เหลือจะเชื่อ!? นวค.ชี้ Dogecoin ส่งสัญญาณกระทิงอาจทะลุ $1.3!

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
dogecoin

Dogecoin กำลังกลับมาเป็นที่น่าจับตามองอีกครั้ง หลังจากที่ราคาดีดตัวขึ้นแตะระดับ 0.22 ดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ทางเทคนิคในภาพรวมชี้ให้เห็นว่า Meme Coin ยอดนิยมนี้กำลังก่อตัวในรูปแบบที่อาจนำไปสู่การพุ่งทะยานครั้งใหญ่ โดยนักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่าหากแนวโน้มปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป ราคามีโอกาสพุ่งขึ้นไปถึง 1.30 ดอลลาร์

วิเคราะห์ Dogecoin: รูปแบบกระทิงซ้ำรอยเดิม

หนึ่งในมุมมองการคาดการณ์ราคา Dogecoin ที่น่าสนใจมาจากนักวิเคราะห์ชื่อกัมราน อัสการ์ (Kamran Asghar) ซึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา Dogecoin ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ในรูปแบบคลื่นการขยายตัวบนกราฟรายสัปดาห์

จากการวิเคราะห์พบว่าในช่วงปลายปี 2023 ราคา Dogecoin ได้ทะลุกรอบการสะสมพลังและพุ่งขึ้นถึง 300% ตามมาด้วยการพุ่งขึ้นอีกครั้งในปี 2024 ที่ทำกำไรไปกว่า 500% โดยแต่ละรอบเริ่มต้นจากการดีดตัวขึ้นจากเส้นแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งมาโดยตลอด

เขามีมุมมองว่ารูปแบบดังกล่าวกำลังก่อตัวขึ้นอีกครั้ง และหากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย การพุ่งขึ้นครั้งต่อไปอาจรุนแรงถึง 800% ซึ่งจะส่งผลให้ราคา Dogecoin ทะลุจุดสูงสุดตลอดกาลเดิมที่ 0.7316 ดอลลาร์และก้าวข้ามระดับราคา 1 ดอลลาร์ไปได้ในที่สุด โดยเป้าหมายราคาจากการคาดการณ์นี้อยู่ที่ประมาณ 1.30 ดอลลาร์

กรอบขาขึ้นของ Dogecoin ยังคงแข็งแกร่งตั้งแต่ปี 2021

อีกหนึ่งบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ชื่อ KrissPax ได้นำเสนอมุมมองที่กว้างขึ้น โดยพิจารณาจากพฤติกรรมราคาของ Dogecoin ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาบนกราฟรายสัปดาห์

ราคาได้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบกรอบที่ชัดเจนมาตั้งแต่ปี 2021 ซึ่งประกอบด้วยเส้นแนวรับล่าง (สีส้ม), เส้นกึ่งกลาง (สีเขียว) ที่ทำหน้าที่เป็นจุดหมุน และเส้นแนวต้านบน (สีน้ำเงิน)

ในขณะที่เขียนบทความนี้ ราคา Dogecoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.23 ดอลลาร์ซึ่งอยู่ระหว่างเส้นแนวรับล่างและเส้นกึ่งกลางพอดี สะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างขาขึ้นยังคงอยู่

ตามการวิเคราะห์ของ KrissPax เหรียญ Dogecoin ยังคงมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ขึ้นไปทดสอบแนวต้านบนของกรอบซึ่งอยู่ในช่วงราคา 0.70-1 ดอลลาร์ซึ่งเป็นการกลับไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมในปี 2021 อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ด่านแรกที่ Dogecoin ต้องผ่านไปให้ได้คือการทะลุเส้นกึ่งกลางของกรอบ ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นแนวต้านอยู่ที่ประมาณ 0.40 ดอลลาร์

สถานการณ์ปัจจุบันและปัจจัยหนุนราคา Dogecoin

ปัจจุบันราคา Dogecoin มีการซื้อขายอยู่ที่ 0.23 ดอลลาร์เพิ่มขึ้นราว 3% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ท่ามกลางการรอคอยของนักลงทุนต่อข่าวสำคัญนั่นคือการอนุมัติ Spot Dogecoin ETF ที่ยื่นขอโดย 21Shares จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ

แม้ว่าสัญญาณทางเทคนิคจากนักวิเคราะห์หลายรายจะบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แต่ปัจจัยภายนอกอย่างการอนุมัติ ETF จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งอาจส่งผลให้การคาดการณ์ราคาที่ 1.30 ดอลลาร์เป็นจริงได้เร็วกว่าที่คาดหากทุกอย่างเป็นไปตามที่ตลาดคาดหวัง

นักลงทุนจึงควรจับตาทั้งปัจจัยทางเทคนิคและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ Dogecoin อย่างใกล้ชิด

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/altcoin/dogecoin-is-sitting-on-a-powder-keg-heres-the-explosion-that-will-send-price-to-1-3/

Maxi Doge โดดเด่นท่ามกลางกระแส Dogecoin ETF

MAXI

กระแสข่าวการยื่นขอจัดตั้ง Dogecoin ETF กำลังสร้างความสนใจและดึงดูดให้นักลงทุนหันมาจับตาตลาด Meme Coin มากขึ้น ซึ่งนับเป็นแรงหนุนสำคัญต่อโครงการใหม่อย่าง Maxi Doge ($MAXI) ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “Gym-Bro” แหวกแนวและโดนใจนักเทรดสายซิ่ง

ในขณะที่ Dogecoin มีมูลค่าตลาดสูงจนโอกาสเติบโตเริ่มจำกัด Maxi Doge ยังคงอยู่ในช่วงพรีเซลและสามารถระดมทุนได้แล้วกว่า 2.5 ล้านดอลลาร์ พร้อมข้อเสนอผลตอบแทนจากการ Stake สูงสุดกว่า 2,500% ทำให้นักลงทุนมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจกว่า และมีโอกาสสร้างกำไรหลายเท่าหากกระแส Meme Coin ยังคงแรงต่อเนื่อง

เมื่อราคาคริปโตหลักเริ่มฟื้นตัว นักวิเคราะห์คาดว่าตลาด Meme Coin จะได้รับแรงหนุนตามไปด้วย โดย Maxi Doge มีความได้เปรียบจากชุมชน Telegram ที่เติบโตทะลุ 12,000 คน พร้อมแผนงานที่วางประโยชน์ใช้สอยไว้อย่างชัดเจน จึงถูกมองว่าเป็น “โอกาสใหม่” ที่น่าจับตาในปีนี้

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ไปที่เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

