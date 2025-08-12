BTC $118,866.14 0.63%
Industry Talk

ビットコイン今後を左右する4年サイクルの終焉｜80%暴落時代は終わり？

ビットコイン(BTC)
広告開示

当メディアは、読者の皆様との透明性を最も重視しています。コンテンツの一部にはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのパートナーシップを通じて報酬を得ることがあります。ただし、この報酬が私たちの分析、意見、レビューに影響を与えることは一切ありません。当メディアの編集コンテンツは、マーケティングパートナーシップとは独立して作成されており、確立された評価基準に基づいて読者の皆様に提供しております。詳しくはこちら
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
Cryptonewsを信頼する理由
Cryptonewsは、10年以上にわたる暗号資産（仮想通貨）の報道経験に裏付けされた、信頼に足る洞察を提供しています。経験豊富なジャーナリストやアナリストが、深い知識を駆使し、ブロックチェーン技術を実際に検証しています。厳格な編集ガイドラインを遵守し、仮想通貨プロジェクトについて、正確かつ公正な報道を徹底しています。長年の実績と質の高いジャーナリズムへの取り組みにより、Cryptonewsは暗号資産市場の信頼できる情報源となっています。会社概要も併せてご覧ください。
広告開示私たちは、読者の皆様に対し、完全な透明性を提供することを重要視しています。当サイトの一部のコンテンツにはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのリンクを通じて発生した取引に基づき、当社が手数料を受け取る場合がございます。
免責事項： 暗号資産は高リスクで元本割れの可能性があります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。投資判断は自己責任で行い、当サイトは損失について責任を負いません。当サイトへのアクセスにより利用規約に同意したものとみなします。当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、リンク経由取引で収益を得ることがあります。編集方針も併せてご覧ください。
ビットコインの4年サイクル崩壊と今後の動向を示す抽象的なイメージ

ビットコインbtc logo BTC +2.87%は11日、週間で約5.8%上昇し、約12.1万ドル前後で推移している

ビットコインの価格変動における歴史的な4年周期が、市場力学の変化により終わりを迎える可能性が専門家の間で指摘されている。

新たな投資家層の参入と規制環境の好転が、これまでの予測可能なパターンを覆し、暗号資産（仮想通貨市場）の評価方法に大きな変化をもたらす可能性がある。

ビットコインの今後の動向に注目が集まっている。

ビットコイン今後の鍵を握る4年サイクルの崩壊

仮想通貨運用会社ビットワイズ・アセット・マネジメントのマシュー・ホーガンCIOは、4年サイクルは終わったと考えていると述べた。

同氏は、2026年にプラスのリターンが見られれば、サイクルの終焉が公式に確認されるとの見方を示している。

ビットコインのサイクルとは、一般的に半減期として知られる重要なイベントを中心とした約4年間の価格変動パターンを指す。

半減期はビットコインのコードに書き込まれており、マイナーに与えられる報酬が半減する。

これにより新規供給量が減少し、価格が上昇する傾向にあった。

しかし、直近の半減期では異例の動きが見られた。

ビットコインは半減期前の2024年3月に7万3000ドルを超える史上最高値を記録した。

この動きは、従来のサイクル力学が変化した明確な兆候と見なされている。

ETFと規制緩和がもたらすビットコイン市場の変化

このサイクル変化の主な要因として、2024年1月に米国で承認された現物ビットコインETFの存在が挙げられる。

ETFを通じて多額の資金が市場に流入し、これまで仮想通貨市場から距離を置いていた伝統的な機関投資家の参入を促した。

Solvプロトコルのライアン・チョウ共同設立者は、ビットコイン市場が成熟し、長期保有者が増加し、ボラティリティが低下していると指摘している。

このため、ビットコイン今後の価格動向は従来の4年周期から、流動性やマクロ経済の動向に左右される新しい動きに移行しつつあると述べている。

多くの専門家は、過去に見られた70%から80%といった大規模な暴落は今後起こりにくくなると見ており、チョウ氏は残酷な70-80%の下落の時代は終わったと断言している。

ビットコインの有用性を拡張する新技術

ビットコインは価値の保存手段として確立されたが、取引速度の遅さや手数料の高さが課題だ。

この問題を解決するため、ビットコインのブロックチェーン上で機能するレイヤー2ソリューションが注目されている。

Bitcoin Hyper（HYPER）は、この課題を解決する注目のレイヤー2ブロックチェーンだ。

ホワイトペーパーによれば、ビットコインの強固なセキュリティを保ちながら、ソラナ（SOL）の技術を組み込む。

高速かつ低コストなスマートコントラクトを実現する。

Bitcoin Hyperは、従来のビットコインでは難しかった高速取引やdAppsの基盤としての利用を可能にし、ビットコインエコシステムに新たな可能性をもたらす。

プレセールでは830万ドル以上を調達し、市場から高い関心を集めており、公平で透明性の高いプレセール設計も特徴だ。

購入方法はBitcoin Hyper買い方記事に掲載されている。

将来的にはDeFi、NFT、ゲームなどへの展開も計画されており、ビットコインを価値の保存から実用的な資産へと進化させることを目指している。

Bitcoin Hyperの今後の動向は広く注目されている。

Bitcoin Hyperを見てみる

Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
