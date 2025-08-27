Még csak terv, de máris figyel a piac: indulhat a TRUMP spot ETF?

A Canary Capital kriptoalap-kezelő beadta az első amerikai spot ETF kérelmét, amely direkt Donald Trump elnök mémérméjéhez, a TRUMP tokenhez kapcsolódik. Ez egy új mérvadó esemény a Wall Streeten.

A kedden benyújtott kérelem más, mint a korábbi ETF-szolgáltatók próbálkozásai. Ők a javaslataikat az 1940-es Befektetési Társaságokról szóló törvény (Investment Company Act) alapján készítették.

Főbb pontok: A Canary Capital benyújtotta az első amerikai spot ETF-et, amelyet közvetlenül Trump mémérméje támogat, a 1933-as Értékpapírtörvény (Securities Act) alapján.

Az elemzők kételkednek az SEC jóváhagyásában, mivel nincs TRUMP határidős piac, bár egy vegyes ETF akár még lehetséges is lehet.

Ha elfogadják, ez lenne az első olyan ETF, amely egy hivatalban lévő elnök saját kriptós projektjéhez fűződik, annak ingadozó teljesítménye ellenére.

A kedden benyújtott kérelem eltér a korábbi ETF-javaslatoktól, amelyek offshore cégekbe fektettek volna. Ezek TRUMP tokeneket is tartanak biztonságosabb eszközök, például amerikai államkötvények mellett.

A Canary TRUMP ETF teljes tokenfedezetet ígér

Lényeges szempont, hogy a Canary kérelmét az 1933-as Értékpapírtörvény alapján nyújtották be. Ennek értelmében az ETF teljes egészében TRUMP tokenekkel volna fedezve, mégpedig szabályozott letétkezelés alatt.

Az ETF-szakértők közül jó páran gyorsan megkérdőjelezték a jóváhagyás esélyét.

Eric Balchunas, a Bloomberg elemzője megjegyezte, hogy a spot ETF-ekhez többnyire szükség van arra, hogy az alapul szolgáló eszköz határidős piacon legalább hat hónapig kereskedhető legyen, mielőtt az SEC jóváhagyja.

Jelenleg nincs TRUMP határidős termék. Ennek dacára Balchunas szerint a TRUMP érme később felbukkanhat egy vegyes ETF-ben, amelyet az 1940-es törvény alapján nyújtanak be.

Az SEC felülvizsgálata különleges körülmények között zajlik. Január óta úgy tűnik, hogy az ügynökség enyhébb hozzáállást tanúsít a kriptovalutákkal kapcsolatban Trump vezetése alatt.

Februárban Hester Peirce republikánus SEC-biztos kijelentette, hogy a TRUMP token valószínűleg nem tartozik az SEC hatáskörébe.

Nem sokkal később a bizottság úgy nyilatkozott, hogy a mémérmék nem számítanak értékpapírnak, így nem tartoznak közvetlen felügyeletük alá.

Ha jóváhagyják, a Canary terméke volna az első ETF az amerikai történelemben, amely közvetlenül egy hivatalban lévő elnök személyes kriptós projektjéhez társul.

Elemzők szerint ez a lépés a mémérméket bevonná a hagyományos pénzügyi piacokba. Az is igaz, hogy soha nem látott kérdéseket vetne fel a politikai befolyásról a pénzügyi szabályozásban.

A TRUMP token ára erősen ingadozó, januári csúcsához viszonyítva több mint 88%-ot zuhant.

Ennek ellenére egyes elemzők úgy gondolják, hogy az SEC az év végéig legalább néhány spot mémérme ETF-et jóváhagyhat. Annak ellenére bíznak ebben, hogy már több kérelmet is elhalasztottak.

A Canary kérelme jól példázza, hogy milyen gyorsan képesek bekerülni a mém tokenek az internetes szubkultúrából a szabályozott pénzügyi termékek világába.

A Grayscale és a Bitwise frissítik a spot XRP ETF kérelmeiket

Pénteken több vagyonkezelő is módosított dokumentumokat nyújtott be a spot XRP ETF-ekhez, jelezve, hogy ismét próbálják megszerezni az SEC jóváhagyását.

A Grayscale, a Bitwise, a Canary, a CoinShares, a Franklin, a 21Shares és a WisdomTree mind benyújtották módosított kérelmeiket a tervezett spot XRP ETF-ekhez.

Bár az SEC még nem hagyott jóvá egyetlen spot XRP ETF-et sem, az új beküldések azt mutatják, hogy a cégek reagálnak a szabályozói visszajelzésekre.

A jelentések szerint a Grayscale folytatja a Dogecoin ETF elindítására irányuló munkáját, és legutóbbi SEC-beadványában feltárta a „GDOG” ticker nevét.

A cég pénteken jelentette be, hogy a meglévő Grayscale Dogecoin Trust nevét Grayscale Dogecoin Trust ETF-re szeretné módosítani.