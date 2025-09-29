Dogecoin ดีดตัวขึ้นกว่า 4.5% หลัง xAI ของ Elon Musk ได้ไฟเขียว
ชุมชน Dogecoin กลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาได้ดีดตัวขึ้นกว่า 4.5% หลังจากร่วงลงไปแตะจุดต่ำสุดในรอบ 50 วัน
การฟื้นตัวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวด้านบวกที่เกี่ยวข้องกับอีลอน มัสก์ (Elon Musk) หลังจาก Grok AI ซึ่งเป็นบริษัทปัญญาประดิษฐ์ของเขาได้รับการอนุมัติให้ใช้งานในหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ ส่งผลให้นักลงทุนกลับมาให้ความสนใจใน Meme Coin เรือธงอย่าง Dogecoin อีกครั้ง
เจาะลึกดีล Grok AI ของมัสก์ปัจจัยหนุนราคา Dogecoin
ปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นราคา Dogecoin ในรอบนี้คือการประกาศอย่างเป็นทางการจาก xAI เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2025 เกี่ยวกับการขยายโมเดล Frontier AI ให้กับหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ ทุกแห่งเป็นระยะเวลา 18 เดือน ข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมโมเดล Grok 4 และ Grok 4 Fast ในราคาเพียง 0.42 ดอลลาร์ต่อแผนก พร้อมการสนับสนุนทางวิศวกรรมโดยเฉพาะ
ข่าวดังกล่าวได้จุดประกายการคาดการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมัสก์และชุมชน Dogecoin ขึ้นมาใหม่ แม้ว่าก่อนหน้านี้ มัสก์ได้ก้าวลงจากตำแหน่งหัวหน้าใน Department of Government Efficiency (D.O.G.E) ที่แต่งตั้งโดยประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็ตาม
แต่การที่รัฐบาลทรัมป์อนุมัติข้อตกลงของ Grok AI ในครั้งนี้ ถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงการกลับมาร่วมมือกันอีกครั้งระหว่างบุคคลทรงอิทธิพลทั้ง 2 คนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้ที่ชื่นชอบคริปโต
ตลาดอนุพันธ์คึกคัก! นักลงทุนเดิมพันทิศทางราคา Dogecoin
ข้อมูลจากตลาดอนุพันธ์ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนคาดการณ์ราคา Dogecoin ไปในทิศทางบวกในช่วงสุดสัปดาห์ แม้ว่าสภาพคล่องในตลาดโดยรวมจะเบาบางก็ตาม
จากข้อมูลของ Coinglass พบว่ามูลค่า Open Interest ของ Dogecoin เพิ่มขึ้น 1.4% ใน 24 ชั่วโมง แตะระดับ 3,900 ล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงมีเม็ดเงินใหม่ไหลเข้าสู่สถานะ Long (คาดการณ์ว่าราคาจะขึ้น) มากกว่า 110 ล้านดอลลาร์
ตัวเลขนี้ยิ่งน่าสนใจเมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขาย Futures ที่ลดลง 17% เหลือ 3,160 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่านักเทรดกล้าที่จะเปิดสถานะใหม่ ๆ แม้สภาพคล่องในตลาดจะน้อยลงก็ตาม
นอกจากนี้ ข้อมูลการชำระบัญชียังแสดงให้เห็นว่าสถานะ Long ถูกล้างพอร์ตไป 1.4 ล้านดอลลาร์ เทียบกับสถานะ Short ที่ถูกล้างพอร์ตเพียง 438,000 ดอลลาร์ ซึ่งตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของฝั่งขาขึ้น
วิเคราะห์กราฟ Dogecoin: แนวรับและแนวต้านสำคัญที่ต้องจับตา
ในทางเทคนิค ราคา Dogecoin กำลังซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 0.23 ดอลลาร์และเผชิญกับแนวต้านสำคัญหลังจากดีดตัวขึ้นมาจากขอบล่างของ Bollinger Band ที่ 0.21 ดอลลาร์
การดีดตัวขึ้น 4.5% และเม็ดเงินกว่า 110 ล้านดอลลาร์ที่ไหลเข้าสู่ตลาด Fututes บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังเตรียมพร้อมสำหรับแนวโน้มขาขึ้นต่อไป
อย่างไรก็ตาม ดัชนี RSI รายวันอยู่ที่ 44.07 ซึ่งยังคงอยู่ในโซนที่เป็นกลาง แต่ก็แสดงให้เห็นว่าแรงซื้อกำลังเพิ่มขึ้น
หากแรงซื้อยังคงแข็งแกร่ง เป้าหมายถัดไปในระยะสั้นคือเส้นกลางของ Bollinger Band ที่บริเวณ 0.25 ดอลลาร์ หากราคา Dogecoin สามารถปิดเหนือระดับนี้ได้สำเร็จ จะเป็นการยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้น และเปิดทางไปสู่แนวต้านถัดไปที่ 0.29 ดอลลาร์ใกล้กับขอบบนของ Bollinger Band
ในทางกลับกัน หากราคาไปในทิศทางขาลง แนวรับสำคัญแรกจะอยู่ที่ 0.21 ดอลลาร์และหากหลุดแนวรับนี้ อาจมีความเสี่ยงที่ราคาจะร่วงลงไปทดสอบโซน 0.20 ดอลลาร์ซึ่งเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.coinspeaker.com/dogecoin-price-rallies-4-5-as-traders-react-to-elon-musks-new-us-government-deal/
รู้จักกับ Pepenode เหรียญมีม MINE-to-EARN ตัวแรกของโลก
PepeNode ($PEPENODE) เป็นเหรียญมีมมาใหม่ที่น่าจับตา ด้วยระบบ Mine-to-Earn แห่งแรกของโลกที่สร้างกระแสด้วยการระดมทุนรอบพรีเซลทะลุ 1,500,000 ดอลลาร์
ผู้ลงทุนที่เข้าร่วมในรอบพรีเซลสามารถเริ่ม “ขุด” เหรียญผ่าน Virtual Mining Simulator เพื่อสะสมโทเคน PepeNode ได้ทันที แตกต่างจากพรีเซลทั่วไปที่มักต้องรอการแจกจ่ายโทเคน ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่วันแรก
การขายโทเคนยังคงดำเนินต่อไป โดยราคาจะปรับขึ้นทุก 2-3 วัน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ทางการของ PepeNode และ Best Wallet
⏳ ยิ่งเข้าร่วมเร็ว ยิ่งมีโอกาสทำกำไรมากกว่า!ไปยัง Pepenode
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม