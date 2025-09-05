A Dogecoin ETF rajtra kész – A REX Shares az SEC ajtajában áll

Utoljára frissítve: Szeptember 5, 2025

Eric Balchunas, a Bloomberg ETF-elemzője szerint akár már a jövő héten debütálhat az első amerikai Dogecoin ETF. A szakértő rámutatott, hogy a REX Shares ETF-kibocsátó benyújtotta a jóváhagyott tájékoztatóját az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC).

Főbb tudnivalók: A REX Shares jövő héten elindíthatja az első amerikai Dogecoin ETF-et, a gyorsabbnak számító „40 Act” struktúra segítségével.

A 40 Act-alapok kikerülik azokat a felügyeleti késlekedéseket és szabályozói akadályokat, amelyek a hagyományos kripto ETF-eket érintik.

A Dogecoin kulturális vonzereje és az árfolyam emelkedése továbbra is táplálja az intézményi érdeklődést és az ETF-beadványokat.

Balchunas az X-en közzétett egyik bejegyzésében említette, hogy a REX Shares benyújtotta az SEC-hez az úgynevezett hatályos tájékoztatóját. Ez egy Dogecoin ETF indulását vetíti előre egy 1940-es, a befektetési társaságokról szóló törvény („40 Act”) alapján.

„Úgy tűnik, a Rex jövő héten elindítja a Doge ETF-et a 40 Act keretében, hasonlóan a $SSK-hoz” – írta Balchunas. Ugyanezt a struktúrát használta a cég egy Solana staking ETF idei bevezetésénél is.

A 40 Act ETF-ek kikerülik a spot kripto alapokat érintő akadályokat

Míg a spot kripto ETF-eket az S-1 és a 19b-4 formanyomtatvány alapján nyújtják be, a 40 Act ETF egy alternatív jogi úton kerül piacra. Ezáltal elkerüli a hagyományos kripto ETF-eknél megszokott szabályozói csúszásokat.

Nate Geraci, az ETF Store elnöke korábban ezt a megközelítést „szabályozói kiskapunak” nevezte.

A REX a beadványban elismerte, hogy a Dogecoin rendkívül volatilis eszköz. Figyelmeztette a befektetőket, hogy a DOGE „egyedi és jelentős kockázatoknak van kitéve”, ideértve a gyors árfolyammozgásokat és a piaci bizonytalanságot is.

REX Shares w/ the regulatory end-around…



Looks like two crypto ETF launches are imminent.



REX-Osprey ETH + Staking ETF and REX-Osprey SOL + Staking ETF.



'40 Act funds taxed as C-Corp (so double taxation).



Both ETFs seek to stake at least 50% of underlying crypto asset. https://t.co/4JyczUeSpG — Nate Geraci (@NateGeraci) May 30, 2025

Dogecoin: 116% emelkedés egy év alatt

A CoinMarketCap adatai szerint a Dogecoin az elmúlt egy évben 122,37%-ot emelkedett. Ugyanakkor a 2024. decemberi, 0,4672 dolláros csúcsról visszaesett, jelenleg már csak körülbelül 0,2167 dolláron forog.

Nem a REX az egyetlen szereplő, amely Dogecoin ETF-et tervez. Az év elején a 21Shares is beadta a saját kérelmét, ezt megelőzően pedig a Bitwise és a Grayscale is hasonló beadványokat nyújtott be, amelyek még az SEC döntésére várnak.

A Dogecoin mellett a REX egy TRUMP tokenhez kötött ETF-et is bejelentett. Ez egy offshore társaság részvényein keresztül kínálna kitettséget a tokenhez.

A Dogecoin a kriptós közegen túl is megőrizte kulturális jelentőségét.

Az érme jeles támogatója, Elon Musk 2021-ben a Saturday Night Live adásában híresen csak „átverésként” utalt rá.

Legutóbb pedig ügyvédje, Alex Spiro kapcsán jelentek meg hírek arról, hogy egy 200 millió dolláros, nyilvánosan jegyzett Dogecoin-befektetési vállalat élére került.

Ha az SEC jóváhagyja, a REX alapja lesz az első, az USA-ban bejegyzett ETF, amely közvetlen kitettséget kínál a Dogecoinnak. Annak a mémcoinnak, ami viccből indult, de mára globális jelenséggé vált.

SEC: 92 kripto ETF-kérelem elbírálása zajlik

A Bloomberg Intelligence elemzője, James Seyffart szerint az SEC jelenleg 92 kripto ETF-beadványt vizsgál.

Egy augusztus 28-án közzétett táblázat szerint ezek többsége – különösen a Solanához, az XRP-hez és a Litecoinhoz kapcsolódó kérelmek – októberig végső döntés elé kerülhet.

Az új kérelmek sorozata az altcoinokra fókuszáló ETF-ek iránti egyre növekvő érdeklődést jelzi, ami friss tőkebeáramlást indíthat a kriptopiacra.

A Solana és az XRP vezeti az ETF-versenyt, előbbire nyolc, utóbbira hét függőben lévő beadvány érkezett. Ezek az altcoinok jelenleg a legkeresettebb kripto befektetési célpontok a Bitcoin és az Ethereum után.

Az elbírálásra váró kérelmek száma gyorsan emelkedett. Áprilisban még 72, augusztusra viszont már 92 volt, ami jelentős intézményi érdeklődést és szabályozói aktivitást mutat.

A digitális eszközökhöz kapcsolódó befektetési termékek is erős hetet zártak: a múlt héten 2,48 milliárd dollárnyi friss tőke áramlott be. Az összeg az augusztusi összesített beáramlást 4,37 milliárdra, az év eleje óta mért értéket pedig 35,5 milliárd dollárra emelte.