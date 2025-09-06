BTC $110,873.71 -0.65%
ชั่วโมงทรายแตกปล่อย Bitcoin สู่สถาบันและ ETF

ราคาของ Bitcoin ในปัจจุบันยังคงซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 124,500 ดอลลาร์ราว 9% ซึ่งสะท้อนถึงแรงกดดันจากการขายล่าสุด ถึงแม้ราคาจะอ่อนตัวลง แต่ฝั่งหมีไม่สามารถกดให้หลุดแนวรับ 105,000 ดอลลาร์ได้ ซึ่งยังคงเป็นเส้นป้องกันที่แข็งแกร่งของตลาดในรอบนี้

ความเห็นของนักวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม—กลุ่มหนึ่งมองว่าตลาดอาจต้องการการปรับฐานลึกเพื่อคลายความร้อนแรง ในขณะที่อีกกลุ่มเชื่อว่าราคาปัจจุบันคือการพักตัวก่อนทดสอบจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง

นักวิเคราะห์ชื่อดัง Maartunn เปิดเผยข้อมูลเชิงลึก โดยอธิบายว่านี่คือช่วง “การจัดเรียง Bitcoin ครั้งใหญ่” เขาชี้ว่าเหรียญเก่ากำลังไหลเข้าสู่กระเป๋า ETF อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นแล้ว 3 ระลอกใหญ่ในซัมเมอร์ 2024, ช่วงปลายปี 2024 และล่าสุดในซัมเมอร์ 2025 ต่างจากรอบก่อน ๆ ที่การหมุนเวียนเหรียญเก่ามักเกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วจบ รอบนี้กลับมีการเกิดซ้ำหลายครั้ง สะท้อนถึงโครงสร้างตลาดที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน

สิ่งนี้ยังเชื่อมโยงกับแนวโน้มที่ สถาบันถือ BTC รวมกว่า 1 ล้านเหรียญ ซึ่งตอกย้ำว่ากระแสเงินทุนสถาบันยังคงดูดซับซัพพลายออกจากมือผู้ถือระยะยาว ขณะเดียวกันก็ตั้งคำถามว่าสภาวะใหม่นี้จะช่วยสร้างเสถียรภาพ หรือกลับกลายเป็นเชื้อเพลิงของความผันผวนในอนาคตอันใกล้

การปลดล็อก Bitcoin เก่า: ปัจจัยที่กำหนดทิศทางตลาด

ตามข้อมูลของ Maartunn ความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดของ BTC จำนวน 7,626 เหรียญที่ถูกเก็บไว้นานกว่า 3–5 ปี มีนัยสำคัญต่อโครงสร้างตลาด เพราะมันสะท้อนถึงการตัดสินใจของผู้ถือระยะยาวที่ปล่อยเหรียญกลับเข้าสู่การหมุนเวียน เหตุการณ์ลักษณะนี้ในอดีตมักเกิดขึ้นพร้อมกับความไม่แน่นอนในตลาด และบ่อยครั้งเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนพฤติกรรมนักลงทุน

แม้มีแรงขายจากฝั่งผู้ถือเดิม แต่ Bitcoin ยังคงทรงตัวเหนือระดับ 110,000 ดอลลาร์ แสดงถึงความแข็งแกร่งของแรงซื้อที่เข้ามาซับแรงเทขาย โดยหลายฝ่ายชี้ว่าเม็ดเงินจาก ETF คือปัจจัยหลักที่ช่วยกันไม่ให้ตลาดเผชิญการปรับฐานรุนแรง ทั้งนี้ ETF มีคุณสมบัติพิเศษในการเป็น “หลุมดูดสภาพคล่อง” เพราะดึงเงินทุนสถาบันเข้าสู่ Bitcoin ผ่านช่องทางที่ถูกกำกับดูแล

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ หากแรงซื้อไม่มากพอที่จะรองรับการปล่อยเหรียญเก่า กระแสการขายอาจกลับมาครอบงำตลาดอีกครั้ง ซึ่งตรงกับการเตือนของนักวิเคราะห์บางรายที่มองว่าราคา Bitcoin อาจปรับฐานเดือน ต.ค. หากแรงซื้อลดลงกะทันหัน สถานการณ์นี้อาจสร้างความผันผวนต่อผู้ถือครองระยะสั้นได้มากเป็นพิเศษ

