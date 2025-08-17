นักวิเคราะห์ดังชี้ Bitcoin อาจถึงจุดสูงสุดแล้ว! มีโอกาสดิ่ง 30% สู่ $60K
การถกเถียงเกี่ยวกับจุดสูงสุดของราคา Bitcoin ในรอบนี้กลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง หลังจาก Peter Brandt นักวิเคราะห์ผู้มากประสบการณ์ได้ออกมาเตือนว่า มีความเป็นไปได้ 30% ที่ Bitcoin ได้ทำจุดสูงสุดของวัฏจักรขาขึ้นนี้ไปแล้ว การวิเคราะห์ดังกล่าวสร้างความกังวลให้กับนักลงทุน เนื่องจากมันบ่งชี้ถึงโอกาสที่ราคา Bitcoin อาจเกิดการปรับฐานครั้งใหญ่ลงไปสู่ระดับ $60,000-$70,000 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ผู้ถือครอง Bitcoin ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
การวิเคราะห์เหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะตลาดที่ยังคงมีความแข็งแกร่ง ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่า ตลาดกระทิงของ Bitcoin ยังมีโอกาสไปต่อ หากปัจจัยด้านสภาพคล่องยังคงเอื้ออำนวย
วิเคราะห์โมเดลวัฏจักร Bitcoin ชี้เป้าจุดสูงสุดธันวาคม 2025
หนึ่งในข้อมูลที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือโมเดลวัฏจักรราคา (Cycle Model) ที่คาดการณ์อนาคตโดยอ้างอิงจากรูปแบบในอดีต โมเดลดังกล่าวติดตามจุดสูงสุดของตลาด Bitcoin ในรอบก่อนๆ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 30 เดือนหลังจากจุดต่ำสุดของตลาด จากนั้นจึงขยายรูปแบบดังกล่าวไปเป็นกรอบเวลา 37 เดือนนับจากจุดต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายน 2022
จากการคาดการณ์ของโมเดลนี้ จุดสูงสุดของราคา Bitcoin ในรอบปัจจุบันอาจเกิดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2025 ยิ่งไปกว่านั้น เส้นโค้งเดียวกันยังให้เป้าหมายราคากลางรอบวัฏจักรไว้ที่ประมาณ $200,000 เหตุผลที่การวิเคราะห์นี้ได้รับความสนใจเป็นเพราะมันสอดคล้องกับรูปแบบที่ชัดเจนในอดีต คือแต่ละรอบวัฏจักรของ Bitcoin มักจะใช้เวลายาวนานกว่ารอบก่อนหน้าเสมอ
การจะไปถึงเป้าหมายราคานั้นได้ จำเป็นต้องอาศัยโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง ซึ่งปัจจุบัน Bitcoin ยังคงรักษาโมเมนตัมขาขึ้นได้ดี แม้จะมีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบก็ตาม
Peter Brandt เตือน! Bitcoin เสี่ยงปรับฐานใหญ่สู่ $60K
อย่างไรก็ตาม Peter Brandt เทรดเดอร์ระดับตำนานได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในอีกมุมหนึ่ง โดยเขามองว่ามีโอกาส 30% ที่ราคา Bitcoin ได้ทำจุดสูงสุดของรอบนี้ไปแล้ว การประเมินของเขาไม่ได้เป็นการฟันธง แต่เป็นการนำเสนอความเป็นไปได้เพื่อให้นักลงทุนใช้ในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นมุมมองที่น่าสนใจสำหรับตลาด Bitcoin ที่มีความผันผวนสูง
Brandt ได้คาดการณ์สถานการณ์ที่เป็นไปได้ว่า หาก Bitcoin ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วจริง เราอาจเห็นการปรับฐานของราคากลับลงไปสู่ช่วง $60,000 ถึง $70,000 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2026 ก่อนที่จะเกิดการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ในรอบถัดไปสู่เป้าหมายที่ $500,000 มุมมองนี้ชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีการย่อตัวรุนแรง แต่แนวโน้มระยะยาวของ Bitcoin ยังคงเป็นขาขึ้น
