Bitcoin จ่อทำจุดพีครอบใหม่เดือนตุลาคม นักวิเคราะห์แจงเหตุผลชัด

Somchai Wang
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
อัปเดตล่าสุด: 
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Bitcoin จ่อทำจุดสูงสุดรอบใหม่เดือนตุลาคม 2025

Bitcoin (BTC) ถูกคาดการณ์ว่าอาจพุ่งสู่จุดสูงสุดในเดือนตุลาคม 2025 โดยการวิเคราะห์นี้อ้างอิงจากการคำนวณวัฏจักรหรือ cycle ในอดีต ซึ่งเผยให้เห็นรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆ อย่างน่าสนใจ ทำให้นักลงทุนต่างจับตาว่าอนาคตของ BTC จะเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่

วิเคราะห์วัฏจักร 35 เดือน: ทำไม Bitcoin อาจพุ่งสู่จุดสูงสุดในปี 2025?

การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ใช้ชื่อว่า Colin Talks Crypto ไม่ได้มาจากการคาดเดา แต่มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตอย่างละเอียด โดยเขาได้ศึกษาช่วงเวลาระหว่างจุดสูงสุด (Peak) และจุดต่ำสุด (Trough) ของราคา BTC ในแต่ละรอบที่ผ่านมา

จากการใช้โมเดลการวัดผล 2 รูปแบบ เขาค้นพบว่ารูปแบบที่สองให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันอย่างน่าทึ่ง โดยชี้ให้เห็นถึง “วัฏจักร 35 เดือน” ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ในเกือบทุก cycle

แม้จะมีข้อยกเว้นอยู่บ้างใน cycle ที่สองซึ่งสามารถตีความได้ทั้งแบบ 28 หรือ 35 เดือนเนื่องจากมีลักษณะเป็น “double-bottom” แต่ข้อมูลจากวัฏจักรที่สามและรอบล่าสุดก็ยืนยันความแข็งแกร่งของรูปแบบ 35 เดือนนี้อย่างชัดเจน การค้นพบนี้จึงเป็นรากฐานสำคัญของการคาดการณ์ราคา BTC ในรอบปัจจุบัน

ตุลาคม 2025 คือเป้าหมาย: สิ่งที่นักลงทุน BTC ควรรู้

เมื่อนำโมเดลวัฏจักร 35 เดือนมาปรับใช้กับตลาดปัจจุบัน การวิเคราะห์ชี้ว่า Bitcoin กำลังเข้าใกล้จุดสูงสุดของรอบอีกครั้ง ซึ่งหากรูปแบบดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไป จุดพีครอบใหม่ของ BTC ก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม 2025 นี้

อย่างไรก็ตาม Colin ได้เน้นย้ำว่าโมเดลนี้ไม่ได้เป็นการทำนาย “ราคาที่แน่นอน” ของ BTC ณ จุดสูงสุด แต่เป็นการชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างของวัฏจักรที่สม่ำเสมอ นอกจากนี้ เขายังตั้งข้อสังเกตถึงแนวโน้มของผลตอบแทนที่ลดน้อยลง (Diminishing Returns) ในแต่ละรอบ cycle ใหม่ด้วย ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน

Snorter Token ($SNORT): บอทเทรดที่จะช่วยค้นหาเหรียญม้ามืดในทุกสภาวะตลาด

ขณะที่นักลงทุนจับตา cycle กระทิงของ Bitcoin ในปีนี้ หลายคนก็เริ่มมองหา Altcoin ที่มีศักยภาพสูงและอาจให้เปอร์เซ็นต์กำไรที่สูงกว่า BTC และหนึ่งในนั้นคือ Snorter Token ($SNORT) ที่กำลังมาแรงในฐานะ Meme coin ที่มีประโยชน์ใช้สอยจริงผ่าน Snorter Bot บน Telegram ซึ่งระดมทุน Presale ไปได้แล้วกว่า 3.2 ล้านดอลลาร์ภายในเดือนเดียว

Snorter (SNORT)

Snorter Bot ถูกออกแบบมาสำหรับนักเทรดสาย degen โดยเฉพาะ ด้วยจุดเด่นด้านความเร็วในการทำธุรกรรมระดับ sub-second บน Solana ผ่าน custom RPC routing และค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าเจ้าอื่น (เพียง 0.85% สำหรับผู้ถือ $SNORT)

บอทนี้รวบรวมทุกฟีเจอร์ที่จำเป็นไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็น swap, snipe เหรียญเปิดใหม่, copy-trade จากกระเป๋าชั้นนำ และระบบป้องกัน rug-pull ที่แม่นยำ

แถมการเปิดตัวแบบ Fair Launch ที่ไม่มีรอบ Private Sale ก็ทำให้โปรเจกต์นี้มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด นี่จึงเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่มองหาโปรเจกต์ที่มีทั้งกระแสและพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับการเติบโตของตลาดคริปโตที่นำโดย BTC

ไปยัง Snorter Token

สรุป: Bitcoin กับไทม์ไลน์สู่จุดสูงสุดรอบใหม่ที่น่าจับตา

โดยสรุปแล้ว การวิเคราะห์จาก Colin Talks Crypto ได้เสนอไทม์ไลน์ที่น่าสนใจสำหรับจุดสูงสุดรอบถัดไปของ BTC ในเดือนตุลาคม 2025 โดยอ้างอิงจากวัฏจักร 35 เดือนที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ในอดีต แม้ว่าโมเดลนี้จะเน้นที่กรอบเวลามากกว่าราคา แต่ก็เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่กำลังวางแผนกลยุทธ์สำหรับตลาดกระทิงรอบใหม่ ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว แม้ตลาดคริปโตยังคงมีความผันผวนสูง แต่วงจรในอดีตของ BTC ก็เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการประเมินแนวโน้มในอนาคต และจะยิ่งดีขึ้นไปอีกหากคุณมีตัวช่วยเทรดดีๆ อย่าง Snorter

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,218,224,282,384
0.97
เหรียญยอดนิยม
ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
CTO ของ Ripple เปิดแผนใหม่! จ่อปรับปรุง XRP Ledger ให้แกร่งกว่าเดิม
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-18 00:27:14
ข่าว Dogecoin
เหลือจะเชื่อ! นวค.พบสัญญาณชี้ว่า Dogecoin อาจไปถึง $1.8 ในระยะสั้น!
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-08-17 22:37:17
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน
อ่านเพิ่มเติม
