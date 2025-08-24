BTC $114,822.02 -1.77%
ETH $4,746.16 -1.88%
SOL $205.11 2.33%
PEPE $0.000010 -7.07%
SHIB $0.000012 -4.66%
DOGE $0.23 -4.37%
XRP $3.02 -1.95%
Cryptonews Altcoin hírek

A vagyonkezelők újra ringben: frissültek a spot XRP ETF-tervek

Author
Tóth-Giczei Beáta
Author
Tóth-Giczei Beáta
About Author

10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

Read Author
Last updated: 
XRP

A Grayscale, a Bitwise, a Canary, a CoinShares, a Franklin, a 21Shares és a WisdomTree pénteken módosított dokumentumokat nyújtottak be a spot XRP ETF-jeikre vonatkozóan.

A vagyonkezelők ezzel is jelezték, hogy újra megkísérlik megszerezni az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) jóváhagyását.

Fontos tudnivalók:

  • A Grayscale, a Bitwise és más cégek frissítették a spot XRP ETF terveiket, erre valószínűleg a SEC visszajelzései miatt került sor.
  • A dokumentumok módosítják az alapok működését, hogy XRP-vel vagy készpénzzel lehessen létrehozni, és készpénzzel vagy más eszközzel lehessen visszaváltani.
  • Ugyan az XRP ára a hír nyomán 7%-ot emelkedett, a BlackRock egyelőre nem vesz részt az XRP ETF versenyben.

Bár a SEC még nem hagyott jóvá egyetlen spot XRP ETF-et sem, a beadványok azt mutatják, hogy a cégek reagálnak a szabályozói visszajelzésekre.

Az XRP ETF módosításokat valószínűleg a SEC visszajelzései indították el

James Seyffart, a Bloomberg ETF elemzője szerint a sok beadvány továbbítására „szinte biztosan a SEC visszajelzései miatt” került sor. Az X-en azt írta, hogy ez „jó jel”, de számítani lehetett rá.

A frissített javaslatok úgy változtatják meg az alapok működését, hogy XRP-vel vagy készpénzzel lehessen azokat létrehozni, és készpénzzel vagy más eszközzel váljon lehetővé a visszaváltás, tehát nem csupán készpénzzel.

Nate Geraci, az ETF Store elnöke szerint az egyidejű beadványok „kifejezetten figyelemre méltóak”, és „nagyon jó jelnek” minősülnek a végleges jóváhagyás esélyei szempontjából.

A lendület ellenére a világ legnagyobb ETF kibocsátója, a BlackRock nem csatlakozott az XRP versenyhez. Bár a BlackRock elindította az első spot Bitcoin és Ethereum ETF-eket, a cég a hónap elején megerősítette, hogy jelenleg nincs tervben XRP termék.

A beadványok egy szélesebb kriptopiaci emelkedés kellős közepén érkeztek: az XRP pénteken 7%-ot emelkedett, és 3,08 dolláron kereskedtek vele.

Közben a VanEck benyújtott egy kérelmet a JitoSOL ETF-re, ami az első olyan Solana alap lenne, amit teljes egészében egy likvid staking token (LST) támogat. Az ETF a JitoSOL-t követné, ami a Solana hálózaton lekötött SOL-t képviseli.

A Jito Foundation, amely támogatja a tervet, azt mondta, hogy ez valódi mérföldkő, mivel a SEC most már világossá tette, hogy sem a protokoll-, sem a likvid staking nem minősül értékpapír-tranzakciónak. „Ez a tisztázás lehetővé teszi, hogy az ETF kibocsátók szabályosan használják az LST-ket” – írta a szervezet pénteki blogbejegyzésében.

A SEC nemrég jóváhagyta, hogy a kripto ETF-ek ne csak készpénzzel, hanem más eszközökkel is létrehozhatók és visszaválthatók legyenek, ami friss lehetőségeket nyit meg.

Pár hete a REX-Osprey lett az első ETF kibocsátó, amely a JitoSOL partnerségen keresztül staking jutalmakat integrált egy Solana alapba.

A Solana (SOL) ára a cikk írásakor 205.41 dollár volt, ami 1,26%-os emelkedést jelent 24 óra alatt.

A Grayscale szépen halad előre a Dogecoin ETF tervével

A hírek alapján a Grayscale folytatja a Dogecoin ETF elindítására vonatkozó tervét, és a legújabb SEC beadványban feltüntette a „GDOG” jelzést.

A cég pénteken közölte, hogy átkeresztelné a meglévő Grayscale Dogecoin Trust nevű alapját Grayscale Dogecoin Trust ETF-re.

Amennyiben jóváhagyják, az alap az NYSE Arca tőzsdén debütálna, amely már benyújtotta a szükséges dokumentumokat. „A részvényeket várhatóan az NYSE Arca jegyzi majd ‘GDOG’ jelzéssel” – áll a beadványban.

A Grayscale terve egy meglehetősen zsúfolt mezőnybe érkezik. A Rex-Osprey és a Bitwise is beadott már hasonló kérelmeket, miközben a SEC számos kripto ETF kérelmet vizsgál.

A vagyonkezelők újra ringben: frissültek a spot XRP ETF-tervek
2025-08-24 11:07:15
A BitMEX társalapítója újra vásárolt: Az ETH 20 000 dollár felé tart?
2025-08-23 06:59:00
Digitális euró: Ethereum vagy Solana lesz az alapja?
2025-08-23 15:36:00
4% plusz egy nap alatt – újraéled a Pi Coin?
2025-08-22 13:50:14
Andrew Tate ráérzett: Kanye West YZY kriptója zuhant, ő kaszált
2025-08-22 08:00:24
Labubu baba: 120-szoros emelkedés egy mémcoinnal
2025-08-21 06:35:00
Profitrealizálás után 100 ezer dollár alá eshet a Bitcoin
2025-08-20 12:57:51

Don't miss out

Blokklánc hírek
Digitális euró: Ethereum vagy Solana lesz az alapja?
Farkas Dániel
Farkas Dániel
2025-08-23 15:36:00
Ethereum hírek
A BitMEX társalapítója újra vásárolt: Az ETH 20 000 dollár felé tart?
Farkas Dániel
Farkas Dániel
2025-08-23 06:59:00
Tóth-Giczei Beáta
10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre inkább érdeklik a kriptovaluták és a pénzügyek, szívesen tanul és ír róluk.
Read More
Crypto News in numbers
editors
Authors List + 66 More
2M+
Active Monthly Users Around the World
250+
Guides and Reviews Articles
8
Years on the Market
70
International Team Authors