สำหรับนักลงทุน สัญญาณสำคัญที่ต้องจับตาเพื่อประเมินสถานการณ์ของ Bitcoin คือกระแสเงินทุนไหลเข้าจากกองทุน ETF และสถาบันการเงิน, ปริมาณ Bitcoin คงเหลือบนแพลตฟอร์มซื้อขาย และข้อมูลจากตลาดอนุพันธ์ หากมีเงินทุนจากสถาบันไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง ก็อาจช่วยลดโอกาสการปรับฐานลึกได้ แต่หากเกิดการไหลออกอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้กับทฤษฎีการปรับฐานใหญ่ของ Bitcoin
Bitcoin ถึงทางแยกสำคัญ นักลงทุนควรจับตาสัญญาณเตือน
ไม่ว่าทิศทางราคาจะเป็นอย่างไร การเริ่มต้นลงทุนใน Bitcoin ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะปัจจุบันมีช่องทางที่ช่วยให้คุณสามารถ เริ่มต้นซื้อ Bitcoin ได้ง่ายๆ แม้จะมีเงินทุนไม่มากก็ตาม
โดยสรุป สถานการณ์ของ Bitcoin ในปัจจุบันอยู่บนทางแยกที่สำคัญระหว่างสองมุมมองหลัก คือโมเดลวัฏจักรที่ชี้ว่าจุดสูงสุดยังมาไม่ถึง และคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญที่มองว่า Bitcoin อาจผ่านจุดพีคไปแล้วและมีความเสี่ยงที่จะปรับฐาน แม้เป้าหมายระยะยาวที่ระดับ $500,000 จะยังคงเป็นไปได้ แต่ความเสี่ยงในการปรับฐานระยะสั้นลงสู่ $60,000-$70,000 ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม การติดตามข้อมูลตลาดอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ลงทุนใน Bitcoin ในช่วงเวลานี้
Bitcoin Hyper ($HYPER): โอกาสใหม่บน Layer-2 ท่ามกลางความผันผวนของ Bitcoin
ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญกำลังวิเคราะห์ทิศทางต่อไปของ Bitcoin นักลงทุนจำนวนมากก็เริ่มมองหาโอกาสในตลาด Altcoin ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ Bitcoin Hyper ($HYPER) ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างร้อนแรงในฐานะ Layer-2 ที่จะมาปลดล็อกศักยภาพใหม่ให้กับ Bitcoin
Bitcoin Hyper สร้างขึ้นบนเทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อแก้ปัญหาดั้งเดิมของ Bitcoin ทั้งความล่าช้าและค่าธรรมเนียมที่สูง ด้วยความสามารถในการประมวลผลหลายหมื่นธุรกรรมต่อวินาทีและค่า Gas ที่ต่ำมาก ทำให้มันสามารถเปลี่ยน Bitcoin จากสินทรัพย์เพื่อการลงทุนให้กลายเป็นเครือข่ายที่รองรับ DeFi, dApps และ Meme Culture ได้อย่างเต็มรูปแบบ
ด้วยศักยภาพที่โดดเด่นนี้ ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนได้เริ่มทำการ คาดการณ์ราคา Bitcoin Hyper ในระยะยาว ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังที่สูงต่อโปรเจกต์นี้
ยอดระดมทุน Presale ที่พุ่งทะลุ 10 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงสองเดือน สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงที่ Bitcoin กำลังลุ้นทำจุดสูงสุดใหม่และกระแส Altcoin Season เริ่มกลับมาอีกครั้ง นักวิเคราะห์หลายคนมองว่า Bitcoin Hyper มีโอกาสเติบโตสูง หาก Layer-2 ของ Bitcoin สามารถดึงส่วนแบ่งตลาดเพียง 1% ของ Solana มาได้ ราคา $HYPER ก็อาจพุ่งขึ้นได้อย่างมหาศาล นี่จึงเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนสูงท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด Bitcoin
สำหรับนักลงทุนที่สนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตนี้ การศึกษา วิธีซื้อ Bitcoin Hyper ในช่วงพรีเซล ถือเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการเข้าลงทุนไปยัง BTC Hyper
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 15 สิงหาคม 2025
- เงินหนา! วาฬคริปโตทุ่ม 26K ดอลลาร์ซื้อ Bitcoin Hyper พรีเซล ลุ้นกระแสเลเยอร์ 2 บน Bitcoin พุ่งแรง
- ระวังโดนทุบ! ตรวจพบวาฬโอน Dogecoin ล็อตใหญ่สู่ Binance
- Glassnode ชี้ Ethereum พุ่งแรง! สัญญาณ Altcoin Season มาถึงแล้ว?
- Bitcoin สั่นคลอน! ล้างพอร์ตครั้งใหญ่ หลังสหรัฐฯ ยันไม่ซื้อ BTC เพิ่ม
