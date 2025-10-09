Bitcoin ทุบสถิติ! ทะลุ $126,000 จับตาเป้าต่อไปที่ $150,000
ราคา Bitcoin (BTC) สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวันนี้ โดยพุ่งทะลุระดับ 126,000 ดอลลาร์ ทำลายสถิติสูงสุดตลอดกาล (All-Time High) ได้สำเร็จ เรียกได้ว่าการทะยานขึ้นอย่างรุนแรงนี้ได้รับความสนใจจากทั่วโลก โดยเฉพาะเมื่อโมเดล AI ขั้นสูงอย่าง GPT-5 และ Claude AI ได้ออกมาคาดการณ์ทิศทางราคาในเชิงบวก สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งการปรับตัวขึ้นของ Bitcoin ครั้งนี้ยังส่งผลให้ตลาดคริปโตโดยรวมคึกคักตามไปด้วย
ปรากฏการณ์นี้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ที่ชี้ว่า ราคา Bitcoin ทะยานสู่ ATH ใหม่จากปัจจัยหนุนของเงินทุนสถาบัน ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ตลาดคึกคักอย่างต่อเนื่อง
เจาะลึก 3 ปัจจัยหลัก ดันราคา Bitcoin ทำนิวไฮไม่หยุด
การพุ่งขึ้นของราคา Bitcoin ในครั้งนี้มีปัจจัยสนับสนุนสำคัญ 3 ประการ ประการแรกคือการยอมรับจากนักลงทุนสถาบันที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูลชี้ว่าในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มี Bitcoin มูลค่ากว่า 15,000 ล้านดอลลาร์ถูกถอนออกจากกระดานเทรดชั้นนำอย่าง Binance และ Coinbase ซึ่งบ่งชี้ว่าสถาบันการเงินกำลังเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ไปเก็บใน Cold Wallet หรือบริการรับฝากสินทรัพย์เพื่อการถือครองระยะยาว นอกจากนี้ รายงานจาก Glassnode ยังระบุว่าปริมาณ Bitcoin ที่ถือครองโดย Exchange ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปี ตอกย้ำแนวโน้มการสะสมของรายใหญ่
นอกจากนี้ การที่บริษัทขนาดใหญ่อย่าง Strategy Inc. ผงาดขึ้นเป็นผู้ถือครอง Bitcoin รายใหญ่ ก็ยิ่งตอกย้ำถึงแนวโน้มการยอมรับจากฝั่งสถาบันที่แข็งแกร่งขึ้น และอาจส่งผลบวกต่อราคาในอนาคต
ประการที่สองคือสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่ชัดเจนและเป็นใจมากขึ้น การหารือในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ภายใต้หัวข้อ “Crypto Week” และการพิจารณาร่างกฎหมาย GENIUS Act เพื่อวางกรอบสำหรับ Stablecoin ได้ช่วยลดความไม่แน่นอนในตลาด นอกจากนี้ ท่าทีที่เป็นมิตรต่อคริปโตของบุคคลสำคัญอย่าง Donald Trump รวมถึงการประกาศเข้าซื้อ Bitcoin ของบริษัทใหญ่อย่าง Tesla และ Trump Media & Technology Group ก็เป็นอีกแรงหนุนสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน
ประการสุดท้ายคือปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจมหภาค การที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ อย่าง S&P 500 และ Nasdaq ทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ ได้กระตุ้นให้นักลงทุนในตลาดดั้งเดิมกล้าที่จะรับความเสี่ยงมากขึ้นและหันมาสนใจสินทรัพย์ทางเลือกอย่าง Bitcoin โดยประมาณการว่ากว่า 70% ของเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ Spot Bitcoin ETF มาจากนักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ยังชี้ว่าการปรับตัวขึ้นรอบนี้ไม่ได้พึ่งพาการใช้เลเวอเรจสูงเหมือนในอดีต ทำให้ความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับฐานรุนแรงมีจำกัด
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้แนวโน้มระยะยาวจะยังเป็นขาขึ้น แต่นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่า Bitcoin อาจเข้าสู่ช่วงพักฐานในระยะสั้น หลังจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง ซึ่งถือเป็นการปรับสมดุลของตลาดก่อนจะปรับตัวขึ้นต่อไป
AI ชี้เป้า! วิเคราะห์อนาคตราคา Bitcoin และตลาด Altcoin
โมเดลปัญญาประดิษฐ์หลายตัวได้ให้มุมมองเชิงบวกต่ออนาคตของ Bitcoin โดย GPT-5 วิเคราะห์ว่าการที่ราคาจะไปถึง 150,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2025 ถือเป็นสถานการณ์ที่มีความเป็นไปได้สูง เมื่อพิจารณาจากอัตราการเข้ามาของนักลงทุนสถาบันและปัจจัยทางฤดูกาลอย่าง “Uptober” ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดมักจะเป็นขาขึ้น ขณะที่ Claude AI คาดการณ์ว่าราคาอาจปรับตัวขึ้นไปที่ 135,000 ดอลลาร์
การทะยานขึ้นของ Bitcoin ได้ส่งผลกระทบเชิงบวกไปยังตลาด Altcoin ในวงกว้าง โดยเหรียญพี่ใหญ่อย่าง Ethereum (ETH) มีราคาปรับตัวขึ้น 3% ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2,800 ดอลลาร์ ในขณะที่คู่แข่งคนสำคัญอย่าง Solana (SOL) ก็ปรับตัวสูงขึ้น 2.5% แตะระดับ 236 ดอลลาร์ ซึ่งปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อ Bitcoin เป็นผู้นำตลาด เงินทุนมักจะไหลเวียนไปยังเหรียญอื่นๆ ตามมา สร้างบรรยากาศการลงทุนที่คึกคักไปทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ด้วยบรรยากาศการลงทุนที่คึกคักเช่นนี้ นักลงทุนหลายคนจึงเริ่มมองหาโอกาสในเหรียญอื่น ๆ ซึ่งมี เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 หลายตัวที่แสดงศักยภาพการเติบโตสูง
ในขณะเดียวกัน เหรียญ Altcoin อื่นๆ ที่น่าจับตาก็เริ่มแสดงสัญญาณการฟื้นตัวเช่นกัน ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก บทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ที่กำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุนจำนวนมาก
