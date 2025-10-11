BTC $111,380.88 -8.14%
Trump จุดชนวนสงครามการค้าใหม่ ทำตลาดคริปโตล้างพอร์ตกว่า $1.9 หมื่นล้าน ฉุด Bitcoin ร่วง $102K ก่อนดีดกลับ

อัปเดตล่าสุด: 
ห้องข่าวรายงานตลาดคริปโตล่ม 1.9 หมื่นล้าน Bitcoin ฟื้นตัว

สัปดาห์นี้ตลาดคริปโตทั่วโลกเผชิญความผันผวนครั้งใหญ่ที่สุดของปี 2025 หลังจากประธานาธิบดี Donald Trump ประกาศเก็บภาษีนำเข้าจากจีน 100% เพื่อโต้กลับมาตรการจำกัดการส่งออกของจีน เหตุการณ์ดังกล่าวได้จุดชนวนให้เกิดแรงเทขายในสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงตลาดคริปโตที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงภายในไม่กี่ชั่วโมง

การประกาศนโยบายแบบฉับพลันสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก ราคา Bitcoin ดิ่งลงกว่า 20,000 ดอลลาร์ภายในวันเดียว ขณะที่ เหรียญ Altcoins ส่วนใหญ่ร่วงหนักตามกันไป แต่ในเวลาไม่นานตลาดกลับแสดงสัญญาณฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว จนหลายฝ่ายเริ่มมองว่านี่อาจเป็นโอกาสทองในการเข้าซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลคุณภาพในจังหวะที่ตลาดอ่อนแรงที่สุด

ตารางอันดับเหรียญคริปโต BTC ETH SOL ราคาร่วงแรง 24 ชั่วโมง
ที่มา CoinMarketCap

แรงกระแทกจากนโยบายภาษี 100% จุดชนวนพายุเทขายทั่วตลาดคริปโต

หลังประกาศภาษี Trump เพียงไม่กี่ชั่วโมง มูลค่าการล้างพอร์ต (liquidation) ทั่วตลาดคริปโตพุ่งทะยานเกิน 1.92 หมื่นล้านล้านดอลลาร์ โดยกว่า 1.67 หมื่นล้านดอลลาร์มาจากฝั่ง Long positions ที่ถูกบังคับขายอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนกว่า 1.6 ล้านบัญชีได้รับผลกระทบในเวลาอันสั้น ทำให้ราคา Bitcoin ร่วงลงแตะระดับ 102,000 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นจุดต่ำสุดในรอบหลายเดือน

ฮีตแมปการล้างพอร์ตคริปโต 24 ชั่วโมง มูลค่ารวม 1.9 หมื่นล้าน
ที่มา Coinglass

Ethereum ดิ่งต่ำกว่า 3,500 ดอลลาร์ ขณะที่ XRP ร่วงเกิน 30% จนแตะระดับ 2 ดอลลาร์ ส่วนเหรียญชั้นนำอื่นอย่าง Solana, Dogecoin และ Cardano ต่างถูกเทขายต่อเนื่องท่ามกลางสภาพคล่องที่หดตัว นักลงทุนจำนวนมากต้องปิดสถานะเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนเพิ่ม ส่งผลให้ตลาดเข้าสู่ภาวะ “panic sell” อย่างเต็มรูปแบบ

นักวิเคราะห์มองว่านี่คือ “พายุสมบูรณ์แบบ” ที่เกิดจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาคผสมกับการเก็งกำไรในตลาดอนุพันธ์ที่สูงเกินจริง เมื่อราคาเริ่มร่วง ระบบบังคับขายถูกกระตุ้นพร้อมกันจนเกิดการเทขายลูกโซ่ ข้อมูลออนเชนระบุว่า Long Term Holders เทขาย Bitcoin อย่างหนัก ซึ่งยิ่งเพิ่มแรงกดดันทางจิตวิทยาและทำให้ราคายิ่งทรุดตัวเร็วขึ้น

อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นจุดอ่อนไหวของตลาดคริปโตที่ยังคงพึ่งพาอารมณ์นักลงทุนและนโยบายการเมืองระหว่างประเทศอย่างมาก นักวิเคราะห์เตือนว่านี่อาจไม่ใช่วิกฤตสุดท้ายของปี เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจโลกยังคงเปราะบาง และต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าผลกระทบจากนโยบายการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะลุกลามไปอีกนานเพียงใด

ฟื้นตัวเหนือระดับ 110,000 ดอลลาร์: สัญญาณแรงซื้อสะสมกลับคืน

หลังผ่านพ้นคลื่นเทขายมหาศาล ตลาดกลับเข้าสู่ภาวะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว Bitcoin สามารถดีดตัวขึ้นเหนือระดับ 110,000 ดอลลาร์ได้ภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง สะท้อนถึงแรงซื้อสะสมจากนักลงทุนที่มองว่าการร่วงครั้งนี้เป็นเพียงการปรับฐานตามรอบ มากกว่าการเปลี่ยนแนวโน้มระยะยาว

หลายฝ่ายมองว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการ ซื้อ Bitcoin ช่วงราคาตก เพราะแรงเทขายจากเลเวอเรจสูงได้ถูกชำระออกจากตลาดไปแล้ว ทำให้โครงสร้างราคามีเสถียรภาพมากขึ้น ขณะเดียวกัน นักลงทุนระยะยาวยังคงมั่นใจในศักยภาพของสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมองว่าการปรับฐานแรงเช่นนี้เป็นเพียงจังหวะพักก่อนการวิ่งขึ้นระลอกใหม่ในช่วงปลายปี

อีกปัจจัยสำคัญที่หนุนตลาดคือการไหลเข้าของเงินทุนจากกองทุน ETF และนักลงทุนสถาบัน ซึ่งยังคงทยอยสะสมสินทรัพย์ในระยะยาว พร้อมกับกระแสความสนใจที่เพิ่มขึ้นต่อ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ Layer-2, โทเค็นด้าน AI หรือโปรเจกต์ที่มีกรณีใช้งานชัดเจนในอนาคต ทำให้ความเชื่อมั่นของตลาดเริ่มกลับมาอย่างช้าๆ

แม้นักวิเคราะห์บางรายเตือนว่าความผันผวนอาจยังไม่จบในเร็ววัน แต่สัญญาณการฟื้นตัวหลังการเทขายครั้งใหญ่แสดงให้เห็นว่าตลาดคริปโตยังคง “ยืดหยุ่น” อย่างน่าทึ่ง และยังคงดึงดูดความสนใจจากทั้งนักเก็งกำไรและนักลงทุนระยะยาว ที่เชื่อว่าพื้นฐานของเทคโนโลยีบล็อกเชนจะยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจดิจิทัลในปีต่อๆ ไป

Bitcoin Hyper โอกาสใหม่ท่ามกลางพายุเทขายคริปโต

ในช่วงที่ตลาดคริปโตทั่วโลกผันผวนจากนโยบายภาษี Trump นักลงทุนจำนวนมากเริ่มมองหาทางเลือกใหม่ที่มีพื้นฐานเทคโนโลยีแข็งแกร่งกว่าโปรเจกต์เก่าที่พึ่งแรงกระแสราคาเท่านั้น หนึ่งในโปรเจกต์ที่โดดเด่นที่สุดคือ Bitcoin Hyper (HYPER) ซึ่งสร้าง Layer-2 สำหรับ Bitcoin ด้วยสถาปัตยกรรม Solana Virtual Machine (SVM) ที่ช่วยเพิ่มความเร็วและเปิดทางสู่โลก DeFi บน Bitcoin ได้อย่างแท้จริง ถือเป็น เหรียญ Presale ที่น่าจับตา เพราะได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันและวาฬรายใหญ่ที่ทยอยเข้าซื้อก่อนเปิดตัว

หน้าเว็บไซต์พรีเซลล์ Bitcoin Hyper แสดงยอดระดมทุนและราคาโทเค็น

แม้ภาพรวมตลาดจะยังสั่นไหว แต่หลายฝ่ายมองว่าโครงสร้างของ Bitcoin Hyper สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ในวงการ โดยเฉพาะเมื่อกระแส เหรียญมีมมาแรง เริ่มชะลอลง นักลงทุนเริ่มหันกลับมาสนใจโปรเจกต์ที่มีนวัตกรรมจริงและศักยภาพเติบโตระยะยาว ด้วยการเชื่อมความปลอดภัยของ Bitcoin เข้ากับความเร็วระดับ Solana ทำให้ HYPER กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดในปี 2025 และอาจเป็นผู้ชนะตัวจริงของรอบฟื้นตัวครั้งใหม่นี้

ถ้าคุณกำลังรวบรวมข้อมูล Bitcoin Hyper ขอแนะนำให้เริ่มที่ บทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Bitcoin Hyper แบบละเอียด เพื่อจัดลำดับประเด็นสำคัญ

อัปเดตข่าวสารล่าสุดผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper พร้อมทั้ง X และ ช่อง Telegram

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
