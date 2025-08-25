Miért az Ethereum a kriptopiac új sztárja?

Author Farkas Dániel Author Farkas Dániel About Author A Cryptonews csapat új tagjaként hírek és cikkek írását végzi. Érdeklődve figyeli a pénzügyi szektor alakulását, mind a hagyományos befektetéseket, mind a kriptovaluták dinamikusan... Read Author Share Copied Ellenőrizte Tóth-Giczei Beáta Author Tóth-Giczei Beáta About Author 10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre... Read Author Last updated: Augusztus 25, 2025

Egyre többen fektetnek Ethereumba a Bitcoin helyett — és könnyen lehet, hogy ez egy hosszabb távú trend kezdetét jelzi.

A Jackson Hole-i csúcstalálkozó előtt sokan tartottak Jerome Powell beszédétől, de a kereskedők végül pozitívan reagáltak.

A Fed elnöke jelezte: „készek lesznek” a monetáris politika változtatására — vagyis közel a kamatcsökkentés lehetősége.

Powell a stabil munkanélküliségi rátára és a kedvező gazdasági adatokra hivatkozott, amelyek teret adnak a hitelfelvétel költségeinek csökkentésére. Ugyanakkor az infláció továbbra is nyomás alatt tartja a gazdaságot Donald Trump vámintézkedései miatt.

A jegybankelnök visszafogottan fogalmazott: hangsúlyozta, hogy a döntéshozók a következő hónapokban óvatosan fognak eljárni. Így bőven hagyott magának mozgásteret arra, hogy ha szükséges, megváltoztassa az irányt.

A sorok között olvasva az elemzők most már meglehetősen biztosak abban, hogy a Fed alapkamata a következő havi ülés után 25 bázisponttal csökkenhet. Idén ez lenne az első kamatcsökkentés az Egyesült Államokban.

Powell egyébként utolsó alkalommal szólalt fel jegybankelnökként Jackson Hole-ban. Beszédében azt is leszögezte: döntéseinek semmi köze nincs Donald Trumphoz, aki hónapok óta alacsonyabb kamatokat követel, és többször lemondásra is felszólította a Fed elnökét.

Trump reakciója szokás szerint éles volt: „Nem véletlenül hívjuk ’Too Late’-nek (’Túl Késő’)” — jegyezte meg.

Az Ethereum állt az élre

A jegybankelnök beszéde után azonnal reagáltak a kriptopiacok. A Bitcoin árfolyama 112.000 dollárról 117.000 dollárig emelkedett, majd 115.000 körül stabilizálódott.

24h 7d 30d 1y All time

A show igazi sztárja azonban az Ethereum volt. A világ második legnagyobb kriptovalutája közel négy év után több tőzsdén is történelmi csúcsra ért (ATH) és kevesebb mint három óra alatt 15%-ot emelkedett.

Bár ez kétségtelenül látványos teljesítmény, fontos kiemelni: hivatalosan nem született új történelmi csúcs (ATH). A CoinMarketCap adatai szerint a rekord továbbra is 4.891,70 dollár, amelyet 2021. november 16-án ért el az Ethereum. A friss adatok alapján a pénteki tetőpont mindössze 7,47 dollárral maradt el ettől a szinttől.

A rali ráadásul szélesebb körben is érezhető volt: a Solana, a Dogecoin, a Cardano, Sui, Z Avalanche és A Polkadot szintén 10% feletti pluszt produkáltak — jelezve, hogy növekvő kereslet mutatkozik a kockázatos eszközök iránt.

24h 7d 30d 1y All time

Miért fontos a kamatcsökkentés?

A kamatvágás több okból kifolyólag is fontos lenne. Olcsóbbá válik az állam finanszírozása, csökkennek a jelzáloghitelek, a hitelkártyák és a fogyasztói kölcsönök költségei. Ugyanakkor a bankbetétek kevesebb hozamot kínálnak, így a befektetők más, magasabb hozamú eszközöket keresnek.

Természetesen nemcsak a kriptovilág érezte meg Powell beszédének hatását. A Dow Jones 2025-ben először ért el rekordmagas értéket, egyetlen kereskedési napon belül 846 pontot emelkedett. Az S&P 500, amely péntek előtt öt napig folyamatosan veszteséget könyvelt el, végül 1,52%-os pluszban zárt — ez volt a legjobb napja az elmúlt három hónapban. Érdemes figyelni a technológiai fókuszú Nasdaq 100 indexet is, amely 1,88%-ot erősödött.

A legfrissebb adatok szerint most már 81% az esélye annak, hogy a Federal Open Markets Committee kamatot csökkent, szemben a Powell beszéde előtti 75%-kal. A végső döntés szeptember 16-17-i ülésük után derül ki.

A makrogazdasági hatásokon túl a legutóbbi ármozgások egy igen érdekes trendet is kirajzolnak a kriptopiacon: jelenleg az Ethereum népszerűbbnek tűnik, mint a Bitcoin.

Mindkettő elérhető ETF formájában a Wall Streeten, de a SoSoValue adatai szerint pénteken a BTC-termékek 23 millió dolláros tőkekiáramlást könyveltek el. Ezzel szemben az ETH-alapokba 337,6 millió dollár folyt be.

Bitcoin-árfolyam és befektetői stratégiák

Az elemzők szerint az ETF-ek nagy szerepet játszottak a Bitcoin volatilitásának mérséklésében, ami azt jelenti, hogy a kisebb kriptovaluták vonzóbbak a rövid távú hozamokra vadászó kereskedők számára. Az Etherealize alapítója, Vivek Raman a Bloombergnek így nyilatkozott:

Sok kereskedő számára a Bitcoin-sztori már lefutott. Az Ethereum még mindig alulértékeltnek tűnik, volatilisebb és érzékenyebb a piaci mozgásokra.

A Bitcoin-hívők természetesen másként látják: szerintük a világ első kriptovalutája a következő években egymillió dollárig emelkedik, és piaci kapitalizációban felülmúlja majd az aranyat.

Ez 769%-os emelkedést jelentene a jelenlegi szintekhez képest. Egyesek úgy látják, hogy a Bitcoin még mindig korai szakaszban van, és a kereskedésnek bőven van tere további emelkedésre. Ráadásul a vállalati kincstárak gyorsabban vásárolják fel a coinokat, mint ahogy azokat kibányásznák. Emiatt sokak szerint a BTC jelenlegi árfolyama még mindig nem tükrözi a valós kínálati szűkösséget.