Bitcoin รักษาโมเมนตัมขาขึ้น ทรงตัวเหนือ $117K แม้สหรัฐฯ เลือกสะสมแบบ Budget-Neutral
การวิเคราะห์ล่าสุดของ Bitcoin โดย ChatGPT ชี้ให้เห็นว่า ราคา Bitcoin กำลังเคลื่อนไหวในกรอบแคบที่ระดับประวัติศาสตร์ 117,208 ดอลลาร์ โดยปรับตัวลงเล็กน้อยเพียง -0.92% ขณะเดียวกัน Scott Bessent รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ออกมาชี้แจงว่า แนวทางการเข้าถือครอง Bitcoin ของรัฐบาลจะไม่ใช่การซื้อโดยตรง แต่จะใช้วิธีที่ไม่กระทบงบประมาณ (Budget-Neutral) เพื่อตั้งเป็นทุนสำรองเชิงกลยุทธ์
แม้จะมีการทดสอบแนวต้านที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 20 วัน (117,499 ดอลลาร์) แต่โครงสร้างทางเทคนิคโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง โดย Bitcoin ยืนเหนือเส้น EMA 50 วัน (114,797 ดอลลาร์), EMA 100 วัน (109,975 ดอลลาร์) และ EMA 200 วัน (102,522 ดอลลาร์) ได้อย่างมั่นคง ซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดยังคงเปิดโอกาสไปสู่การเบรคเอาท์ หรืออาจพักฐานลงต่อเพื่อสะสมพลัง
การวิเคราะห์นี้อ้างอิงจากตัวชี้วัดทางเทคนิค 19 รายการ แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยประเมินทิศทางของ BTC ท่ามกลางปัจจัยด้านนโยบายและการสะสมตัวที่ระดับสูงเป็นประวัติการณ์
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: การสะสมตัวที่ระดับสำคัญและการทดสอบแนวต้าน
ราคาปัจจุบันของ Bitcoin อยู่ที่ 117,208.67 ดอลลาร์ ลดลงจากราคาเปิดที่ 118,295.09 ดอลลาร์ เล็กน้อย สะท้อนให้เห็นการแกว่งตัวในกรอบแคบเพียง 2.0% ระหว่างจุดสูงสุดของวัน 119,216.82 ดอลลาร์ และจุดต่ำสุด 116,827.29 ดอลลาร์ ความเคลื่อนไหวเช่นนี้เป็นรูปแบบที่มักพบในช่วงที่สถาบันการเงินกำลังปรับพอร์ตลงทุนที่ระดับประวัติศาสตร์
ค่า RSI อยู่ที่ 50.61 แสดงถึงภาวะสมดุล ไม่อยู่ในโซนซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังคงบ่งบอกถึงโมเมนตัมขาขึ้น โดยราคายังสูงกว่า EMA หลักทุกเส้น ทั้ง 2.1% เหนือ EMA 50 วัน, 6.2% เหนือ EMA 100 วัน และ 12.5% เหนือ EMA 200 วัน
ขณะที่ MACD แสดงพลังบวกชัดเจน โดยค่าอยู่ที่ 135.68 สูงกว่าระดับศูนย์อย่างมาก และยังมีสัญญาณ Signal line ที่ 1,067.32 และ Histogram ที่ 931.64 ซึ่งสะท้อนแรงหนุนจากฝั่งซื้อแม้ราคายังเคลื่อนไหวออกข้าง
ในด้านปริมาณซื้อขาย (Volume) พบว่ามีเพียง 9.87K BTC ถือว่าต่ำกว่าปกติ สะท้อนการเข้ามามีบทบาทน้อยลงของนักลงทุนรายย่อย และเปิดโอกาสให้สถาบันเข้ามาจัดตำแหน่งก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่
ตัวชี้วัด ATR อยู่ที่ 105,232.55 ซึ่งแม้ราคาดูนิ่ง แต่กลับสะท้อนถึงศักยภาพความผันผวนที่ซ่อนอยู่สูงมาก
ปัจจัยพื้นฐานและบริบทตลาด: นโยบายคลังสหรัฐฯ กดดันแต่ไม่สั่นคลอนตลาด
ผลงานของ Bitcoin ในเดือนสิงหาคมยังคงแสดงถึงความแข็งแกร่ง แม้หลังจากที่ Scott Bessent ยืนยัน ว่าการสะสม Bitcoin จะทำในรูปแบบ Budget-Neutral ซึ่งหมายความว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะไม่ซื้อโดยตรงเหมือนการเก็บทองคำ แต่ใช้กลยุทธ์ที่ไม่กระทบงบประมาณโดยรวม
