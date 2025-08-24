A vagyonkezelők újra ringben: frissültek a spot XRP ETF-tervek

A Grayscale, a Bitwise, a Canary, a CoinShares, a Franklin, a 21Shares és a WisdomTree pénteken módosított dokumentumokat nyújtottak be a spot XRP ETF-jeikre vonatkozóan.

A vagyonkezelők ezzel is jelezték, hogy újra megkísérlik megszerezni az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) jóváhagyását.

Fontos tudnivalók: A Grayscale, a Bitwise és más cégek frissítették a spot XRP ETF terveiket, erre valószínűleg a SEC visszajelzései miatt került sor.

A dokumentumok módosítják az alapok működését, hogy XRP-vel vagy készpénzzel lehessen létrehozni, és készpénzzel vagy más eszközzel lehessen visszaváltani.

Ugyan az XRP ára a hír nyomán 7%-ot emelkedett, a BlackRock egyelőre nem vesz részt az XRP ETF versenyben.

Bár a SEC még nem hagyott jóvá egyetlen spot XRP ETF-et sem, a beadványok azt mutatják, hogy a cégek reagálnak a szabályozói visszajelzésekre.

Az XRP ETF módosításokat valószínűleg a SEC visszajelzései indították el

James Seyffart, a Bloomberg ETF elemzője szerint a sok beadvány továbbítására „szinte biztosan a SEC visszajelzései miatt” került sor. Az X-en azt írta, hogy ez „jó jel”, de számítani lehetett rá.

A frissített javaslatok úgy változtatják meg az alapok működését, hogy XRP-vel vagy készpénzzel lehessen azokat létrehozni, és készpénzzel vagy más eszközzel váljon lehetővé a visszaváltás, tehát nem csupán készpénzzel.

Bunch of XRP ETF filings being updated by issuers today. Almost certainly due to feedback from SEC. Good sign, but also mostly expected pic.twitter.com/GiSL1kc6lt — James Seyffart (@JSeyff) August 22, 2025

Nate Geraci, az ETF Store elnöke szerint az egyidejű beadványok „kifejezetten figyelemre méltóak”, és „nagyon jó jelnek” minősülnek a végleges jóváhagyás esélyei szempontjából.

A lendület ellenére a világ legnagyobb ETF kibocsátója, a BlackRock nem csatlakozott az XRP versenyhez. Bár a BlackRock elindította az első spot Bitcoin és Ethereum ETF-eket, a cég a hónap elején megerősítette, hogy jelenleg nincs tervben XRP termék.

A beadványok egy szélesebb kriptopiaci emelkedés kellős közepén érkeztek: az XRP pénteken 7%-ot emelkedett, és 3,08 dolláron kereskedtek vele.

Közben a VanEck benyújtott egy kérelmet a JitoSOL ETF-re, ami az első olyan Solana alap lenne, amit teljes egészében egy likvid staking token (LST) támogat. Az ETF a JitoSOL-t követné, ami a Solana hálózaton lekötött SOL-t képviseli.

A Jito Foundation, amely támogatja a tervet, azt mondta, hogy ez valódi mérföldkő, mivel a SEC most már világossá tette, hogy sem a protokoll-, sem a likvid staking nem minősül értékpapír-tranzakciónak. „Ez a tisztázás lehetővé teszi, hogy az ETF kibocsátók szabályosan használják az LST-ket” – írta a szervezet pénteki blogbejegyzésében.

A SEC nemrég jóváhagyta, hogy a kripto ETF-ek ne csak készpénzzel, hanem más eszközökkel is létrehozhatók és visszaválthatók legyenek, ami friss lehetőségeket nyit meg.

Pár hete a REX-Osprey lett az első ETF kibocsátó, amely a JitoSOL partnerségen keresztül staking jutalmakat integrált egy Solana alapba.

A Solana (SOL) ára a cikk írásakor 205.41 dollár volt, ami 1,26%-os emelkedést jelent 24 óra alatt.

A Grayscale szépen halad előre a Dogecoin ETF tervével

A hírek alapján a Grayscale folytatja a Dogecoin ETF elindítására vonatkozó tervét, és a legújabb SEC beadványban feltüntette a „GDOG” jelzést.

A cég pénteken közölte, hogy átkeresztelné a meglévő Grayscale Dogecoin Trust nevű alapját Grayscale Dogecoin Trust ETF-re.

Amennyiben jóváhagyják, az alap az NYSE Arca tőzsdén debütálna, amely már benyújtotta a szükséges dokumentumokat. „A részvényeket várhatóan az NYSE Arca jegyzi majd ‘GDOG’ jelzéssel” – áll a beadványban.

A Grayscale terve egy meglehetősen zsúfolt mezőnybe érkezik. A Rex-Osprey és a Bitwise is beadott már hasonló kérelmeket, miközben a SEC számos kripto ETF kérelmet vizsgál.