ทดสอบแนวต้านสำคัญระดับกลาง

ล่าสุด BTC ซื้อขายอยู่ที่ราว 112,409 ดอลลาร์ ฟื้นตัวเล็กน้อยหลังความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา กราฟชี้ให้เห็นว่าบริเวณ 109K–110K ยังคงเป็นโซนรับระยะสั้นที่แข็งแรง อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ราคากำลังเผชิญด่านทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 111,661 ดอลลาร์ และค่าเฉลี่ย 100 วันที่ 114,382 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญของฝั่งกระทิงในการดันราคาขึ้นต่อ

กราฟวิเคราะห์ราคา Bitcoin ล่าสุดบน TradingView
กราฟราคา BTC/USD จาก Tradingview

ในภาพรวม Bitcoin ยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุด 124,500 ดอลลาร์ และยังไม่สามารถสร้างแรงซื้อพอที่จะทดสอบระดับนั้นได้ ความระมัดระวังของนักลงทุนและแรงขายจากฝั่งผู้ถือระยะยาวเป็นตัวกดดันสำคัญ เส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 114,746 ดอลลาร์ก็ยังเป็นแนวต้านที่ซ้อนทับกับระดับปัจจุบัน ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อการขึ้นของราคา

หาก BTC สามารถปิดเหนือ 114K ได้สำเร็จ นั่นจะเป็นสัญญาณยืนยันของแนวโน้มขาขึ้น และอาจเปิดทางสู่การทดสอบโซน 120K–124K อีกครั้ง แต่หากไม่สามารถยืนเหนือ 110K ได้ ตลาดอาจถอยกลับไปยังโซน 106K–108K

การเคลื่อนไหวในช่วงนี้จึงถือเป็นจุดชี้ชะตาว่าตลาดจะเข้าสู่การสะสมพลังรอบใหม่ หรือเปิดทางให้การปรับฐานรุนแรงตามที่บางฝ่ายคาดการณ์ สำหรับนักลงทุนที่มองหาความคุ้มค่า นี่คือจังหวะสำคัญในการคัดเลือก เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 เพราะความผันผวนอาจกลายเป็นโอกาสทองในการเข้าสะสมสินทรัพย์คุณภาพก่อนรอบใหญ่ถัดไป

Bitcoin Hyper: Layer-2 ที่ตอบโจทย์ยุคใหม่ของ Bitcoin

การเคลื่อนไหวล่าสุดของ Bitcoin ที่ยังซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิม กำลังสร้างแรงกดดันและโอกาสใหม่ในตลาด โดย Bitcoin Hyper เสนอทางออกด้วยโครงสร้าง Layer-2 ที่ผสานความปลอดภัยของ Bitcoin กับความเร็วระดับ Solana เพื่อรองรับธุรกรรมและการใช้งาน DeFi อย่างแท้จริง

Bitcoin Hyper พรีเซล เลเยอร์ 2 เร็วที่สุดบน Bitcoin

แม้จะมีความกังวลว่านักวิเคราะห์เตือนราคา Bitcoin อาจปรับฐานเดือน ต.ค. แต่ Bitcoin Hyper กลับโดดเด่นจากศักยภาพการดึงดูดสถาบันและนักลงทุนรายย่อย ผ่านสถาปัตยกรรมที่รองรับ Smart Contract และการใช้งานใหม่ ๆ เช่น NFT และโปรเจกต์ เหรียญมีมมาแรง ที่กำลังเป็นกระแส

ที่สำคัญ การระดมทุน Presale ของ Bitcoin Hyper ทะลุ $13 ล้านแล้ว สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพโครงการ และนี่คือหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา แห่งปี 2025 เพราะนอกจากจะมอบรางวัลการ Stake สูง ยังมีโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มมหาศาลเมื่อเข้าสู่ตลาดกระดานเทรดจริงใน Q4

ไปยัง Bitcoin Hyper

