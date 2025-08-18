Bitcoin ร่วงต่อเนื่อง! นักลงทุนลุ้นสุดตัวจะป้องกันการหลุดแนวรับสำคัญได้หรือไม่?
ราคา Bitcoin กำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนัก หลังจากที่ไม่สามารถยืนเหนือโซนราคา $120,000 ได้ ทำให้เกิดการปรับฐานลงมาอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นถึงสัญญาณเชิงลบที่ชัดเจนขึ้น ทำให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ต่างจับตาว่าแรงซื้อจะสามารถเข้ามาพยุงราคา Bitcoin เพื่อป้องกันการหลุดแนวรับสำคัญได้ทันเวลาหรือไม่ ซึ่งอาจเป็นจุดชี้ชะตาทิศทางของตลาดในระยะสั้น
วิเคราะห์ราคา Bitcoin และแนวรับสำคัญที่ต้องจับตา
จากการวิเคราะห์กราฟรายชั่วโมง ราคา Bitcoin ได้ปรับตัวลดลงมาอยู่ต่ำกว่าโซน $118,000 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง (100-hour SMA) ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงโมเมนตัมขาลงในระยะสั้น นอกจากนี้ ราคา BTC ยังได้หลุดกรอบช่องสัญญาณขาลง (declining channel) ที่มีแนวรับสำคัญบริเวณ $116,200 ซึ่งเป็นการยืนยันแรงขายที่เพิ่มขึ้นในตลาด
ปัจจุบัน ราคา BTC กำลังทดสอบแนวรับแรกที่ $115,800 หากแรงขายกดดันต่อ แนวรับถัดไปที่ต้องจับตาคือ $115,000 ซึ่งถือเป็นระดับจิตวิทยาที่สำคัญ หากไม่สามารถยืนเหนือโซนนี้ได้ ราคามีโอกาสร่วงลงไปทดสอบ $113,500 หรือ $112,500 ซึ่งจะยิ่งสะท้อนภาพรวมเชิงลบต่อทิศทางตลาด
มุมมองเชิงลบนี้สอดคล้องกับความเห็นของนักวิเคราะห์บางรายที่ออกมาเตือนว่า Bitcoin อาจถึงจุดสูงสุดของรอบนี้แล้ว และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับฐานครั้งใหญ่
ด้านอินดิเคเตอร์ MACD รายชั่วโมงยังคงอยู่ในแดนลบ และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ขณะที่ RSI (Relative Strength Index) ลดลงต่ำกว่า 50 ตอกย้ำว่าโมเมนตัมตอนนี้อยู่ฝั่งผู้ขาย การเคลื่อนไหวในวันถัดไปจึงขึ้นอยู่กับว่าแนวรับหลักเหล่านี้จะทนแรงเทขายได้หรือไม่
แนวต้านและสัญญาณการฟื้นตัวของ Bitcoin ที่อาจเกิดขึ้น
แม้ว่าภาพรวมระยะสั้นจะดูเป็นลบ แต่โอกาสในการฟื้นตัวของ Bitcoin ยังคงมีอยู่หากแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาด โดยแนวต้านแรกที่ราคาจะต้องผ่านไปให้ได้คือบริเวณ $118,000 หาก Bitcoin สามารถกลับไปยืนเหนือระดับนี้ได้ จะเป็นสัญญาณบวกแรกที่บ่งชี้ว่าแรงซื้อเริ่มกลับมามีบทบาทอีกครั้ง
แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่โซน $118,500 การที่ราคา Bitcoin สามารถปิดเหนือระดับนี้ได้อย่างมั่นคง จะเป็นการเปิดทางให้ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่สูงขึ้น เช่น $119,200 และเป้าหมายถัดไปที่ระดับ 50% Fibonacci retracement ของการปรับตัวลงล่าสุด ซึ่งอยู่ที่ประมาณ $120,000 การกลับไปยืนเหนือโซนนี้ได้จะทำให้ภาพรวมของ Bitcoin กลับมาดูดีขึ้นอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากตราบใดที่ราคา Bitcoin ยังคงซื้อขายต่ำกว่าแนวต้าน $118,500 และเส้นค่าเฉลี่ย 100 ชั่วโมง ความเสี่ยงที่ราคาจะปรับตัวลงต่อยังคงมีอยู่สูง การทะลุผ่านแนวต้านสำคัญจึงเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการกลับตัวเป็นขาขึ้นของ Bitcoin ในรอบนี้
