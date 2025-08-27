BTC $111,251.76 -0.23%
Cryptonews Altcoin hírek

Még csak terv, de máris figyel a piac: indulhat a TRUMP spot ETF?

Author
Tóth-Giczei Beáta
About Author

10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre...

Last updated: 
trump

A Canary Capital kriptoalap-kezelő beadta az első amerikai spot ETF kérelmét, amely direkt Donald Trump elnök mémérméjéhez, a TRUMP tokenhez kapcsolódik. Ez egy új mérvadó esemény a Wall Streeten.

A kedden benyújtott kérelem más, mint a korábbi ETF-szolgáltatók próbálkozásai. Ők a javaslataikat az 1940-es Befektetési Társaságokról szóló törvény (Investment Company Act) alapján készítették.

Főbb pontok:

  • A Canary Capital benyújtotta az első amerikai spot ETF-et, amelyet közvetlenül Trump mémérméje támogat, a 1933-as Értékpapírtörvény (Securities Act) alapján.
  • Az elemzők kételkednek az SEC jóváhagyásában, mivel nincs TRUMP határidős piac, bár egy vegyes ETF akár még lehetséges is lehet.
  • Ha elfogadják, ez lenne az első olyan ETF, amely egy hivatalban lévő elnök saját kriptós projektjéhez fűződik, annak ingadozó teljesítménye ellenére.

A kedden benyújtott kérelem eltér a korábbi ETF-javaslatoktól, amelyek offshore cégekbe fektettek volna. Ezek TRUMP tokeneket is tartanak biztonságosabb eszközök, például amerikai államkötvények mellett.

A Canary TRUMP ETF teljes tokenfedezetet ígér

Lényeges szempont, hogy a Canary kérelmét az 1933-as Értékpapírtörvény alapján nyújtották be. Ennek értelmében az ETF teljes egészében TRUMP tokenekkel volna fedezve, mégpedig szabályozott letétkezelés alatt.

Az ETF-szakértők közül jó páran gyorsan megkérdőjelezték a jóváhagyás esélyét.

Eric Balchunas, a Bloomberg elemzője megjegyezte, hogy a spot ETF-ekhez többnyire szükség van arra, hogy az alapul szolgáló eszköz határidős piacon legalább hat hónapig kereskedhető legyen, mielőtt az SEC jóváhagyja.

Jelenleg nincs TRUMP határidős termék. Ennek dacára Balchunas szerint a TRUMP érme később felbukkanhat egy vegyes ETF-ben, amelyet az 1940-es törvény alapján nyújtanak be.

Az SEC felülvizsgálata különleges körülmények között zajlik. Január óta úgy tűnik, hogy az ügynökség enyhébb hozzáállást tanúsít a kriptovalutákkal kapcsolatban Trump vezetése alatt.

Februárban Hester Peirce republikánus SEC-biztos kijelentette, hogy a TRUMP token valószínűleg nem tartozik az SEC hatáskörébe.

Nem sokkal később a bizottság úgy nyilatkozott, hogy a mémérmék nem számítanak értékpapírnak, így nem tartoznak közvetlen felügyeletük alá.

Ha jóváhagyják, a Canary terméke volna az első ETF az amerikai történelemben, amely közvetlenül egy hivatalban lévő elnök személyes kriptós projektjéhez társul.

Elemzők szerint ez a lépés a mémérméket bevonná a hagyományos pénzügyi piacokba. Az is igaz, hogy soha nem látott kérdéseket vetne fel a politikai befolyásról a pénzügyi szabályozásban.

A TRUMP token ára erősen ingadozó, januári csúcsához viszonyítva több mint 88%-ot zuhant.

Ennek ellenére egyes elemzők úgy gondolják, hogy az SEC az év végéig legalább néhány spot mémérme ETF-et jóváhagyhat. Annak ellenére bíznak ebben, hogy már több kérelmet is elhalasztottak.

A Canary kérelme jól példázza, hogy milyen gyorsan képesek bekerülni a mém tokenek az internetes szubkultúrából a szabályozott pénzügyi termékek világába.

A Grayscale és a Bitwise frissítik a spot XRP ETF kérelmeiket

Pénteken több vagyonkezelő is módosított dokumentumokat nyújtott be a spot XRP ETF-ekhez, jelezve, hogy ismét próbálják megszerezni az SEC jóváhagyását.

A Grayscale, a Bitwise, a Canary, a CoinShares, a Franklin, a 21Shares és a WisdomTree mind benyújtották módosított kérelmeiket a tervezett spot XRP ETF-ekhez.

Bár az SEC még nem hagyott jóvá egyetlen spot XRP ETF-et sem, az új beküldések azt mutatják, hogy a cégek reagálnak a szabályozói visszajelzésekre.

A jelentések szerint a Grayscale folytatja a Dogecoin ETF elindítására irányuló munkáját, és legutóbbi SEC-beadványában feltárta a „GDOG” ticker nevét.

A cég pénteken jelentette be, hogy a meglévő Grayscale Dogecoin Trust nevét Grayscale Dogecoin Trust ETF-re szeretné módosítani.

Tóth-Giczei Beáta
10+ éves tapasztalattal rendelkező szabadúszó szövegíró, korábban egy szövegíró ügynökség tagjaként is tevékenykedett. A munkáját egyben a hobbijának is vallja. Újabban egyre inkább érdeklik a kriptovaluták és a pénzügyek, szívesen tanul és ír róluk.
