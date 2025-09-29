ลุ้น BTC แตะ $150K! จับตา 2 Altcoin สุดปังแรงซื้อพุ่ง
ราคา Bitcoin (BTC) กำลังเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิด โดยล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $112,157 แม้จะมีการปรับตัวลงเล็กน้อย 2.4% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แต่บทวิเคราะห์จากหลายสำนักเริ่มพูดถึงความเป็นไปได้ที่ราคาอาจพุ่งทะยานสู่ระดับ $150,000 ในอนาคต ท่ามกลางบรรยากาศที่ตลาดคริปโตกลับมาคึกคัก โดยเฉพาะกระแสของ Meme Coin ที่กำลังได้รับความสนใจอีกครั้ง ประกอบกับความคาดหวังว่ากฎระเบียบด้านคริปโตอาจผ่อนคลายลง ซึ่งเป็นสัญญาณบวกที่ทำให้นักลงทุนต่างมองหาโอกาสใหม่ๆ ในตลาด
เปิดพอร์ตลุย 2 เหรียญเด่น! DOGE และ Pepenode มาแรงจริงหรือ?
นอกเหนือจาก Bitcoin แล้ว ตลาด Altcoin ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจไม่แพ้กัน โดยมีเหรียญหลายตัวที่แสดงศักยภาพการเติบโตสูงในระยะสั้น
Dogecoin (DOGE)
Dogecoin (DOGE) ถือเป็นราชาแห่ง Meme Coin ที่ถือกำเนิดขึ้นในปี 2013 และยังคงเป็นเหรียญหลักในพอร์ตของนักลงทุนจำนวนมาก ปัจจัยที่ทำให้ DOGE น่าจับตาคืออิทธิพลจากบุคคลสำคัญอย่าง Elon Musk และกระแสข่าวการจัดตั้ง “กระทรวงประสิทธิภาพภาครัฐ (DOGE Department)” ในรัฐบาลสหรัฐฯ ชุดใหม่ ซึ่งอาจส่งผลบวกต่อภาพลักษณ์ของเหรียญ นอกจากนี้ ข้อมูลในอดีตยังชี้ว่าเดือนมกราคมเป็นเดือนที่ DOGE ทำผลงานได้ดีที่สุด โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 85% และเคยพุ่งขึ้นถึง 250% ในปี 2014 และ 700% ในปี 2021 ทำให้นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าราคาอาจไปถึง $1 ภายในปี 2025
ล่าสุด ชุมชน Dogecoin กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยมีรายงานว่า ราคาดีดตัวขึ้นหลังจากร่วงลงไปแตะจุดต่ำสุด ซึ่งการฟื้นตัวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ยังคงมีต่อเหรียญมีมตัวนี้
ในมุมมองของนักวิเคราะห์ชื่อดังอย่าง Kaleo ก็ได้แสดงความเชื่อมั่นว่า ราคา Dogecoin จะพุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ จากระดับปัจจุบัน ซึ่งตอกย้ำถึงศักยภาพการเติบโตที่หลายคนกำลังจับตามอง
สอดคล้องกับ การวิเคราะห์ทางเทคนิคในภาพรวมที่ชี้ให้เห็นถึงโอกาส ที่ราคาอาจดีดตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต ซึ่งเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางถึงยาว
ยิ่งไปกว่านั้น กระแสการยอมรับในวงกว้างอาจถูกกระตุ้นมากขึ้นหากมี การเปิดตัว Dogecoin ETF ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากสถาบันได้เป็นอย่างดี
Pepenode ($PEPENODE)
Pepenode ($PEPENODE) สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในฐานะเหรียญมีมสาย “Mine-to-Earn” ตัวแรกของโลกบนเครือข่าย Ethereum ที่ผสมผสานเกมจำลองการขุด, Staking และกลไกการเผาเหรียญเข้าด้วยกัน โครงการนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามหลังเปิด Presale ได้ไม่นาน โดยระดมทุนไปแล้วกว่า 1.2 ล้านดอลลาร์ สะท้อนความเชื่อมั่นจากชุมชนที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การลงทุนเชิงเกมที่ให้ผู้ใช้เริ่ม “ขุด” และรับรางวัลได้ตั้งแต่วันแรก ซึ่งทำให้ถูกจับตาในฐานะหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน ที่มีแนวคิดแตกต่าง
จุดเด่นของ Pepenode คือการแก้ปัญหาพรีเซลที่น่าเบื่อและขั้นตอนการขุดที่ซับซ้อน โดยเปลี่ยนให้เป็นเกมจำลองการขุด (Gamified Virtual Mining) ที่ผู้เข้าร่วมสามารถซื้อ Miner Node และอัปเกรดเพื่อเพิ่มพลังขุด (Hashpower) ผ่านแดชบอร์ดได้ทันที พร้อมระบบการเผาเหรียญ (Burn) สูงถึง 70% ของโทเค็นที่ใช้ในการอัปเกรด เพื่อสร้างภาวะอุปทานลดลง (Deflationary) และเพิ่มมูลค่าในระยะยาว
- Mine-to-Earn ตั้งแต่วันแรก: ผู้เข้าร่วมสามารถสร้าง “เหมืองเสมือน” และรับรางวัลได้ทันทีในช่วง Presale ไม่ต้องรอ TGE
- ผลตอบแทนสูงและจูงใจ: มีระบบ Staking ที่ให้ APY สูง พร้อมโบนัสพิเศษสำหรับผู้ที่ทำผลงานได้ดีบน Leaderboard
- กลไกเผาเหรียญ (Deflationary): เผา 70% ของโทเค็นที่ใช้ซื้อหรืออัปเกรด Node เพื่อสร้างความขาดแคลน
- เข้าถึงง่ายและเป็นธรรม: ไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์หรือความรู้ทางเทคนิค และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าร่วมได้อย่างเท่าเทียม
ด้วยการผสานกระแสเหรียญมีมเข้ากับ Utility ที่ใช้งานได้จริง ทำให้ Pepenode มีศักยภาพในการเติบโตสูงและกลายเป็นอีกหนึ่ง เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน สำหรับผู้ที่มองหาโอกาสใหม่ๆ ในตลาดก่อนการลิสต์บนกระดานเทรดในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปีนี้
BTC พุ่งแตะ $150,000 ได้ไหม? เจาะลึกแรงขับเคลื่อนรอบใหม่
การคาดการณ์ว่าราคา Bitcoin อาจพุ่งสู่ $150,000 ไม่ได้เป็นเพียงการคาดเดา แต่มีปัจจัยหลายอย่างสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ปัจจัยแรกคือการเติบโตของมูลค่าตลาด (Market Cap) ของ Bitcoin เอง ซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับตลาดคริปโตโดยรวม
ปัจจัยที่สองคือการกลับมาของกระแส Meme Coin และโทเค็นที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนรายย่อยเริ่มกลับเข้ามาในตลาดและมองหาสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง การที่ตลาดมีความคึกคักในวงกว้างมักเป็นสัญญาณบวกที่ส่งผลให้ราคา Bitcoin ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย
สุดท้ายคือความคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบในสหรัฐอเมริกา หากรัฐบาลชุดใหม่มีท่าทีที่เป็นมิตรต่อคริปโตมากขึ้น อาจนำไปสู่การปลดล็อกเงินทุนมหาศาลจากนักลงทุนสถาบันให้ไหลเข้าสู่ตลาด ซึ่ง Bitcoin จะเป็นสินทรัพย์แรกๆ ที่ได้รับประโยชน์จากปัจจัยนี้ และอาจเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ราคาไปถึงเป้าหมาย $150,000 ได้สำเร็จ