ในขณะที่นักลงทุนกำลังจับตาสัญญาณการฟื้นตัวในระยะสั้น มุมมองในระยะยาวจากนักวิเคราะห์บางส่วนก็ยังคงเป็นบวก โดยมีการคาดการณ์ว่า Bitcoin อาจทำจุดสูงสุดรอบใหม่ในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นมุมมองที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ลงทุนในระยะยาว
Bitcoin กำลังเผชิญช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ แนวโน้มยังต้องติดตามใกล้ชิด
ตอนนี้ Bitcoin อยู่บนทางแยกสำคัญ การเคลื่อนไหวในวันข้างหน้าจะเป็นตัวกำหนดทิศทาง หากแรงซื้อสามารถปกป้องแนวรับ $115,000 ได้ ก็ยังมีโอกาสฟื้นตัวกลับไปทดสอบแนวต้านอีกครั้ง แต่หากหลุดแนวรับนี้ลงไป อาจนำไปสู่การปรับฐานครั้งใหญ่ นักลงทุนจึงควรติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
สำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่สนใจเข้าสู่ตลาดในช่วงนี้ และอยากรู้ว่า ซื้อ Bitcoin ที่ไหนดี การศึกษาข้อมูลและเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งหนึ่งในแพลตฟอร์มที่สะดวกมากก็คือการซื้อผ่าน Best Wallet ที่จะช่วยให้คุณเก็บสินทรัพย์ได้อย่างปลอดภัยและซื้อคริปโตจากกระเป๋าได้โดยตรง
Bitcoin Hyper ($HYPER): Bitcoin Layer-2 ที่นักลงทุนต่างจับตา
ท่ามกลางความผันผวนของ Bitcoin นักลงทุนบางส่วนหันไปมองโปรเจกต์ Altcoin ที่แข็งแกร่งและเชื่อมโยงโดยตรงกับ Bitcoin หนึ่งในนั้นคือ Bitcoin Hyper ($HYPER) โปรเจกต์ Layer-2 ที่มาแรงและถูกจับตามองอย่างมาก
Bitcoin Hyper ถูกออกแบบเพื่อยกระดับศักยภาพของ Bitcoin ให้เหนือกว่าการเป็นเพียงสินทรัพย์เก็บมูลค่า ด้วยการใช้เทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) ที่ทำให้เครือข่ายเร็วขึ้น รองรับธุรกรรมหลายหมื่นครั้งต่อวินาที ด้วยค่าธรรมเนียมต่ำ แก้ปัญหาคอขวดของเครือข่าย Bitcoin เดิมได้ตรงจุด เปิดทางให้นักพัฒนาสร้าง dApps, DeFi และ Meme Coin บนเลเยอร์ Bitcoin ได้จริง
ด้วยศักยภาพดังกล่าว นักลงทุนจำนวนมากเริ่มสนใจอนาคตของโปรเจกต์นี้ และมีการเผยแพร่ การคาดการณ์ราคา Bitcoin Hyper เพื่อประเมินโอกาสเติบโตในระยะยาว และสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมในรอบพรีเซล เรายังมีคู่มือแนะนำ วิธีซื้อ Bitcoin Hyper เพื่อช่วยให้เริ่มต้นได้ง่ายขึ้นอีกด้วยไปยัง BTC Hyper
เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 18 สิงหาคม 2025
- นักวิเคราะห์ชี้ XRP อาจพุ่งแตะ $50 หลัง ETF เจาะลึกแพทเทิร์นราคาในเดือนสิงหาคม
- นักวิเคราะห์ดังชี้ Bitcoin อาจถึงจุดสูงสุดแล้ว! มีโอกาสดิ่ง 30% สู่ $60K
- Bitcoin ร่วงต่อเนื่อง! นักลงทุนลุ้นสุดตัวจะป้องกันการหลุดแนวรับสำคัญได้หรือไม่?
- BitMine ทุ่ม 130 ล้านดอลลาร์ช้อนซื้อ Ethereum ผ่าน OTC ตอกย้ำความเชื่อมั่น
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 18 สิงหาคม 2025
- นักวิเคราะห์ชี้ XRP อาจพุ่งแตะ $50 หลัง ETF เจาะลึกแพทเทิร์นราคาในเดือนสิงหาคม
- นักวิเคราะห์ดังชี้ Bitcoin อาจถึงจุดสูงสุดแล้ว! มีโอกาสดิ่ง 30% สู่ $60K
- Bitcoin ร่วงต่อเนื่อง! นักลงทุนลุ้นสุดตัวจะป้องกันการหลุดแนวรับสำคัญได้หรือไม่?
- BitMine ทุ่ม 130 ล้านดอลลาร์ช้อนซื้อ Ethereum ผ่าน OTC ตอกย้ำความเชื่อมั่น