การที่ราคาตอบสนองเพียง -0.92% แสดงให้เห็นว่านักลงทุนสถาบันประเมินสถานการณ์อย่างมีเหตุผล ไม่ใช่การขายแบบแตกตื่น (panic sell)
นับตั้งแต่ต้นปี 2025 ที่ราคาเปิด 93,576 ดอลลาร์ จนถึงปัจจุบันที่ 117,000 ดอลลาร์ เส้นทางของ BTC สะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยมีทั้งแรงเหวี่ยงลงไปแตะ 78,258 ดอลลาร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ และพุ่งขึ้นใกล้ 119,447 ดอลลาร์ ในเดือนกรกฎาคม
ราคาปัจจุบันยังคงต่ำกว่าสถิติสูงสุดตลอดกาลเมื่อ 14 สิงหาคมที่ 124,457 ดอลลาร์ เพียง 5.12% เท่านั้น ซึ่งสะท้อนว่าตลาดยังอยู่ในโซนสะสมกำลังสำหรับรอบถัดไป
พื้นฐานตลาด: ตัวเลขหนุนมูลค่าประวัติศาสตร์
Bitcoin ยังคงครองตำแหน่งผู้นำตลาดคริปโตด้วยมูลค่าตลาด 2.33 ล้านล้านดอลลาร์ แม้จะปรับตัวลงเล็กน้อย -0.85%
ปริมาณซื้อขายรวม 75,250 ล้านดอลลาร์ ลดลงถึง -29.7% บ่งบอกถึงภาวะการสะสม (consolidation) มากกว่าการกระจาย (distribution) ซึ่งเป็นสัญญาณว่านักลงทุนสถาบันกำลังรอจังหวะการเคลื่อนไหวครั้งใหม่
อัตราส่วน Volume ต่อ Market Cap อยู่ที่ 3.23% ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สมดุลของช่วงพักฐาน
ปริมาณหมุนเวียนของ BTC ที่ 19.9 ล้านเหรียญ คิดเป็น 94.8% ของอุปทานสูงสุด 21 ล้านเหรียญ ยิ่งสะท้อนถึงความขาดแคลน ซึ่งเป็นจุดแข็งของ Bitcoin ในระยะยาว
Bitcoin มีส่วนแบ่งตลาด 58.86% เพิ่มขึ้นจากเดิม +1.08% แสดงถึงพลังที่เหนือกว่า Altcoin ในช่วงตลาดไม่แน่นอน
มูลค่า Fully Diluted อยู่ที่ 2.45 ล้านล้านดอลลาร์ สะท้อนศักยภาพรวมของเครือข่ายเมื่อครบซัพพลายสูงสุด
และที่สำคัญ Bitcoin ยังคงเทรดอยู่เหนือจุดต่ำสุดในปี 2010 ที่ 0.04865 ดอลลาร์ มากถึง 240,564,075% เป็นหลักฐานของการยืนหยัดและการสร้างมูลค่าในระยะยาวตลอดกว่า 15 ปี
สัญญาณทางสังคมและความเชื่อมั่น: ความระมัดระวังท่ามกลางความไม่ชัดเจนนโยบาย
ข้อมูลจาก LunarCrush แสดงว่า ความเชื่อมั่นในโซเชียลมีเดียชะลอตัวเล็กน้อย โดยค่า AltRank ของ Bitcoin ร่วงลงไปที่ 292 ขณะกระทรวงการคลังออกคำชี้แจงเรื่องการสะสม Bitcoin ส่วน Galaxy Score อยู่ที่ 38 บ่งบอกถึงการระบายความร้อนแรงของตลาดชั่วคราว
อย่างไรก็ตาม ปริมาณการมีส่วนร่วมในโซเชียลยังสูงมากกว่า 101.05 ล้านครั้ง และมีการพูดถึงมากถึง 291.1K ครั้ง เพิ่มขึ้นกว่า 108K เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า
หัวข้อหลักที่ชุมชนพูดถึงคือการสะสมโดยสถาบัน เช่น Brevan Howard เปิดเผย ว่าถือครอง Bitcoin มูลค่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงข่าวลือการซื้อสะสมในระดับประวัติการณ์
นอกจากนี้ ยังมีการขับเคลื่อนโดยบุคคลสำคัญอย่าง Jack Dorsey ที่ยังคงสนับสนุน Bitcoin อย่างต่อเนื่อง รวมถึงความคาดหวังต่อ ETF ที่อาจสร้างแรงหนุนรอบใหม่
สรุปการวิเคราะห์: แนวรับแข็งแกร่ง พร้อมรอการเบรคเอาท์
จากมุมมองทางเทคนิค แนวรับที่ชัดเจนอยู่ที่ 116,827 ดอลลาร์ ตามด้วย EMA 50 วันที่ 114,797 ดอลลาร์ และ EMA 100 วันที่ 109,975 ดอลลาร์ ขณะที่แนวต้านหลักคือ EMA 20 วันที่ 117,499 ดอลลาร์
หากผ่านแนวต้านนี้ได้ มีโอกาสพุ่งสู่เป้าหมาย 119K–121K ดอลลาร์ แต่หากหลุดแนวรับ อาจถอยลงไปทดสอบ 114K–110K ซึ่งถือเป็นโซนสะสมสำคัญก่อนรอบใหม่
สถานการณ์นี้คล้าย “Coiled Spring” หรือการสะสมพลังเงียบ ๆ ที่พร้อมจะปลดปล่อยความผันผวนสูงในอนาคตอันใกล้
คาดการณ์ราคาสามเดือนข้างหน้า: 3 ฉากทัศน์หลัก
- กรณีบวก – Breakout (โอกาส 50%) — หากราคาทะลุแนวต้าน 117,499 ดอลลาร์ ได้สำเร็จ และยังมีแรงหนุนจากสถาบันต่อเนื่อง เป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 119K–125K
- กรณีสะสมต่อเนื่อง (โอกาส 30%) — ราคายังแกว่งในกรอบ 114K–119K เปิดโอกาสให้นักลงทุนทยอยสะสม ขณะที่อินดิเคเตอร์ค่อย ๆ รีเซ็ต
- กรณีปรับฐาน (โอกาส 20%) — หากราคาหลุด EMA 50 วันที่ 114,797 ดอลลาร์ อาจถอยไปที่ 110K ก่อนสะสมแรงเพื่อฟื้นกลับมา
บทสรุป: Bitcoin ใกล้เวลาการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่
การวิเคราะห์โดย ChatGPT บ่งบอกว่า Bitcoin อยู่ในจุดหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ ระหว่างความชัดเจนของนโยบายสหรัฐฯ และโอกาสการเบรคเอาท์ทางเทคนิค
หากผ่านแนวต้านสำคัญได้ เป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 119K–125K ภายใน 90 วัน แต่หากหลุดแนวรับ ก็อาจกลับไปทดสอบ 114K–110K ซึ่งอาจเป็น “โอกาสทอง” ของนักสะสม ก่อนที่รอบใหม่ของสถาบันจะผลักดันราคากลับสู่แนวต้านประวัติศาสตร์เหนือ 125K
Bitcoin Hyper: เลเยอร์ 2 ของ Bitcoin ที่จะมาเขย่าวงการ
ในช่วงเวลาที่ BTC ได้รับการจับตามอง ผู้คนก็มักจะมองหาโปรเจกต์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับมันไปด้วย และ Bitcoin Hyper ($HYPER) คือ Layer-2 เชนแรกที่ผสานความปลอดภัยของ Bitcoin เข้ากับความสามารถของ Solana ช่วยให้รองรับการทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วกว่า 2,000 ครั้งต่อวินาที มีค่าธรรมเนียมแทบเป็จะนศูนย์ และสามารถใช้งาน DeFi หรือ dApps ได้อย่างต็มรูปแบบ
โครงการนี้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยจาก SpyWolf และ Coinsult พร้อมดึงดูดการลงทุนมหาศาลในรอบ Presale ระดมทุนแล้วกว่า 9.8 ล้านดอลลาร์ โดยมีระบบ Staking ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 111% APY แสดงถึงพลังการสนับสนุนจากชุมชนอย่างชัดเจน
สำหรับนักลงทุน Bitcoin Hyper ไม่ได้เป็นเพียงเหรียญเก็งกำไร แต่คือโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของระบบนิเวศ Bitcoin ที่มุ่งมั่นจะเปลี่ยนบทบาทจาก “ทองคำดิจิทัล” ไปสู่การเป็นแพลตฟอร์ม DeFi ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมศักยภาพเติบโตยาวไกลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไปที่เว็บไซต์ BTC Hyper
