Bitcoin ทรุด 800 ล้านดอลลาร์! แนวรับ $116K จะเปิดขาขึ้นรอบใหม่?
ตลาดคริปโตเผชิญความผันผวนครั้งใหญ่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากราคา Bitcoin (BTC) ร่วงลงอย่างรุนแรงจากการถูกชำระบัญชีสถานะ Long มูลค่ากว่า 800 ล้านดอลลาร์ กดดันให้ราคาร่วงหลุดระดับ $117,000 ก่อนจะทรงตัวกลับมาได้ใกล้เคียง $118,000 การปรับฐานครั้งนี้ทำให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่า Bitcoin จะสามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญที่ $116,000 ได้หรือไม่ หรือนี่จะเป็นสัญญาณของขาลงที่ลึกกว่าเดิม
สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามสถานการณ์อย่างเจาะลึก สามารถศึกษา การวิเคราะห์แนวโน้มราคา Bitcoin อย่างละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในระยะต่างๆ
สัญญาณบวกโผล่! Bitcoin ลุ้นเบรกแนวต้านหลังยืน $116K
จากการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิค ราคา Bitcoin กำลังเผชิญกับแนวต้านสำคัญที่ระดับ $120,000 ซึ่งเป็นโซนที่มีปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ในขณะที่แนวรับสำคัญแรกอยู่ที่ประมาณ $118,200 อย่างไรก็ตาม แนวรับที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งเป็นจุดตัดสินชี้ขาดอยู่ที่โซน $116,000 – $117,000 ซึ่งเป็นบริเวณที่สอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 200 วัน และระดับ Fibonacci retracement ที่สำคัญ
สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ยังคงให้ภาพที่ผสมผสานกัน ในกราฟราย 4 ชั่วโมง พบสัญญาณ Hidden Bullish Divergence บนดัชนี Relative Strength Index (RSI) ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสที่ราคา Bitcoin อาจฟื้นตัวในระยะสั้น แต่ในทางกลับกัน กราฟรายวันกลับแสดงสัญญาณ Bearish Divergence ซึ่งเตือนถึงแรงขายที่อาจยังคงดำเนินต่อไป หากแรงขายสามารถกดให้ราคา Bitcoin หลุดแนวรับ $116,000 ได้ เป้าหมายถัดไปอาจอยู่ที่ระดับ $113,000 และ $110,000 ตามลำดับ
ในมุมมองที่ต่างออกไป นักวิเคราะห์บางส่วนได้ออกมาเตือนถึง ความเสี่ยงที่ Bitcoin อาจถึงจุดสูงสุดของรอบนี้แล้ว และอาจมีการปรับฐานครั้งใหญ่เกิดขึ้น
แม้จะมีความผันผวนในระยะสั้น แต่นักลงทุนสถาบันและผู้ถือครอง Bitcoin ระยะยาว หรือที่เรียกว่า ‘Whale’ ยังคงเดินหน้าสะสมอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากบริษัทติดตามบล็อกเชนเผยว่า กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ได้ฉวยโอกาสในช่วงที่ราคา Bitcoin ย่อตัวเข้าซื้อเพิ่ม โดยมองไปที่ปัจจัยพื้นฐานระยะยาวอย่างอีเวนต์ Bitcoin Halving ที่จะเกิดขึ้นในปี 2025 ซึ่งในอดีตมักเป็นตัวกระตุ้นให้ราคาพุ่งสูงขึ้น
มุมมองระยะยาวนี้สอดคล้องกับที่ นักวิเคราะห์คาดการณ์จุดสูงสุดรอบถัดไปของ BTC ซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2025 ตามโมเดลวัฏจักรในอดีต
แม้เศรษฐกิจผันผวน! Bitcoin ยังยืนหยัดบนความเชื่อของรายใหญ่
นอกเหนือจากปัจจัยทางเทคนิคแล้ว สถานการณ์ของ Bitcoin ยังถูกกดดันจากปัจจัยมหภาค โดยล่าสุด นาย Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกมาชี้แจงนโยบายอย่างชัดเจนว่า รัฐบาลสหรัฐฯ จะไม่เข้าซื้อ Bitcoin โดยตรงเพื่อใช้เป็นทุนสำรองของประเทศ แต่จะพึ่งพาสินทรัพย์ที่ได้มาจากการยึดอายัดเท่านั้น การประกาศนี้ได้ทำลายความหวังของนักลงทุนที่คาดว่ารัฐบาลจะเข้ามาเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ ซึ่งส่งผลให้ Bitcoin มีความเปราะบางต่อสภาวะเศรษฐกิจโลกมากขึ้น
การประกาศนโยบายดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาด ซึ่งทำให้นักลงทุนต้องจับตาว่า Bitcoin จะยืนเหนือแนวรับสำคัญได้อย่างไร ท่ามกลางแรงกดดันจากภาครัฐ
นโยบายดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่สูงกว่าคาดการณ์ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ตัวเลขนี้ส่งผลลบต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นและ Bitcoin เนื่องจากนักลงทุนปรับคาดการณ์เกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) การผสมผสานระหว่างนโยบายคลังที่ไม่เอื้ออำนวยและข้อมูลเงินเฟ้อที่น่ากังวล ได้สร้างสภาวะที่ท้าทายสำหรับราคา Bitcoin ในระยะสั้น
แนวรับ $116K สำคัญ! แต่ BTC ยังมีพลังจาก Halving และเหล่าวาฬ
โดยสรุป ราคา Bitcoin กำลังเผชิญบททดสอบสำคัญที่แนวรับ $116,000 – $117,000 ซึ่งการยืนเหนือโซนนี้ได้จะเป็นสัญญาณบวกต่อตลาด แม้จะมีแรงกดดันจากนโยบายของสหรัฐฯ และความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ แต่ปัจจัยหนุนในระยะยาวอย่างการสะสมของนักลงทุนรายใหญ่และอีเวนต์ Halving ที่กำลังจะมาถึง ยังคงทำให้แนวโน้มของ Bitcoin มีความน่าสนใจอยู่เสมอ นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยข้อมูลในอดีตชี้ว่าไตรมาสที่ 4 มักเป็นช่วงเวลาที่แข็งแกร่งสำหรับ Bitcoin ซึ่งอาจเป็นเป้าหมายการฟื้นตัวครั้งต่อไปหากสามารถผ่านช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนนี้ไปได้
ขณะที่ตลาดยังคงเฝ้าระวังแนวรับหลัก นักวิเคราะห์หลายคนก็เริ่มมองไปที่แนวรับถัดไป โดยชี้ว่า ราคา Bitcoin ที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง กำลังทดสอบความแข็งแกร่งของแรงซื้อในตลาด
จับตา $HYPER! โปรเจกต์ Layer-2 บน BTC ที่อาจโตทะยาน
จากการวิเคราะห์แนวโน้มราคา Bitcoin ที่เรากล่าวมา นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาโอกาสในตลาด Altcoin ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะ Bitcoin Hyper ($HYPER) โปรเจกต์ Layer-2 บน Bitcoin ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างร้อนแรง หลังจากระดมทุนทะลุ 10 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงสองเดือน
Bitcoin Hyper คือ Layer-2 ที่สร้างบน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อแก้ปัญหาความช้าและค่าธรรมเนียมที่สูงของเครือข่าย Bitcoin เดิม ทำให้สามารถทำธุรกรรมได้รวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายต่ำมาก เหมาะสำหรับโลก DeFi, dApps และ Meme Culture ที่กำลังเติบโต การเชื่อมโยงโดยตรงกับ Bitcoin ทำให้ผู้ถือ $HYPER ได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของ BTC ไปด้วย
ในช่วงที่ตลาดผันผวนและ Bitcoin กำลังจะเข้าสู่ช่วง Halving โปรเจกต์อย่าง Bitcoin Hyper อาจเป็นโอกาสที่ไม่ควรมองข้าม ด้วยระบบที่พร้อมใช้งานจริงและได้รับการกล่าวถึงจากนักวิเคราะห์ว่ามีโอกาสเติบโตสูงถึง 100x ทำให้เป็นหนึ่งในเหรียญที่น่าจับตาสำหรับตลาดกระทิงรอบนี้
- ศึกษาวิธี: ซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ
- เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper: https://bitcoinhyper.com/th
- ติดตามใน X: https://x.com/BTC_Hyper2
- ช่อง Telegram: https://t.me/btchyperz
