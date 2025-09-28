BTC $109,539.86 0.23%
ETH $4,000.98 -0.51%
SOL $201.86 0.78%
PEPE $0.0000092 -1.26%
SHIB $0.000011 -1.01%
BNB $968.84 1.51%
DOGE $0.22 -0.59%
XRP $2.79 0.11%
Cryptonews ข่าว Dogecoin

Dogecoin ETF เปิดตัวสุดปังลุ้นดัน Dogecoin แตะ $0.45

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
dogecoin

กระแสเหรียญมีมกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลังจากการเปิดตัว Dogecoin ETF ในสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ

การเปิดตัวครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสถาบัน แต่ยังส่งผลให้ราคา Dogecoin ดีดตัวขึ้นทันที ทำให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ต่างจับตาว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพุ่งทะยานสู่เป้าหมายใหม่ที่ 0.45 ดอลลาร์หรือไม่?

Dogecoin ETF เปิดตัวสุดปัง! ทุบสถิติด้วยปริมาณการซื้อขาย 6 ล้านดอลลาร์

ถือเป็นก้าวสำคัญของวงการคริปโต เมื่อ Dogecoin ETF ตัวแรกในสหรัฐฯ ภายใต้ชื่อ REX-Osprey Doge ETF (DOJE) ได้เริ่มซื้อขายอย่างเป็นทางการบนตลาดหลักทรัพย์ CBOE เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2025 ที่ผ่านมา สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการ Meme Coin เป็นอย่างมาก

การเปิดตัวครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม โดยมีปริมาณการซื้อขายสูงถึง 6 ล้านดอลลาร์ภายในชั่วโมงแรก ซึ่งสูงกว่าที่เอริค บัลชูนาส (Eric Balchunas) นักวิเคราะห์จาก Bloomberg คาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่เพียง 2.5 ล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของนักลงทุนและสถาบันที่มีต่อ Dogecoin อย่างชัดเจน และส่งผลให้ราคาเหรียญพุ่งขึ้นไปทดสอบระดับ 0.30 ดอลลาร์ในทันที

วิเคราะห์ราคา Dogecoin: จุดชี้ชะตาที่ 0.22 ดอลลาร์และเป้าหมายถัดไป

ความสำเร็จของ ETF ตัวแรกยังส่งผลดีต่ออนาคตของ Dogecoin โดยปัจจุบัน ก.ล.ต. สหรัฐฯ กำลังพิจารณาคำขอเปิด Spot Dogecoin ETF จากบริษัทจัดการสินทรัพย์ยักษ์ใหญ่อย่าง Grayscale และ Bitwise ซึ่งคาดว่าจะมีการตัดสินใจภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2025

นอกจากนี้ Spot Dogecoin ETF ของ 21Shares ก็ถูกนำขึ้นบน Depository Trust & Clearing Corporation แล้ว ซึ่งเป็นสัญญาณบวกต่อการยอมรับในวงกว้าง

ในด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง Ali Martinez ชี้ว่าราคา Dogecoin กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ โดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่โซนราคา 0.22 ดอลลาร์ หาก Dogecoin สามารถยืนเหนือแนวรับนี้ได้สำเร็จ อาจเป็นแรงส่งให้ราคาพุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 0.29 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรระมัดระวังเช่นกัน เพราะหาก Dogecoin ไม่สามารถรักษาแนวรับที่ 0.22 ดอลลาร์ไว้ได้ ก็มีความเสี่ยงที่ราคาจะปรับตัวลดลงไปสู่ระดับ 0.20 ดอลลาร์หรือต่ำกว่านั้น ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด

ขอบคุณข้อมูลจาก https://coinpedia.org/news/dogecoin-price-rally-can-the-new-etf-push-doge-to-0-45/

ฮือฮา! Maxi Doge พรีเซลทะยาน 2.5 ล้านดอลลาร์

maxi doge

Maxi Doge ($MAXI) เหรียญมีมบนเครือข่าย Ethereum กำลังได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว โดยสามารถระดมทุนพรีเซลได้กว่า 2.5 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์

โครงการมีเอกลักษณ์ด้วยภาพลักษณ์ “สุนัขนักกล้าม” ที่สะท้อนความมุ่งมั่นของนักเทรด และกลยุทธ์การตลาดผ่าน MAXI Fund ซึ่งถือครอง 25% ของอุปทานโดยไม่มีการขายล่วงหน้า จึงเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วไปเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า หาก Maxi Doge สามารถรักษาโมเมนตัมขาขึ้นและถูกนำขึ้นสู่กระดานเทรดได้ตามแผน ราคาอาจแตะ 0.0024 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2025 จากราคาพรีเซลล์เริ่มต้นเพียง 0.00025 ดอลลาร์

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ไปที่เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,957,774,314,088
-6.82
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Solana
CIO ของ Bitwise ชี้เป้า! Solana อาจเป็น ‘Wall Street’ แห่งโลกคริปโต
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-09-28 01:15:29
ข่าวคริปโต
Bitcoin ผันผวนต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ตลาด Crypto โตเต็มวัย?
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-28 00:47:34
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า