Dogecoin ETF เปิดตัวสุดปังลุ้นดัน Dogecoin แตะ $0.45
กระแสเหรียญมีมกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลังจากการเปิดตัว Dogecoin ETF ในสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ
การเปิดตัวครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสถาบัน แต่ยังส่งผลให้ราคา Dogecoin ดีดตัวขึ้นทันที ทำให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ต่างจับตาว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพุ่งทะยานสู่เป้าหมายใหม่ที่ 0.45 ดอลลาร์หรือไม่?
Dogecoin ETF เปิดตัวสุดปัง! ทุบสถิติด้วยปริมาณการซื้อขาย 6 ล้านดอลลาร์
ถือเป็นก้าวสำคัญของวงการคริปโต เมื่อ Dogecoin ETF ตัวแรกในสหรัฐฯ ภายใต้ชื่อ REX-Osprey Doge ETF (DOJE) ได้เริ่มซื้อขายอย่างเป็นทางการบนตลาดหลักทรัพย์ CBOE เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2025 ที่ผ่านมา สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการ Meme Coin เป็นอย่างมาก
การเปิดตัวครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม โดยมีปริมาณการซื้อขายสูงถึง 6 ล้านดอลลาร์ภายในชั่วโมงแรก ซึ่งสูงกว่าที่เอริค บัลชูนาส (Eric Balchunas) นักวิเคราะห์จาก Bloomberg คาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่เพียง 2.5 ล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของนักลงทุนและสถาบันที่มีต่อ Dogecoin อย่างชัดเจน และส่งผลให้ราคาเหรียญพุ่งขึ้นไปทดสอบระดับ 0.30 ดอลลาร์ในทันที
วิเคราะห์ราคา Dogecoin: จุดชี้ชะตาที่ 0.22 ดอลลาร์และเป้าหมายถัดไป
ความสำเร็จของ ETF ตัวแรกยังส่งผลดีต่ออนาคตของ Dogecoin โดยปัจจุบัน ก.ล.ต. สหรัฐฯ กำลังพิจารณาคำขอเปิด Spot Dogecoin ETF จากบริษัทจัดการสินทรัพย์ยักษ์ใหญ่อย่าง Grayscale และ Bitwise ซึ่งคาดว่าจะมีการตัดสินใจภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2025
นอกจากนี้ Spot Dogecoin ETF ของ 21Shares ก็ถูกนำขึ้นบน Depository Trust & Clearing Corporation แล้ว ซึ่งเป็นสัญญาณบวกต่อการยอมรับในวงกว้าง
ในด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง Ali Martinez ชี้ว่าราคา Dogecoin กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ โดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่โซนราคา 0.22 ดอลลาร์ หาก Dogecoin สามารถยืนเหนือแนวรับนี้ได้สำเร็จ อาจเป็นแรงส่งให้ราคาพุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 0.29 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรระมัดระวังเช่นกัน เพราะหาก Dogecoin ไม่สามารถรักษาแนวรับที่ 0.22 ดอลลาร์ไว้ได้ ก็มีความเสี่ยงที่ราคาจะปรับตัวลดลงไปสู่ระดับ 0.20 ดอลลาร์หรือต่ำกว่านั้น ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
ฮือฮา! Maxi Doge พรีเซลทะยาน 2.5 ล้านดอลลาร์
Maxi Doge ($MAXI) เหรียญมีมบนเครือข่าย Ethereum กำลังได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว โดยสามารถระดมทุนพรีเซลได้กว่า 2.5 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์
โครงการมีเอกลักษณ์ด้วยภาพลักษณ์ “สุนัขนักกล้าม” ที่สะท้อนความมุ่งมั่นของนักเทรด และกลยุทธ์การตลาดผ่าน MAXI Fund ซึ่งถือครอง 25% ของอุปทานโดยไม่มีการขายล่วงหน้า จึงเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วไปเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า หาก Maxi Doge สามารถรักษาโมเมนตัมขาขึ้นและถูกนำขึ้นสู่กระดานเทรดได้ตามแผน ราคาอาจแตะ 0.0024 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2025 จากราคาพรีเซลล์เริ่มต้นเพียง 0.00025 ดอลลาร์
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบไปที่เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge
