได้ 14.5 ล้านดอลลาร์ภายใน 2 เดือน สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลก โดย $HYPER ทำหน้าที่เป็นทั้งค่า Gas, กุญแจเข้าใช้ dApps และโทเค็นกำกับดูแลแบบ DAO เปิดขาย Presale ที่ราคาเริ่มต้น $0.0115 และปรับขึ้นทุก 48 ชั่วโมง สามารถซื้อด้วยคริปโตหรือบัตรเครดิต และนำไป Stake เพื่อรับ APY ได้ทันที โครงการยังรองรับการเชื่อมโยงชุมชนจาก Solana มายัง Bitcoin และเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ข้ามเครือข่าย BTC, ETH, SOL ได้อย่างปลอดภัย
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper หรือติดตามใน X และ ช่อง Telegramไปยัง Bitcoin Hyper