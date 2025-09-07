BTC $111,093.96 0.28%
วงการคริปโต

Bitcoin ยังคงมีโอกาสทดสอบ $120,000 แต่หากหลุดแนวรับสำคัญ ตลาดอาจเข้าสู่รอบปรับฐานอีกครั้ง

Bitcoin
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
Bitcoin ดวงอาทิตย์ทองคำทะยานสู่เป้าหมาย $120,000

นักวิเคราะห์ชื่อดัง Cryptowzrd เปิดเผยในมุมมองทางเทคนิคประจำวันล่าสุดว่า Bitcoin ปิดแท่งเทียนรายวันในลักษณะ Gravestone Doji ซึ่งบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนของทิศทางราคา อย่างไรก็ตาม BTC ยังคงยืนเหนือโซนแนวรับหลักได้อย่างมั่นคง หากราคาสามารถสร้างแท่งเทียนเชิงบวกติดต่อกันได้มากขึ้น ก็มีโอกาสที่จะไต่ระดับขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ $120,000 ได้อีกครั้ง แม้ตลาดยังเผชิญกับแรงกดดันจากปัจจัยพื้นฐานในระยะสั้น

แรงหนุนพื้นฐานยังคงอยู่ แม้ข้อมูลเศรษฐกิจชะลอตัว

Cryptowzrd ชี้ว่า แม้แท่งเทียนรายวันของ Bitcoin จะปิดแบบไม่เด็ดขาด สะท้อนความลังเลของนักลงทุน แต่ระดับ $110,500 ยังคงเป็นแนวรับที่สำคัญอย่างยิ่ง และถือเป็นตัวแปรหลักในการชี้ชะตาว่าตลาดจะสามารถรักษาโมเมนตัมเชิงบวกได้หรือไม่ในระยะสั้น ความน่าสนใจคือ กระเป๋าเหรียญ Bitcoin เก่า 3-5 ปี เริ่มปล่อยขาย BTC ออกมาในตลาด ซึ่งเป็นสัญญาณที่นักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

แม้ตัวเลขการจ้างงาน (NFP) จะออกมาต่ำกว่าที่คาด แต่ Bitcoin ยังคงรักษาความแข็งแกร่งไว้ได้ ซึ่งสะท้อนว่าปัจจัยมหภาคและความเชื่อมั่นโดยรวมยังคงเป็นบวกต่อ BTC ในภาพรวม อีกทั้งตลาดหุ้นดั้งเดิมก็ปิดสัปดาห์ในเชิงบวก เสริมแรงหนุนต่อโอกาสการฟื้นตัวของราคา อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถสร้างแท่งเขียวติดต่อกันได้ ความเชื่อมั่นต่อการพุ่งขึ้นสู่ระดับ $120,000 อาจยังไม่ชัดเจน

หากราคาหลุดต่ำกว่า $110,500 ภายในสัปดาห์นี้ อาจเปิดทางให้เกิดการปรับฐานครั้งใหญ่ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่โซน $100,000 การเคลื่อนไหวลักษณะนี้อาจเปลี่ยนภาพรวมของตลาดและเพิ่มแรงขาย ขณะเดียวกันก็อาจเป็นโอกาสสำหรับนักเทรดสายระยะสั้นในการทำกำไรจากการแกว่งตัวลง

ความผันผวนระหว่างวันภายใต้อิทธิพลของข้อมูลเศรษฐกิจ

นักวิเคราะห์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ความผันผวนของกราฟระหว่างวันยังคงสูง เนื่องจากตลาดกำลังรับมือกับข้อมูลเศรษฐกิจและปัจจัยพื้นฐานที่สลับซับซ้อน หากราคาสามารถทะลุผ่าน $113,200 ได้อย่างชัดเจน จะเป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมเชิงบวกกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง และอาจช่วยผลักดันให้ราคาฟื้นตัวได้ต่อ

อย่างไรก็ตาม หากราคาหลุดต่ำกว่า $110,400 ตลาดอาจเปิดทางให้เกิดแรงขายเพิ่มเติม ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเมื่อมีการคาดการณ์ว่า Bitcoin อาจจะปรับฐานแรงอีกครั้งช่วงเดือน ต.ค. การรอจังหวะที่ตลาดสร้างแพตเทิร์นที่ชัดเจนก่อนเข้าลงทุนจึงเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมในเวลานี้

สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือกระแสการถือครองของสถาบันและบริษัทขนาดใหญ่ที่ยังคงสะสมต่อเนื่อง ปัจจุบันมีรายงานว่า บริษัททั่วโลกถือ Bitcoin รวม 1 ล้านเหรียญแล้ว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สะท้อนถึงการยอมรับ BTC ในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีคุณค่าในระยะยาว

สำหรับนักลงทุนทั่วไป การวิเคราะห์เชิงเทคนิคควบคู่กับปัจจัยพื้นฐานยังคงเป็นสิ่งจำเป็น และในสภาวะตลาดที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี้ การมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ เพื่อลดความเสี่ยงและกระจายพอร์ต อาจเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดควบคู่ไปกับการติดตามความเคลื่อนไหวของ Bitcoin อย่างใกล้ชิด

Bitcoin Hyper ได้แรงส่งจากแนวโน้มตลาด BTC

การเคลื่อนไหวล่าสุดที่ Bitcoin ยังยืนเหนือแนวรับ $110,500 และกำลังทดสอบแนวต้าน $120,000 ส่งผลเชิงบวกต่อโปรเจกต์ Layer-2 อย่าง Bitcoin Hyper ที่เข้ามาแก้ปัญหาความเร็วและการขยายตัวของเครือข่ายดั้งเดิม ช่วยให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่าหาก BTC พุ่งต่อ Hyper จะเป็นเส้นเลือดใหญ่เชื่อมสู่การใช้งานจริง

แม้จะมีความกังวลว่าตลาดอาจเผชิญการปรับฐานครั้งใหม่ในเดือนตุลาคม แต่ Bitcoin Hyper ได้ออกแบบระบบ Canonical Bridge ควบคู่กับการทำงานบน Solana Virtual Machine ทำให้สามารถรองรับธุรกรรมปริมาณมหาศาลได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย จึงยังคงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนต่อยอดมูลค่า BTC ได้

นอกจากนี้ ความสนใจจากสถาบันที่เข้ามาซื้อสะสม Bitcoin ต่อเนื่องถือเป็นแรงสนับสนุนที่ทำให้ Hyper เด่นชัดยิ่งขึ้น ด้วยโทเค็น HYPER ที่มีจำนวนจำกัดและผลตอบแทนสเตกกิ้งสูง ทำให้มันถูกจับตามองว่าเป็นโปรเจกต์เหรียญ Presale ที่ตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการเกาะกระแส Bitcoin แต่ยังมองหาศักยภาพการเติบโตในเชิงโครงสร้างพื้นฐาน

Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
