เหลือจะเชื่อ!? นวค.ชี้ Dogecoin ส่งสัญญาณกระทิงอาจทะลุ $1.3!
Dogecoin กำลังกลับมาเป็นที่น่าจับตามองอีกครั้ง หลังจากที่ราคาดีดตัวขึ้นแตะระดับ 0.22 ดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
การวิเคราะห์ทางเทคนิคในภาพรวมชี้ให้เห็นว่า Meme Coin ยอดนิยมนี้กำลังก่อตัวในรูปแบบที่อาจนำไปสู่การพุ่งทะยานครั้งใหญ่ โดยนักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่าหากแนวโน้มปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป ราคามีโอกาสพุ่งขึ้นไปถึง 1.30 ดอลลาร์
วิเคราะห์ Dogecoin: รูปแบบกระทิงซ้ำรอยเดิม
หนึ่งในมุมมองการคาดการณ์ราคา Dogecoin ที่น่าสนใจมาจากนักวิเคราะห์ชื่อกัมราน อัสการ์ (Kamran Asghar) ซึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา Dogecoin ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ในรูปแบบคลื่นการขยายตัวบนกราฟรายสัปดาห์
จากการวิเคราะห์พบว่าในช่วงปลายปี 2023 ราคา Dogecoin ได้ทะลุกรอบการสะสมพลังและพุ่งขึ้นถึง 300% ตามมาด้วยการพุ่งขึ้นอีกครั้งในปี 2024 ที่ทำกำไรไปกว่า 500% โดยแต่ละรอบเริ่มต้นจากการดีดตัวขึ้นจากเส้นแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งมาโดยตลอด
เขามีมุมมองว่ารูปแบบดังกล่าวกำลังก่อตัวขึ้นอีกครั้ง และหากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย การพุ่งขึ้นครั้งต่อไปอาจรุนแรงถึง 800% ซึ่งจะส่งผลให้ราคา Dogecoin ทะลุจุดสูงสุดตลอดกาลเดิมที่ 0.7316 ดอลลาร์และก้าวข้ามระดับราคา 1 ดอลลาร์ไปได้ในที่สุด โดยเป้าหมายราคาจากการคาดการณ์นี้อยู่ที่ประมาณ 1.30 ดอลลาร์
กรอบขาขึ้นของ Dogecoin ยังคงแข็งแกร่งตั้งแต่ปี 2021
อีกหนึ่งบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ชื่อ KrissPax ได้นำเสนอมุมมองที่กว้างขึ้น โดยพิจารณาจากพฤติกรรมราคาของ Dogecoin ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาบนกราฟรายสัปดาห์
ราคาได้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบกรอบที่ชัดเจนมาตั้งแต่ปี 2021 ซึ่งประกอบด้วยเส้นแนวรับล่าง (สีส้ม), เส้นกึ่งกลาง (สีเขียว) ที่ทำหน้าที่เป็นจุดหมุน และเส้นแนวต้านบน (สีน้ำเงิน)
ในขณะที่เขียนบทความนี้ ราคา Dogecoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.23 ดอลลาร์ซึ่งอยู่ระหว่างเส้นแนวรับล่างและเส้นกึ่งกลางพอดี สะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างขาขึ้นยังคงอยู่
ตามการวิเคราะห์ของ KrissPax เหรียญ Dogecoin ยังคงมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ขึ้นไปทดสอบแนวต้านบนของกรอบซึ่งอยู่ในช่วงราคา 0.70-1 ดอลลาร์ซึ่งเป็นการกลับไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมในปี 2021 อีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ด่านแรกที่ Dogecoin ต้องผ่านไปให้ได้คือการทะลุเส้นกึ่งกลางของกรอบ ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นแนวต้านอยู่ที่ประมาณ 0.40 ดอลลาร์
สถานการณ์ปัจจุบันและปัจจัยหนุนราคา Dogecoin
ปัจจุบันราคา Dogecoin มีการซื้อขายอยู่ที่ 0.23 ดอลลาร์เพิ่มขึ้นราว 3% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ท่ามกลางการรอคอยของนักลงทุนต่อข่าวสำคัญนั่นคือการอนุมัติ Spot Dogecoin ETF ที่ยื่นขอโดย 21Shares จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ
แม้ว่าสัญญาณทางเทคนิคจากนักวิเคราะห์หลายรายจะบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แต่ปัจจัยภายนอกอย่างการอนุมัติ ETF จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งอาจส่งผลให้การคาดการณ์ราคาที่ 1.30 ดอลลาร์เป็นจริงได้เร็วกว่าที่คาดหากทุกอย่างเป็นไปตามที่ตลาดคาดหวัง
นักลงทุนจึงควรจับตาทั้งปัจจัยทางเทคนิคและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ Dogecoin อย่างใกล้ชิด
ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/altcoin/dogecoin-is-sitting-on-a-powder-keg-heres-the-explosion-that-will-send-price-to-1-3/
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม