Metaplanet ทุ่ม $15 ล้านซื้อ Bitcoin เพิ่ม ดันยอดถือแตะ 20,136 BTC ตอกย้ำความมั่นใจ
บริษัท Metaplanet จากญี่ปุ่นซึ่งมีชื่อเสียงในฐานะบริษัทบริหารคลัง Bitcoin (Bitcoin treasury) ยังคงเดินหน้าเสริมพอร์ตสินทรัพย์ดิจิทัล ล่าสุดมีการประกาศเมื่อวันจันทร์ว่า ได้เข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก 136 เหรียญ คิดเป็นมูลค่าราว 15.2 ล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงความมั่นใจอย่างต่อเนื่องในอนาคตของคริปโตเบอร์หนึ่งของโลก
ซีอีโอ Simon Gerovich เปิดเผยผ่านโพสต์บนแพลตฟอร์ม X ว่า การเข้าซื้อล่าสุดทำที่ราคาเฉลี่ยประมาณ 111,666 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การเพิ่มพอร์ตระยะยาว โดยหลังการซื้อครั้งนี้ ยอดการถือครองรวมของบริษัทแตะระดับ 20,136 BTC คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 2.08 พันล้านดอลลาร์ ที่ราคาเฉลี่ยต่อเหรียญประมาณ 103,196 ดอลลาร์
อันดับการถือครอง BTC ของบริษัทมหาชนทั่วโลก
ข้อมูลจากเว็บไซต์ BitcoinTreasuries ระบุว่า ปัจจุบัน Metaplanet รั้งอันดับ 6 ของโลกในบรรดาบริษัทมหาชนที่ถือครอง Bitcoin มากที่สุด รองจาก Strategy, Mara, XXI, Bitcoin Standard Treasury Company และ Bullish โดยที่ Strategy ของ Michael Saylor ยังคงเป็นผู้นำด้วยการถือครองกว่า 636,505 BTC สิ่งนี้ทำให้ บริษัททั่วโลกถือ Bitcoin รวมกันกว่า 1 ล้านเหรียญ แล้วในตอนนี้
อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นของ Metaplanet ในตลาดญี่ปุ่นช่วงกลางวันวันจันทร์ปรับตัวลงราว 1.2% ตามข้อมูลจาก Yahoo Finance ขณะที่ตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาราคาร่วงลงกว่า 30% แต่ถ้ามองในมุมปีต่อปีก็ยังคงพุ่งขึ้นกว่า 101% ส่วนหุ้นที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ปิดการซื้อขายเมื่อวันศุกร์ที่ราคา 4.86 ดอลลาร์ ลดลง 1.6% ตามข้อมูลจาก The Block
ในแง่ของตลาดคริปโตเอง Bitcoin ยังเคลื่อนไหวในแดนบวกเล็กน้อย โดยล่าสุดขยับขึ้น 0.5% มาซื้อขายที่ราว 111,146 ดอลลาร์ ตามข้อมูลเมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมา กระแสนี้ยิ่งสะท้อนว่าความต้องการสะสมสินทรัพย์ยังคงมีต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อ เหรียญ BTC เก่า 3-5 ปีกำลังไหลเข้าสู่ ETF อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเสริมแรงซื้อฝั่งสถาบันให้มากขึ้น
การเคลื่อนไหวเชิงรุกของ Metaplanet ยังสอดคล้องกับภาพรวมการลงทุนในตลาดคริปโต ที่นักวิเคราะห์จำนวนมากยังมองว่าเป็น “เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025” โดยเฉพาะในช่วงที่กระแสการถือครองของภาคเอกชนและสถาบันเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง
Bitcoin Hyper โอกาสจากกระแสสถาบันที่สะสม Bitcoin หนุน Layer-2 ให้เติบโต
กระแสตลาดคริปโตยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง หลังจากข่าวใหญ่ที่บริษัทมหาชนอย่าง Metaplanet เดินหน้าซื้อ Bitcoin เพิ่มจนยอดถือครองทะลุ 20,136 BTC ยิ่งตอกย้ำถึงแรงซื้อจากฝั่งสถาบันและบริษัทมหาชนทั่วโลก แนวโน้มนี้สร้างแรงหนุนให้โครงการใหม่อย่าง Bitcoin Hyper ($HYPER) ที่ผสานความปลอดภัยของ Bitcoin เข้ากับความเร็วแบบ Solana Virtual Machine กลายเป็น เหรียญใหม่มาแรง ในวงการคริปโต
สิ่งที่ทำให้ Bitcoin Hyper น่าสนใจคือการพัฒนาบนสถาปัตยกรรมขั้นสูง รองรับการประมวลผลธุรกรรมรวดเร็ว พร้อมเปิดโอกาสให้ใช้งานกับแอปพลิเคชัน DeFi และแพลตฟอร์มต่างๆ ได้เต็มรูปแบบ นี่คือการยกระดับการใช้งานที่สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนสถาบันและรายย่อยที่กำลังมองหา เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ในปีนี้
ความเชื่อมั่นยังสะท้อนจากการระดมทุนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนทำให้หลายฝ่ายมองว่า Bitcoin Hyper มีโอกาสสร้างผลตอบแทนหลายเท่าในระยะกลางถึงยาว โดยเฉพาะผู้ที่เข้ามาถือครองตั้งแต่ช่วงแรก ซึ่งนอกจากจะได้ต้นทุนต่ำแล้ว ยังสามารถรับรางวัลการสเตกกิ้งที่สูงกว่าตลาดทั่วไป
สำหรับนักลงทุนที่สนใจ การเข้าร่วมก็ไม่ซับซ้อน ด้วย วิธีซื้อ Bitcoin Hyper แบบง่ายๆ ผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลยอดนิยม เพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถเข้าถือครองโทเค็นได้ทันที ถือเป็นจังหวะสำคัญในการก้าวสู่โอกาสใหม่ในตลาดคริปโตไปยัง Bitcoin Hyper
เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม