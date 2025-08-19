BTC $112,844.29 -3.08%
Aggódhatunk? A DOGE lehet a Qubic közösség következő áldozata

Tóth-Giczei Beáta
Tóth-Giczei Beáta
10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

Dogecoin DOGE

Az AI-központú blokklánc-projekt, a Qubic most a legnépszerűbb mém-érme hálózatát veszi célba. Ha sikerül nekik a 51%-os támadás, az a Dogecoin árának csökkenését vetítheti előre. Elképzelhető, hogy a DOGE értéke nullára zuhan? Egyes DOGE tulajdonosok már most pánikolnak.

Mindenesetre mindez rossz ómen az árfolyamra nézve, és a mai kereskedési adatok is ezt támasztják alá.

Egy hétfőn közzétett X-bejegyzésben a Qubic megerősítette, hogy „folynak a megbeszélések” a támadásról. Igaz, a fejlesztőcsapat azt is elismerte, hogy a Dogecoin blokkláncának 51%-os támadásának irányítása időbe fog telni.

A bejelentésre néhány nappal azután került sor, hogy a Qubic sikeresen megszerezte a Monero bányászati kapacitásának 51%-át. Ráadásul azzal is fenyegetőzött, hogy hat blokk átszervezésével veszélyezteti a hálózat integritását.

Az elmúlt 24 órában a Dogecoin kereskedési forgalma 14,49%-kal csökkent (hétfőn még 75%-kal nőtt), míg a token értéke 3,33%-ot esett.

Érdekes helyzet, hiszen a tegnapi emelkedett forgalom arra engedett következtetni, hogy a DOGE árfolyama tovább eshet, hiszen egyre többen adták el. Mára ez beigazolódni látszik, ráadásul ma sok kriptó értéke csökkent.

A Qubic azt állítja, hogy nem áll szándékában kárt okozni a megtámadott és a jövőben célba vett projekteknek. Viszont rá szeretne mutatni arra, hogy a jelenlegi PoW rendszerük gyenge lábakon áll, és motiválni szeretné őket arra, hogy váltsanak át PoS-re vagy egyéb, kevesebb energiát igénylő megoldásra.

Dogecoin árfolyam-előrejelzés: Ha a Qubic terve sikerül, a DOGE 0,14 dollárra eshet

A Dogecoin (DOGE) ismételten képtelen volt 0,25 dollár fölé emelkedni, és úgy látszik, hogy vissza fog esni a következő támaszszintre, ami nagyjából 0,16 dollár. Úgy fest, hogy a piac konszolidálódik a legutóbbi rali után.

DOGE
Forrás: TradingView

Ha ez a fontos támaszszint is elesik, akkor a következő szint, amely az árnak megálljt parancsolhat, az körülbelül 0,14 dollár lesz. A kereskedőknek érdemes figyelniük az ármozgást, amint a DOGE ezekhez a szintekhez közeledik, hiszen az ilyen nagyobb eséseket sokan jó vételi lehetőségnek tartják.

Lehet, hogy a Qubic jelenleg tényleg nem szándékozik kárt okozni, viszont ha meggondolják magukat és magukhoz ragadják a hálózat irányítását, akkor veszélybe sodorhatják a Dogecoin működését, és az ár akár nullára is zuhanhat.

Ez most szerencsére egy valószínűtlen helyzet, és csak kis eséllyel jelent kockázatot a DOGE-tulajdonosoknak, de ettől még magában hordozza a komoly veszély magvát.

Mivel a Dogecoin jövője ezzel kérdésessé vált, a befektetők inkább olyan friss kriptók felé fordulhatnak, mint a Maxi Doge (MAXI), amely az év egyik legreménytelibb előértékesítése lehet. Ez az érme akár jobban is teljesíthet, mint a legismertebb mém érme, főként azért, mert egy PoS-alapú hálózatra épül.

A Maxi Doge (MAXI) átlépte az 1,2 millió dolláros határt, igyekszik a lehető legtöbbet kihozni a bikapiacból

A Maxi Doge (MAXI) egy kutyás témájú mém érme, amit a Dogecoin Shiba Inu figurája ihletett. Ez az új változat úgy lett kialakítva, hogy a lehető legnagyobb nyereséget hozza.

Maxidoge érme

A Maxi Alap révén a projekt az előértékesítésből befolyt összeg akár 25%-át a legígéretesebb érmékbe fekteti. Ráadásul 1000-szeres tőkeáttételt használ, hogy növelje a pozíciók méretét.

Ez egy olyan piac, ahol csak felfelé vezet út. A Maxi Doge nem ismer félelmet, és nem ad teret az árfolyamcsökkenésnek. Akár egy életre szóló lehetőséget is jelenthet, és projekt ezt megragadva kitörhet a „mama pincéjéből”.

Ha szeretnél csatlakozni ehhez az emelkedéshez, látogasd meg a Maxi Doge honlapját, és csatlakoztasd hozzá a tárcádat (például a Best Walletet). USDT-t vagy ETH-t válthatsz a natív tokenre, de akár bankkártyával is befektethetsz.

Látogasd meg a Maxi Doge (MAXI) weboldalát

