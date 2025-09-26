BTC $109,682.76 -1.75%
1 ดอลลาร์กี่โมง? นักวิเคราะห์ลั่น Dogecoin จ่อทำจุดสูงสุดใหม่เร็ว ๆ นี้!

Dogecoin
โดเกคอยน์ สกุลเงินดิจิทัลที่น่ารักและมีเอกลักษณ์ 26-09-2025

ท่ามกลางกระแสขาลงของตลาดคริปโต นักวิเคราะห์บางรายกลับมองสวนทาง โดยคาดการณ์ว่าราคา Dogecoin กำลังจะเกิดการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงแบบพาราโบลา โดยมีเป้าหมายที่เป็นไปได้ถึงระดับ 1 ดอลลาร์

การวิเคราะห์นี้เกิดขึ้นแม้ว่าราคา Dogecoin จะมีความเสี่ยงที่จะกลับไปทดสอบแนวรับที่ 0.20 ดอลลาร์ แต่ปัจจัยพื้นฐานและแรงหนุนจากสถาบันอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำคัญ

มุมมองนักวิเคราะห์: Kaleo จ่อทำ ATH และ Mags แตะ 1 ดอลลาร์

นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง Kaleo ได้โพสต์ผ่าน X แสดงความเชื่อมั่นว่าราคา Dogecoin จะพุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่จากระดับปัจจุบัน

เขาเน้นย้ำว่าเป็นเพียงเรื่องของเวลาที่ราคาจะตอบสนองต่อความสนใจจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากบริษัทที่ถือครอง Dogecoin ในคลังและการเกิดขึ้นของกองทุน ETF พร้อมแนะนำให้นักลงทุนจับตามองตลอดเวลา

ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์ Mags ได้ชี้เป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยคาดว่าราคา Dogecoin อาจพุ่งสูงถึง 1 ดอลลาร์ในขาขึ้นครั้งนี้

เขาให้เหตุผลว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ราชาแห่ง Meme Coin ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบุคคลทรงอิทธิพลอย่างอีลอน มัสก์ (Elon Musk) จะไม่สามารถทำราคาเพิ่มขึ้น 3 เท่าในวัฏจักรตลาดกระทิงรอบนี้ได้

เขายังเชื่อว่าตลาดกระทิงรอบนี้ถูกขับเคลื่อนโดยเหรียญมีมและ Dogecoin จะเป็นผู้นำในครั้งนี้

แรงหนุนจากสถาบัน: ปัจจัยสำคัญดันราคา Dogecoin

ความสนใจจากสถาบันที่ Kaleo กล่าวถึงนั้นมีอยู่จริง โดยหนึ่งในนั้นคือ CleanCore ซึ่งมีอเล็กซ์ สไปโร (Alex Spiro) ทนายความของมัสก์ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท

CleanCore ตั้งเป้าที่จะเข้าซื้อเหรียญ Dogecoin มากถึง 1 พันล้าน DOGE และปัจจุบันได้ถือครองไปแล้วกว่า 600 ล้าน DOGE ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในระดับสถาบัน

นอกจากนี้ การเปิดตัวกองทุน REX-Osprey’s Dogecoin ETF ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณบวก แม้ว่าหลังการเปิดตัว ราคา Dogecoin จะปรับตัวลดลงกว่า 12% ซึ่งเป็นลักษณะของ ‘ขายตามข่าว’ แต่เหตุการณ์นี้ก็ได้สร้างบรรทัดฐานใหม่และเปิดประตูให้สถาบันเข้ามาลงทุนใน Dogecoin ได้ง่ายขึ้น

วิเคราะห์ทางเทคนิค: Dogecoin มีโอกาสทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 0.739 ดอลลาร์

นักวิเคราะห์อีกราย Javon Marks ได้ทำการคาดการณ์ราคา Dogecoin โดยอิงจากแนวโน้มในอดีตว่า Dogecoin จะไปถึงจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 0.73 ดอลลาร์เป็นอย่างน้อย

เขาอ้างว่าเป้าหมายถัดไปของ Dogecoin คือการพุ่งขึ้นไปอีกกว่า 195% ซึ่งจะส่งผลให้เหรียญมีมนี้สร้างจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่า 0.739 ดอลลาร์ และกราฟที่เขาแนบมายังชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะไปถึงระดับจิตวิทยาที่ 1 ดอลลาร์

นักวิเคราะห์ Kevin Capital ได้ให้มุมมองเสริม โดยเตือนให้นักลงทุนมีความอดทน เขาชี้ให้เห็นว่าเมื่อปีที่แล้วราคา Dogecoin เคยพุ่งขึ้นถึง 400% ไปที่ 0.48 ดอลลาร์ภายในระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าตลาดคริปโตมักจะนิ่งเฉยจนกระทั่งมันเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ เขายังเสนอแนะว่าช่วงเวลาที่ราคาปรับฐานลงอาจเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/news/dogecoin/dogecoin-price-will-explode/

